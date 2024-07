Der katastrophale Krieg der Dermatologie gegen die Sonne

Analyse eines Arztes aus dem Mittleren Westen

Die Geschichte auf einen Blick

Sonnenlicht ist entscheidend für die Gesundheit, und wenn man es meidet, verdoppelt sich die Sterblichkeitsrate und das Krebsrisiko

Hautkrebs ist die häufigste Krebsart in den USA, was zu dem weit verbreiteten “Rat” führt, die Sonne zu meiden. Die tödlichsten Hautkrebsarten werden jedoch mit einem Mangel an Sonnenlicht in Verbindung gebracht

Das Fachgebiet der Dermatologie hat sich mit Hilfe einer Top-Marketingfirma als Hautkrebs- (und Sonnenlicht-)bekämpfer profiliert und ist zu einem der bestbezahlten medizinischen Fachgebiete geworden

Trotz jährlicher Ausgaben in Milliardenhöhe hat sich die Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs nicht wesentlich verändert

Ich fand es immer seltsam, dass alle darauf bestanden, Sonnenlicht zu meiden und bei Aktivitäten im Freien Sonnencreme zu tragen, da ich feststellte, dass sich Sonnenlicht großartig anfühlte und meine Venen erweiterte, was darauf hindeutete, dass der Körper sich sehr nach Sonnenlicht sehnte. Später erfuhr ich, dass die Blockierung des natürlichen Lichts durch Glas (z. B. durch Fenster oder Brillen) erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit hat und dass viele von der Verwendung von Spezialglas, das das gesamte Lichtspektrum durchlässt, profitiert haben.

Dies steht im Zusammenhang mit einer meiner Lieblingstherapien, der ultravioletten Blutbestrahlung, die eine breite Palette wirklich bemerkenswerter Vorteile bietet, indem sie das ultraviolette Licht der Sonne in den Körper bringt.

Als ich an der medizinischen Fakultät studierte und mir die Vorteile des Sonnenlichts bewusst waren, fiel mir die extreme Abneigung der Dermatologen gegenüber diesem Licht auf. Die Patienten wurden ständig davor gewarnt, das Sonnenlicht zu meiden, und in nördlichen Breitengraden, wo die Menschen an saisonal abhängigen Erkrankungen leiden, verlangten die Dermatologen sogar von den Studenten, Sonnenschutzmittel zu tragen und den größten Teil ihres Körpers in geschlossenen Räumen zu bedecken.

An diesem Punkt änderte sich mein Blickwinkel: “Dieser Kreuzzug gegen die Sonne kommt eindeutig von den Dermatologen” und “Was in aller Welt ist nur los mit diesen Leuten?”

Anmerkung: Dieser Kommentar, den ich erhielt, veranschaulicht perfekt den dysfunktionalen Status quo.

Die Monopolisierung der Medizin

Im Laufe meines Lebens habe ich festgestellt, dass die medizinische Industrie will:

Förderung gesunder Aktivitäten, die die Menschen wahrscheinlich nicht tun werden (z. B. Sport treiben oder mit dem Rauchen aufhören)

Förderung ungesunder Aktivitäten, mit denen die Industrie Geld verdient (z. B. der Verzehr von verarbeiteten Lebensmitteln oder die Einnahme von unzähligen schädlichen Arzneimitteln)

Angriffe auf vorteilhafte Aktivitäten, die leicht zu bewerkstelligen sind (z. B. Sonnenbaden oder der Verzehr von Eigelb, Butter und Rohmilchprodukten)

Ein Großteil dieses Problems scheint in der kontroversen Geschichte der American Medical Association (AMA) begründet zu sein. Im Jahr 1899 erholte sich die angeschlagene Organisation, indem sie Herstellern, die lediglich ihre Inhaltsstoffe offenlegten und in AMA-Publikationen warben, das AMA-Gütesiegel anbot.

Durch diese Strategie verfünffachten sich die Werbeeinnahmen der AMA und verneunfachten sich die Mitgliederzahlen der Ärzte innerhalb eines Jahrzehnts. So förderte die AMA beispielsweise das Zigarettenrauchen in großem Umfang, selbst als es als gefährlich bekannt war:

Die AMA monopolisierte dann die Medizin, indem sie einen Rat für die allgemeine medizinische Ausbildung gründete, der es ihr ermöglichte, die nationale Zulassungsstelle für medizinische Schulen zu werden, wodurch die Lehre konkurrierender medizinischer Praktiken wie Homöopathie, Chiropraktik, Naturheilkunde und, in geringerem Maße, Osteopathie effektiv unterbunden wurde, da die Staaten den Absolventen von “schlecht bewerteten” Schulen oft die Zulassung verweigerten.

Die AMA festigte dieses Monopol weiter, indem sie in den Medien Kampagnen gegen “medizinische Quacksalberei” (z. B. Behandlungen, deren Rechte sie nicht kaufen konnte) verbreitete und die FDA oder FTC gegen Konkurrenten mobilisierte. Viele bemerkenswerte medizinische Innovationen wurden so erfolgreich aus der Geschichte getilgt, und ein Teil meines Lebenswerks und vieles von dem, was ich in der Praxis anwende, sind die Therapien, die die AMA aus der Geschichte getilgt hat.

Diese monopolistischen Taktiken haben nie aufgehört. Nachdem zum Beispiel Dr. Pierre Kory vor dem Senat über die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung von COVID-19 ausgesagt hatte, sah er sich heftigen Reaktionen der Medien und der Fachwelt ausgesetzt. Professor William B. Grant schrieb daraufhin eine E-Mail an Kory, in der er darauf hinwies, dass mit der Vitamin-D-Forschung jahrzehntelang das Gleiche gemacht worden sei.

Anmerkung: Es wurden einige gefälschte Studien veröffentlicht, die Ivermectin “entlarvten” und es der AMA ermöglichten, die umfangreichen Beweise für die Verwendung von Ivermectin zu vernichten – eine Standardtaktik , die identisch ist mit dem, was sie vor 72 Jahren taten, um die ultraviolette Blutbestrahlung zu begraben.

Die Vorteile des Sonnenlichts

Eine der ältesten bewährten Therapien in der Medizin ist die Sonnenbestrahlung, mit der die Grippe von 1918, Tuberkulose und verschiedene andere Krankheiten wirksam behandelt wurden. Der Erfolg des Sonnenbads inspirierte sogar die Entwicklung der ultravioletten Blutbestrahlung.

In Anbetracht der Sicherheit und Wirksamkeit des Sonnenlichts, seiner freien Verfügbarkeit und des Fehlens einer Lobby, die es schützt, ist es daher plausibel, dass diejenigen, die ein Monopol auf die Medizin anstreben, versuchen, den öffentlichen Zugang zum Sonnenlicht zu beschränken. Die Kampagne der Medizin gegen das Sonnenlicht war so effektiv, dass viele seine Vorteile nicht kennen, darunter:

1. Psychische Gesundheit – Sonnenlicht ist für das psychische Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei saisonal abhängigen Störungen, aber die Vorteile reichen noch weiter, da unnatürliche Lichteinwirkung den zirkadianen Rhythmus stört.

Sonnenlicht ist für das psychische Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, insbesondere bei saisonal abhängigen Störungen, aber die Vorteile reichen noch weiter, da unnatürliche Lichteinwirkung den zirkadianen Rhythmus stört. 2. Krebsvorbeugung – In einer großen epidemiologischen Studie wurde festgestellt, dass Frauen mit einer höheren UVB-Exposition in der Sonne nur halb so häufig an Brustkrebs erkranken und Männer nur halb so häufig an tödlichem Prostatakrebs. Dieser Rückgang um 50 % übertrifft bei weitem die Wirksamkeit der derzeitigen Präventions- und Behandlungsansätze. Ebenso wurde wiederholt beobachtet, dass unnatürliches Licht die Krebsresultate verschlechtert.

In einer großen epidemiologischen Studie wurde festgestellt, dass Frauen mit einer höheren UVB-Exposition in der Sonne nur halb so häufig an Brustkrebs erkranken und Männer nur halb so häufig an tödlichem Prostatakrebs. Dieser Rückgang um 50 % übertrifft bei weitem die Wirksamkeit der derzeitigen Präventions- und Behandlungsansätze. Ebenso wurde wiederholt beobachtet, dass unnatürliches Licht die Krebsresultate verschlechtert. 3. Langlebigkeit und Herzgesundheit – Eine prospektive 20-Jahres-Studie mit 29 518 schwedischen Frauen ergab, dass Sonnenlichtvermeiderinnen insgesamt ein um 60 % höheres Sterberisiko hatten (und ein um 130 % höheres Sterberisiko als die Gruppe mit der höchsten Sonnenexposition). Bemerkenswert ist, dass Raucherinnen, die sich der Sonne aussetzten, das gleiche Sterberisiko hatten wie Nichtraucherinnen, die die Sonne mieden, da der größte Nutzen der Sonnenexposition in einer Verringerung der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen besteht.

Hinweis: Der Zusammenhang zwischen dem Verlust von natürlichem Licht und Krankheiten wie Unfruchtbarkeit, Diabetes, Krebs, Kreislaufschwäche, Depressionen, ADHS und schlechten schulischen Leistungen wird hier näher erläutert .

Hautkrebs

Nach Angaben der American Academy of Dermatology ist Hautkrebs die häufigste Krebsart in den Vereinigten Staaten. Nach aktuellen Schätzungen wird einer von fünf Amerikanern im Laufe seines Lebens an Hautkrebs erkranken. Jeden Tag wird bei etwa 9.500 Menschen in den USA Hautkrebs diagnostiziert.

Die Akademie betont, dass UV-Bestrahlung der am besten vermeidbare Risikofaktor für Hautkrebs ist, und rät den Menschen, Sonnenbänke in Innenräumen zu meiden und ihre Haut im Freien zu schützen, indem sie Schatten suchen, schützende Kleidung tragen und ein Breitspektrum-Sonnenschutzmittel mit einem LSF von 30 oder höher auftragen. Die Skin Cancer Foundation gibt an, dass in den USA jede Stunde mehr als zwei Menschen an Hautkrebs sterben, was alarmierend klingt. Schauen wir uns an, was das alles bedeutet.

Basalzellkarzinom

Das Basalzellkarzinom (BCC) ist mit 80 % der Fälle der häufigste Hautkrebs, an dem jährlich etwa 2,64 Millionen Amerikaner erkranken. Zu den Risikofaktoren gehören übermäßige Sonneneinstrahlung, helle Haut und eine familiäre Vorbelastung. BCC tritt vor allem an sonnenexponierten Stellen wie dem Gesicht auf.

BCC bildet nur selten Metastasen und hat eine Sterblichkeitsrate von nahezu 0 %, tritt aber nach der Entfernung häufig wieder auf (65 %-95 %). Bei der Standardentfernung werden die zugrunde liegenden Ursachen oft nicht angegangen, was zu wiederholten Operationen und möglichen Entstellungen führt.

Unbehandelt können BCCs zwar groß werden, sind aber nicht unmittelbar gefährlich. Eine Behandlung ist notwendig, aber nicht dringend. Alternative Therapien können große BCCs ohne entstellende Operationen wirksam behandeln.

Hinweis: Seit der Einführung der COVID-19-Impfstoffe habe ich von einigen Fällen gehört, in denen BCC bei den Geimpften Metastasen gebildet haben, aber das ist immer noch außerordentlich selten.

Plattenepithelkarzinom

Das kutane Plattenepithelkarzinom (SCC) ist mit geschätzten 1,8 Millionen Fällen in den USA der zweithäufigste Hautkrebs. Seine Häufigkeit schwankt aufgrund der Sonneneinstrahlung stark und liegt zwischen 260 und 4 970 Fällen pro Million Personenjahre. Früher dachte man, er sei viermal seltener als BCC, heute ist SCC nur noch halb so häufig.

Im Gegensatz zu BCC kann SCC metastasieren, was ihn potenziell gefährlich macht. Wird er vor der Metastasierung entfernt, liegt die Überlebensrate bei 99 %; nach der Metastasierung sinkt sie auf 56 %. Wird SCC typischerweise früh erkannt, liegt die durchschnittliche Überlebensrate bei 95 %. In den USA sterben jedes Jahr etwa 2 000 Menschen an SCC.

Hinweis: Im Gegensatz zu den tödlicheren Hautkrebsarten besteht für BCC und SCC keine Meldepflicht. Folglich gibt es keine zentrale Datenbank, die ihr Auftreten erfasst, so dass die offiziellen Zahlen weitgehend Schätzungen sind.

Melanom

Melanome treten in den Vereinigten Staaten jährlich in einer Größenordnung von 218 Fällen pro Million Menschen auf, wobei die Überlebensraten je nach Stadium bei der Diagnose zwischen 99 % und 35 % liegen und im Durchschnitt 94 % betragen. Obwohl das Melanom nur 1 % aller Hautkrebsdiagnosen ausmacht, ist es für die meisten Hautkrebstodesfälle verantwortlich. Insgesamt sind es in den Vereinigten Staaten etwas mehr als 8000 Todesfälle pro Jahr.

Da die Überlebenschancen durch eine frühzeitige Erkennung erheblich verbessert werden, gibt es im Internet zahlreiche Leitfäden, die dabei helfen, die üblichen Anzeichen eines möglichen Melanoms zu erkennen.

Es ist von entscheidender Bedeutung, das Melanom zu verstehen, denn obwohl es weithin als mit der Sonneneinstrahlung in Verbindung stehend angesehen wird, ist es das nicht. Zum Beispiel:

Bei Patienten mit solarer Elastose, einem Zeichen für Sonnenexposition, war die Wahrscheinlichkeit, an einem Melanom zu sterben, um 60 % geringer.

Melanome treten überwiegend in Körperregionen mit minimaler Sonneneinstrahlung auf, im Gegensatz zu SCC und BCC, die mit sonnenexponierten Regionen verbunden sind.

Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, haben trotz deutlich höherer UV-Belastung geringere Melanomraten als Arbeitnehmer in Innenräumen.

Viele Sonnenschutzmittel enthalten giftige Karzinogene (so sehr, dass Hawaii sie zum Schutz der Korallenriffe verboten hat). Umgekehrt deuten die vorhandenen Forschungsergebnisse darauf hin, dass die weit verbreitete Verwendung von Sonnenschutzmitteln die Hautkrebsrate nicht verringert hat.

In einer Studie an Mäusen zur Untersuchung des malignen Melanoms wurde festgestellt, dass Mäuse, die unter simuliertem Tageslicht gehalten wurden, im Vergleich zu Mäusen, die unter kühlem, weißem Leuchtstofflicht gehalten wurden, langsamer und in geringerem Maße Tumore entwickelten.

In vielen Gebieten hat die Zahl der Melanome deutlich zugenommen, was dagegen spricht, dass das Sonnenlicht das Hauptproblem ist, da es sich in den letzten Jahrzehnten nicht wesentlich verändert hat. Betrachten Sie zum Beispiel diese Daten des norwegischen Krebsregisters zum malignen Melanom:

Hinweis: Neben diesen drei Krebsarten gibt es noch weitere (viel seltenere) Hautkrebsarten, von denen die meisten nicht mit Sonneneinstrahlung in Verbindung gebracht werden

Der große Dermatologie-Betrug

Wenn Sie den vorangegangenen Abschnitt berücksichtigen, sollte das Folgende ziemlich klar sein:

Der bei weitem häufigste “Hautkrebs” ist nicht gefährlich.

Die “Hautkrebse”, über die man sich tatsächlich Sorgen machen muss, machen nur einen relativ kleinen Teil der existierenden Hautkrebse aus.

Die gefährlichsten Krebsarten werden nicht durch Sonneneinstrahlung verursacht.

Im Grunde gibt es keine Möglichkeit, das “Verbot von Sonnenlicht” zur “Verhinderung von Hautkrebs” zu rechtfertigen, da der “Nutzen” dieser Verschreibung durch den Schaden bei weitem überwogen wird.

Dieser Widerspruch wird jedoch durch einen sehr geschickten sprachlichen Trick umgangen – für alles wird ein einziger Begriff, nämlich “Hautkrebs”, verwendet, der dann selektiv die Tödlichkeit von Melanomen, die Häufigkeit von BCC und die Empfindlichkeit von BCC und SCC gegenüber Sonnenlicht aufgreift. Das hat mich immer sehr verärgert, und ich habe viel darüber nachgedacht, warum sie das tun.

Anmerkung: Ich muss betonen, dass einige Hautkrebsarten (z. B. viele Melanome) eine sofortige Entfernung erfordern. Ich will damit nicht sagen, dass man Dermatologen gänzlich meiden sollte, sondern dass man in Erwägung ziehen sollte, sich eine zweite Meinung von einem anderen Dermatologen einzuholen, denn es gibt viele ausgezeichnete und ethische Dermatologen.

Der Wandel der Dermatologie

In den 1980er Jahren war die Dermatologie eines der am wenigsten begehrten Fachgebiete in der Medizin (z. B. wurden Dermatologen oft als Pickelausdrücker bezeichnet). Heute jedoch ist die Dermatologie eines der begehrtesten Fachgebiete in der Medizin, denn Dermatologen verdienen 2-4 Mal so viel wie ein normaler Arzt, haben aber einen viel weniger stressigen Lebensstil. Ein relativ unbekannter Blog des Dermatologen David J. Elpern, M.D., erklärt endlich, was passiert ist:

“In den letzten 40 Jahren habe ich diese Veränderungen in meinem Fachgebiet miterlebt und bin bestürzt über den Unwillen meiner Kollegen, sich damit auseinanderzusetzen. Dieser Trend begann in den frühen 1980er Jahren, als die Academy of Dermatology (AAD) ihre Mitglieder mit über 2 Millionen Dollar bewertete, um eine prominente New Yorker Werbeagentur damit zu beauftragen, die Wertschätzung unseres Fachgebiets in der Öffentlichkeit zu erhöhen. Die verrückten Männer empfahlen, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, dass Dermatologen Hautkrebsexperten und nicht nur Pickelentferner sind; und so wurde der kostenlose Nationale Hautkrebsscreening-Tag eingeführt [durch eine Proklamation des Präsidenten von 1985]. Diese Screenings dienten dazu, die Gesundheitsangst der Öffentlichkeit vor Hautkrebs zu schüren, und führten dazu, dass Unmengen teurer, geringwertiger Verfahren zur Behandlung von Hautkrebs und aktinischer Keratose (AK) durchgeführt wurden. Gleichzeitig weiteten die Pathologen ihre Definitionen des Melanoms aus, was zu einem “diagnostischen Drift” führte, der die Inzidenz des Melanoms irreführend erhöhte, während die Sterblichkeit auf dem Niveau von 1980 blieb. Gleichzeitig werden Hautkrebse, die keine Melanome sind, von Heerscharen von mikrographischen Chirurgen überbehandelt, die oft harmlose Hautkrebse mit unnötig aggressiven, lukrativen Operationen behandeln.”

Diese Sensibilisierung führte zu einem dramatischen Anstieg der Hautkrebsvorsorgeuntersuchungen und -diagnosen, der durch die in der Öffentlichkeit verbreiteten Ängste vor der Sonne noch verstärkt wurde. Parallel dazu wurde die unglaublich lukrative mikrographische Chirurgie nach Mohs als Goldstandard für die Behandlung von Hautkrebs angepriesen, da sie präzise und effizient ist und gesundes Gewebe schont.

Kritiker argumentieren jedoch, dass die Mohs-Chirurgie häufig übermäßig eingesetzt wird und eher von finanziellen Anreizen als von klinischer Notwendigkeit getrieben wird, was zu immensen Kosten im Gesundheitswesen führt.

Hinweis: Wir sehen häufig Patienten, bei denen diese Operationen zu Komplikationen geführt haben.

Die Kommerzialisierung der Dermatologie wurde durch den Einstieg von Private-Equity-Firmen in diesen Bereich noch verstärkt. Diese Firmen erwarben dermatologische Praxen und besetzten sie mitunter mit nichtärztlichen Anbietern, um die Rentabilität zu maximieren.

Dieser Trend gab Anlass zu Besorgnis über die Qualität der Pflege, mit Berichten über Fehldiagnosen und Überbehandlungen, insbesondere bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen wie Bewohnern von Pflegeheimen – bis zu dem Punkt, an dem die New York Times 2017 eine Untersuchung über diese ausbeuterische Branche verfasste.

Darüber hinaus hat die Hinwendung zu gewinnorientierten Modellen in der Dermatologie ethische Debatten innerhalb der medizinischen Gemeinschaft ausgelöst. Einige Dermatologen haben ihre Besorgnis über die Kommerzialisierung von Hautkrebsbehandlungen und die Aushöhlung traditioneller Arzt-Patienten-Beziehungen zugunsten transaktionalerer Interaktionen zum Ausdruck gebracht. Trotz dieser Herausforderungen ist die Dermatologie nach wie vor ein lukrativer Bereich, der sowohl Mediziner als auch Investoren anzieht, die mit Hautpflegedienstleistungen finanzielle Gewinne erzielen wollen.

Viele werden ihrerseits Opfer dieser ausbeuterischen Praktiken. Der beliebte Komiker Jimmy Dore beispielsweise berichtete kürzlich über den Großen Dermatologie-Betrug, nachdem er festgestellt hatte, dass er selbst Opfer dieses Betrugs geworden war.

Veränderungen bei Hautkrebs

Wenn man bedenkt, wie viel Geld für die Bekämpfung von Hautkrebs ausgegeben wird, sollte man einige Ergebnisse erwarten. Leider ist das, wie bei vielen anderen Aspekten der Krebsindustrie auch, nicht der Fall. Stattdessen werden immer mehr (zuvor gutartige) Krebsarten diagnostiziert, aber die Todesrate hat sich größtenteils nicht wesentlich verändert.

Da viele vermuteten, dass die COVID-Impfstoffe zu einer Zunahme von Melanomen (oder anderen Hautkrebsarten) führen könnten, habe ich alle verfügbaren Jahresberichte der Amerikanischen Krebsgesellschaft in einigen Diagrammen zusammengestellt:

Schlussfolgerung

Das Bedürfnis der Dermatologie, einen Bösewicht (die Sonne) zu erschaffen, um ihr Geschäft zu rechtfertigen, ist wohl eines der schädlichsten Dinge, die die Ärzteschaft der Welt angetan hat. Glücklicherweise ging die unersättliche Gier der medizinischen Industrie während der COVID-19 zu weit, und die Öffentlichkeit beginnt nun, viele der anderen ausbeuterischen und unwissenschaftlichen Praktiken, denen wir ausgesetzt sind, zu hinterfragen, und ich hoffe aufrichtig, dass unsere Gesellschaft beginnen wird, den katastrophalen Krieg der Dermatologie gegen die Sonne neu zu untersuchen.

Anmerkung des Autors: Dies ist eine gekürzte Fassung eines ausführlichen Artikels, in dem auch sicherere Methoden zur Behandlung oder Vorbeugung von Hautkrebs und Ernährungsansätze (z. B. Vermeidung von Samenölen) erörtert werden, die eine gesunde Sonnenexposition erleichtern. Für die vollständige Lektüre mit viel mehr spezifischen Details und Quellen klicken Sie bitte hier.

Über den Autor

Ein Arzt aus dem Mittleren Westen (AMD) ist ein zertifizierter Arzt aus dem Mittleren Westen und ein langjähriger Leser von Mercola.com. Ich schätze seine außergewöhnlichen Einsichten zu einer Vielzahl von Themen und bin dankbar, dass ich sie mit ihm teilen kann. Ich respektiere auch seinen Wunsch, anonym zu bleiben, da er immer noch an vorderster Front steht und Patienten behandelt. Um mehr von AMDs Arbeit zu erfahren, sollten Sie sich The Forgotten Side of Medicine auf Substack ansehen.

Artikel als PDF

Quellen: