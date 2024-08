Eine Stadt in Massachusetts möchte eine Ausgangssperre, nachdem bei einem Einwohner EEE diagnostiziert wurde

Im vergangenen Jahr verursachte ein von Stechmücken übertragenes Virus sporadische Ausbrüche und Epidemien in Nord-, Mittel- und Südamerika. Es handelte sich um das Venezolanische Pferdeenzephalitis-Virus (VEEV). Daraufhin wurde eine Phase-1-Studie mit der nadelfreien Technologie zur Behandlung der Infektion beim Menschen gestartet. VEEV ist hochinfektiös mit einer höheren Sterblichkeitsrate als bei einer natürlichen Infektion und wird als potenzielle biologische Bedrohung eingestuft, für die es weder einen zugelassenen Impfstoff noch ein Therapeutikum für den Menschen gibt. Dies ist ein Beispiel dafür, wie ein von Stechmücken übertragenes Virus in den Vereinigten Staaten offenbar Angst auslöst. Und diese Angst macht sich nun auch in Massachusetts bemerkbar.

Stadt schränkt Aktivitäten ein

Oxford im US-Bundesstaat Massachusetts schränkt jetzt Aktivitäten im Freien ein, um die Stadt vor der Eastern Equine Enzephalitis (EEE ) zu schützen, nachdem ein Einwohner nach einer Infektion mit dem Virus ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Das Gesundheitsamt von Oxford hat beschlossen zu empfehlen, dass Aktivitäten im Freien im September um 18.00 Uhr und im Oktober bis zum ersten Frost um 17.00 Uhr beendet sein müssen.

Die 80-jährige Bewohnerin, die sich die Krankheit zugezogen hatte, war der erste Fall von EEE bei einer Person in Massachusetts seit vier Jahren. Jennifer Callahan, die Stadträtin von Oxford, sagte zu den Einschränkungen der Gesundheitsbehörde: “Sie wollen, dass die Menschen wissen, dass es sich um eine extrem ernste Krankheit mit schrecklichen körperlichen und emotionalen Folgen handelt, unabhängig davon, ob die Person überlebt oder nicht”, wurde Callahan von NBC News zitiert.

Das Vorhandensein von EEE wurde letzten Monat in einer Moskitoprobe bestätigt, die am 1. Juli in der Stadt Orange in Franklin County, Massachusetts, entnommen wurde. Es gibt keine Impfung oder Behandlung gegen EEE. Im Jahr 2019 gab es einen Ausbruch der Krankheit und in Massachusetts gab es sechs Todesfälle unter den 12 bestätigten EEE-Fällen.

Den Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zufolge ist EEE zwar selten, aber eine sehr schwere Krankheit, an der etwa 30 % der Erkrankten sterben. Dies ist eine extrem hohe Sterblichkeitsrate. Im Vergleich dazu liegen sowohl die Grippe als auch COVID-19 unter 1%.

Nach Angaben der Behörden von Massachusetts tragen die Überlebenden der Krankheit oft bleibende Schäden davon, und nur sehr wenige der Erkrankten erholen sich vollständig.

Einwohner von Oxford wehren sich gegen Einschränkungen

Viele Eltern in der Stadt sind besorgt darüber, wie sich die Einschränkungen auf die Kinder und ihre Teilnahme am Herbstsport auswirken könnten. Die Eltern sind überzeugt, dass sie entscheiden sollten, was das Beste für ihre Kinder ist, und nicht die Bürokraten des Gesundheitswesens.

Philip Davis, Präsident der Oxford Little League, sagte: “Wir sind überzeugt, dass Eltern in der Lage sein sollten, als Eltern Entscheidungen für unsere Kinder zu treffen – zum Wohle unserer Kinder. Im Jahr 2019 verschob die Schule während des EEE-Ausbruchs alle abendlichen Aktivitäten, da die Mückenzeit bei Sonnenuntergang am stärksten ist. “Wir haben die Kinder mitgenommen und alle nach Hause gebracht”, sagt Davis. “Wir sahen die Auswirkungen. Die Auswirkungen waren nicht großartig, sie waren schrecklich. Sie waren nicht mehr draußen, sie waren nicht mehr aktiv.”

Die Behörden in Oxford haben erklärt, dass die Ausgangssperre eine Empfehlung und keine Vorschrift ist, aber der Schulbezirk sagt, dass er sich an die Richtlinien halten wird. Der Sportunterricht kann früher enden oder nach drinnen verlegt werden. Alle Aktivitäten, die nicht mit der Stadt in Verbindung stehen, müssen eine Erklärung abgeben, dass sie sich der Risiken während der EEE-Beschränkungen bewusst sind. Die Stadtverwaltung verbietet den Menschen nicht, ins Freie zu gehen, sondern erklärt, sie tue, was getan werden müsse, um die Menschen zu schützen.

Die Behörden des Bundesstaates haben angekündigt, Pestizide in zehn Gemeinden zu versprühen, in denen EEE vermutet wird, um die Moskitos zu töten. In gewisser Weise erinnert diese Situation an die Einschränkungen und Auflagen während der Pandemie.

Der Unterschied besteht darin, dass die Stadt Oxford die Entscheidung den Eltern überlässt.