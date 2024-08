Was Israel-Unterstützer wirklich meinen, wenn sie sagen “Lasst die Geiseln frei”

Caitlin Johnstone

Sie sind überzeugt, Israel solle Kinder ermorden, enthaupten, ihnen die Eingeweide herausreißen, sie zerstückeln, verstümmeln und bei lebendigem Leib verbrennen, und zwar jeden Tag, bis seine militärischen Forderungen erfüllt seien.

Wenn Sie nicht in den sozialen Medien unterwegs sind, haben Sie wahrscheinlich in den letzten zehneinhalb Monaten nichts von einem sehr seltsamen, aber sehr häufigen Phänomen mitbekommen: Unterstützer Israels reagieren auf Bilder und Videos von toten und verstümmelten Kindern in Gaza, indem sie über die israelischen Geiseln sprechen, die dort von der Hamas festgehalten werden.

Wenn man jemanden sieht, der jemandem, der nichts getan hat, um das zu verdienen, das Schrecklichste antut, was man sich vorstellen kann, und wenn dann jemand schreit: “Lasst die Geiseln frei”, dann ist es wichtig zu wissen, was er sagt.

Sie sagen, dass sie glauben, Israel solle Kinder ermorden, enthaupten, ihnen die Eingeweide herausreißen, sie zerstückeln, verstümmeln und bei lebendigem Leib verbrennen, jeden Tag, bis ihre militärischen Forderungen erfüllt werden. Wahrscheinlich sagen sie auch, dass sie persönlich Israel helfen würden, Kindern diese Dinge anzutun, wenn die Umstände es erlaubten.

Sie sagen, dass sie damit einverstanden sind, jeden Tag kleine Kinder zu töten, zu enthaupten, auszuweiden, zu zerstückeln, zu verstümmeln und zu verbrennen, bis die Geiseln freigelassen werden.

Sie sagen das, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass das, was in Gaza geschieht, nichts mit der Freilassung der Geiseln zu tun hat.

Sie sagen das, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass die IDF bei ihren Angriffen auf Gaza israelische Geiseln tötet und verletzt.

Sie sagen das, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass Netanyahu alles tut, um ein Geiselabkommen zu sabotieren, während der Völkermord in Gaza weitergeht.

Sie sagen das, obwohl Israel Tausende Palästinenser als Geiseln in “Administrativhaft” hält, ohne ihnen ein ordentliches Gerichtsverfahren zu gewähren, und während Israel Millionen von Palästinensern in dem riesigen Vernichtungslager in Gaza als Geiseln hält.

Und dies, obwohl es Berge von Beweisen dafür gibt, dass die israelischen Streitkräfte palästinensische Geiseln vergewaltigen, verstümmeln und in Folterkellern foltern, was Teil ihrer Politik ist.

Es ist wichtig zu wissen, was sie sagen, denn es ist wichtig zu wissen, wer die Verteidiger und Unterstützer Israels wirklich sind. Es sind keine normalen Menschen. Das sind keine Menschen mit gesundem Verstand, mit funktionierenden Empathiezentren in ihren Gehirnen. Etwas ist zutiefst falsch mit dem, was sie sind und wie sie sind.

Es ist wichtig, sich dessen bewusst zu sein, denn sonst könnte man in die Falle tappen und denken, dass dieses Thema komplizierter ist, als es aussieht, und die Interpretation dessen, was wir in Gaza sehen, eine Frage der subjektiven Meinung sein muss. Nein, das ist ganz und gar nicht der Fall. Was in Gaza geschieht, ist sehr einfach und klar, und es ist genau das, was es für jeden, der es durch die Linse des Gewissens und der grundlegenden menschlichen Empathie betrachtet, unmittelbar und offensichtlich zu sein scheint.

Der Grund für all die Debatten und Meinungsverschiedenheiten über Gaza hat nichts mit Komplexität oder Nuancen zu tun.