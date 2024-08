Macgregor: Amerikas Abrechnung mit der Realität

Die Parteitage der Republikaner und Demokraten, bei denen es immer viel um Glamour und wenig um Inhalte ging, sind vorbei. Es ist an der Zeit, die Slogans hinter sich zu lassen und sich der Realität zu stellen.

In den USA sind die Lebensmittelpreise in drei Jahren um 21 Prozent gestiegen. Die Hypothekenzinsen für dreißigjährige Kredite lagen bei 3,7 Prozent, jetzt liegen sie bei 7 Prozent. Die Mieten steigen ins Unermessliche, die Zahlungsrückstände bei Autokrediten nehmen zu, und im letzten Jahr wurden mindestens 150.000 amerikanische Kinder als vermisst gemeldet, was zu einem Kinderhandel-Notstand führt.

Millionen Amerikaner glauben, dass unsere Gesellschaft einen moralischen Zusammenbruch erlebt. Scheidungen sind weit verbreitet, Alleinerziehende haben Schwierigkeiten, ihre Kinder großzuziehen, Drogenmissbrauch ist weit verbreitet, die Selbstmordrate ist hoch und der Rechtsstaat bricht im ganzen Land zusammen.

Ist es da wirklich verwunderlich, dass die Amerikaner an ihren Institutionen, ihren Gerichten und sogar an der Führung der eigenen Streitkräfte zweifeln? Die Amerikaner fühlen sich ihrer kollektiven nationalen Identität beraubt. Unter dem erdrückenden Gewicht der Massenmedien, der Popkultur und der offiziellen Täuschung fühlen sich die Amerikaner in die Isolation und den Selbsthass getrieben, hilflos, ihren freien Fall in den Nihilismus aufzuhalten – den Glauben an nichts, nicht an Gerechtigkeit oder Schönheit, nicht an göttlichen Einfluss, einfach an nichts.

Die Amerikaner haben das Gefühl, dass sich ihr Heimatland in ein Ödland verwandelt. Immer mehr Amerikaner glauben, dass in allen 50 Bundesstaaten, nicht nur in Washington, die Herrschaft ohne Vertretung die Norm ist. Die Wahl der einen oder anderen großen Partei, der Demokraten oder Republikaner, trägt wenig dazu bei, den Abstieg der Nation ins Chaos aufzuhalten.

Was denkt die politische Klasse, die in Washington regiert, die sogenannten Demokraten und Republikaner, im Folgenden als Unipartei bezeichnet?

Offen gesagt, ist es ihr egal. Während die amerikanischen Löhne sanken und Arbeitsplätze verloren gingen, bereicherte sich die herrschende politische Klasse in Washington durch Insidergeschäfte und Vetternwirtschaft. Seit Januar 2021 haben die 750 Milliardäre Amerikas ihr Vermögen um 1,5 Billionen Dollar vermehrt. Wie die politischen Figuren, die die Milliardäre für die Führung der Regierung aussuchen, einschließlich der 5.000 politischen Agenten, haben sie keine “Haut im Spiel”.

Die Einheitspartei feiert kitschige, degenerierte Veranstaltungen wie die Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Amerikaner, die sich gegen den Verfall des Christentums und der westlichen Werte und Überzeugungen aussprechen, werden als Fanatiker, Extremisten oder weiße christliche Nationalisten abgetan.

Die Amerikaner wollen wissen, was mit ihrem Land passiert. Die Amerikaner wollen wissen, warum sie in einer Welt leben, in der die Hässlichen vorgeben, schön zu sein, und die Schönen einer Gehirnwäsche unterzogen werden, damit sie glauben, sie seien hässlich.

Ein Teil der Antwort ist, dass Identitätspolitik nicht mehr nur eine Wahlkampfstrategie ist. Sie ist jetzt eine Realität, ein fester Bestandteil der politischen Landschaft Amerikas.

Warum sonst sollte General C.Q. Brown, Vorsitzender der Joint Chiefs, darüber beschweren, dass die US-Streitkräfte zu viele weiße Piloten haben? Wer glaubt, dass die Bundesprogramme für Vielfalt, Integration und Gleichberechtigung ehrlich gemeint sind und etwas anderes bedeuten als Hass auf unser Land und die Generationen von Amerikanern, die dafür gekämpft haben und gestorben sind, ist extrem naiv. Das ist so, als würde man behaupten, der Ku-Klux-Klan habe in den 1960er Jahren für Bürgerrechte gekämpft.

Dank der offenen Grenzen ersetzt das System “ein Wahlzettel, eine Stimme” das System “ein Bürger, eine Stimme”. Dank dieses Systems des institutionalisierten Betrugs können die Amerikaner erwarten, dass die neue Ernte der Union Party aus illegalen ausländischen “Wählern”, eine Mischung aus zukünftigen Abhängigen, Gesetzesbrechern und gering qualifizierten Arbeitern, am 5. November auftauchen und über Amerikas Zukunft entscheiden wird. Es sind auch die Massen von Ausländern ohne jegliche Verbindung zu unserer Gesellschaft, mit denen die herrschende Klasse unsere Streitkräfte verstärken will.

Warum sollte die Uniparty dem amerikanischen Volk diesen Schaden zufügen? Die Uniparty weiß, dass ohne gemeinsame Identität oder Verwandtschaft die Demokratie durch Stammesanarchie ersetzt wird, ein gesellschaftlicher Zustand, der zu Nihilismus, Drogenmissbrauch, Kriminalität und Schlimmerem führt.

Das Ziel ist schmerzhaft offensichtlich. Es ist die Entnationalisierung der Vereinigten Staaten, die grundlegende Zerstörung der nationalen Identität und des sozialen Zusammenhalts, der sie stützt. Es geht darum, die Amerikaner in eine amorphe Masse sedierter Konsumenten zu verwandeln. Die Umwandlung der US-Streitkräfte in Söldnertruppen, die sich aus illegalen Einwanderern zusammensetzen, ist ein enorm wichtiger Schritt in Richtung Entnationalisierung.

Denn bevor die Amerikaner ihre Unabhängigkeit erlangten, ruhte ihre nationale Identität auf den Schultern der Kontinentalarmee. Wenn General Washington die Kontinentalarmee gegen alle Widerstände zusammenhalten konnte, dann gab es unser Land und sein Regierungsorgan, den Kongress. Die Kontinentalarmee war und ist der Hort der amerikanischen nationalen Identität.

Die Union Party weist diese Vorwürfe zurück. Stattdessen erzählt sie uns, wie glücklich wir uns schätzen können, zig Millionen Ausländer in unserem Land willkommen zu heißen, die unsere Kultur, Gesellschaft und Lebensweise bereichern sollen. Wirklich, wie viele “Rs” gibt es in “von wegen”?

In der Zwischenzeit fördert die Unipartei die Sexualisierung der Kinder in unseren öffentlichen Schulen. Natürlich gibt die Unipartei vor, sich um den arbeitenden Mann oder die arbeitende Frau zu kümmern, und verspricht jedem für immer alles umsonst – kostenlose Universitäten, kostenlose Gesundheitsfürsorge, kostenlose Wohnungen, alles umsonst. Die Unipartei gewährt nicht zahlenden illegalen Einwanderern Zugang zu unserem Gesundheitssystem.

Wie die Unipartei das alles bezahlen will, ist eine Frage, die niemand beantwortet. Schon jetzt ist der jährliche Schuldendienst höher als der Verteidigungshaushalt. Sind sich die Präsidentschaftskandidaten dessen bewusst? Ist es ihnen wichtig? Für die Unipartei ist keine dieser Fragen von Bedeutung. Im Alltag der Unipartei geht es um Selbstbereicherung, sinnliches Vergnügen und soziales Prestige. Das Motto der Unipartei lautet: “Im Zweifel mehr Geld drucken”.

Ebenso beunruhigend ist die Kriegsbegeisterung der Uniparty. In der Tat sieht die Uniparty enorme Vorteile im Krieg, sogar so weit, dass sie die Kontrolle über die US-Streitkräfte an eine fremde Macht abtreten würde, um sie in einem großen Krieg einzusetzen, der eskalieren und andere Atommächte einbeziehen würde.

Doch die Amerikaner sind nicht dumm. Sie wissen, dass offene Grenzen nicht von Vorteil sind, und sie wissen, dass der moderne Krieg kein Spiel und kein Ereignis ist, das nur auf fremdem Boden stattfindet. Die sich abzeichnende neue Konstellation potenzieller Gegner in Osteuropa und im Nahen Osten ist nicht länger eine lose Ansammlung unglücklicher Gegner ohne Armeen, Luftstreitkräfte, Seestreitkräfte, Luftverteidigung oder ständige Überwachung vom Meeresgrund bis zum Weltraum.

Präsident Abraham Lincoln hatte recht: “Wenn Zerstörung unser Schicksal ist, müssen wir selbst ihr Urheber und Vollender sein. Als eine Nation der Freien müssen wir alle Zeiten überleben oder durch Selbstmord sterben. Für die Amerikaner ist die Zeit gekommen, die Zerstörung aufzuhalten. Die Frage ist, ob die Amerikaner Zuschauer bleiben oder eingreifen werden, um die Republik zu retten.

*

Über den Autor Douglas Macgregor

Douglas Macgregor, Oberst a.D., ist Senior Fellow bei The American Conservative, ehemaliger Berater des Verteidigungsministers der Trump-Regierung, hochdekorierter Kriegsveteran und Autor von fünf Büchern.