Wie Bürogebäude zu Smart Cities für die Kartelle umgewandelt werden

Das Weiße Haus hat Pläne zur Umwandlung großer Gewerbeimmobilien in erschwinglichen Wohnraum veröffentlicht. Neben der Förderung von Energieeffizienz und „Null-Emissions-Umwandlungen“ – klassische Technokraten-Diktate – wird der „dringend benötigte Wohnraum“ mehr Platz für die Unterbringung des Zustroms illegaler Einwanderer bieten, die von den Drogenkartellen in die USA gebracht werden.

In dem Informationsblatt vom Oktober 2023, das die Entwicklungen als „durchgangsorientiert“ und als Methode zur „Erhöhung des Wohnungsangebots“ anpreist, heißt es:

„Die Biden-Harris-Regierung kündigt neue Maßnahmen an, um die Umwandlung von Gewerbegebäuden mit hohem Leerstand in Wohngebäude zu unterstützen, unter anderem durch neue Finanzierungen, technische Unterstützung und den Verkauf von Bundesimmobilien. Diese Ankündigungen werden dringend benötigte Wohnungen schaffen, die erschwinglich und energieeffizient sind, sich in der Nähe von Verkehrsmitteln und guten Arbeitsplätzen befinden und die Treibhausgasemissionen reduzieren, die zu fast 30 Prozent aus dem Bausektor stammen.“

Den Weg für eine überwachte, grüne „Utopie“ ebnen

Die Ankündigung des Weißen Hauses ist gespickt mit Schlagwörtern des Great Reset wie „saubere Energiewirtschaft“ und „emissionsfreies Wohnen“ und spiegelt die von den Globalisten vorangetriebenen Agenden wider.

Der Green New Deal (Grüne Agenda), „Build Back Better“, die vierte industrielle Revolution (die transhumanistische Bewegung) und der Great Reset, der offiziell vom Gründer des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, und dem damaligen Prinz Charles im Juni 20204 vorgestellt wurde, dienen alle dazu, die Umsetzung der Agenda 21 zu fördern und zu erleichtern.

Die Agenda 21 (Agenda für das 21. Jahrhundert) ist der Bestands- und Kontrollplan für alles Land, Wasser, Mineralien, Pflanzen, Tiere, Bauwerke, Produktionsmittel, Nahrungsmittel, Energie, Informationen, Bildung und alle Menschen auf der Welt. Der europäische Green Deal ist mehr davon – er wurde von der Europäischen Kommission im Dezember 2019 eingeführt, um fossile Brennstoffe zum Teil durch „sauberere“ Energiequellen zu ersetzen.

Das Weiße Haus zitiert Daten, die zeigen, dass der Leerstand von Bürogebäuden ein 30-Jahres-Hoch erreicht hat und die lokale Wirtschaft belastet, während es an erschwinglichem Wohnraum mangelt und die Gemeinden nach Möglichkeiten suchen, die Emissionen von Gebäuden und Verkehrsmitteln zu senken. Leerstehende Gewerbeimmobilien sollen in erschwingliche Wohnungen umgewidmet werden, die verkehrsgünstig und „grün“ sind und sich ideal für den Bau intelligenter Städte eignen, die Ihnen Ihre Privatsphäre und Autonomie nehmen und eine weitere Überwachung und Kontrolle ermöglichen.

Der Vorschlag steht im Einklang mit der Great Reset-Agenda, die vorschlägt, dass gemeinsame Ziele wie Gleichheit und Nachhaltigkeit im Mittelpunkt staatlicher und privater Investitionen stehen sollten. Anstatt staatliche Konjunkturprogramme und Konjunkturmittel zum „Füllen von Rissen im alten System“ zu verwenden, sollten diese genutzt werden, um „ein neues System zu schaffen, das langfristig widerstandsfähiger, gerechter und nachhaltiger ist“.

Schwab fügte hinzu: „Das bedeutet zum Beispiel den Aufbau einer ‚grünen‘ städtischen Infrastruktur und die Schaffung von Anreizen für die Industrie, ihre Bilanz in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) zu verbessern.“

Das hört sich alles schön und gut an, aber, wie Technocracy News im Juni 2020 berichtete, „die versprochene Utopie hat ihren Preis – sie legt unserer persönlichen Freiheit Fesseln an…“ Das könnte für diejenigen, die in diesen erschwinglichen, grünen, intelligenten Städten leben, durchaus der Fall sein.

Wie der Enthüllungsjournalist Corey Lynn twitterte: „Jetzt geht’s los … Umwandlung/Umwidmung von Gewerbegebäuden in Netto-Null-Mehrzweck-Wohngebäude, um diese verlassenen Gebäude in den Städten zu füllen und ihre Traum-Smart Cities zu bauen (und wahrscheinlich Platz für illegale Einwanderer zu schaffen), zusammen mit einem 54-seitigen Leitfaden.“

Die geforderten Opfer gelten jedoch nicht für die Technokraten, die das System leiten, so dass der Große Reset letztlich zu zwei Schichten oder Menschen führen wird: die technokratische Elite, die alle Macht hat und über alle Vermögenswerte herrscht, und der Rest der Menschheit, der keine Macht, keine Vermögenswerte und kein Mitspracherecht hat.

Warum Null-Emissionen eine dunkle Seite haben

Der Null-Emissions-Wohnungsbau klingt auf den ersten Blick nach einer guten Sache. Aber der Gedanke geht auf jahrzehntealte Pläne zur Verwirklichung einer totalitären Zukunft zurück. Um eine neue Weltordnung zu schaffen, muss es Probleme geben, die von globaler Tragweite sind. Eines dieser Probleme war vor der COVID-19-Pandemie die Umwelt.

Im Jahr 1972 fand ein Treffen der Vereinten Nationen zum Thema Klimawandel statt, um einen Plan für einen nachhaltigen Umgang mit dem Planeten zu entwickeln. Dies führte zur Schaffung der Agenda 21. 2019 ging das WEF eine strategische Allianz mit den Vereinten Nationen ein, in der die UNO aufgefordert wurde, „öffentlich-private Partnerschaften als Modell für fast alle von ihr umgesetzten Maßnahmen zu nutzen, insbesondere für die Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung, die manchmal als Agenda 2030 bezeichnet werden.“

Die Agenda 2030 zielt darauf ab, den Verbrauch der Mittelschicht an grundlegenden Gütern und Energie zu reduzieren, was die Einschränkung – mit dem Ziel der Abschaffung – der Eigentumsrechte und des Privateigentums für künftige Generationen sowie die Einschränkung von „Luxusgütern“ wie dem Besitz von Elektrogeräten und Kraftfahrzeugen sowie von Vorstadthäusern und Klimaanlagen beinhaltet.

Es ist leicht zu erkennen, wie die Umwandlung von Gewerbeflächen mit hohem Leerstand in Wohnungen mit hoher Dichte genau in diesen Plan passt.

Wie intelligente Net-Zero-Mandate Ihre Autonomie rauben können

Ein praktisches Beispiel dafür, wie die Privatsphäre in diesen umgewandelten Gewerbeflächen allmählich verschwinden kann, ist die wahrscheinliche Installation von intelligenten Geräten in den Wohnungen. Mit jedem intelligenten Gerät, das Sie in Ihrem Haus willkommen heißen – wie vernetzte Wecker, Fahrzeuge, Kühlschränke und Türklingeln – wird eine weitere Ebene Ihres persönlichen Lebens enthüllt.

Das gilt auch für intelligente Zähler, die in den USA offiziell als Advanced Metering Infrastructure (AMI) bezeichnet werden. Im Jahr 2020 wurden in den USA 102,9 Millionen solcher intelligenten Zähler von den Stromversorgern installiert, etwa 88 % davon in Privathaushalten. AMI-Zähler messen und registrieren den Stromverbrauch mindestens stündlich, wenn nicht sogar öfter, und übermitteln die Daten mindestens einmal am Tag an das Versorgungsunternehmen und den Verbraucher.

Sie sind auch in der Lage zu unterscheiden, welche Art von Energie Sie verbrauchen. Sie wissen also, ob Sie gerade eine Ladung Wäsche waschen, fernsehen oder das Haus für den Tag verlassen haben. Auch wenn dies oberflächlich betrachtet nicht ruchlos klingt, handelt es sich doch um eine sehr persönliche Form der Überwachung, die leicht gegen Sie verwendet werden kann, auch um Ihre Energie zu rationieren. Die Journalistin Abby Martin erklärt:

„Wenn die Vorstellung, was Sie wann tun, nicht schon beunruhigend genug ist – es kommt noch schlimmer. Diese Geräte sind in der Lage, Ihren Energieverbrauch zu regulieren, zu kontrollieren und sogar zu rationieren. Nehmen wir ein Beispiel: Sie lassen in den heißen Sommermonaten Ihre Ventilatoren laufen und das Energieversorgungsunternehmen stellt fest, dass Sie zu viel Strom verbrauchen, und wird den Stromverbrauch senken, unabhängig davon, ob der Verbraucher bereit ist, für den zusätzlichen Verbrauch zu zahlen.“

Technokraten wie Larry Fink, CEO von BlackRock, und Bill Gates gehören zu denjenigen, die auf „Netto-Null“-Emissionen drängen. Die von Gates gesetzte Frist zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen ist das Jahr 2050, und intelligente Zähler werden bereits als wesentlicher Bestandteil dieses Plans gehandelt.

Machen sie Platz für die Migrantenbanden des Kartells?

Nach Angaben der US-Zoll- und Grenzschutzbehörde (CBP) strömten im Jahr 2021 etwa 1,7 Millionen Illegale über die Südgrenze in die USA, weitere 2,4 Millionen im Jahr 2022 und fast 1,8 Millionen im August 2023.

Viele von ihnen wurden von Drogenkartellen geschickt, so Quellen der Strafverfolgungsbehörden gegenüber der New York Post, unter dem falschen Eindruck, dass jeder, der über die CBP One App auf einen Termin bei der Einwanderungsbehörde wartet, Asyl bekommen kann, wenn er sich stellt. Nach Angaben der New York Post:

„Drogenkartelle belagern die Grenze, indem sie täglich Tausende von Migranten absichtlich in verschiedene US-Grenzstädte schicken, um sich den Grenzschutzbeamten auszuliefern, wie Quellen gegenüber The Post enthüllten. Mit dieser Taktik sollen die ohnehin schon überlasteten Grenzbeamten gebunden werden, damit die mexikanischen Kartelle ihre Drogen- und Menschenschmuggeloperationen ungestört in weniger bevölkerten Gebieten fortsetzen können, erklärten Strafverfolgungsbeamte. … ‚Die Art und Weise, wie das von den Kartellen inszeniert wird, soll meiner Meinung nach das System überfordern. Die [Orte], die am stärksten betroffen sind, sind die Grenzgemeinden‘, sagte die ehemalige Stadträtin von El Paso, Claudia Rodriquez, gegenüber The Post.“

Entführungen sind ein weiteres Problem. Die Nationale Menschenrechtskommission Mexikos hat gewarnt, dass Drogenkartelle „die Entführung und Erpressung von Migranten als lukrativ empfinden“. Da sich die Zahl der Migranten, die die Grenze erreichen, in den letzten zwei Jahrzehnten verdreifacht hat, haben kriminelle Gruppen die Migrationsrouten übernommen und setzen damit Kinder und Familien einem extremen Risiko aus.

Im Gespräch mit NBC News erklärte Nilda García, Forscherin an der Texas A&M International University in Laredo: „Es ist sehr schwierig für diese Gruppen, sich diesen Profit, diese Gelegenheit, mit Migranten Geld zu verdienen, entgehen zu lassen. Entführungen sind eine weitere Ebene ihrer Struktur … Sie sind sehr gut organisiert. Manchmal haben sie eine militärische Ausbildung und Zugang zu hochkalibrigen Waffen, um Migranten zu terrorisieren.“

Soll die Einwanderung den Nationalismus eindämmen?

Das obige Video zeigt den Mini-Dokumentarfilm „Midnight At the Border“ von Robert F. Kennedy Jr., in dem er an die Grenze zwischen den USA und Mexiko in Yuma, Arizona, reist, um das Problem der illegalen Einwanderung aus erster Hand zu untersuchen.

Der unkontrollierte Zustrom illegaler Einwanderer stellt auch eine enorme Belastung für die lokalen Gemeinden dar, die alle nur über begrenzte Ressourcen verfügen. Im Mai 2023 gab der Bürgermeister von New York City, Eric Adams, bekannt, dass fast die Hälfte aller Hotelzimmer in New York von illegalen Einwanderern belegt sind. Berichten zufolge erstattet die Stadt den Hotels mehr als 300 Dollar pro Nacht und Zimmer, was bedeutet, dass die Steuerzahler dafür aufkommen, während die Stadt in dem Bemühen, den Haushalt auszugleichen, Dienstleistungen kürzt.

Außerdem werden riesige Zeltstädte errichtet, um den Zustrom von Migranten zu bewältigen. Ist die Umwandlung von Bürogebäuden in Wohnungen die „Lösung“ des Weißen Hauses für diese Krise? Letztlich verschafft sie der globalen Kabale einen weiteren Sieg in ihrem Krieg gegen die Souveränität der Menschheit – und der souveränen Nationen.

Ivor Cummins, ein Biochemie-Ingenieur mit Erfahrung in der Entwicklung medizinischer Geräte und der Leitung von Teams bei der Lösung komplexer Probleme, erklärt: „Es gibt … einen massiven Wandel bei der Einwanderung … sie wurde schon oft als Mittel zur Zerschlagung des Nationalismus identifiziert … die Vereinten Nationen … haben deutlich gemacht, dass wir nationale, souveräne Nationen zerstören müssen …“

