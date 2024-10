Wie Covid-Impfungen Krebs verursachen und wie man ihn besiegt

Von Rhoda Wilson

Bis Oktober 2022 war in 44 Ländern ein signifikanter Anstieg von vierzehn verschiedenen Krebsarten zu verzeichnen, insbesondere bei jungen Menschen.

Die American Cancer Society berichtete, dass sich die Krebssterblichkeit bei jungen Menschen im Vergleich zu den Jahren vor 2020 verdoppelt hat.

Der Sicherheitsbericht von Pfizer aus dem Jahr 2022 über Covid-„Impfstoffe“ dokumentierte Tausende von Krebsfällen nach Impfungen, wobei bis Juni 2022 3.711 Fälle gemeldet wurden.

Der britische Onkologe Angus Dalgleish beobachtete aggressive Krebsrezidive bei Patienten, die Covid-Auffrischungsimpfungen erhalten hatten, was auf einen Zusammenhang zwischen den Impfstoffen und Krebs hindeutet.

Der kanadische Onkologe William Makis stellte beispiellose Fälle von Krebserkrankungen im vierten Stadium bei jungen Erwachsenen fest und bezeichnete sie aufgrund ihrer aggressiven Natur und Resistenz gegen konventionelle Behandlungen als „Turbokrebs“.

Der Pathologe Ryan Cole kritisierte die Covid-Impfungen, weil sie eine Immunsuppression verursachen, die die Fähigkeit des Körpers, Krebs zu bekämpfen, beeinträchtigt, und berichtete von einem signifikanten Anstieg der Krebsfälle nach der Einführung der Impfung. Cole schätzte, dass 17 Millionen Menschen aufgrund von mRNA-Impfungen gestorben sind, bezeichnete die Situation als „stillen Holocaust“ und kritisierte das medizinische Establishment dafür, dass es diese Todesfälle leugnet.

„Es ist wichtig, die Spike-Protein-Belastung bei den Geimpften vollständig zu verstehen, um die besten Strategien zu finden, um das Risiko und den Schaden dieses Toxins rückgängig zu machen … Je besser wir diese Prozesse verstehen, desto besser können wir Patienten und die Öffentlichkeit vor den in den kommenden Jahren bevorstehenden rekordverdächtigen Krebsraten schützen“, schrieb Dr. Coleen Huber kürzlich in einem Essay.

Im Laufe der Jahre hat The Exposé häufig Artikel über das Risiko von impfstoffinduzierten Krebserkrankungen und die Zunahme von Krebsfällen nach der massenhaften Einführung der sogenannten Covid-Impfstoffe veröffentlicht. Aber viele haben vielleicht nicht alle Teile des Puzzles gesehen, vor allem, wenn sie die echten Nachrichten nicht verfolgt haben, als sie aktuell wurden. Zum Glück hat Dr. Huber alle Beweise in einem Aufsatz für uns zusammengetragen, den wir unten wiedergeben. In ihrem Aufsatz erklärt Dr. Huber:

– Der Mechanismus von mRNA-„Impfstoffen“ und die daraus resultierende Spike-Protein-Produktion durch den Körper der Menschen nach der Impfung.

– Der Zusammenhang zwischen Covid-Injektionen und bestimmten Krebsarten, darunter Lymphome, Glioblastome, Darm-, Eierstock- und Brustkrebs.

– Der weltweite Anstieg von Krebsfällen und Sterblichkeit nach der Impfung. Weltweit sind die Zahl der Krebsdiagnosen und die Zahl der Todesfälle nach der Einführung der Covid-Impfstoffe gestiegen, wobei es nach den Auffrischungsdosen zu einer deutlichen Beschleunigung kam, die insbesondere jüngere Altersgruppen betrifft. „Die Anfälligkeit ist so groß, dass alle Menschen die Covid-Impfstoffe unbedingt meiden sollten“, schreibt Dr. Huber.

– Die Bedenken und Vorsichtsmaßnahmen in Bezug auf Impfungen für Krebspatienten. Menschen, die bereits mit Krebs als einer der häufigsten Todesursachen konfrontiert sind, sollten Covid-Impfungen vermeiden.

– Die Auswirkungen von Covid-Impfungen auf die Immunantwort und die Antikörperproduktion sowie die Rolle von Typ-I-Interferon bei der Immunfunktion und der Unterdrückung von Krebs.

– Die Mechanismen der Krebsentstehung und die Rolle des Spike-Proteins.

– Die Auswirkungen des Spike-Proteins auf DNA-Schäden und -Reparatur.

– Die Unterdrückung von Tumorsuppressorgenen durch das Spike-Protein.

– Die Rolle des Spike-Proteins beim Krebswachstum und bei der Angiogenese.

– Die Immunevasion durch Krebszellen und die Auswirkungen von Impfungen. Die Covid-Impfungen können das Immunsystem schwächen und es Krebszellen ermöglichen, der Erkennung durch das Immunsystem zu entgehen. Tumore können sich dem Immunsystem entziehen, indem sie sich als „selbst“ tarnen, was es dem Immunsystem erschwert, sie anzugreifen.

– Stärkung der Immunvigilanz und der Rolle von Vitamin A. Es hat sich gezeigt, dass Vitamin A dabei hilft, versteckte Krebserkrankungen zu enttarnen, sodass das Immunsystem sie bekämpfen kann, und sein Mangel steht im Zusammenhang mit getarntem Darmkrebs.

– Metastasierung, die Ausbreitung von Krebszellen an neuen Stellen im Körper, und die Bedeutung der Integrität der Basalmembran.

– Die DNA-Kontamination in Covid-Injektionen (genannt PlasmidGate) und ihre potenziellen Risiken.

– N1-Methyl-Pseudouridin, das in der mRNA von Covid-Injektionen zur Stabilisierung des Spike-Proteins für die Immunerkennung verwendet wird, und sein möglicher Zusammenhang mit Krebs. Zu den weiteren potenziellen Krebsrisiken durch Covid-Injektionen gehören die Kontamination mit dem onkogenen SV40-Virus, das Vorhandensein von CD147 im Spike-Protein und durch Spike-Proteine induzierte Mikrogerinnsel.

– Ivermectin als mögliche Behandlung von Covid und Krebs. Ivermectin hat sich als wirksam gegen das Spike-Protein erwiesen, das sowohl bei einer COVID-Infektion als auch bei den Impfstoffen das Hauptgift ist. Studien haben gezeigt, dass Ivermectin Tumore bei Krebsarten wie Glioblastomen, Dickdarm- und Brustkrebs um 50 % bis 85 % reduzieren kann, und es hat sich in vitro als wirksam gegen eine breitere Palette von Krebsarten erwiesen. Ivermectin hat sich bei der Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs als wirksamer als das Standard-Chemotherapeutikum Gemcitabin erwiesen.

Zusammenhänge zwischen Covid-Impfung und Krebs: Verstehen, um sie zu bekämpfen

Von Dr. Coleen Huber

Inhaltsverzeichnis

TEIL 1: Darstellung des Problems Onkologen stellen starke Unterschiede bei Krebserkrankungen von vor 2020 bis heute fest Spike-Protein-Dosierung von Pfizer und Moderna Epidemiologie des Krebsrisikos nach den Covid-Impfstoffen

TEIL 2: Mechanismen, durch die die Covid-Impfstoffe Krebs auslösen, und natürliche Therapien, die diesen umkehren Krebs greift den Körper auf sieben Hauptarten an Spike-Proteine schädigen die DNA, und das ist ein großes Krebsrisiko Abschaltung der Zellsignale, mit Auto-Stimulation und Unsterblichkeit Angiogenese Umgehung des Immunsystems Metastasierung: Eine Invasion von Tumoren an Stellen in der Nähe und in der Ferne des Primärtumors Andere Mechanismen der Covid-Impfstoffe, die Krebs fördern DNA-Plasmid-Kontamination der Covid-Impfstoffe Methyl-Pseudouridin

TEIL 3: Die Rolle von Ivermectin gegen durch Covid-Impfstoffe verursachte Krebsarten

TEIL 1: Darstellung des Problems

Im Oktober 2022 konnten die Mainstream-Medien den enormen Anstieg von vierzehn verschiedenen Krebsarten in 44 Ländern auf der ganzen Welt und vor allem bei jungen Menschen nicht mehr ignorieren. Die American Cancer Society gab zu, dass sich die Krebssterblichkeit bei jungen Menschen gegenüber dem Stand vor 2020 verdoppelt hat. Der Sicherheitsbericht von Pfizer für 2022 über die Covid-Impfstoffe ergab, dass nach den Injektionen Tausende von Krebserkrankungen bei Hunderten von Arten auftraten. Bis Juni 2022 wurden von Pfizer 3.711 Fälle unter dieser Rubrik gemeldet.

Onkologen stellen starke Unterschiede bei Krebserkrankungen von vor 2020 bis heute fest

Der britische klinische Onkologe Angus Dalgleish, einer der führenden Onkologieforscher im Vereinigten Königreich, sieht eine alarmierende Zahl von Krebspatienten, die lange Zeit in Remission waren und „… anschließend einen sehr aggressiven Rückfall erlitten, obwohl sie in Remission hätten bleiben sollen. Leider habe ich noch keinen Fall gefunden, in dem die Patienten keinen Covid-Auffrischungsimpfstoff von ihrem Hausarzt oder Krankenhaus erhalten haben, weil sie ‚gefährdet‘ sind.“ Seine Einschätzung zur Entwicklung der Krebssterblichkeit weltweit lautet: „Die Covid-Impfstoffe stehen in Zusammenhang mit Krebs und Tod.“

Der kanadische Onkologe Dr. William Makis, der im Laufe seiner Karriere über 20.000 Krebspatienten diagnostiziert hat, sagt: “So etwas habe ich noch nie gesehen … Ich habe noch nie gesehen, dass bei Frauen in ihren Zwanzigern Brustkrebs im vierten Stadium auftritt. Ich habe noch nie gesehen, dass Darmkrebs im vierten Stadium bei Männern und Frauen in ihren Zwanzigern und Dreißigern auftrat … Diese Krebsarten traten immer im vierten Stadium auf, und sie führten immer innerhalb weniger Monate zum Tod, und es dauerte immer weniger als ein Jahr … „Turbo-Krebs“ ist ein Begriff, den die Leute erfunden haben, um die extrem aggressive Natur dieser Krebsarten bei den Geimpften beschreiben, und diese Krebsarten verhalten sich extrem anders, anders als alles, was ich in meiner Karriere bisher gesehen habe … Und das andere Merkmal dieser Krebsarten ist, dass sie sehr resistent gegen konventionelle Behandlungen sind; sie sind resistent gegen Strahlentherapie, sie sind resistent gegen Chemotherapie, und den Patienten scheint es mit konventionellen Behandlungen sehr schlecht zu gehen. Onkologen sind wirklich ratlos und wissen nicht, was sie tun sollen.“

Der Pathologe Dr. Ryan Cole, ehemals an der Mayo Clinic tätig, ist auf Obduktionen spezialisiert. Er hat die Covid-Impfstoffe unter anderem wegen der schweren Beeinträchtigung des Immunsystems und der Fähigkeit, Krebs zu bekämpfen, kritisiert. Er sagt: „Die Leute fragen: ‚Verursachen diese Impfungen Krebs?‘ Nun, sie verursachen eine Immunsuppression. Sie verursachen eine Störung und Dysregulation des Immunsystems, das normalerweise Krebs bekämpft. Das ist es also, womit wir es zu tun haben … Wenn ich um die Welt reise und mit Ärzten spreche … sehen sie Krebserkrankungen in Altersgruppen, die sie noch nie zuvor gesehen haben, und das geschah nach der Einführung der [Covid-Impfungen] … Im Jahr 2021 gab es einen Anstieg der Krebserkrankungen um etwa 6 % oder 7 %. Im Jahr 2022 gab es einen überdurchschnittlichen Anstieg von 35 % bei Krebserkrankungen … Menschen, die 2, 3, 5, 10 oder sogar 20 Jahre lang krebsfrei waren, bei denen der Krebs nach den Impfungen aggressiv zurückkehrte, und Schätzungen zufolge sind 17 Millionen Menschen an diesen mRNA-Impfungen gestorben … Dies ist ein stiller Holocaust, und das ist das Traurige daran. Menschen wurden zu einem Experiment gezwungen, und die Todesfälle werden von der medizinischen Fachwelt geleugnet.“

Spike-Protein-Dosierung von Pfizer und Moderna

Die Menge der mRNA-Dosis in jedem Pfizer-Impfstoff beträgt 13 Billionen mRNA-Moleküle und in Moderna 40 Billionen Moleküle, die jeweils in einem eigenen kationischen Lipidnanopartikel eingeschlossen sind. Diese Zahlen wurden anhand des Molekulargewichts jedes der beiden Impfstoffe ermittelt. Zum Vergleich: Der menschliche Körper besteht aus etwa 30 Billionen Zellen. Man kann sich also vorstellen, welche Auswirkungen eine maximal allgegenwärtige Verteilung im gesamten Körper hat, bei einem Verhältnis von Nutzlast zu menschlicher Zelle von etwa eins zu eins oder eins zu drei.

Jeder dieser beiden Impfstoffe kodierte für ganze Spike-Proteine und jede der Billionen von Lipid-Nanopartikeln („LNP“), die mRNA umhüllen, kodiert für Spike-Protein.

Der Pfizer-Impfstoff wurde vor der Markteinführung nicht auf Karzinogenität oder Genotoxizität (DNA-Schädigungspotenzial) untersucht, wie aus Pfizers eigener Dokumentation an die FDA hervorgeht:

Schon sehr früh in der Blütezeit der Corona-Impfstoffe, im Februar 2021, gab es Hinweise darauf, dass die Corona-Impfstoffe bei den geimpften Personen eine weitaus höhere Belastung durch Spike-Proteine verursachten als nach einer natürlichen Infektion. Selbst drei Wochen nach der Impfung waren die Antikörper gegen Spike-Proteine bei den Geimpften bis zu 100-mal höher als bei den Ungeimpften und zuvor an Covid Erkrankten. Während einige diese Antikörper als Zeichen einer intensiveren Immunreaktion auf das Spike-Protein interpretieren könnten, deutet dies auch auf eine größere und/oder stärkere Präsenz dieses bekannten Toxins im Körper hin.

Daher ist es wichtig, die Belastung durch das Spike-Protein bei den Geimpften vollständig zu erfassen, um die besten Strategien zur Umkehrung des Risikos und der Schäden durch dieses Toxin zu finden. Zu diesem Zweck untersucht dieser Artikel die Mechanismen des Krebsrisikos durch das Spike-Protein. Je besser wir diese Prozesse verstehen, desto besser werden wir in der Lage sein, Patienten und die Öffentlichkeit vor den in den kommenden Jahren bevorstehenden rekordverdächtigen Krebsraten zu schützen.

Es sollte beachtet werden, dass das Spike-Protein selten länger als 20 Tage nach einer Covid-Virus-Infektion intakt erscheint, aber das rekombinante, d. h. durch Impfung erzeugte, Spike-Protein wurde bei Covid-Geimpften 69 bis 187 Tage nach der Impfung beobachtet. Diese spezielle Studie endete nach 187 Tagen, nicht zu dem Zeitpunkt, an dem kein Spike-Protein mehr beobachtet wurde, was darauf hindeutet, dass Spike-Protein möglicherweise noch länger im Körper geimpfter Personen vorhanden ist. Diese Persistenz umfasst sowohl die injizierte, in Liposomen eingeschlossene mRNA als auch das daraus abgeleitete Spike-Protein. Dies ist ausreichend Zeit für die Initiierung krebsfördernder Signalwege und die Hemmung der Immunabwehr gegen Krebs. Und es ist sicherlich genug Zeit, damit Herz-Kreislauf- und Herzschäden beginnen können, ebenso wie für eine Durchbrechung der Blut-Hirn-Schranke, wie ich in anderen Artikeln diskutiere. Der Höhepunkt der Aufnahme in der gesamten nördlichen Hemisphäre war im Frühjahr 2021. Das ist also eine ziemlich lange Zeit, in der das Spike-Protein im Körper der geimpften Personen verbleiben kann, während die empfindliche mRNA, die die Produktion des Spike-Proteins initiiert hat, innerhalb von Wochen abgebaut wird, nachdem die Nutzlast geliefert wurde.

Epidemiologie des Krebsrisikos nach der Covid-Impfung

Covid-Impfstoffe werden mit einer erhöhten Inzidenz der folgenden Krebsarten in Verbindung gebracht.

Lymphome stehen in so engem Zusammenhang mit der mRNA-Injektion, dass 45,7 % der untersuchten Lymphompatienten, die mit Covid-Impfstoffen geimpft wurden, innerhalb von nur 30 Tagen nach der Injektion und nicht erst später ein Lymphom entwickelten. Es ist nicht überraschend, dass dies eine der Hauptkrebsarten ist, die nach der Covid-Impfung auftritt, da sich die T- und B-Zellen des Lymphsystems nicht nur schnell vermehren, sondern die Lymphknoten als Abfallentsorger auch zu den ersten Körpergeweben gehören, die Spike-Proteine aufnehmen.

Glioblastome sind unter anderem aufgrund ihrer leichten Zugänglichkeit zum umgebenden Hirngewebe und ihrer Abschirmung vor den meisten potenziellen Behandlungen hinter der Blut-Hirn-Schranke bösartige Krebserkrankungen. Pfizer meldete in seinem Update vom Juni 2022 Hunderte von Hirntumoren und präkanzerösen Erkrankungen. Bei Gliompatienten wurden nach der Covid-Impfung verringerte Cytochrom-C-Spiegel festgestellt, was auf eine beeinträchtigte oxidative Phosphorylierung und einen daraus resultierenden niedrigeren ATP-Wert in den Mitochondrien zurückzuführen zu sein schien.

Auch Eierstock- und Brustkrebs treten seit der Einführung der Covid-Impfstoffe häufiger auf, wahrscheinlich aufgrund ihrer p53-Wirkung, doch die Covid-Impfstoffe haben dieses p53-Gen, den „Wächter des Genoms“, den Beschützer der DNA, geschädigt, worauf ich weiter unten näher eingehe.

Seit der Einführung der Covid-Impfstoffe ist die Zahl der kolorektalen Karzinome gestiegen, und zwar aggressiv und in einem beispiellosen jungen Alter. William Dahut ist der leitende wissenschaftliche Mitarbeiter der American Cancer Society. Er sagt: „Kolorektale Karzinome treten auch mit aggressiveren Erkrankungen und größeren Tumoren bei der Diagnose auf; sie sind schwieriger zu behandeln.“ Zu diesem steilen Anstieg von Darmkrebs bei Jugendlichen sagt die Medizinprofessorin Kimmie Ng von der Harvard University: „Am stärksten ist der Anstieg bei den jüngsten Menschen, also bei den 20- bis 30-Jährigen.“

Obwohl es sich bei den oben genannten Krebsarten um einige der am stärksten gestiegenen Krebsarten handelt, gibt es keine häufige Krebsart, bei der seit der Einführung der Covid-Impfstoffe ein Rückgang der Inzidenz beobachtet wurde. Alle wurden in der Pfizer-Dokumentation aufgeführt.

Das Vaccine Adverse Events Reporting System („VAERS“), das von den US-amerikanischen Centers for Disease Control („CDC“) und der Food and Drug Administration („FDA“) überwacht wird, ist ein nationales Überwachungssystem für unerwünschte Impfstoffwirkungen für alle in den USA verabreichten Impfstoffe, einschließlich der mRNA-Covid-Impfstoffe. Bei allen Einträgen zu Krebserkrankungen im Jahr 2021 stellten die Forscher fest, dass 96 % aller Einträge für einen der Suchbegriffe im Zusammenhang mit Krebs spezifisch für die Covid-Impfstoffe waren und nur 4 % für alle anderen Arten von Impfstoffen zusammen.

Weltweit begannen die Krebsdiagnosen und die Gesamtzahl der zusätzlichen Todesfälle nach der Einführung der Covid-Impfstoffe zu steigen und beschleunigten sich dann nach den Auffrischungsimpfungen. Die Ergebnisse sind besonders bemerkenswert bei jüngeren Altersgruppen, die normalerweise nicht von Krebs betroffen sind.

Die unten von The Ethical Skeptic zusammengefassten CDC-Daten zur Krebssterblichkeit zeigen einen scharfen Wendepunkt bei der stark gestiegenen Krebssterblichkeit (bei denen Krebs als Todesursache angegeben wurde) in den Vereinigten Staaten, der genau zum Zeitpunkt der Einführung der Covid-Impfstoffe, in der letzten Dezemberwoche 2020, einsetzte. In der folgenden Grafik zur Krebssterblichkeit bei 0- bis 54-Jährigen ist der Wendepunkt, an dem die Krebsfälle über den jährlichen Durchschnitt hinaus anstiegen, deutlich zu erkennen. Er begann in der Woche nach dem 14. Dezember 2020, als der Impfstoff erstmals verfügbar war. Da diese Grafik eher die Abweichung vom Trend als die tatsächlichen Zahlen zeigt, liegt die Kurve in den Jahren 2018–2020 oft unter Null, da die Krebssterblichkeit damals etwas niedriger war als zuvor. Meine andere Beobachtung ist, dass der erste Anstieg nach der Einführung des Impfstoffs wahrscheinlich diejenigen widerspiegelt, die bereits an einer fulminanten Krebserkrankung litten, die sich nun durch die Toxizität der Impfstoffe verschlimmert hat. In diesem Fall wäre Krebs die Standard-Todesursache gewesen, die auf der Sterbeurkunde aufgeführt ist. Der anhaltende Aufwärtstrend bei der Krebssterblichkeit von 2021 bis heute ist jedoch ein sehr starker Indikator dafür, dass ein landesweites Ereignis mit Auswirkungen auf die Gesundheit Ende 2020/Anfang 2021 diesen starken Anstieg verursacht hat, und dafür ist uns nur eines bekannt. Alle folgenden Daten stammen aus von den CDC gemeldeten Daten.

Eine umfangreiche Studie der gesamten japanischen Bevölkerung aus nationalen Vitalstatistiken ergab, dass seit der Einführung der Covid-Impfstoffe bei allen untersuchten Krebsarten eine erhöhte Sterblichkeit zu verzeichnen war, und zwar bei 20 Krebsarten, von denen jede über 95 oder 99 % der PI aufwies. Die politisch unkorrekten Ergebnisse des Papiers, die auf unbequemen Daten basierten, wurden von der Zeitschrift Cureus zurückgezogen. Mindestens 80 % der japanischen Bevölkerung hatten zwei Dosen mRNA-Impfstoffe erhalten und 68 % der Bevölkerung hatten eine dritte Dosis erhalten. In dieser Studie an der japanischen Bevölkerung waren die wichtigsten Krebsarten, die nach der Einführung der Covid-Impfstoffe zunahmen, Eierstockkrebs, Leukämie, Prostata-, Lippen-/Mund-/Rachen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs. Brustkrebs ging zunächst zurück und verlagerte sich dann ebenfalls auf eine übermäßige Sterblichkeit, wenn auch ohne statistische Signifikanz.

Die sprunghafte Zunahme von Krebserkrankungen im Vereinigten Königreich wird auf das Rauchen zurückgeführt, obwohl der Tabakkonsum im Vereinigten Königreich in den letzten Jahrzehnten, wie auch im Rest der Welt, drastisch zurückgegangen ist. Inzwischen werden in den Massenmedien 13 neue Krebsarten auf das Rauchen zurückgeführt, was höchst unwahrscheinlich ist.

Krebs greift den Körper auf vielfältige Weise an. Sie sind so komplex, dass die Forscher Valdes und Perea schreiben: „Diese erstaunliche Komplexität [der vielen Auswirkungen von Krebs] erfordert Vorsicht, wenn allen Menschen mit Krebs (oder einer Krebserkrankung in der Vorgeschichte) geraten wird, die Covid-19-Grundimmunisierung plus zusätzliche Auffrischungsdosen zu erhalten.“

Dem möchte ich Folgendes hinzufügen: Gehören Sie einer Spezies an, wie z. B. den Menschen, bei der Krebs bereits vor den Covid-Impfstoffen jedes Jahr die erste oder zweite Todesursache war? In diesem Fall ist die Anfälligkeit so groß, dass alle Menschen die Covid-Impfstoffe unbedingt meiden sollten, wie ich im Folgenden ausführlich zeigen werde.

TEIL 2: Mechanismen, durch die die Covid-Impfstoffe Krebs auslösen, und natürliche Therapien, die diesen umkehren

IgG4 ist ein Antikörper, der von geimpften Personen in großer Menge produziert wird, und zwar um ein Vielfaches höher als bei Ungeimpften. Antikörper wie die Immunglobuline vom Typ IgG lassen sich in einem Blutlabor leicht nachweisen und sind leicht zu verstehen. Wenn ein Reizstoff – entweder eine pathogene Mikrobe oder ein Allergen – in den Körper eindringt, bilden wir reaktive Antikörper als neu generierte Soldatenmoleküle, um die Eindringlinge zu bekämpfen. Dies ist die Aufgabe der von B-Zellen gebildeten Immunglobulin-Antikörper. Als Forscher also die enorme Diskrepanz zwischen den IgG4-Werten von geimpften und ungeimpften Personen entdeckten, waren die Menschen begeistert, und Journalisten berichteten über diese erstaunliche Entdeckung.

Es wird angenommen, dass IgG4 mit der Toleranz gegenüber eindringenden Mikroben in Verbindung steht, und es wird angenommen, dass dies den Fokus der Überwachung durch das Immunsystem von den eher entzündungsfördernden, kämpferischen IgG1 und IgG3 ablenkt oder verschiebt und damit von wichtigen Kämpfen gegen eindringende Krankheitserreger oder sogar Krebs. Und IgG4 ist speziell gegenüber dem SARS-CoV-2-Spike-Protein unter anderen Proteinen und Mikroben, die nicht in den Körper gehören, toleranter, und dass diese selbstgefällige Immunreaktion auf das Spike-Protein die Infektion und Replikation durch SARS-CoV-2 ohne Widerstand fördern kann.

Aber es gibt ein Problem mit all diesen Annahmen und all dieser Aufmerksamkeit. IgG4 ist ein nachgelagerter Effekt und ein Produkt eines verschwindend kleinen Bestandteils von Zellen des Immunsystems, das heißt ein kleiner Bruchteil der Moleküle, die von B-Zellen gebildet werden, die nur 0,005 % = fünf von 100.000 Blutzellen ausmachen.

Das heißt, IgG4 hat wahrscheinlich keinen so großen Einfluss auf das Covid-Risiko, andere mikrobielle Risiken oder das Krebsrisiko. Es kann jedoch als praktischer Marker in Blutlaboren dienen, der Hinweise auf zugrunde liegende Kämpfe des Immunsystems gibt, die von größerer Bedeutung sind.

Die wichtigste Entdeckung zum durch den Covid-Impfstoff verursachten Krebsrisiko ist vielmehr etwas völlig anderes, nämlich der Verlust von Typ-I-Interferon und der Verlust der Interferon-Signalübertragung bei den Covid-Geimpften, was einen tragischen Verlust vieler nachgeschalteter Immunfunktionen gegen Krebs bedeutet. Der Unterschied in der Bedeutung dieser beiden Phänomene besteht darin, dass IgG4 sehr selten und sehr weit stromabwärts ist, während Typ-I-Interferon das gesamte Immunsystem zentral koordiniert, bei gesunden Menschen allgegenwärtig ist und bei Covid-Geimpften deutlich reduziert ist. Und dies ist die zentrale Immunitätsverletzung, mit der die Covid-Geimpften konfrontiert sind. Beide Phänomene sind für den britischen klinischen Onkologen Angus Dalgleish, der den CD-4-Rezeptor mitentdeckt hat, besorgniserregend. In einem Gespräch mit dem US-Senator Ron Johnson äußert Dr. Dalgleish seine Bedenken hinsichtlich der Covid-Impfstoffe in Bezug auf Krebs. Er befürchtet, dass die Covid-Impfstoff-Auffrischungen die T-Zell-Antwort des Immunsystems unterdrücken und Immunglobuline auf Tolerisierung umgestellt werden, da dies zwei Mechanismen sind, die ihn am meisten beunruhigen, da die Covid-Impfstoffe Krebs auslösen oder verschlimmern. Es wurde festgestellt, dass der Covid-Impfstoff von Pfizer insbesondere das Typ-I-Interferon, auch bekannt als Interferon-Alpha, signifikant reduziert. Dies hat enorme Auswirkungen auf mehrere Pathologien, sowohl auf Infektionskrankheiten als auch auf bösartigen Krebs.

Typ-I-Interferon, das wichtigste Zytokin des Körpers, ist in seiner Wirkung gegen Krebs nicht zu unterschätzen, und zwar aufgrund einer enormen Bandbreite an krebsbekämpfenden Wirkungen. Zu diesen Wirkungen gehören die Unterbrechung des Zellzyklus, Apoptose oder der natürliche Zelltod sowie die Stimulierung unserer größten Krieger gegen Krebs, nämlich der natürlichen Killerzellen und der CD8+-zytotoxischen („Killer-“) T-Zellen. Wenn also bei geimpften Personen im Vergleich zu ungeimpften Personen ein stark reduzierter Typ-I-Interferonspiegel festgestellt wird, ist dies ein erschreckendes Maß an Anfälligkeit für Krebs.

Eine dieser sehr wichtigen Funktionen ist der G-Quadruplex-Einfluss auf Typ-I-Interferon, der wiederum die Transkription, Replikation und genomische Stabilität beeinflusst. Das Seneff-Forschungsteam geht tief in die Details dieser Mechanismen ein, was den Rahmen dieses Artikels sprengen würde, und es lohnt sich, sie zu studieren, da es sich um die bisher wichtigste Analyse des enormen Ausmaßes des Covid-Impfstoffangriffs auf die allgemeine Immunfunktion handelt.

Krebs greift den Körper auf sieben verschiedene Arten an

Um die Jahrtausendwende identifizierten Hanahan und Weinberg sechs Hauptfähigkeiten von Krebs, sich zu verändern, um sein eigenes Wachstum und seine Unsterblichkeit zu fördern. John Boik fasste die sieben Hauptkategorien von Angriffen zusammen, die Krebs gegen den Körper ausführt. Ich werde hier auf diese besonderen Merkmale von Krebs und die Rolle der Vitamine D, C und A gegen die meisten dieser Angriffswege eingehen. Diese sind die Schädigung oder Destabilisierung der DNA und die daraus resultierende Anomalie in der Genexpression, die abnorme Zellsignalisierung und andere Zell-zu-Zell-Kommunikation, die Angiogenese, d. h. die Bildung neuer Blutgefäße zur Versorgung eines Tumors, die Invasion und Metastasierung sowie die Immunevasion/Tarnung.

In diesem Beitrag werde ich zeigen, dass das Spike-Protein die meisten dieser Funktionen erfüllt, und zwar zur Förderung von Krebs und zum Nachteil der Person mit einem Krebsrisiko oder einer Krebserkrankung.

Betrachten wir zunächst den DNA-Schaden.

Spike-Proteine schädigen die DNA, und das ist ein großes Krebsrisiko

Wenn die DNA beschädigt ist, besteht ein Krebsrisiko. Das vielleicht größte Krebsrisiko durch die Covid-Impfstoffe ist die Schädigung der DNA. Das Spike-Protein wurde von Jiang et al. im Zellkern lokalisiert, wo es in großer Menge vorkam und die DNA erheblich schädigte und die Wege für die DNA-Reparatur veränderte. Die Zellen, in denen Spike-Proteine am häufigsten vorkamen, wiesen die meisten DNA-Schäden auf, einschließlich der DNA in T-Zellen und B-Zellen, die durch diese Schäden beeinträchtigt wurden. Die tragische Folge davon ist, dass die Schutzmechanismen Ihrer Zellen gegen Krebs zum Erliegen kommen, wenn das Spike-Protein lange genug in den Zellen verweilt, wie z. B. bei den durch mRNA ständig neu gebildeten Spike-Proteinen. Angesichts des aktuellen politischen Klimas und trotz der sorgfältig dokumentierten Daten von Jiang und Mei ist es nicht überraschend, dass die Zeitschrift Viruses ihren Artikel zurückgezogen hat, und diejenigen, die ihn zurückgezogen haben, hatten finanzielle Verbindungen zu Moderna und Pfizer. Was Jiang und Mei bewiesen hatten, wurde von Experten abgestritten, war aber bereits durch Pfizer-Unterlagen belegt: dass die Spike-Proteine in menschliche Zellen und Zellkerne eindringen und die DNA beeinflussen.

Es wurde festgestellt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein Zellen dazu veranlasst, miteinander zu verschmelzen und Synzytien zu bilden, die wie Krebszellen mehrkernig sind. Und dieser Prozess ist dafür bekannt, dass er Krebs verursacht. Dies führt zu Aneuploidie in den Tochterzellen, die krebserregend ist. Aneuploidie bedeutet, dass die Anzahl der Chromosomen von den normalen 46 abweicht, entweder zu viel oder zu wenig vorhanden sind. Die DNA wird also auch auf diese Weise geschädigt, wenn sie mit Spike-Proteinen in Kontakt kommt.

Das Problem ist, dass die DNA-Reparatur für die Immunität von B- und T-Zellen unerlässlich ist. Sie ist der Kern der Fähigkeit dieses adaptiven Immunsystems, den Organismus sowohl vor Krebs als auch vor Infektionskrankheiten zu schützen, und die DNA-Reparatur ist unerlässlich, um die Vielseitigkeit zu erreichen, die dieses adaptive Immunsystem benötigt, um den Menschen vor der Vielzahl von Infektions- und Krebserkrankungen zu schützen, denen jeder von uns im Laufe seines Lebens ausgesetzt ist. Diese Prozesse sind für eine leistungsfähige Immunüberwachung so grundlegend, dass sie für die allgegenwärtige und sogar allwissende Überwachungsfähigkeit des Immunsystems notwendig sind. Sowohl sich entwickelnde als auch reife B- und T-Zellen müssen wie alle Zellen die DNA aufbrechen und dann reparieren, um sich zu diversifizieren und die Vielseitigkeit zu erreichen, die für diese schwierige Aufgabe erforderlich ist. Aber die Spike-Proteine stören diese hochkomplexe, evolutionär trainierte und essentielle Immunfunktion. Alle diese subzellulären Aktivitäten sind hochgradig organisiert. Spike-Proteine werfen eine Art mikroskopischen Schrapnell in dieses exquisite System. Der Schaden ist so groß, dass Pfizer-Wissenschaftler feststellten, dass Menschen, denen der Covid-Impfstoff injiziert wurde, zwei Wochen nach der Injektion ihrer zweiten Dosis eine Lymphozytopenie (Mangel an T- und B-Zellen) aufwiesen.

Abschaltung der Zellsignale, mit Auto-Stimulation und Unsterblichkeit

Das war ein allgemeiner Überblick über die Schädigung der DNA durch das Spike-Protein. Hier sind einige der spezifischen genetischen Downstream-Effekte dieser Schädigung.

Impfstoffentwickler haben einen höheren Guanin-Cytosin-Gehalt in der Covid-Impfstoff-RNA platziert, als er entweder im wilden SARS-CoV-2-Virus oder in der menschlichen RNA vorhanden ist. Diese neigen dazu, sich zu dichten Formationen von Guaninbasen zu stapeln, die G-Quadruplexe bilden (vier Guanine, die übereinander gestapelt sind). Es wurde festgestellt, dass dies im Übermaß nachgeschaltete Auswirkungen auf die Fehlregulierung des G4-Protein-Bindungssystems hat, was unter anderem zu bösartigen Krebserkrankungen führen kann, indem die menschliche RNA fehlreguliert wird.

Es wurde festgestellt, dass das Spike-Protein ein p53-abhängiges Gen unterdrückt, was zur Tumorentstehung führt. P53 wird auch als „Wächter des Genoms“ bezeichnet, da es die anerkannte Funktion hat, die Vermehrung von Zellen mit mutierter oder beschädigter DNA zu verhindern. Von allen Proteinen des Körpers ist p53 der Die drei Hauptfunktionen von p53 sind: das Wachstum zu stoppen, die DNA zu reparieren und sicherzustellen, dass eine Zelle am Ende ihres Lebens einen normalen Zelltod stirbt, anstatt unsterblich zu werden, wie es Krebszellen tun. Durch den Verlust von p53 werden diese Schutzwirkungen für den Einzelnen gegen ungezügeltes Krebswachstum aufgehoben, und fast die Hälfte aller Tumore enthält mutiertes p53. Krebszellen, die hohe Mengen an Spike-Proteinen aufwiesen, hatten eine verminderte p53-Signalgebung und eine verminderte p53-Transkriptionsaktivität, und nach dieser Schädigung wurden keine Kontrollen der Krebszellvermehrung beobachtet. Auf diese Weise beseitigten Spike-Proteine eine wichtige Schutzfunktion gegen Krebs, und dann wurden sozusagen die Bremsen für die Vermehrung von Krebszellen gelöst.

Bei Brustkrebs ist es besorgniserregend, dass das Spike-Protein mit BRCA interagiert, einem seit langem bekannten Tumorsuppressorprotein. Dieses Protein reguliert Gene, die eine krebshemmende Wirkung haben. Krebserkrankungen der Brust, der Gebärmutter, der Eierstöcke und der Prostata werden mit einer veränderten BRCA1-Aktivität in Verbindung gebracht. BRCA2-Mutationen stehen in erster Linie mit Prostatakrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs sowie Melanomen in Zusammenhang.

Nuclear factor-kappa B (NFκB) ist der Name einer Gruppe von Proteinen, die das Wachstum und die Vermehrung von Krebszellen verursachen und ihnen gleichzeitig Unsterblichkeit verleihen, wodurch sie zu einer Bedrohung für die umliegenden Organe werden. Es wurde festgestellt, dass Spike-Proteine über diesen NFκB-Signalweg Lungenkrebs stimulieren und wachsen lassen.

Angiogenese

Die im vorherigen Absatz besprochenen NFκB-Proteine schaffen ein weiteres Problem, das den Krebs zum Nachteil der Person stärkt, und zwar, dass NFκB die Angiogenese stimuliert, d. h. die Bildung neuer Blutgefäße in der Nähe des Tumors; dies wird darauf zurückgeführt, dass der schnelle Stoffwechsel des Tumors Zucker und andere Brennstoffe benötigt, sowie auf die Blutgefäß-Superautobahnen, um sozusagen den gesamten Brennstoffbedarf zu decken.

Kupfer ist ein essenzieller Mikronährstoff, muss aber aufgrund seiner Rolle bei der Angiogenese, die seit den 1960er Jahren bekannt ist, begrenzt werden. In meiner Klinik wird Zink schon seit Langem in unsere Krebstherapien integriert, und wir haben versucht, Kupfer so weit wie möglich zu begrenzen, um die Angiogenese nicht zu stimulieren oder ihr entgegenzuwirken. Zink ist ein natürlicher Gegenspieler von Kupfer.

Umgehung des Immunsystems

Die Auswirkungen der Covid-Impfstoffe auf das Immunsystem werfen zwei Probleme auf. Das Immunsystem wird geschwächt und der Krebs tarnt sich oder umgeht das Immunsystem. Tumore verfügen über mehrere Mechanismen, um sich zu tarnen oder dem Immunsystem zu entgehen. Das Problem ist, dass unser Immunsystem dazu da ist, das zu suchen und zu zerstören, was „nicht zum Selbst gehört“, und Tumore tarnen sich durch ihre Antigenpräsentation und Antigenverbergung als „Selbst“.

Die Covid-Impfung führte zu einem Verlust von Typ-I-Interferon, dem wichtigsten nicht nährstoffbezogenen biochemischen Stoff des Immunsystems, der im Falle eines pathogenen oder krebsartigen Angriffs eine notwendige Kaskade von Immunreaktionen auslöst. Infolgedessen kommt es zu nachgelagerten Störungen und Fehlern bei der Regulierung der Krebsüberwachung.

Dies führt zu einer erhöhten PD-L1-Proteinexpression auf Zellen, wodurch Krebs vor der Überwachung durch das Immunsystem geschützt wird und das Immunsystem in Bezug auf Krebs abgelenkt wird. Das PD-L1-Protein sorgt dafür, dass Krebs von den Zellen des Immunsystems nicht als eindringender Krankheitserreger wahrgenommen wird, der bekämpft werden muss, was zum Teil auf die Ablenkung durch den Spike-Protein-Angriff zurückzuführen ist. Es wurde festgestellt, dass das PD-L1-Protein bei Personen, die gegen COVID geimpft wurden, signifikant erhöht ist.

Die andere Hälfte der Umgehung des Immunsystems, die auf einen verminderten Typ-I-Interferon-Spiegel zurückzuführen ist, ist folgende: Das Immunsystem, das unter dem Einfluss von Typ-I-Interferon steht, und dann das auf Krebszellen angezeigte Haupthistokompatibilitätskomplex (MHC)-Klasse-1-Antigen, markiert und zielt auf Krebszellen ab, damit das Immunsystem sie zerstören kann. Aber leider führt der Verlust von Typ-I-Interferon zu einem Verlust der MHC-Antigenpräsentation durch Krebszellen, sodass Krebszellen dem Immunsystem unentdeckt entkommen.

Zu den direkten Wirkungen von Typ-I-Interferon gegen Krebs gehören die oben genannten Funktionen sowie die folgenden: die Unterbrechung des Zellzyklus (um ungezügeltes Wachstum zu kontrollieren), die Tendenz zur Differenzierung (was eher eine gutartige als eine bösartige Entwicklung ist), die Einleitung der Apoptose (normaler „rechtzeitiger“ Zelltod statt Unsterblichkeit der Zellen), die Stimulierung der Aktivität natürlicher Killerzellen (NK) und krebsabtötender (CD8+) T-Zellen.

Auch inaktivierte Covid-Impfstoffe wurden mit dem Verlust der sehr wichtigen CD8+-T-Zellen in Verbindung gebracht. Wie Dr. Ryan Cole dieses Problem beschreibt, „versetzen die Covid-Impfstoffe Ihre T-Zellen in einen Schlafzustand, in dem sie nicht kämpfen können … weil diese T-Zellen so weit eingeschlafen sind, dass sie normalerweise Krebs bekämpfen würden, und jetzt sind sie nicht da, um Krebs zu bekämpfen“. Dies scheint auch auf den Verlust von Typ-I-Interferon zurückzuführen zu sein.

In meiner jahrelangen Arbeit mit Krebspatienten war es ein wesentlicher Bestandteil unserer Arbeit, das Immunsystem wachsam gegenüber dem Vorhandensein von Krebs zu halten und darauf zu reagieren. Dies ist pharmazeutisch nur sehr schwer zu erreichen, da Krebszellen im Gegensatz zu einem offensichtlich fremden Gegenstand wie einem Virus oder pathogenen Bakterien „selbst“ zu sein scheinen und dann zu oft ohne Widerstand des Immunsystems toleriert werden. Es ist also unwahrscheinlich, dass es eine synthetische Substanz gibt, die diese Verbesserung der Immunüberwachung bewirken kann. Impfstoffe haben trotz ihrer dreihundertjährigen Geschichte noch nie eine solche Leistung vollbracht.

Vitamin A hingegen konnte bisher verborgene Krebszellen sozusagen dem Immunsystem offenbaren, sodass diese Krebszellen und Tumore gezielt zerstört werden können. Andererseits wurde festgestellt, dass Darmkrebs bei einem Vitamin-A-Mangel für das Immunsystem getarnt blieb. Dies ist wahrscheinlich in erster Linie auf die Unterdrückung des krebsfördernden Interleukins IL-6 durch Vitamin A zurückzuführen.

Das Thema IL-6 sollte untersucht werden, da es Hinweise darauf gibt, dass CD-147, das reichlich auf dem Spike-Protein vorhanden ist, TNF-alpha fördert, das stark krebserregend ist, und das wiederum IL-6 stark fördert.

Vitamin A war in der Lage, Krebs auf einer Reihe von molekularen und zellulären Ebenen zu bekämpfen, was den Rahmen dieser Diskussion sprengen würde, aber allein seine Nützlichkeit gegen IL-6 hat sich gelohnt. Aus diesem Grund ist Vitamin A seit 2006 ein fester Bestandteil der Protokolle zur Krebsbehandlung in unserer Klinik, und zwar in weitaus höheren Dosen, als von der FDA empfohlen. Ich habe mit Patienten oft über Dosen von 50.000 bis 300.000 Einheiten pro Tag gesprochen, je nach Person und den Aspekten ihrer jeweiligen Krebserkrankung. Der Erfolg unserer Klinik bei der Krebsbekämpfung ist wahrscheinlich nicht auf eine der von uns eingesetzten Behandlungen zurückzuführen, sondern auf die Synergie zwischen gut verträglichen und kompatiblen Nährstoffen, die sich in ihrer Wirkung gegen Krebs ergänzen.

Metastasierung: Eine Invasion von Tumoren an Stellen in der Nähe und in der Ferne des Primärtumors

In einer Vergleichsstudie mit einer nicht exponierten Kontrollgruppe wurde festgestellt, dass das SARS-CoV-2-Spike-Protein die Wanderung von Lungenkrebszellen durch das Blut und die anschließende Invasion der Basalmembran an einer neuen Stelle im Körper stimuliert. Dieser Prozess wird als Metastasierung bezeichnet. Krebszellen lösen sich nicht nur von einem Primärtumor ab, um dann im Blutkreislauf zu wandern, sondern auch schwache Basalmembranen verschiedener Körperorgane sind ein fruchtbarer Boden für einen neuen Sekundärtumor, der dort Fuß fassen kann. Stellen Sie sich das zum Beispiel wie eine alte Kaffeetasse aus Keramik mit einer zerkratzten Oberfläche in einem Bereich vor. In diesem Bereich wird der Kaffee eindringen und mehr Flecken hinterlassen als auf der widerstandsfähigen Oberfläche des restlichen Bechers. Ebenso sind die Basalmembranen, die unsere Zellen schützen, am anfälligsten für eine neue metastasierende Krebszelle, die im Blut an dieser schwachen Stelle vorbeischwimmt, und nicht an einer Stelle, an der die Basalmembran intakt und somit widerstandsfähiger gegen ein solches Eindringen ist.

Meine Klinik kämpft seit 2006 gegen die Schwäche und Brüchigkeit der Basalmembranen an, d. h. unsere Klinik arbeitet daran, die Widerstandsfähigkeit der Basalmembranen unserer Krebspatienten gegen metastatische Invasionen zu stärken. Vitamin C ist für den Aufbau von Kollagen, das ich meinen Patienten als das Äquivalent der Ziegel und des Mörtels beschreibe, aus denen wir bestehen, eine Notwendigkeit und kein Luxus, denn Kollagen ist bei weitem das am häufigsten vorkommende Protein im Körper. Dies wird nie als Grund für die gute Wirkung von Vitamin C gegen Krebs anerkannt, aber ich denke, es ist einer der wichtigsten Mechanismen von Vitamin C. Es gibt Dutzende von Kollagentypen. Prokollagen benötigt Vitamin C zusammen mit den Aminosäuren Lysin und Prolin. Daher bereiten wir intravenöse Nährstoffbehandlungen für Krebspatienten vor, die diese drei Inhaltsstoffe enthalten.

Weitere Mechanismen der Covid-Impfstoffe, die Krebs fördern

Die oben genannten Mechanismen der Covid-Impfstoffe gegen Krebs sind diejenigen, für die die meisten Beweise vorliegen und die historisch als bekannte krebsfördernde Wege etabliert sind. Es gibt jedoch auch immer mehr Hinweise auf zusätzliche krebserregende Faktoren, die neu und spezifisch für diese neuartigen Injektionen sind.

DNA-Plasmid-Kontamination der Covid-Impfstoffe

Fremd-DNA, die aus der Amplifikation in dem Bakterium E. coli stammt, kontaminiert sowohl den Pfizer- als auch den Moderna-Impfstoff. Dies ist ein anderes, aber verwandtes Problem als das Problem der Schädigung der menschlichen DNA, das ich oben beschrieben habe.

Dr. Phillip Buckhaults ist ein Experte für Krebsgenomik. Er sagte in einem Video, das nicht mehr auf YouTube zu sehen ist, vor dem Senat von South Carolina über diese in Covid-Impfstoffen gefundene DNA-Kontamination aus. Er sagte aus: „Der Pfizer-Impfstoff ist mit DNA kontaminiert. Es handelt sich nicht nur um mRNA. Ich bin ziemlich beunruhigt über die möglichen Folgen davon … Es könnte einige der seltenen, aber schwerwiegenden Nebenwirkungen wie den Tod durch Herzstillstand verursachen. Diese DNA kann und wird sich wahrscheinlich in die genomische DNA von Zellen integrieren, die mit dem Impfstoffmix transfiziert wurden. Sie unterscheidet sich von RNA, weil sie dauerhaft sein kann. Sie könnte theoretisch einen anhaltenden Autoimmunangriff auf dieses Gewebe verursachen. Es ist auch ein sehr reales theoretisches Risiko für zukünftigen Krebs bei einigen Menschen. In jeder Impfstoffdosis befinden sich wahrscheinlich etwa 200 Milliarden Stücke dieser Plasmid-DNA . . . Das ist eine schlechte Idee.

„ Kevin McKernan war der erste, der dieses Problem der Kontamination der Covid-Impfstoffe mit Plasmid-DNA entdeckte und darüber schrieb. Dies wurde von Speicher und Rose bestätigt.

„Warum ist das wichtig?„, fragt der Pathologe Ryan Cole. “Das ist wichtig, weil sich diese [aus E. coli gewonnene Plasmid-] DNA im Zellkern neben Ihrer eigenen DNA einnisten und sich per Huckepack in die nächste Zellgeneration, in die übernächste Zellgeneration usw. transportieren kann. Kann sie also Teil der nächsten Generation werden, die geboren wird? Das könnte sie … Und das ist in Mausstudien bei bis zu vier Mäusewürfen passiert.

Methyl-Pseudouridin

N1-Methyl-Pseudouridin (M1Ψ) wurde in die hergestellte mRNA eingefügt, die in den Covid-Impfstoffen verwendet wurde, wodurch eine genetisch veränderte RNA entstand, um das Spike-Protein lange genug zu stabilisieren, damit es dem Immunsystem als fremdes Antigen angezeigt und erkannt werden konnte, damit das Immunsystem Antikörper gegen die Spike-Proteine bilden konnte. Dies schafft jedoch neue Probleme, auch für das Krebsrisiko. Es stellte sich heraus, dass M1Ψ tatsächlich sowohl das Krebswachstum als auch die Metastasierung bei Melanomen stimuliert. Dennoch kommt N1-Methylpseudouridin natürlicherweise in der menschlichen RNA vor, macht 1,4 % aller Basen in unserer RNA aus und ist für unsere Proteinsynthese notwendig. Daher bezweifle ich, dass dies eine Hauptursache für Krebs ist, außer auf dem indirekten Weg, der Spike-Protein-Produktion Schutz vor Immunangriffen zu bieten.

Andere mögliche Mechanismen für die beobachtete erhöhte Krebsrate sind eine angebliche Kontamination der Covid-Impfstoffe durch das onkogene SV40-Virus, das Vorhandensein von CD147 im Spike-Protein, das das karzinogene TNF-alpha begünstigt, sowie ein möglicher Beitrag zu krebsartigen Prozessen durch Mikroklumpen, die durch die Spike-Proteine induziert werden.

TEIL 3: Die Rolle von Ivermectin gegen durch Covid-Impf

Ivermectin ist eines der sichersten Medikamente überhaupt. Vor der Covid-Ära wurden in dem halben Jahrhundert seit seiner Entdeckung weltweit vier Milliarden Dosen verabreicht, hauptsächlich in Äquatorialafrika, da Ivermectin eine hervorragende Wirkung gegen tropische Parasiten hat. In der Covid-Ära war es jedoch von entscheidender Bedeutung, da das Spike-Protein das Hauptgift sowohl bei natürlich erworbenen Covid-Infektionen als auch in den Covid-Impfstoffen ist. Im letzteren Fall werden diese Spike-Proteine in voller Länge durch die mRNA-Vorlage produziert. Ich habe bereits 2021 in meinem Buch „The Defeat of covid“ (Die Niederlage von Covid) Studien zitiert, in denen mehrere Forscherteams gezeigt hatten, dass Ivermectin die problematischen Enden des Spike-Proteins, sowohl die S1- als auch die S2-Einheiten, wirksam blockiert, und dass die Menschheit froh sein könnte, wenn Ivermectin auch nur eine davon blockieren würde, ganz zu schweigen von der viel besseren Wirkung, alle drei zu blockieren.

Seitdem wurden viele weitere Wirkungen von Ivermectin gegen das Spike-Protein festgestellt. Der klinische Onkologe Dr. William Makis fasst fünfzehn davon zusammen.

Im Wesentlichen ist Ivermectin nicht nur in der Lage, die meisten der schlimmsten Auswirkungen der mRNA-Impfstoffe zu blockieren, sondern es hemmt auch das Tumorwachstum und stoppt den Zellzyklus von Krebs, und zwar in der sehr gut verträglichen Dosis von 2 mg/kg Körpergewicht Körpergewichts, was einer Dosierung von etwa 136 mg für eine 68 kg schwere Person oder 182 mg für eine 90 kg schwere Person entspricht, und sowohl mit konventioneller Chemotherapie als auch mit ernährungsbasierten Krebstherapien kompatibel ist.

Bemerkenswert ist, dass Ivermectin nachweislich gegen Krebsstammzellen wirkt. Diese Stammzellen ermöglichen es dem Krebs, zu wachsen und später wieder aufzutreten. Ich sage, dass es bemerkenswert ist, weil bisher nur Vitamin C dafür bekannt war, Krebsstammzellen abzutöten, während es für normale Zellen harmlos ist.

Selbst bei niedrigeren Dosen haben Studien, die im Makis-Artikel zusammengefasst sind, bei einigen der verheerendsten Krebsarten, die durch die Covid-Impfstoffe verursacht werden, nämlich Glioblastome sowie Dickdarm- und Brustkrebs, eine Verringerung der Tumore um 50 % bis 85 % gezeigt. In-vitro-Studien ergaben, dass Ivermectin gegen eine größere Bandbreite von Krebsarten wirkt, darunter die oben genannten sowie Bauchspeicheldrüsen-, Eierstock-, Prostata- und Melanomkrebs.

In Bezug auf Bauchspeicheldrüsenkrebs wurde festgestellt, dass Ivermectin mit dem Standard-Chemotherapeutikum für Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gemcitabin, kompatibel ist und dieses in seiner Wirkung gegen diesen Krebs übertrifft.

(Ich freue mich darauf, im Laufe der Zeit mehr über die lebensrettende Wirkung von Ivermectin und anderen harmlosen Interventionen nicht nur gegen Covid, sondern auch gegen die häufigsten Krebsarten unserer Zeit zu beobachten und darüber zu schreiben, insbesondere gegen diejenigen, die seit der Einführung der Covid-Impfstoffe vermehrt auftreten.)

Über die Autorin

Colleen Huber ist eine Naturheilärztin (NMD) in Arizona, USA, mit Fachkenntnissen in Fragen der Impfstoffsicherheit und -ereignisse. Sie war als medizinische Sachverständige in Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der Impfstoffsicherheit tätig. Huber ist auch eine naturheilkundliche Onkologin und hat eine Forschungsstelle am Naturopathic Oncology Research Institute inne.

Ihre Klinik, die Nature Works Best Cancer Clinic, erzielte die erfolgreichsten Ergebnisse aller Kliniken weltweit, die ihre Ergebnisse veröffentlichen. Sie war Präsidentin der Naturopathic Cancer Society, deren Hauptziel es ist, die Öffentlichkeit über sichere und wirksame natürliche Behandlungsmethoden für zahlreiche Krebsarten zu informieren.

Dr. Hubers Buch „The Defeat of covid: 500+ medical studies show what works & what doesn’t“ (Die Bekämpfung von Covid: Über 500 medizinische Studien zeigen, was funktioniert und was nicht) enthält eine gründliche Untersuchung erfolgreicher Maßnahmen gegen Covid-19. Das Buch wurde für einen Laien mit Allgemeinbildung geschrieben und enthält über 500 medizinische und wissenschaftliche Endnoten.