Pepe Escobar: BRICS schreiben Geschichte – können sie den Schwung beibehalten?

Pepe Escobar

Die nicht ganz einfachen Wendungen des Schicksals ermöglichen es bestimmten Städten immer wieder, sich auf unaussprechliche Weise in der Geschichte zu verewigen. Jalta. Bretton Woods. Bandung – eine Grundvoraussetzung für die Entkolonisierung 1955. Und jetzt Kasan.

Der BRICS-Gipfel in Kasan, der Hauptstadt Tatarstans, unter russischem Vorsitz war in mehrfacher Hinsicht historisch – und wurde von der gesamten globalen Mehrheit mit Spannung und von einem großen Teil der untergehenden westlichen Ordnung mit Ratlosigkeit verfolgt.

Es hat die Welt nicht verändert – noch nicht. Aber Kasan sollte als Abfahrtsbahnhof eines Hochgeschwindigkeitszuges in Richtung der entstehenden multi-nodalen neuen Ordnung gesehen werden. Die Metapher war auch räumlich: Die Pavillons im „Bahnhof“ des Kasaner Expo-Zentrums, in dem der Gipfel stattfand, waren gleichzeitig mit dem Flughafen und dem Aero-Express-Zug in die Stadt verbunden.

Die Auswirkungen von BRICS 2024 in Kasan werden noch Wochen, Monate und Jahre später spürbar sein. Beginnen wir mit den bahnbrechenden Ergebnissen.

Das Kasaner Manifest

1.Die Erklärung von Kasan. Das ist nicht weniger als ein detailliertes diplomatisches Manifest. Da die BRICS jedoch kein revolutionärer Akteur sind – da ihre Mitglieder keine gemeinsame Ideologie haben – besteht die nächstbeste Strategie wohl darin, echte Reformen vorzuschlagen, von der UN-Agenda 2030 über den IWF, die Weltbank, die WTO, die WHO und die G20 (deren Gipfel nächsten Monat in Rio stattfindet).

Der Kern der Erklärung von Kasan – über die monatelang debattiert wurde – besteht darin, sich in der Praxis auf tiefgreifende institutionelle Veränderungen zuzubewegen und Hegemonie abzulehnen. Die Erklärung wird dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt . Es besteht kein Zweifel, dass der Hegemon sie ablehnen wird.

Dieser Absatz fasst die Reformbemühungen zusammen: „Wir verurteilen die Versuche, die Entwicklung diskriminierenden, politisch motivierten Praktiken zu unterwerfen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf einseitige Zwangsmaßnahmen, die mit den 5 Grundsätzen der UN-Charta unvereinbar sind, ausdrückliche oder implizite politische Konditionalität der Entwicklungshilfe, Aktivitäten, die darauf abzielen, die Vielfalt der internationalen Entwicklungshilfeanbieter zu gefährden.“

2. die BRICS-Outreach-Sitzung. Das war Bandung 1955 auf Makrosteroiden: ein Mikrokosmos, wie die neue, wirklich entkolonialisierte, nicht unilaterale Welt geboren wird.

Präsident Putin eröffnete die Konferenz und übergab das Wort an die Staatsoberhäupter und Delegationsleiter der anderen 35 Nationen, die meisten auf höchster Ebene, einschließlich Palästina, sowie an den UN-Generalsekretär. Etliche Reden waren geradezu episch. Die Sitzung dauerte 3h25. Sie wird noch jahrelang in der Globalen Mehrheit kursieren.

Die Sitzung war mit der Bekanntgabe der neuen 13 BRICS-Partner verbunden: Algerien, Belarus, Bolivien, Kuba, Indonesien, Kasachstan, Malaysia, Nigeria, Thailand, Türkei, Uganda, Usbekistan und Vietnam. Eine strategische Meisterleistung, an der 4 südostasiatische Großmächte, die beiden größten zentralasiatischen „Stans“, 3 Afrikaner, 2 Lateinamerikaner und das NATO-Mitglied Türkei beteiligt sind.

3. der russische BRICS-Vorsitz selbst. Wohl kein anderes Land wäre in der Lage gewesen, einen derart komplexen und tadellos organisierten Gipfel durchzuführen, der nach über 200 BRICS-bezogenen Treffen im Laufe des Jahres in ganz Russland stattfand, die von ungenannten Sherpas, Mitgliedern von Arbeitsgruppen und dem BRIC-Wirtschaftsrat geleitet wurden. Die Sicherheitsvorkehrungen waren massiv – aus offensichtlichen Gründen, wenn man bedenkt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit eines Anschlags unter falscher Flagge/Terrorismus ist.

4. Verbindungskorridore. Dies ist das wichtigste geoökonomische Thema der eurasischen Integration und auch der afro-eurasischen Integration. Putin nannte mehr als einmal ausdrücklich die neuen Wachstumstreiber der nahen Zukunft: Südostasien und Afrika. Beide sind zufällig wichtige Partner mehrerer hochkarätigen chinesischen Belt-and-Road-Initiativen (BRI)-Projekte. Darüber hinaus nannte Putin die beiden wichtigsten Verbindungskorridore der Zukunft: die Nordostpassage – von den Chinesen als „Arktische Seidenstraße“ bezeichnet – und den Internationalen Nord-Süd-Transportkorridor (INSTC), dessen drei treibende Kräfte die BRICS-Mitglieder Russland, Iran und Indien sind.

Das bedeutet also, dass die BRICS-Länder China Eurasien von Ost nach West durchqueren, während die BRICS-Länder Russland/Iran/Indien es von Nord nach Süd durchqueren, mit Auswirkungen in allen Breitengraden. Und mit all den Energie-Add-ons, mit dem Iran, der sich als entscheidender Energieknotenpunkt positioniert und die endlich realisierbare Möglichkeit eröffnet, die Iran-Pakistan-Indien (IPI) Pipeline zu bauen, eine der unvollendeten Sagen dessen, was ich in den frühen 2000er Jahren als Pipelineistan bezeichnete.

Die Rückkehr des Primakow-Dreiecks

In der gesamten globalen Mehrheit gab es immense Erwartungen an einen großen Durchbruch in Kasan bei alternativen Zahlungssystemen. Realistische russisch-chinesische Finanzexperten kommentierten, dass sie „überhaupt nichts sehen, außer einer weiteren Runde von Initiativen zum Getreide- und Edelmetallhandel und zur Investitionsplattform. BRICS Clear wird entwickelt, aber der Rest wird ohne eine angemessene souveräne Infrastruktur nicht funktionieren.“

Und damit kommen wir zurück zum Projekt „UNIT“ – einer Form von „unpolitischem Geld“, das in Gold und BRICS+-Währungen verankert ist und von den Arbeitsgruppen ausführlich diskutiert wurde und das russische Finanzministerium erreicht hat. Der nächste notwendige Schritt ist ein Testlauf durch ein großes Unternehmenskonglomerat. Dies könnte bald geschehen und bei Erfolg andere große Unternehmen in den BRICS-Staaten dazu anregen, sich anzuschließen.

Die digitale BRICS-Investitionsplattform ist bereits auf den Weg gebracht worden. Zusammen mit der NDB – der BRICS-Bank, bei der Putin die ehemalige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff ermutigte, am Ruder zu bleiben – wird dies den Zugang des Globalen Südens zu Finanzmitteln ohne die gefürchteten „Strukturanpassungs“-Konditionalitäten von IWF/Weltbank erleichtern. Die BRICS-Getreidebörse, für die klare, transparente Regeln aufgestellt werden, wird für die Gewährleistung der Ernährungssicherheit im Globalen Süden von entscheidender Bedeutung sein.

Die BRICS haben deutlich gemacht, dass die komplexen Bemühungen um eine neue Abwicklungs-/Zahlungsinfrastruktur unvermeidlich, aber noch lange nicht abgeschlossen sind, vor allem, wenn die G7 – die praktisch die Tagesordnung des G20-Gipfels nächsten Monat in Rio an sich reißen will – mindestens 20 Milliarden Dollar eines 50-Milliarden-Dollar-Pakets für die Ukraine mit Erlösen aus gestohlenen russischen Vermögenswerten finanzieren will.

Und damit kommen wir zu den eklatantesten Problemen der BRICS. Es ist äußerst schwierig, bei schwierigen Themen einen Konsens zu erzielen. Langfristig könnte dies dazu führen, dass die BRICS zu einem Mechanismus der absoluten Mehrheit übergehen, um Dinge zu erledigen.

Der brasilianische Fall – das Veto gegen Venezuela als BRICS-Partner – kam bei den Mitgliedern, den Partnern und im gesamten Globalen Süden überhaupt nicht gut an. Die derzeitige Lula-Regierung mag unter enormem Druck durch das demokratische Establishment des Hegemons stehen, aber das allein erklärt die Entscheidung nicht.

Innerhalb der höchsten Ebenen der brasilianischen Regierung gibt es eine massive Anti-BRICS-Lobby, die wie üblich von amerikanischen NROs und der Europäischen Kommission (EK) „unterstützt“ wird, die stark in die sprichwörtlichen Kompradoren-Eliten eingeschleust ist. Brasilia hat dieses Jahr die G20 gegenüber den BRICS bevorzugt. Dies lässt für das nächste Jahr, wenn Brasilien den BRICS-Vorsitz übernimmt, Probleme erwarten.

Die Aussichten sind nicht gerade glänzend. Der BRICS-Gipfel im nächsten Jahr ist für Juli geplant – und die Entscheidung scheint endgültig zu sein. Es ergibt keinen Sinn, eine Arbeitsagenda in der Mitte des Jahres zu rekapitulieren. Die offizielle Ausrede lautet, dass Brasilien auch die Cop-30-Klimakonferenz im November organisieren muss. Daher wird der brasilianische Spitzenökonom Paulo Nogueira Batista Jr. vorschlagen, während des G20-Gipfels 2025, der im BRICS-Mitglied Südafrika stattfinden wird, eine parallele BRICS-Abschlusssitzung abzuhalten.

Präsident Putin hat sich sehr entgegenkommend gezeigt und sogar Dilma Rousseff vorgeschlagen, an der Spitze der NDB zu bleiben. Die russische Präsidentschaft der NDB beginnt jedoch erst im nächsten Jahr; ein geeigneterer Kandidat für den Vorsitz der NDB wäre Aleksei Mozhin, bis vor Kurzem russischer Vertreter im IWF.

Aus all dem lässt sich eine wichtige Schlussfolgerung ziehen. Kasan hat bewiesen, dass die treibende Kraft der BRICS eigentlich das berüchtigte Primakow-Dreieck – oder RIC (Russland, Indien, China) ist. Jetzt kann man noch den Iran hinzufügen, und dann wäre es RIIC. Alles Wesentliche in den miteinander verknüpften Prozessen der BRICS-Integration und der afro-eurasischen Integration hängt von RIIC ab.

Saudi-Arabien bleibt eine offene Frage. Nicht einmal Putin hat geantwortet, ob Riad dabei ist oder nicht. Diplomatische Quellen deuten darauf hin, dass MbS auf das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahlen wartet. So sehr der Reichtum Saudi-Arabiens im anglo-amerikanischen Raum angelegt ist – und im Handumdrehen gestohlen werden kann -, so hervorragend sind die Beziehungen zur strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China auf höchster Ebene.

Unmittelbar vor dem Gipfeltreffen in Kasan gelang dem RIC ein großer Erfolg, als Peking und Neu-Delhi ihre Normalisierung in Ladakh ankündigten. Dies wurde durch russische Vermittlung erreicht. Und dann ist da noch die Türkei. Erdogan betonte in den wenigen Stunden, die er in Kasan verbrachte, unermüdlich seine Begeisterung für die BRICS. Später in Istanbul bestätigten Gelehrte, dass es ihm mit dem Partnerstatus der Türkei und der eventuellen Aufnahme als Vollmitglied sehr ernst ist.

In der Sprache der Symbole waren die Minarette der Kul-Scharif-Moschee im Kreml von Kasan de facto das Markenzeichen des Gipfels: eine anschauliche Multipolarität in der Praxis. Die Länder des Islams haben die Botschaft verstanden – mit ernsten, verheißungsvollen Auswirkungen. Wenn der Hochgeschwindigkeitszug aus dem Bahnhof ausfährt, sollten die Schaffner ihre ganze Aufmerksamkeit auf RIIC richten. Ich wünsche allen Menschen im Globalen Süden eine gute Reise.