10 Schritte, um das WEF zu stoppen

Von Dr. Simon Goddek

PRAKTISCHER LEITFADEN: Viele von Ihnen haben gefragt, wie wir aktiv werden und uns gegen das WEF und die globalistische Agenda zur Wehr setzen können. Verlieren Sie nicht die Hoffnung – hier sind zehn wirkungsvolle Schritte, die Sie unternehmen können, um sicherzustellen, dass der Great Reset nicht erfolgreich ist.

1. Teilen Sie den Politikern Ihre Meinung mit

Viele Politiker glauben, dass die Mehrheit der Bevölkerung die Woke-Agenda unterstützt, weil sie in ihrer eigenen politischen Blase agieren und voreingenommene Informationen aus den Medien erhalten, wodurch ein falscher Eindruck von gesellschaftlichem Konsens entsteht. Um dem entgegenzuwirken, sollten Sie Ihre Meinung per E-Mail oder X an Ihre lokalen, regionalen und nationalen Politiker weitergeben und entweder Kritik oder Lob äußern. Es ist wichtig, einen höflichen und respektvollen Ton beizubehalten, da viele Politiker davon überzeugt werden müssen, dass wir keine Extremisten sind, sondern gut informierte, aufgeklärte Bürger, die die Agenda des WEF kritisch sehen und sie als Bedrohung für die nationale Souveränität betrachten (z. B. äußern Sie Ihre Besorgnis über die unnötige Zentralisierung der Macht und betonen Sie, dass wir diese Personen nicht gewählt haben). In diesem Zusammenhang wären Kommentare wie „Nürnberg 2 wartet auf euch“ oder „Zeit, die Guillotinen herauszuholen“ großartig, aber kontraproduktiv.

2. Wo es keinen Kläger gibt, gibt es keinen Richter

Das Justizsystem hat zwar seine Mängel, aber es ist nicht fair anzunehmen, dass alle Richter „aufgeweckt“ sind. Wir müssen weiterhin Beschwerden und Klagen einreichen – je mehr Menschen sich beteiligen, desto größer ist die Erfolgschance Es ist an der Zeit, diejenigen zur Rechenschaft zu ziehen, die Impfungen durchgesetzt, unsere Kinder Masken und PCR-Tests unterzogen, uns online und offline diskreditiert haben, und Politiker wie Matt Hancock, die durch Panikmache Angst verbreitet haben.

3. Dezentralisierte Blockchain-basierte X

Die Haltung des WEF (und seiner Verbündeten wie der ADL) gegen freie Meinungsäußerung und informierte Bürger ist beunruhigend, aber wir können unsere Meinungsfreiheit schützen, indem wir die kommenden dezentralen Social-Media-Plattformen nutzen. Diese Plattformen ermöglichen es uns, unsere Daten zu besitzen und zu kontrollieren, während wir direkt mit anderen Nutzern kommunizieren und Informationen austauschen. Dezentralisierung verbessert den Datenschutz und die Sicherheit, da die Benutzerdaten nicht auf einem zentralen Server gespeichert werden, der anfällig für Hackerangriffe ist. Sie unterstützt auch die freie Meinungsäußerung, da dezentrale Netzwerke weniger dazu neigen, Inhalte im Frontend zu zensieren. Ein Beispiel ist Bastyon, auch wenn es noch Probleme mit der Benutzerfreundlichkeit gibt. Um diese Landschaft zu verbessern, könnten wir Elon Musk dazu ermutigen, X als dezentrale Plattform in Betracht zu ziehen und so ein demokratischeres und offeneres Internet zu fördern.

4. Sie möchten keine mRNA in Ihrem Essen?

Werden Sie autark. Der Vorstoß des WEF, jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren, ist beunruhigend, insbesondere mit Aussagen wie „die Ära des freien Willens ist vorbei“. Aber keine Angst! Es ist an der Zeit, sich aus ihrem Griff zu befreien und Ihre Selbstversorgung zu erhöhen. Stellen Sie sich vor, Sie ernten frisches Gemüse auf Ihrem eigenen 1-Morgen-Bauernhof oder züchten Hühner für Eier – das ist nicht nur erfüllend, sondern auch ein Schritt in Richtung Unabhängigkeit vom korrupten System. Wenn Sie autark werden, gewinnen Sie mehr Kontrolle über das, was Sie konsumieren, und können möglicherweise unerwünschte Inhaltsstoffe oder Technologien wie mRNA vermeiden. Übernehmen Sie so viel Kontrolle wie möglich über Ihre Lebensmittel, Ihr Wasser und Ihre Energie (Wärme und Strom) und beobachten Sie, wie Ihr autarker Lebensstil gedeiht. Und Sie sind nicht allein! In jedem Staat und Land gibt es Bürgerinitiativen zum Thema Selbstversorgung. Tauschen Sie sich mit gleichgesinnten, wachskritischen Menschen aus, lernen Sie dazu und teilen Sie Ihr Wissen – es ist an der Zeit, die Kontrolle zurückzugewinnen!

5. Seien Sie laut – online und offline!

Schweigen Sie nicht und bleiben Sie nicht passiv angesichts von Ungerechtigkeit, und ermutigen Sie andere, sich zu äußern, sowohl online als auch offline. Es ist bezeichnend, dass das WEF, wie BillGates, die Antwortfunktion auf ihren Beiträgen deaktiviert hat, aus Angst vor Kommentaren und Bewertungen. Meiner Meinung nach widerspricht diese Funktion dem grundlegenden Ziel von X, den Dialog zu fördern, und sollte überdacht werden (cc Elon Musk). Dennoch können wir auf Beiträge von Personen antworten, die mit dem WEF in Verbindung stehen. Die Marionetten, die Klimastreiks und CO2-Gutschriften vorantreiben, sind bereits an Ort und Stelle, und wir müssen dafür sorgen, dass ihre Pläne nicht aufgehen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass wir in unseren Antworten sachlich und höflich bleiben – lasst uns unsere Stimmen Gehör verschaffen und keine Angst haben, unsere Meinung zu äußern, auch wenn die Mehrheit unserer Follower anderer Meinung ist.

6. Unterstützen Sie Bürgerjournalisten!

Ich empfehle dringend, einigen hervorragenden englischsprachigen Bürgerjournalisten wie @tracybeanz, @SarahisCensored, @OwenShroyer1776, @thevivafrei, @sav_says_, @Rightanglenews, @TaraBull808, @realpeteyb123, @Cancelcloco, @alon_mizrahi und viele andere. Das WEF hat eine klare Abneigung gegen unabhängige Berichterstattung, was in den vergangenen Jahren zur Unterdrückung wissenschaftlicher Forschung und des Bürgerjournalismus geführt hat. Zensur wird wahrscheinlich weiterhin stattfinden, wenn das „Aktuelle“ kritisiert wird. Die Mainstream-Medien haben eine beträchtliche Macht und scheuen sich nicht, diese einzusetzen. Anstatt Fernsehsender zu abonnieren, die Sie selten sehen, sollten Sie in Betracht ziehen, unabhängige Bürgerjournalisten mit kleinen Spenden zu unterstützen. Viele von uns sind über Substack- und X-Abonnements erreichbar.

7. Drücken Sie Ihre konservativen Werte im Alltag aus und leben Sie sie

Der Begriff „konservative Werte“ mag zunächst altmodisch klingen, aber „conservare“ bedeutet im Lateinischen „bewahren“. Wir sollten das Verständnis bewahren, dass es nur zwei Geschlechter gibt, dass Bargeld als Zahlungsmittel verwendet wird, dass es traditionelle Familienwerte gibt (es geht nichts über „zwei Väter“), dass wir verfassungsmäßige Freiheiten haben, dass wir das Recht auf Selbstverteidigung haben und wir das Recht haben, die Regierung daran zu hindern, den Großteil unseres Einkommens zur Finanzierung ihrer Woke-Agenda und ihrer Stellvertreterkriege zu verwenden. Unsere Freiheit ist für die Freiheit anderer von entscheidender Bedeutung. Leider unterstützt das WEF dieses Prinzip nicht.

8. Wechseln Sie zu Open-Source-Software, anstatt Windows zu verwenden

Das WEF und die mit ihm verbundenen Politiker und Partner zeigen einen besorgniserregenden Trend zur Überwachung unserer Aktivitäten, oft durch Hardware und Software mit Hintertüren, die für sie zugänglich sind. Der Wechsel zu Open-Source-Software mag zwar wie eine große Umstellung erscheinen, ist aber für den Schutz unserer Privatsphäre und Sicherheit unerlässlich. Die Verwendung von Windows ermöglicht es Bill Gates Zugriff auf unsere Informationen und kann daraus Profit schlagen. Sich dem Great Reset zu widersetzen bedeutet also auch, sich von Microsoft Windows abzuwenden. Ferner ist es alarmierend, dass Microsoft das ID2020-Projekt leitet, eine Initiative, die darauf abzielt, über einer Milliarde Menschen eine offiziell anerkannte Identität zu verschaffen. Big Brother is watching you!

9. Ablehnen, ablehnen, ablehnen!

Schritt für Schritt werden CO₂-Gutschriften, Sozialkreditpunkte, digitale Gesundheitsbescheinigungen, 15-minütige Nachbarschaften und Verbote von Tierprodukten eingeführt. Boykottieren Sie alle Unternehmen und politischen Parteien, die diese Dinge und Ideen fördern, vor denen George Orwell in seinem Buch „1984“ gewarnt hat. Das WEF kann seine Agenda nur durchsetzen, wenn die Mehrheit mitmacht, wie wir bei Impfungen und Maskenpflicht gesehen haben. Seien Sie proaktiv und ergreifen Sie die Initiative, anstatt darauf zu warten, dass andere handeln. Seien Sie stolz auf Ihren Mut und Ihre Entschlossenheit, egal was andere von Ihnen denken. Denken Sie daran, dass die einzige Realität, die zählt, Ihre eigene Realität ist!

10. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten aus!

Während der Pandemie habe ich am eigenen Leib erfahren, wie einsam es sich anfühlen kann, bestimmte Ansichten zu vertreten. Obwohl meine Sichtweise inzwischen eher der allgemeinen Meinung entspricht, war das in den Jahren 2020 und 2021 noch anders. Ich wurde verspottet, diskreditiert, angezeigt, benachteiligt, gefeuert und sogar von Hochzeiten ausgeschlossen. Wenn ich mich nicht mit Gleichgesinnten vernetzt hätte, sowohl online als auch offline, bin ich mir nicht sicher, ob ich dem Druck standgehalten hätte. Daher empfehle ich dringend, sich mit anderen Libertären zu vernetzen, die die individuelle Freiheit und einen rationalen, faktenbasierten Ansatz, der auf menschlichen Werten beruht, genauso schätzen wie Sie. Das WEF hat wahrscheinlich den Plan für die nächste Krise in der Schublade – und es ist nur eine Frage der Zeit. Ein Hoch auf das IPCC!