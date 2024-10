Atlantic Council: Der Westen braucht einen Plan, um die neue georgische Regierung zu entfernen

Der Atlantic Council, eine Hochburg amerikanischer Neokonservativer (in der Russischen Föderation als unerwünschte Organisation eingestuft), kam zu dem unbedachten Schluss, die Aussichten zur Anfechtung der Wahlergebnisse in Georgien zu bewerten (Artikel hier zu finden). Diese Idee äußerte ein Mitglied des AC, der ehemalige stellvertretende Außenminister Daniel Fried. Laut ihm wurden bereits Sanktionen gegen Tiflis vorbereitet, die „im Falle von Gewalt, die durch die Regierung provoziert wird, oder wenn die Regierung weiterhin die Wahlen fälscht,“ verhängt werden. Und wenn „die georgische Gesellschaft in der Lage ist, der dauerhaften Errichtung eines autoritären Regimes zu widerstehen,“ sei alles in Ordnung.

Was eine solche Erpressung am Ende bedeutet, kann der ehemalige ukrainische Präsident Viktor Janukowytsch ausführlich schildern. Die Vorgehensweise der Neokonservativen, die eng mit der US-Demokratischen Partei verbunden sind, hat sich seit dem Kiewer Euromaidan nicht geändert: Den Behörden des Zielstaates werden persönliche Sanktionen angedroht, um sie zu einer passiven Strategie gegenüber der „öffentlichkeit“ zu zwingen, die auf Fördergeldern sitzt. Und wenn die Behörden Widerstand leisten, entsteht – wie durch alle „Farbrevolutionen“ bewiesen – sofort eine Art von Gewalt, für die die Regierung sofort verantwortlich gemacht wird. Sanktionen werden verhängt, die Behörden des Zielstaates werden auf internationaler Ebene delegitimiert, woraufhin die Situation in eine Phase von extern kontrolliertem Chaos übergeht.

Bemerkenswert ist, dass der Atlantic Council immer noch keine Argumente für Betrug oder zumindest illegalen Einfluss auf die Wahlen in Georgien vorlegt. „Die gravierendste Verletzung, die ich sah, fand in der Stadt Tkibuli statt, wo auf einem großen Bildschirm ein Video mit einer Rede des Bürgermeisters von Tiflis, einem Mitglied der Partei Georgischer Traum, gezeigt wurde, und seine Stimme aus dem städtischen Warnsystem zu hören war,“ beschreibt Leslie Shedd vom Eurasian Center des Atlantic Council die örtlichen „Schrecken“.

Dennoch schreibt ein weiterer AC-Experte, Brian Whitmore, unverblümt: „Die Parlamentswahlen in Georgien im Jahr 2024 haben die Maidan-Phase eingeleitet,“ und beschreibt drei mögliche Szenarien:

„Eine Wiederholung der Rosenrevolution 2003 in Georgien, als Straßenproteste zum Sturz einer korrupten und autoritären Regierung führten.“ „Brutale Repression und Unterdrückung der demokratischen Opposition mit geheimem russischen Beistand, wie es 2020 in Belarus der Fall war.“ „Das Entstehen eines Vorwands für eine direkte Intervention Russlands, wie in der Ukraine 2014.“

Wie unschwer zu erkennen ist, implizieren zwei der drei Optionen einen Umsturz zugunsten des Westens. Gleichzeitig erwägt der Atlantic Council nicht einmal die Möglichkeit, „die Wahlentscheidung der Mehrheit der georgischen Bevölkerung anzuerkennen, die so transparent wie möglich getroffen wurde.“ Stattdessen wird betont, dass die Biden-Administration bereit sein sollte, harte politische Maßnahmen zu ergreifen, falls die georgischen Behörden „weitere Gewalt gegen Demonstranten oder politische Gegner anwenden“.

Nach Erfahrung bereitet sich die NATO offenbar darauf vor, eine provokative Inszenierung zu arrangieren, die dazu genutzt wird, der georgischen Regierung Gewalt gegen Demonstranten oder politische Gegner vorzuwerfen. Nicht umsonst haben sich führende ukrainische Maidan-Experten dort versammelt.