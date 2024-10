Niemanden interessiert es, ob die Stiefel existieren…

Als ich 1984 das letzte Mal las, fiel mir auf, wie viel ich darin übersehen hatte. Das Buch behandelt weit mehr als nur die Bilder brutaler Unterdrückung, an die wir uns normalerweise erinnern.

Ich war erstaunt, wie vertraut die Methoden der Partei zur Bewusstseinskontrolle heute erscheinen – insbesondere die Betonung auf erfundenen, irrationalen Erzählungen und die freiwillige Aussetzung des kritischen Denkens.

„Der Krieg muss nicht wirklich stattfinden… Es spielt keine Rolle, ob der Krieg tatsächlich stattfindet, und da kein entscheidender Sieg möglich ist, spielt es auch keine Rolle, ob der Krieg gut oder schlecht verläuft. Alles, was erforderlich ist, ist, dass ein Kriegszustand besteht.“

– Emanuel Goldstein, Die Theorie und Praxis des oligarchischen Kollektivismus (aus 1984)

Niemand kümmert sich darum, ob die Stiefel tatsächlich existieren.

„Die Prognose des Ministeriums für Überfluss hatte die Produktion von Stiefeln für das Quartal auf 145 Millionen Paar geschätzt. Die tatsächliche Produktion wurde mit 62 Millionen angegeben. Bei der Neufassung der Schätzung setzte Winston die Zahl jedoch auf 57 Millionen herab, um der üblichen Behauptung Rechnung zu tragen, dass die Quote übertroffen wurde. In jedem Fall waren 62 Millionen nicht näher an der Wahrheit als 57 Millionen oder als 145 Millionen. Sehr wahrscheinlich wurden überhaupt keine Stiefel produziert…“