Der Going Direct Reset führt zum Ende der westlichen Demokratien – Regierungschefs haben keine Informationssouveränität mehr.

„Der Going Direct Reset als Plan zur Zentralisierung der Kontrolle war phänomenal erfolgreich… sie bewegen sich in Richtung eines zentralen Kontrollmodells, was das Ende der Demokratien im Westen bedeutet… und wenn man schaut, wohin [BIS-Chef Agustin Carstens] uns führen will, werden wir Sklaven sein.“

Die Investmentbankerin, ehemalige HUD-Beamtin und Gründerin des Solari Report, Catherine Austin Fitts, erläutert Taylor Hudak, wie der Going Direct Reset – im Wesentlichen der Plan der Zentralbanken zur Einführung von Zentralbank-Digitalwährungen (CBDCs) und eines „Kontrollgitters“ zur Überwachung und Steuerung der Bewegungen der Menschen – nach seiner Einführung unter dem Vorwand der COVID-Pandemie „phänomenal erfolgreich“ war.

„Die Regierungen haben… keine Informationssouveränität oder finanzielle Souveränität mehr. Wenn Sie der Präsident der Vereinigten Staaten sind, sind Sie zutiefst abhängig von den Zentralbanken, um Ihre Staatsanleihen zu kaufen und die Finanzierung der Regierung aufrechtzuerhalten, es sei denn, Sie entscheiden sich, selbst Währung herauszugeben – was politisch derzeit nicht möglich ist“, sagt Fitts. „Sie sind stark von den Banken abhängig und auch von den Medieninhabern und denjenigen, die dadurch enorm reich werden.“

Die ehemalige Regierungsbeamtin und erfahrene Investmentbankerin fügt hinzu: „Wenn man den Going Direct Reset als Plan zur Zentralisierung der Kontrolle betrachtet, ist er phänomenal erfolgreich. Aus ihrer Sicht funktioniert es.“

Fitts betont weiter, dass „Regierungschefs keine Informationssouveränität mehr haben. Sie können nicht einfach telefonieren, ohne dass die Geheimdienste und andere Akteure diese Daten erfassen und wissen, was Sie tun.“ Sie erklärt, dass „die Regierungsbeamten politisch in der Ecke stehen und nicht die Unterstützung der Bevölkerung haben, um die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um aus dieser Falle herauszukommen.“

„Wir benötigen mehr Menschen, die verstehen, dass sie auf ein zentrales Kontrollmodell zusteuern, dass das Ende der Demokratien im Westen, wie wir sie kennen, bedeutet. Und wenn man sieht, wohin Carstens uns führen will, werden wir in einer Welt leben, in der wir Sklaven sein werden.“

Teiltranskription des Clips:

