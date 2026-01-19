Wie das jahrzehntelange Projekt der VAE im Jemen innerhalb von 48 Stunden endete

Saudi-Arabien hat seine Macht im Süden des Jemen innerhalb kürzester Zeit konsolidiert, nachdem die von den VAE unterstützten Southern Transitional Council-Kräfte verdrängt wurden.

Drop Site ist ein von Lesern finanziertes, unabhängiges Nachrichtenmedium. Ohne Ihre Unterstützung können wir nicht arbeiten. Bitte erwägen Sie heute eine steuerlich absetzbare Spende nach 501(c)(3).

Einheiten der National Shield Forces werden an wichtigen Straßen und Kreuzungen in Aden eingesetzt, nachdem Sicherheitskräfte, die dem Southern Transitional Council nahestanden, abgezogen wurden. 7. Januar 2026. (Foto von Stringer/Anadolu via Getty Images)

Saudi-Arabien setzte am Wochenende seine Machtkonsolidierung im Süden des Jemen fort, nachdem sich Tage rasch eskalierender saudischer Militäraktionen gegen von den VAE unterstützte Kräfte in einen dramatischen politischen Umbruch innerhalb der anti-huthistischen Seite des ungelösten Bürgerkriegs verwandelten.

Tausende Demonstranten gingen am Samstag in der südjemenitischen Hafenstadt Aden auf die Straße, um den kürzlich geschlagenen, von den VAE unterstützten Southern Transitional Council (STC) zu unterstützen und auf eine aus Riad verlesene Erklärung des STC-Generalsekretärs Abdulrahman al-Sebaihi zu reagieren, die am Freitag im saudischen Staatsfernsehen ausgestrahlt worden war und die Auflösung der Gruppe verkündete.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate hatten sich 2015 in einer Koalition zusammengeschlossen, um gegen die Huthis zu kämpfen, die Sanaa und große Teile des Nordens unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Doch die Spannungen zwischen den von Riad und Abu Dhabi unterstützten Kräften im Süden erreichten im vergangenen Monat einen dramatischen Höhepunkt, als der STC die Kontrolle über weite Teile des südlichen und östlichen Jemen übernahm und damit einen wachsenden geopolitischen Riss zwischen den VAE und Saudi-Arabien erheblich vertiefte. Seitdem haben saudisch unterstützte Kräfte den Großteil der vom STC eroberten Gebiete wieder zurückgewonnen.

Jede längere politische Krise wird die jemenitische Zivilbevölkerung schwer treffen, die sich ohnehin noch immer von einer verheerenden humanitären Katastrophe zu erholen versucht, die 2017 während des von Saudi-Arabien geführten Krieges gegen die Huthis ihren Höhepunkt erreichte. Preissteigerungen, extreme Überschwemmungen und Kürzungen von Hilfsleistungen haben die Lage im Jahr 2025 weiter verschärft. Die Hälfte der Bevölkerung in anti-huthistischen Gebieten ist von Ernährungsunsicherheit betroffen, 15 Prozent stehen eine Stufe vor der internationalen Einstufung als Hungersnot.

Die angebliche Auflösung des STC und das Schicksal seiner Führung sind von Kontroversen umgeben. Eine Delegation von mehr als 50 STC-Funktionären flog am 7. Januar von Aden in die saudische Hauptstadt, um an einer Konferenz teilzunehmen, die Saudi-Arabien zur Erörterung der südjemenitischen Frage und der Forderung des separatistischen STC nach erneuter Unabhängigkeit vom Norden Jemens einberufen hatte.

Anstatt sich der Delegation anzuschließen, verließ STC-Chef al-Zubaydi jedoch heimlich per Boot das Land in Richtung Somaliland und bestieg anschließend ein Flugzeug in die Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien veröffentlichte Details der Schmuggeloperation, einschließlich der Beteiligung der VAE an der Flucht, nur wenige Stunden nachdem al-Zubaydi für „wegen Hochverrats gesucht“ erklärt worden war, weil er das Flugzeug nach Saudi-Arabien nicht bestiegen hatte.

Unterdessen gilt die Delegation in Riad als von der Außenwelt abgeschnitten. STC-Vertreter in Aden erklärten, sie hätten seit der Abreise keinen Kontakt mehr zu den Delegierten. Drop Site News versuchte, mehrere der in Saudi-Arabien befindlichen STC-Funktionäre zu erreichen, blieb jedoch erfolglos. Auch Familienangehörige konnten seit dem 7. Januar nicht mehr mit ihnen sprechen. Ein STC-Vertreter, der sich noch im Jemen befindet, sagte gegenüber Drop Site, die Kommunikation mit der Führung in Riad sei abgebrochen, und es gebe starke Hinweise darauf, dass sie massivem Druck ausgesetzt seien. Er sprach aus Sicherheitsgründen unter der Bedingung der Anonymität.

Die Gruppe scheint nun gespalten zwischen jenen, die offenbar unter saudischer Kontrolle stehen, und jenen außerhalb des Königreichs. STC-Vertreter in Aden zeigten sich weiterhin trotzig und erklärten die Ankündigung der Auflösung während einer Dringlichkeitssitzung der politischen Ausschüsse am Samstag für „null und nichtig“. „Der Southern Transitional Council ist kein Unternehmen, das durch eine Erklärung aufgelöst werden kann“, sagte ein anwesender STC-Funktionär gegenüber Drop Site. „Jede Erklärung, die unter Druck oder in geschlossenen Räumen in Riad abgegeben wird, repräsentiert nur diejenigen, die sie geschrieben haben“, fügte er hinzu und deutete an, dass die Saudis die Erklärung selbst verfasst hätten.

Saudi-Arabien hat eine Vorgeschichte der Nötigung politischer Akteure, und al-Zubaydis Entscheidung zur Flucht dürfte von früheren Erfahrungen beeinflusst gewesen sein. 2019 war er während Verhandlungen mit der international anerkannten jemenitischen Regierung mehrere Monate gegen seinen Willen in Saudi-Arabien festgehalten worden.

In ähnlichen, aber bekannteren Fällen reiste 2017 der damalige libanesische Premierminister Saad Hariri auf Einladung von Kronprinz Mohammed bin Salman nach Riad und verlas dort im saudischen Fernsehen überraschend eine Rücktrittserklärung. Nach seiner Rückkehr in den Libanon zog Hariri diesen Rücktritt zurück, der unter Zwang erfolgt war, während er von der Außenwelt abgeschnitten war. Im selben Jahr wurden einige der reichsten Saudis und Prinzen im Ritz-Carlton-Hotel in Riad festgehalten und dazu gezwungen, Vermögenswerte im Wert von Milliarden Dollar an den saudischen Staat unter Führung von bin Salman zu übertragen.

Al-Zubaydis Absturz zum gesuchten Flüchtigen und die offenbar erzwungene Spaltung des STC folgten auf den spektakulären Zusammenbruch der Organisation – etwas, das noch vor einem Monat unvorstellbar gewesen wäre.

Anfang Dezember rückten von den VAE unterstützte STC-Kräfte von ihrer langjährigen Hochburg Aden nach Osten vor und nahmen Hadhramaut ein, das größte Gouvernement Jemens mit einer 400 Meilen langen Grenze zu Saudi-Arabien, sowie das Gouvernement al-Mahrah, das sich entlang der westlichen Grenze Omans erstreckt. Weitgehend unangefochten zeichneten diese Geländegewinne die Landkarte Jemens neu und markierten die größte politische Erschütterung seit der Einnahme der Hauptstadt Sanaa durch die Huthis im Jahr 2014. Der Vorstoß des STC ließ die Aussicht auf einen offenen Stellvertreterkonflikt zwischen den VAE und Saudi-Arabien an der Südgrenze des Königreichs entstehen.

Am 30. Dezember führte der zunehmend gefährliche Bruch zwischen den beiden Golfstaaten dazu, dass Saudi-Arabien Luftangriffe auf den Hafen von Mukalla flog und eine große Lieferung emiratischer Militärausrüstung angriff, die gerade entladen wurde. Das Königreich folgte mit einem Ultimatum und gab den VAE 24 Stunden Zeit, das Land zu verlassen und jede „militärische oder finanzielle Unterstützung für irgendeine Partei im Jemen“ zu beenden. Die VAE befolgten die Warnungen.

Die wenigen verbliebenen emiratischen Truppen im Jemen verließen hastig ihre Stützpunkte entlang der südlichen Küste sowie das Flüssigerdgas-Terminal in Shabwa. Emiratische Militärtransportflugzeuge brachten die Soldaten nach Hause, während am Boden schwere Kämpfe zwischen saudisch unterstützten Einheiten der jemenitischen Regierung und STC-Kämpfern ausbrachen. Das jahrzehntelange Projekt der VAE im Jemen endete offiziell innerhalb von 48 Stunden.

Ohne die Kommandostruktur der VAE und ohne Luftunterstützung ihrer Förderer in der flachen Wüstenlandschaft Ostjemens verlief der Zusammenbruch des STC in der ersten Januarwoche ebenso abrupt wie dessen Geländegewinne einen Monat zuvor. Weitere Wellen saudischer Luftangriffe zerschlugen die STC-Kräfte rasch. Wie es ein STC-Kämpfer in einem in sozialen Medien veröffentlichten Video ausdrückte: „Wir sind mit einer großen Streitmacht und hochwertiger Ausrüstung nach Hadhramaut und al-Mahrah gezogen … und sind mit Bussen zurückgekehrt.“

Mitten im raschen Zusammenbruch des STC kündigte al-Zubaydi am 2. Januar in einer Fernsehansprache eine zweijährige Übergangsphase vor einem Referendum über die Unabhängigkeit des Südens an und stellte eine „Verfassung“ für die Schaffung eines „Staates Südarabien“ vor. Währenddessen setzte sich der saudisch unterstützte Vormarsch fort, und das Außenministerium des Königreichs bot den Separatisten offenbar einen Ausweg in Form von Gesprächen in Riad an, um die Forderung nach Unabhängigkeit zu behandeln.

Die neue Dominanz Saudi-Arabiens im Jemen wurde am Samstag durch die Ankündigung des von Saudi-Arabien unterstützten Präsidenten Rashad al-Alimi unterstrichen, wonach das Militär und verbündete Kampfgruppen unter einem neuen Obersten Militärkomitee vereint werden sollen. Dieses neue vereinte Militär wird letztlich unter dem Kommando Saudi-Arabiens stehen.

Die Ausweitung der Kontrolle der VAE im Süden Jemens

Die VAE hatten im vergangenen Jahrzehnt ein Netzwerk von Milizen im Süden Jemens, entlang der Küste des Roten Meeres und in der zentralen Stadt Taiz aufgebaut und finanziert. Das Projekt begann parallel zu ihrer Rolle als Partner in der von Saudi-Arabien geschaffenen Militärkoalition, die 2015 in den Jemen intervenierte, um den Vormarsch der Huthis – auch bekannt als Ansar Allah –, die aus dem Norden des Landes stammen und vom Iran unterstützt werden, zu stoppen.

Doch die Interessen und Ziele Riads und Abu Dhabis gingen rasch auseinander. Die Prioritäten der VAE verlagerten sich auf die Sabotage der jemenitischen politischen islamistischen Partei Islah, deren Führung Teil der international anerkannten jemenitischen Regierung ist, sowie auf den Ausbau strategischer Interessen an Häfen und Seewegen im Golf von Aden, im Indischen Ozean und im Roten Meer.

Emiratische Truppen, Ausbildung und Bewaffnung waren entscheidend für die Durchbrechung der Huthi-Belagerung Adens in den ersten Monaten des Krieges. Viele der führenden lokalen Kämpfer in dieser Schlacht waren Veteranen des früheren jemenitischen Bürgerkriegs zwischen Nord und Süd im Jahr 1994. Die Kämpfe von 2015 im Süden Jemens verstärkten lang gehegte Ambitionen zur Wiedererrichtung eines eigenständigen südlichen Staates, der zwischen dem Abzug Großbritanniens aus Aden 1967 und der Vereinigung mit dem Norden 1990 existiert hatte. Die VAE nutzten diese separatistischen Bestrebungen und unterstützten 2017 die Gründung des Southern Transitional Council unter Führung al-Zubaydis.

Viele der VAE-Truppen zogen sich 2019 aus dem Jemen zurück, ebenso wie Hunderte sudanesischer Söldner der Rapid Support Forces, die unter emiratischem Kommando an der Westküste eingesetzt waren. Trotz dieses erheblichen Rückzugs blieben Einfluss und Präsenz bestehen. Emiratische Luftwaffenstützpunkte entstanden auf kleinen jemenitischen Inseln, und der militärische Einfluss der VAE hielt sich über ein Geflecht bewaffneter Gruppen, die weiterhin finanziert wurden und außerhalb der Befehlskette der jemenitischen Regierung operierten.

Die Unterstützung separatistischer Gruppen durch die VAE beschränkt sich nicht auf den Jemen. Abu Dhabis Patronage erstreckt sich auch auf Gruppen in Libyen, Syrien und Sudan. Obwohl die VAE weiterhin bestreiten, Waffen an die Rapid Support Forces im Sudan geliefert zu haben, die dort einen völkermörderischen Feldzug gegen von Riad unterstützte Regierungstruppen führen sollen, war es der Konflikt um den Sudan, der die Auseinandersetzung um Hadhramaut auslöste.

Der saudische Kronprinz bin Salman sprach den sudanesischen Bürgerkrieg bei seinem Besuch in Washington im November gegenüber Präsident Trump an – ein Vorstoß, der offenbar seinen früheren Mentor, den Herrscher der VAE Mohammed bin Zayed Al Nahyan, verärgerte. Zwei Wochen nach bin Salmans USA-Reise startete der STC seine Ostoffensive.

Bis Ende der vergangenen Woche hatte die saudisch unterstützte Rückeroberung der vom STC gehaltenen Gebiete Aden erreicht. Jemenitische Regierungstruppen übernahmen erstmals seit 2014 die Kontrolle über den Flughafen der Stadt, den Präsidentenpalast-Komplex und Militärbasen. Doch der saudische Gegenschlag hat den STC nicht vollständig ausgelöscht oder die Forderungen nach südlicher Unabhängigkeit erstickt. Die markante Flagge des ehemaligen sozialistischen Südstaates, die vom STC übernommen wurde, weht weiterhin in ganz Aden. Die jemenitische Nationalflagge ist trotz der Präsenz von Regierungstruppen auffällig abwesend.

„Die nächste Phase besteht darin, eine neue Realität zu schaffen“, sagte eine STC-Figur in Aden gegenüber Drop Site. Zu dieser neuen Realität gehören ausstehende Gehälter der STC-Funktionäre, die seit September nicht mehr gezahlt wurden, was sowohl das Fehlen von Sponsoren als auch von Führung verdeutlicht, während die Spitze der Organisation weiterhin in Saudi-Arabien festgehalten wird.

Andreas Krieg, außerordentlicher Professor für Sicherheitsstudien am King’s College London, bezweifelt, dass das Engagement der VAE im Jemen beendet ist. „Ein emiratischer ‘Abzug’ in Uniform bedeutet nicht zwangsläufig einen Abzug an Einfluss“, sagte er. „Wenn Abu Dhabi den Jemen weiterhin als zentral für seine breitere maritime und geoökonomische Position betrachtet, wird es über Partner, Finanzierung, Logistik und politische Förderung Hebel behalten.“

Die Folgen der Ereignisse im Jemen im vergangenen Monat werden in der gesamten Region nachhallen, da die Rivalität zwischen Saudi-Arabien und den VAE weit über die Grenzen des Landes hinaus fortbestehen dürfte, einschließlich des anhaltenden Krieges im Sudan. „Es geht zunehmend um die Regeln der regionalen Ordnung, nicht nur um einen Streit über einen lokalen Partner“, bemerkte Krieg. „Der Wettbewerb wird offener und zwanghafter werden.“