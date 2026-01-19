Irgendwas änderte sich diese Nacht: Augenzeugenbericht über die brutale Niederschlagung der Proteste im Iran

In diesem Gespräch schildert eine anonyme Iranerin, die jahrzehntelang an Protesten beteiligt war, ihre unmittelbaren Erlebnisse während der Massendemonstrationen Anfang Januar. Sie beschreibt den anfänglichen Enthusiasmus der riesigen, friedlichen Menschenmengen in Teheran, die plötzliche Eskalation durch massive Gewalt – insbesondere in der Nacht vom Samstag – und die darauf folgende tödliche Stille. Der Titel „Something Changed That Night“ fasst ihre zentrale Beobachtung zusammen: Die wahllose Schießerei in die Menge hat etwas Grundlegendes verändert – im Land und in den Köpfen der Menschen.

Ryan Grim:

Also, es gab viel Gerede über die geopolitischen Implikationen der Proteste im Iran, aber von den Protestierenden selbst hat man wenig gehört.

Das ist nicht nur ein Versagen der Medien. Ein Teil des Grundes ist, dass die Regierung dort das Internet für eine längere Zeit abgeschaltet hat, was die Leute daran hindert, uh, ihre Liebsten zu erreichen oder westliche oder andere Medien außerhalb des Iran zu erreichen. Und es hindert Journalisten, die im Iran sind, daran, Bilder hinauszubekommen.

Es gibt auch das Phänomen, das wir als transnationale Repression kennen: Selbst wenn du es schaffst, mit einem Familienmitglied im Iran in Kontakt zu treten – uh, wenn du öffentlich sprichst und sie herausfinden, wer du bist, gibt es ein erhebliches Risiko für die Familie zu Hause.

Uh, also ist heute bei uns eine Person, die seit Jahrzehnten an Protesten im Iran beteiligt ist und bei den Höhepunkten der Demonstrationen dabei war, seitdem das Land verlassen hat. Wir werden nicht darüber sprechen, wohin sie gegangen ist oder woher sie kommt, um ihre Identität zu schützen, aber wir sind sehr dankbar, dass sie heute bei uns ist. Vielen Dank, dass du hier bist.

Zeugin (anonym):

Danke, dass ihr mich eingeladen habt.

Ryan Grim:

Und kannst du uns ein bisschen erzählen … eigentlich erzähl uns erst mal von der ersten Protest, oder wie hast du gemerkt, dass diese Protestbewegung, die kurz nach Weihnachten begann, etwas Ernstes war, und wann hast du angefangen, daran teilzunehmen?

Zeugin:

Ich … äh … ich bin nach Hause gefahren, um Familie zu besuchen. Ich hatte keine Ahnung, dass es Unruhen gab, bis Donnerstagnacht, den 8. Januar. Und wir saßen rum …

Ryan Grim:

Aber du warst zu dem Zeitpunkt schon seit Wochen da.

Zeugin:

Ja. Ja. Ich hatte nichts bemerkt. Ich habe nichts gesehen. Und äh, wir haben von Dingen gehört, die außerhalb von Teheran passierten, aber nicht in Teheran. Ich habe nichts bemerkt.

Und das ist nicht überraschend, weil ich nirgendwo in der Nähe des Stadtzentrums oder Orten war, wo Leute sich versammeln würden.

Ryan Grim:

Mhm.

Zeugin:

Aber am Donnerstagabend, so gegen 20 Uhr, saßen wir rum, tranken, plauderten mit ein paar Freunden, und wir hörten Gesänge draußen. Also sind wir raus, um nachzuschauen, was los ist, und wir haben gemerkt, dass Leute sich versammeln, und die Gesänge wurden lauter und lauter.

Also haben wir beschlossen rauszugehen und nachzuschauen. Uh, es ist kalt im Iran nachts gerade. Also hat es ein paar Minuten gedauert, um uns anzuziehen, fertig zu machen, und wir waren kurz vor 20:30 Uhr auf der Straße.

Ryan Grim:

Und was hast du gesehen, als du draußen warst?

Zeugin:

Es waren einfach Gruppen von Leuten. Wir sind lange gelaufen. Am Ende der Nacht waren wir Meilen entfernt von wo wir angefangen haben, und es waren überall Leute – in Gassen, auf Hauptstraßen, und sie bewegten sich, immer mehr Leute kamen dazu auf den Hauptstraßen in Teheran, und sie skandierten, und alle waren wirklich aufgeregt, und wir waren alle überrascht. Alle von uns waren überrascht, so viele Leute auf der Straße zu sehen.

Die Leute im Iran protestieren schon lange. Und zumindest für mich kann ich sagen, dass ich immer davon geträumt habe, dass so viele Leute rauskommen und sich gegenseitig unterstützen – und es ist passiert.

Ryan Grim:

Ja. Wie verglich sich das mit früheren Demonstrationen über die Jahre hinweg, was die Größe angeht?

Zeugin:

Nie. Ich habe nie etwas Vergleichbares gesehen. Nicht in der Grünen Bewegung – obwohl es da eine stille Protest nach der Wahl gab, bei der ich nicht dabei war, aber ich gehört habe, dass Hunderttausende still gelaufen sind –, aber abgesehen davon habe ich nie von etwas so Massivem gehört.

Und es schien organisch zu sein, und die Leute kamen dazu, sobald sie die Gesänge von der Straße hörten. Leute kamen raus. Ich habe eine alte Frau gesehen, wirklich alt, mit einem Stock. Ich bin zu ihr gegangen und habe mit ihr geredet. Ich habe sie gebeten, nach Hause zu gehen. Ich habe gesagt, ich mache, was sie will – sie soll mir sagen, was ich skandieren soll, und ich mache es für sie. Sie muss nicht raus.

Sie meinte: „Nein, ich bleibe. Ich gehe einfach langsam. Ich laufe hinter dir.“

Und das war Donnerstagnacht – einfach großartig.

Ryan Grim:

Es gab einige Berichte über Gewalt an diesem Donnerstagabend irgendwo in der Stadt. Hast du etwas gesehen? Was war das Gleichgewicht zwischen einfach Marschieren und Skandieren versus Zusammenstößen mit Sicherheitskräften?

Zeugin:

Wir haben keine Zusammenstöße zwischen Sicherheitskräften und Protestierenden gesehen, und sie haben sich von uns ferngehalten.

Die zwei Male, wo wir irgendein Zeichen von Regierungs- oder Regimeleuten gesehen haben, war Tränengas hinter der Menge. Wenn sie wollten, dass wir weggehen, haben sie in dem Bereich Tränengas eingesetzt, und wir sind einfach weggegangen. Das war’s.

Ich habe am Donnerstag keine Zusammenstöße gesehen. Donnerstag war hauptsächlich Leute, und die Menge wurde so groß. Ich weiß nicht, außer was sie am Samstag gemacht haben, hätten sie nichts tun können. Es waren einfach so viele Leute auf der Straße – die schiere Anzahl war beispiellos.

Ryan Grim:

Und dann Freitag, 10. Januar – wie war deine Erfahrung?

Zeugin:

Freitag war dasselbe, aber mit mehr Präsenz von Polizei und Milizen. Wir haben sie gesehen. Aber sie haben nicht eingegriffen. Es gab immer noch Tränengas.

Aber ich habe von anderen Freunden in der Stadt gehört, dass sie Scharfschützen auf Dächern gesehen haben und Leute fallen sahen. Also gab es am Freitagabend schon etwas Präsenz. Aber es waren immer noch hauptsächlich Leute.

Und das Einzige, was ich in den Staatsfernsehen gesehen habe … sie sagten, Leute hätten Moscheen angezündet, und ich bin nicht überrascht. Wenn man Moscheen benutzt, um Leute zu einem Lebensstil zu zwingen, sollte man nicht überrascht sein, wenn das das Erste ist, was sie anzünden.

Aber ich habe andere Gewaltgeschichten gehört, die ich nicht selbst gesehen habe. Ich weiß nicht, ob normale, reguläre Leute zu so einer Gewalt fähig sind. Aber ich weiß nicht – Staatsregierungen haben Leute immer wieder in gewalttätige Wesen verwandelt. Aber ich habe am Freitag, Dienstag oder Samstag keine Gewalt von Protestierenden gesehen.

Ryan Grim:

Und zu dem Zeitpunkt – wie war die Kommunikation? Du konntest nicht ins Ausland kommunizieren, aber innerhalb des Landes schon?

Zeugin:

Am Donnerstagabend konnte ich sogar noch nach draußen texten, bis … ich weiß nicht, ob es 20 Uhr oder 21 Uhr war – zwischen 20 und 21 Uhr hat einfach alles aufgehört zu funktionieren. Wir konnten uns nicht mal mehr gegenseitig anrufen. Internet war weg. Anrufe waren weg.

Das Einzige, was ging, war Festnetz zu Festnetz. Festnetz konnte sich gegenseitig anrufen, aber das war’s. Am Donnerstagabend. Also gab es wirklich keine Möglichkeit zu organisieren. Freitagabend ist organisch passiert.

Ryan Grim:

Und dann Samstag – die Leute sind wieder auf der Straße. Um wie viel Uhr bist du am Samstag wieder rausgegangen? Beschreib, wie Samstag war.

Zeugin:

Samstag war … ich glaube, ich werde Samstag nie vergessen. Samstag war kurz. Ich musste samstags etwas für die Arbeit machen, also war es etwas später. Ich glaube, so gegen 19 oder 20 Uhr. Ich glaube, es hat nicht mal eine Stunde gedauert.

Aber sobald wir in einem Bereich ankamen, wo Leute sich versammeln würden, hörten wir Maschinengewehre. Nicht nur ein Schuss, zwei Schüsse – einfach Schüsse nonstop. Und dann, als wir rannten … äh … wir hörten Leute fallen.

Und dann habe ich zwei Blocks weiter entfernt ein Viertel gesehen, das einfach lautlos hell wurde – so hell, dass es für 10 Sekunden wie Tag war. Ich weiß nicht, was sie benutzt haben, aber es wurde hell und dann still.

Es gab große Gruppen von Bikern mit Maschinengewehren und Macheten, die patrouillierten.

Ryan Grim:

Hatten sie Uniformen?

Zeugin:

Nein, sie waren schwarz gekleidet, mit Gesichtsmasken. Und meine Freunde fragten mich, ob sie Iraner sind oder nicht. Und es gab keine Möglichkeit, das zu erkennen. Unmöglich. Sie waren in großen Gruppen zusammen.

Ryan Grim:

Kannst du diese Motorradfahrer beschreiben?

Zeugin:

Ja, sie waren immer in großen Gruppen zusammen, schwarz gekleidet wie Kommandos oder wie in Filmen, und wirklich scary – sie starrten sogar.

Noch am Sonntag nach Samstag war ich im Auto, und sie patrouillierten die Straßen nach Samstag, und sie kamen von hinten – eine Gruppe von mindestens 50. Und ich hatte so viel Angst, dass ich nicht wegschauen konnte. Und einer von ihnen starrte mich an.

Und eine Freundin hielt meine Hand und sagte: „Schau mich an. Schau sie nicht an.“ Versuchte, meine Aufmerksamkeit von ihnen wegzubekommen. Einfach irre beängstigend.

Ryan Grim:

Und du hast mir erzählt, dass du beim Rennen die Kugeln hören konntest und Leute fallen sahst. Wie nah waren die Leute, die fielen, bei dir?

Zeugin:

Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich könnte es dir sagen, aber ich weiß nicht, wie genau es wäre. Es war schockierend.

Ryan Grim:

Wie bist du schließlich weggekommen?

Zeugin:

Wir sind gerannt. Wir waren nicht so weit weg. Wir hatten Glück, weil wir spät rausgegangen sind, und wir sind einfach zurück in die Gasse gerannt, und Leute haben Türen aufgemacht, aber wir waren nah genug, um zurück zu dem Ort zu kommen, wo wir gewohnt haben. Ja.

Wir sind samstags nicht mal weit gekommen, und dann war es still – wie Stille. Donnerstag und Freitag waren Leute noch um 1 oder 2 Uhr morgens auf der Straße, skandierten von Dächern und Fenstern, und Leute haben unterstützt, auch wenn sie nicht rausgingen.

Samstagnacht – nach einer Stunde gab es viel Lärm, viel Licht, viel Tumult, und dann Stille. Absolute Stille. Ich glaube, Teheran war noch nie so still. Nicht mal Sirenen oder nichts. Nur tödliche Stille. Nur Stille.

Ryan Grim:

Und ich weiß, dass du versuchst, die Videos nicht anzuschauen, weil …

Zeugin:

Ja, ich kann sie gerade nicht ertragen. Aber ich weiß, dass jetzt Videos rauskommen, aber die meisten dieser Videos sind von Donnerstagnacht, Freitag und vielleicht Samstag, wenn es super gewalttätig ist. Danach gab es in Teheran nichts mehr.

Ryan Grim:

Also Sonntag, Montag – der Rest … aus deiner Perspektive war das komplette Unterdrückung.

Zeugin:

Ja. Samstagnacht war ein Massaker, und dann wurde es still.

Ryan Grim:

Gibt es irgendein Gefühl oder Gerede davon, die Proteste zu erneuern, sobald die Leute sich neu formiert haben, oder hast du das Gefühl, dass die Gewalt so massiv war, dass sie komplett unterdrückt ist?

Zeugin:

Ich weiß nicht, ob ich das vorhersagen kann, aber jedes Mal, wenn die Leute im Iran protestiert haben, haben sie mit Gewalt geantwortet, und jedes Mal war das Nächste schlimmer für sie.

Und ich glaube, etwas hat sich in Samstagnacht verändert, weil sie wahllos getötet haben. Sie haben in Menschenmengen geschossen, und sie haben gesagt, dass sie das tun würden, aber ich glaube nicht, dass die Leute …

Sie haben Textnachrichten vom Geheimdienst an alle Leute in Teheran geschickt. Das war die einzige Textnachricht, die wir empfangen konnten – an Nummern im Iran –, und sie haben gewarnt: Kommt nicht raus, weil wir Gewalt anwenden werden, wenn ihr es tut. Und sie haben es getan. Etwas hat sich verändert.

Ryan Grim:

Ich weiß, dass es viel Diskussion gibt, wer diese Bewegung – die Freiheitsbewegung der Leute im Iran – kapern kann. Und das ist sehr möglich.

Aber ich kann dir das sagen: Die Art, wie die Regierung des Iran auf die Protestierenden reagiert hat, würde jeder einzelne Mensch im Iran glücklich jedem Geheimdienst beitreten, um dieses Regime zu beenden.

Wir sind nicht einig darin, was wir wollen, aber wir sind einig darin, dass wir die Islamische Republik nicht wollen.

Zeugin:

Was war das Gerede unter den Demonstranten über das Endziel? Wie war der Schritt von Hunderttausenden Leuten auf der Straße am Donnerstag bis zum Sturz des Regimes?

Zeugin:

Es gab nicht viel Gerede. Wir haben einfach skandiert. Aber mein Gefühl ist, niemand weiß es, und das ist sehr scary.

Und ich glaube, die Leute im Iran wissen, dass im Chaos Risiken liegen. Sie wissen, dass ihr Lebensunterhalt betroffen sein wird. Der Dollar … die iranische Währung ist so stark gefallen, dass ein normaler Mensch in Teheran jetzt weniger als 300 Dollar verdient. Wahrscheinlich sind Millionen Familien von Mittelklasse zu arm gefallen.

Also glaube ich, sie wissen, dass es hart wird. Ich glaube, sie haben Angst vor dem, was als Nächstes passiert.

Ich glaube, diese Regierung hätte das in den 47 Jahren viele Male stoppen können. Sie hätten den Wandel einfacher und sanfter machen können. Aber jedes Mal haben sie sich entschieden, ihr eigenes Volk zu unterdrücken, ihr eigenes Volk zu töten, zu hängen, zu foltern, verschwinden zu lassen.

Und nach dem Mord an Mahsa Amini gab es den Spruch, dass der Zorn einer trauernden Mutter nie verstummt. Und jetzt gibt es Tausende trauernder Mütter im Iran. Und ich weiß nicht, was sie damit machen werden. Sie könnten diesmal Erfolg haben, aber etwas hat sich verändert.

Ryan Grim:

Die Videos und Fotos, die du und deine Freunde gemacht habt und mir gezeigt habt – waren die meist von Donnerstag und Freitag? Hast du etwas von Samstag erwischt, oder wart ihr so schnell drin und raus?

Zeugin:

Nein. Nein, sie waren. Ja. Nein. Nein. Ich hatte nichts von Samstag.

Und ich wollte ein Video von den Bikern machen, aber ich hatte so viel Angst, dass ich mich nicht bewegen konnte. Ich kann dir das sagen: Sie waren irre beängstigend. Sie bewegten sich kollektiv. Ja.

Und patrouillierten sogar nach Samstagnacht, schrien und machten sicher, dass ihre Präsenz bekannt ist und dass sie Terror verursachen, damit die Leute nicht mehr rauskommen.

Ryan Grim:

Ich wollte auch deine Reaktion auf die Reaktion der Regierung hier hören. Wie du gesehen hast, haben sie eine Menge Minister aus der ganzen Welt eingeladen und ihnen Footage gezeigt von bewaffneten und maskierten Leuten.

Und Leute haben wahrscheinlich viel von diesem Footage gesehen, das im Internet kursiert. Hier hast du Leute, die mit Schrotflinten schießen. Und es gibt mehr davon. Wie beziehst du das auf die Dynamik, die sich entfaltet hat?

Zeugin:

Ich habe niemanden Bewaffneten in der Menge gesehen, und ich habe keine Gewalt gesehen. Ich bin nicht überrascht. Es sind 47 Jahre.

Ich wäre nicht mal überrascht, wenn sich herausstellt, dass ausländische Agenten in der Menge sind. Natürlich profitiert Israel von Unruhen im Iran. Ich bin nicht überrascht, wenn sie versuchen, das auszunutzen, es zu kapern.

Aber ich bin auch nicht überrascht, dass die Regierung des Iran solche performativen Sitzungen mit Botschaftern macht. Das haben sie schon gemacht. Es ist nichts Neues.

Und sie haben eine bestimmte Narrative, dass jeder, der uns entgegensteht, imperialistischer Agent oder Agent des Mossad oder der CIA ist. Und ich leugne nicht, dass Mossad oder CIA Agenten in der Welt sind, aber ich kann dir sagen, dass die meisten Leute auf der Straße die Leute des Iran sind.

Und ich sage nicht, dass sie nicht manipulierbar sind. Natürlich sind sie das. Aber jeder in der Situation, in der die Leute im Iran gerade sind – wirtschaftlich, kulturell, sanktionsmäßig, Beziehungen zur Außenwelt –, wenn du die Situation im Iran aus jedem Aspekt betrachtest, verstehst du, warum die Leute rauskommen würden. Es ist egal, wer sie darum bittet. Sie wollen Veränderung.

Und ich glaube nicht, dass diese Art, Botschaftern Videos zu zeigen, noch funktioniert. Selbst wenn es bewaffnete Agenten gibt, die diese Bewegungen kapern, spielt das keine Rolle. Das ist nicht die Bewegung, weil das nicht der einzige Aufstand war. Wir protestieren seit 47 Jahren.

Die Mullahs sind korrupt und grausam. Und das ist die Wahrheit. Und ich glaube, als jemand, der Linker und Progressiver war, bin ich eigentlich ein bisschen heartbroken, dass wir das nicht mit voller Brust sagen können, weil der Iran im Nahen Osten eine Präsenz war, die zumindest eine Art Hindernis für die USA und Israel darstellt.

Aber das sollte nicht bedeuten, dass wir den Leuten im Iran das vorenthalten, was sie verdienen: Freiheit und ein würdevolles Leben. Und wenn der Iran ein Hindernis für Israel war und Israel ein Hindernis für die Islamische Republik, all das kann analysiert werden, ohne zu schweigen, wenn Leute unterdrückt werden.

Ryan Grim:

Ja. Und was die amerikanische Reaktion angeht – die Trump-Administration, soweit meine Quellen sagen, tendiert immer noch zu Luftschlägen, trotz der Situation, in der wir sind.

Wie siehst du amerikanische Intervention, und wie ist dein allgemeines Gefühl, wie die Leute auf der Straße das sehen? Und das geht zurück zu der früheren Frage: Was ist der Schritt von amerikanischen Luftschlägen zum Sturz des Regimes?

Weil aus meiner eigenen Analyse – und ich war nie im Iran, ich kenne es nicht so gut wie Leute, die dort leben –, sehe ich nicht, wie amerikanische Luftschläge zu einem Regimewechsel führen.

Zeugin:

Okay. Ich bin zögerlich, dir einfach meine eigene Meinung zu geben. Ich sage dir, was ich denke und was ich glaube, dass die Leute denken.

Die meisten von uns sind anti-Krieg. Ich mag keine Luftschläge und keine ausländischen Interventionen. Sie sind immer kurzsichtig und nicht motiviert von dem, was ich denke, was vor Ort gebraucht wird.

Und ich respektiere Donald Trump in keiner Form. Also meine persönliche Meinung ist: Ich vertraue nicht, was er sagt. Ich vertraue nicht, was er tut. Und wenn es nach mir ginge, würde ich ihn nicht um Hilfe bitten.

Und ich weiß nicht, wie Luftschläge zu einem Regimewechsel führen können. Ich habe keine Ahnung. Ich bin nur eine normale Person. Ich habe nie in der Politik gearbeitet.

Aber auf der Straße denke ich, die Leute waren so gespalten wie die iranische Diaspora draußen. Ich glaube, es gibt viele Leute, die so fertig sind, es war so schlimm, dass sie sagen: Irgendwas. Wenn sie angreifen und zum Beispiel Harmony töten können, ohne dass wir viel zahlen müssen – klar, warum nicht.

Und es gibt Leute, die sagen: Absolut nicht, wir wollen nicht, dass irgendjemand uns angreift.

Und ich sage nicht, dass wir die Meinung aller nehmen und einen Durchschnitt bilden sollten. Ich glaube nicht an diese Art von Haltung bei solchen Entscheidungen, und ich nehme nicht an, dass ich weiß, was am besten ist. Also spreche ich nur für mich. Ich erzähle dir nur, was ich denke.

Und ich glaube, das Beste für den Iran ist, dass wir Eliten im Gefängnis haben. Wir haben Eliten außerhalb des Iran. Wir können eine Gruppe von Leuten haben, die den Leuten helfen, Referenden und Umfragen zu organisieren, um von diesem Regime zu einem demokratischeren zu kommen, wenn möglich.

In den 47 Jahren haben sie versucht, jeden im Iran zu töten und zum Schweigen zu bringen. Und sie haben auch einige Attentate außerhalb des Iran gemacht. Aber ich glaube immer noch, dass die Iraner selbst Leute haben, die fähig sind, dieses Land zumindest auf einen besseren Weg zu steuern.

Ich glaube nicht, dass wir irgendjemanden brauchen – besonders die, die für den Genozid an anderen Leuten verantwortlich sind.

Ryan Grim:

Nun, uh, vielen Dank, dass du deine Erfahrung geteilt hast. Sehr geschätzt, dass du das gemacht hast. Ich bin sicher, das war schwierig, und es wird für immer bei dir bleiben.

Zeugin:

Danke.

Ryan Grim:

