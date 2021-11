Wie das RCEP die US-Pläne im indopazifischen Raum durchkreuzen könnte

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalytiker für internationale Beziehungen und pakistanische Außen- und Innenpolitik, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die jüngste Ratifizierung des Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaftsabkommens (RCEP) durch Australien und Neuseeland hat die Möglichkeit eröffnet, das geopolitische Szenario im indo-pazifischen Raum zugunsten Chinas zu verändern, wenn nicht sogar grundlegend zu verändern. Die Tatsache, dass diese Ratifizierung nur wenige Monate nach dem AUKUS und den hartnäckigen Versuchen der Biden-Administration, die QUAD wiederzubeleben und zu militarisieren, erfolgte, zeigt, dass der „Asien-Pivot 2.0“ der USA nicht so begrüßt wird, wie es sich viele im Weißen Haus ursprünglich vorgestellt oder erhofft hatten. Die Tatsache, dass die Verlagerung des Schwerpunkts der USA auf den indopazifischen Raum keine starke wirtschaftliche Komponente hat, zeigt, warum China, die Wirtschaftsmacht im indopazifischen Raum, gegenüber der Konkurrenz, die die USA in den letzten Jahren geboten haben, weiter an Boden gewinnt. Die Tatsache, dass Australien, ein wichtiger Teilnehmer des AUKUS-Vertrags, das RCEP ratifiziert hat – das zum größten Freihandelsabkommen der Welt werden soll – bedeutet, dass seine Beziehungen zu China und die der anderen RCEP-Teilnehmer eher von den zugrunde liegenden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als von der anhaltenden Rivalität zwischen den USA und China geprägt sein werden.

Während das RCEP von einer Reihe von Ländern – Indonesien, Malaysia, Myanmar, den Philippinen und Südkorea – noch ratifiziert werden muss, ist es durch die Ratifizierung durch Brunei, Kambodscha, Laos, Singapur, Thailand, Vietnam, Australien, Neuseeland, Japan und China bereits in Kraft getreten. Während sich die USA traditionell auf die seit langem bestehenden zwischenstaatlichen Rivalitäten im Pazifikraum verlassen haben, um ihre eigene Rolle zu demonstrieren, überschneidet das RCEP in vielerlei Hinsicht viele Rivalitäten, die den Pazifikraum seit langem prägen. So ist das RCEP, das etwa 30 % der Weltwirtschaft abdeckt, auch das erste Handelsabkommen, das Japan, China und Südkorea miteinander verbindet, Zölle auf etwa 90 % der gehandelten Waren abschafft und viele Vorschriften in den Bereichen Zoll, Investitionen, geistiges Eigentum und elektronischer Handel standardisiert.

Mit anderen Worten: Das RCEP ist nicht nur eine geoökonomische Plattform, sondern die Tatsache, dass es neue Interdependenzen in der gesamten Region institutionalisiert, bedeutet, dass selbst Chinas traditionelle Rivalen wenig Anreiz haben werden, auf den US-Zug aufzuspringen und die geopolitischen Spannungen mit China ebenfalls zu verschärfen. Mit dem Inkrafttreten des Abkommens werden die Zölle auf etwa 86 % der japanischen Industrieexporte nach China und 92 % der Exporte nach Südkorea abgeschafft. Die Zölle auf 91,5 % der japanischen Ausfuhren nach und 98,6 % der Einfuhren aus den Unterzeichnerländern werden abgeschafft.

Die wirtschaftliche Logik scheint also die alleinige Betonung der Sicherheit und des Konflikts durch die USA übertrumpft zu haben. So zeigen japanische Regierungsdaten, dass 21 % des japanischen Handels mit China, 5 % mit Südkorea und 15 % mit den ASEAN-Staaten abgewickelt werden, was insgesamt 41 % ausmacht. Der Handel mit den USA macht dagegen nur 15 % aus. Daher besteht selbst für einen langjährigen Verbündeten der USA wie Japan ein stärkerer Anreiz, sich wirtschaftlich mit China zu verbünden – eine Entscheidung, die die indo-pazifische Strategie der USA direkt untergräbt. Die Teilnahme am RCEP ist für alle Mitgliedstaaten auch deshalb sinnvoll, weil die derzeit 15 am RCEP teilnehmenden Volkswirtschaften bis 2030 auf 50 % der Weltproduktion anwachsen werden – eine Möglichkeit, die kaum ein teilnehmendes Land in einer Zeit ignorieren kann, in der die Weltwirtschaft durch die COVID-19-Pandemie verwüstet wurde.

Mit anderen Worten: Das RCEP ist ein direkter geopolitischer Gewinn für China, nicht nur gegenüber den USA, sondern auch gegenüber seinen Rivalen in der Region. Auch wenn es unwahrscheinlich ist, dass die Rivalitäten über Nacht verschwinden, werden die Mitgliedsländer versuchen, Konflikte und Spannungen in der Region durch das RCEP und nicht durch die Vorherrschaft der USA zu schlichten. Wirtschaftliche Interdependenzen werden somit neue Mechanismen der regionalen Konfliktlösung hervorbringen, an denen die USA nicht beteiligt sind.

Dass der Schwerpunkt auf der Region und nicht auf außerregionalen Akteuren liegt, zeigt sich daran, wie die Mitglieds- und Beitrittsländer das Abkommen aufgenommen haben. In der offiziellen australischen Verlautbarung heißt es: „Wenn das RCEP für alle 15 Unterzeichner in Kraft tritt, wird es das weltweit größte Freihandelsabkommen sein, das neun der 15 wichtigsten Handelspartner Australiens in einen einzigen wirtschaftlichen Rahmen einbindet.“

In einer Pressemitteilung der ASEAN heißt es: „Der zügige Ratifizierungsprozess durch die Unterzeichnerstaaten ist Ausdruck unseres starken Engagements für ein faires und offenes multilaterales Handelssystem zum Nutzen der Menschen in der Region und der Welt.“

Der regionale Schwerpunkt steht im krassen Gegensatz zu dem, was Joe Biden bei seinem Amtsantritt Anfang des Jahres zu verhindern hoffte, als er die Rückkehr der USA auf die Weltbühne als führende Macht ankündigte. Um Biden zu zitieren,

„Die Frage ist: Wer schreibt die Regeln für den Handel? Wer sorgt dafür, dass sie die Arbeitnehmer, die Umwelt, die Transparenz und die Löhne der Mittelschicht schützen? Die Vereinigten Staaten, nicht China, sollten diese Bemühungen anführen. Als Präsident werde ich keine neuen Handelsabkommen abschließen, bevor wir nicht in die Amerikaner investiert und sie in die Lage versetzt haben, in der globalen Wirtschaft erfolgreich zu sein.“

Die Tatsache, dass der indo-pazifische Raum trotz Bidens Entschlossenheit, Amerika in den Mittelpunkt der globalen Geopolitik zu stellen, ein Abkommen geschlossen hat, zeigt die wachsende Bedeutungslosigkeit bzw. den wachsenden Einfluss der USA, insbesondere ihre Betonung der Zurückdrängung des wachsenden chinesischen Einflusses. Doch anstatt dass die Länder des indopazifischen Raums versuchen, sich mit den USA zu verbünden, um China „einzudämmen“, zeigen ihre Vereinbarungen mit China zur Liberalisierung des Handels und zur Schaffung neuer Wirtschaftsräume, dass der tatsächliche Handlungsspielraum der USA gegenüber China sehr stark geschrumpft ist.