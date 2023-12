Wie der Jemen alles veränderte

Pepe Escobar

Mit einem einzigen Schachzug hat die Ansarallah im Jemen den Westen und seine auf Regeln basierende Ordnung schachmatt gesetzt.

Ob es nun in Nordindien, Ostchina oder Zentralasien – von Persien bis Turkestan – erfunden wurde, Schach ist ein asiatisches Spiel. Beim Schach kommt immer der Moment, in dem ein einfacher Bauer das ganze Brett auf den Kopf stellen kann, meist durch einen Zug auf der hinteren Reihe, dessen Wirkung einfach nicht kalkulierbar ist.

Ja, ein Bauer kann ein seismisches Schachmatt erzwingen. An diesem Punkt befinden wir uns geopolitisch.

Die kaskadenartigen Auswirkungen eines einzigen Zuges auf dem Schachbrett – der überwältigenden und gezielten Blockade des Roten Meeres durch die Ansarallah im Jemen – reichen weit über die globale Schifffahrt, die Lieferketten und den Krieg der Wirtschaftskorridore hinaus. Ganz zu schweigen von der Reduzierung der viel gepriesenen Streitkräfteprojektion der US-Marine in die Bedeutungslosigkeit.

Die jemenitische Widerstandsbewegung Ansarallah hat deutlich gemacht, dass jedes mit Israel in Verbindung stehende oder von Israel gesteuerte Schiff abgefangen wird. Während sich der Westen darüber aufregt und sich selbst als Zielscheibe sieht, weiß der Rest der Welt, dass alle anderen Schiffe ungehindert passieren können. Russische Tanker – ebenso wie chinesische, iranische und Schiffe aus dem globalen Süden – können weiterhin ungestört durch den Bab al-Mandeb (engste Stelle: 33 km) und das Rote Meer fahren.

Nur den Hegemon stört diese Herausforderung seiner „regelbasierten Ordnung“. Er ist empört, dass westliche Schiffe, die Energie oder Waren an das gesetzlose Israel liefern, behindert werden können, dass die Lieferkette unterbrochen und in eine tiefe Krise gestürzt wird. Das Ziel ist die israelische Wirtschaft, die bereits stark ausgeblutet ist. Ein einziger jemenitischer Schlag erweist sich als wirksamer als eine Flut imperialer Sanktionen.

Es ist die verlockende Möglichkeit, dass dieser eine Schritt zu einem Paradigmenwechsel ohne Wiederkehr wird, die den Hegemon noch wütender macht. Vor allem, weil die imperiale Demütigung tief in den Paradigmenwechsel eingebettet ist.

Der russische Präsident Wladimir Putin sendet jetzt eine unmissverständliche Botschaft, die in den Protokollen festgehalten ist: Vergesst den Suezkanal. Der richtige Weg ist der Nördliche Seeweg – von den Chinesen im Rahmen der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China als arktische Seidenstraße bezeichnet.

Karte der Schifffahrtsrouten der Nordost- und Nordwestpassage

Den verblüfften Europäern zeigten die Russen drei Möglichkeiten auf: Erstens, 15.000 Meilen (ca. 24.140 km) um das Kap der Guten Hoffnung segeln. Zweitens die Nutzung des billigeren und schnelleren Nördlichen Seeweges Russlands. Drittens kann die Fracht mit der russischen Eisenbahn transportiert werden.

Rosatom, das für den Nördlichen Seeweg zuständig ist, hat betont, dass Schiffe, die nicht der Eisklasse angehören, jetzt den ganzen Sommer und Herbst hindurch fahren können und dass mithilfe einer Flotte von nuklearen Eisbrechern bald eine ganzjährige Fahrt möglich sein wird.

All dies ist eine direkte Folge des jemenitischen Alleingangs. Wie geht es weiter? Der Beitritt Jemens zu BRICS+ auf dem Gipfel in Kazan Ende 2024 unter russischem Vorsitz?

Die neue Architektur findet in Westasien statt

Die von den USA geführte Armada, die für die Operation „Schutz vor Völkermord“ zusammengestellt wurde und noch vor ihrer Geburt zusammenbrach, wurde möglicherweise aufgestellt, um den Iran zu „warnen“, abgesehen davon, dass sie die Ansarallah in Angst und Schrecken versetzte. Wie die Huthis lässt sich auch Teheran kaum einschüchtern, denn, wie der Westasien-Analyst Alastair Crooke treffend formulierte: „Sykes-Picot ist tot“.

Es handelt sich um eine Quantenverschiebung auf dem Schachbrett. Es bedeutet, dass fortan die westasiatischen Mächte die neue regionale Architektur bestimmen werden und nicht die „Projektion“ der US-Marine.

Daraus ergibt sich eine unaussprechliche Konsequenz: Die elf US-Flugzeugträgerverbände sind in der Praxis praktisch wertlos.

Jeder in Westasien weiß, dass die Raketen der Ansarallah in der Lage sind, saudische und emiratische Ölfelder zu treffen und unbrauchbar zu machen. Kein Wunder also, dass sich Riad und Abu Dhabi niemals an einer US-geführten Seestreitmacht beteiligen würden, die den jemenitischen Widerstand herausfordert.

Hinzu kommt die Rolle der Unterwasserdrohnen, über die Russland und der Iran verfügen. Stellen Sie sich vor, fünfzig dieser Drohnen sind auf einen US-Flugzeugträger gerichtet: Er ist wehrlos. Die Amerikaner verfügen zwar noch über hochmoderne U-Boote, aber sie können das Bab al-Mandeb und das Rote Meer nicht für westliche Betreiber offen halten.

An der Energiefront müssen Moskau und Teheran – zumindest noch – nicht einmal daran denken, die „nukleare“ Option zu nutzen oder mindestens 25 Prozent der weltweiten Ölversorgung abzuschneiden. Wie es ein Analyst vom Persischen Golf auf den Punkt bringt, würde „das internationale Finanzsystem unwiderruflich implodieren“.

Für diejenigen, die immer noch entschlossen sind, den Völkermord in Gaza zu unterstützen, gibt es Warnungen. Der irakische Premierminister Mohammed Shia al-Sudani hat sie ausdrücklich ausgesprochen. Teheran hat bereits ein totales Öl- und Gasembargo gegen Länder gefordert, die Israel unterstützen.

Eine sorgfältig vorbereitete totale Seeblockade Israels ist denkbar. Der Kommandeur des Korps der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC), Hossein Salami, sagte, Israel könne „bald mit der Schließung des Mittelmeers, der Straße von Gibraltar und anderer Wasserstraßen konfrontiert werden.

Man bedenke, dass wir bisher nicht einmal über eine mögliche Blockade der Straße von Hormus sprechen; wir sind noch beim Roten Meer/Bab al-Mandeb.

Denn sollten die Straußschen Neokonservativen auf dem Beltway durch den Paradigmenwechsel wirklich aus der Bahn geworfen werden und in ihrer Verzweiflung handeln, um dem Iran eine „Lektion“ zu erteilen, könnte eine Blockade des Nadelöhrs Hormuz-Bab al-Mandeb den Ölpreis auf mindestens 500 Dollar pro Barrel hochschnellen lassen, was den 618 Billionen Dollar schweren Derivatemarkt implodieren und das gesamte internationale Bankensystem kollabieren lassen würde.

Der Papiertiger in der Klemme

Mao Zedong hatte also doch recht: Die USA mögen tatsächlich ein Papiertiger sein. Aber Putin ist viel vorsichtiger, kälter und berechnender. Bei diesem russischen Präsidenten dreht sich alles um eine asymmetrische Antwort, und zwar genau dann, wenn niemand damit rechnet.

Damit sind wir bei der wichtigsten Arbeitshypothese angelangt, die vielleicht das Schattenspiel erklären kann, das den einzigen Zug von Ansarallah auf dem Schachbrett verdeckt.

Als der mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnete Enthüllungsjournalist Sy (Seymour) Hersh aufdeckte, wie das Biden-Team die Nord-Stream-Pipelines in die Luft sprengte, gab es keine russische Reaktion auf diesen Terrorakt gegen Gazprom, gegen Deutschland, gegen die EU und gegen eine Reihe europäischer Unternehmen. Und jetzt stellt der Jemen mit einer simplen Blockade den weltweiten Schiffsverkehr auf den Kopf.

Was ist verwundbarer? Die physischen Netzwerke der globalen Energieversorgung (Pipelineistan) oder die Thalassokratien, also Staaten, die ihre Macht aus der Vorherrschaft auf See ableiten?

Russland bevorzugt Pipelineistan: siehe z.B. Nord Stream und Power of Siberia 1 und 2. Aber die USA, der Hegemon, hat sich immer auf seine thalassokratische Macht verlassen, als Erbe von „Britannia rules the waves“.

Nun, jetzt nicht mehr. Und überraschenderweise beinhaltet der Weg dorthin nicht einmal die „nukleare“ Option, die Blockade der Straße von Hormus, mit der Washington wie verrückt spielt und Panik verbreitet.

Natürlich werden wir keine rauchende Waffe haben. Aber es ist eine faszinierende These, dass der einzelne jemenitische Schachzug auf höchster Ebene zwischen drei BRICS-Mitgliedern – Russland, China und Iran, der neuen „Achse des Bösen“ der Neokonservativen – und zwei weiteren BRICS+, den Energiemächten Saudi-Arabien und VAE, koordiniert worden sein könnte. Das heißt: „Wenn ihr es tut, stehen wir hinter euch.

All das schmälert natürlich nicht die Reinheit der Jemeniten: Ihre Verteidigung Palästinas ist eine heilige Pflicht.

Der westliche Imperialismus und später der Turbokapitalismus waren immer davon besessen, sich den Jemen einzuverleiben, ein Prozess, den Isa Blumi in seinem großartigen Buch Destroying Yemen so beschreibt: „Die Jemeniten werden unweigerlich ihrer historischen Rolle als wirtschaftlicher, kultureller, spiritueller und politischer Motor für einen großen Teil der Welt am Indischen Ozean beraubt.

Dennoch ist der Jemen unbesiegbar und, wie ein lokales Sprichwort sagt, „tödlich“ (Jemen Fataakah). Als Teil der Achse des Widerstands ist die jemenitische Ansarallah nun ein Hauptakteur in einem komplexen eurasischen Drama, das die Konnektivität in der Mitte des Kontinents neu definiert und die Kontrolle über strategische Engpässe im Mittelmeer und auf der arabischen Halbinsel mit Chinas Belt and Road Initiative (BRI), Indiens, Irans und Russlands Internationalem Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC) und Russlands neuem Nördlichen Seeweg verbindet.

Dies ist ein völlig neues Paradigma der Handelsverbindungen, das die westliche koloniale und neokoloniale Kontrolle über Afro-Eurasien aufbricht. Ja, BRICS+ unterstützt den Jemen, der der Pax Americana mit einem Schlag die Mutter aller geopolitischen Blockaden beschert hat.