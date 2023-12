Net Zero erfordert eine einzige Weltregierung und eine massive Senkung des öffentlichen Lebensstandards, warnt ein Experte

Ein führender Experte hat Alarm geschlagen und die Öffentlichkeit vor den tatsächlichen Auswirkungen der „Netto-Null-Ziele“ des Weltwirtschaftsforums (WEF) auf die Gesellschaft gewarnt.

„Netto-Null“ ist eine Liste von Zielen, die Regierungen erreichen müssen, wie sie vom WEF und seiner ebenfalls nicht gewählten globalistischen Organisation, den Vereinten Nationen, festgelegt wurden.

Die „Agenda 2030“ der Vereinten Nationen besagt, dass die Nationen ihre „Kohlenstoffemissionen“ bis 2030 drastisch reduzieren müssen.

Bis 2050 muss die Welt (mit Ausnahme Chinas) alle Quellen von „Kohlenstoffemissionen“ vollständig eliminieren, um die „Agenda 2050“ der UN zu erfüllen.

Die UNO und das WEF bestehen darauf, dass die Allgemeinheit ihre Freiheit aufgibt, in bargeldlosen Gesellschaften mit obligatorischen digitalen Ausweisen lebt, nicht mehr reist, alle Besitztümer an die Regierung abtritt, statt Fleisch „Nahrungsmittel“ auf Insektenbasis isst und den Kapitalismus beendet, damit die angeblich edlen Globalisten angeblich „den Planeten“ vor der sogenannten „Klimakrise“ für das „Gemeinwohl“ retten können.

Die UNO und ihre Verbündeten in den Konzernmedien erzählen uns immer wieder, dass extreme Wetterereignisse durch den „menschengemachten Klimawandel“ verursacht werden, der angeblich mit der industriellen Revolution begann.

Aber nachdem wir so viel Geld und Arbeit in Net Zero gesteckt haben, werden die Wetterextreme, was auch immer sie sind und was auch immer sie verursacht, weitergehen.

Nachdem wir zig Billionen Dollar an Steuergeldern in die globalistischen Pläne gepumpt haben, wird die Aussicht auf ein Armageddon unvermindert bestehen bleiben.

Während der Lebenszeit derjenigen, die ihr Leben und ihr Geld in Net Zero investiert haben, wird es keine Auswirkungen auf das Klima geben.

Es wird keine Auswirkungen auf das Leben ihrer Kinder, ihrer Kindeskinder oder für viele Generationen danach geben.

Es wird keine Extremwetterereignisse geben, denn Extremwetterereignisse sind eine Tatsache des Lebens und waren es schon immer.

Wie viel weniger extreme Wetterereignisse müssten gezählt werden, damit Net Zero ein Erfolg wäre?

Von allen Vorhersagen, die zu Net Zero gemacht wurden, ist dies sicherlich die eiserne Garantie.

Auch wenn es menschliches Handeln war, das uns an den Rand der Klippe gebracht hat, kann dies nicht in ein paar Jahren rückgängig gemacht werden.

Dennoch wird diese Agenda von fast allen führenden Politikern der Welt propagiert, die vorgeben, Net Zero zu verfolgen.

Experten warnen jedoch vor den dramatischen Folgen, die die Verfolgung dieser Agenda für die gesamte Zivilisation haben wird.

Ein Großteil des Fortschritts, den die Menschheit in den letzten zweihundert Jahren gemacht hat, könnte in den nächsten Jahrzehnten zunichte gemacht werden.

Professor Michael Kelly, emeritierter Professor für Ingenieurwissenschaften an der englischen Universität Cambridge, warnt vor den Folgen.

Um die „Net Zero“-Ziele zu erreichen, müssten die Menschen ihre Lebensqualität drastisch einschränken und gleichzeitig einer einzigen Weltregierung erlauben, die Agenda zu überwachen.

Die Vorstellung, dass „Net Zero“ in der heutigen Zeit mit anderen Mitteln als einer Kommandowirtschaft in Verbindung mit einem drastischen Rückgang des Lebensstandards – und einigen unwahrscheinlichen technologischen Wundern – erreicht werden kann, ist eine glatte Lüge“, so Professor Kelly.

In einem Artikel für den Telegraph zeigt Kelly die Realitäten von Net Zero“ auf.

„Wir können sehen, dass die theoretisch möglichen Infrastrukturteile des Net-Zero-Projekts weit über 35 Billionen Dollar kosten und eine engagierte und hoch qualifizierte Belegschaft, vergleichbar mit der im Baugewerbe, sowie riesige Mengen an Material erfordern würden“, schreibt Kelly.

Net Zero“ würde auch einige Dinge erfordern, die heute völlig unmöglich sind: skalierbare nicht-fossile Energiespeicher, elektrische Industrieprozesse bei sehr hohen Temperaturen, ernsthafte elektrische Luftfahrt und Schifffahrt.

„Hinzu käme die Dekarbonisierung der Landwirtschaft.

„Diese Dinge würden, wenn sie überhaupt erreicht werden könnten, die Kosten um ein Vielfaches auf über 100 Billionen Dollar erhöhen.

„Die tatsächlichen Kosten von Net Zero – oder, wahrscheinlicher, der Versuch, es zu erreichen und zu scheitern – wären daher ähnlich hoch oder sogar höher als die prognostizierten Gesamtausgaben der US-Regierung bis 2050.

„Es ist unwahrscheinlich, dass diese Summe unter normalen marktwirtschaftlichen Bedingungen und Lebensstandards für andere Zwecke verwendet werden könnte“, erklärt der Professor.

„Die Vorstellung, dass die Netto-Null in den gegenwärtigen Zeiträumen mit anderen Mitteln als einer Kommandowirtschaft in Verbindung mit einem drastischen Rückgang des Lebensstandards – und einigen unwahrscheinlichen technologischen Wundern – erreicht werden kann, ist eine glatte Lüge.

„Das Schweigen der nationalen Akademien und der wissenschaftlichen und technischen Berufsverbände zu diesen großtechnischen Realitäten ist verachtenswert.

„Die Menschen müssen die Realitäten der Netto-Null kennen“.