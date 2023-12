Das kollektive Gedächtnis der Lockdown-Ära schwindet rapide vor unseren Augen.

Jordan Schachtel

Niemand will in den Spiegel sehen.

Ich ziehe es vor, keine Analogien zum Zweiten Weltkrieg zu ziehen, wenn ich über die Ära der Covidien-Hysterie spreche, aber es ist die größte moderne Parallele zur Frage der Verantwortung für all die Verbrechen, die Sabotage und die Fahrlässigkeit, die von den Verantwortlichen im Namen der Bekämpfung eines Virus begangen wurden.

Stellen Sie sich vor, wir schreiben das Jahr 1946 in Berlin, und Sie sind einer der wenigen freimütigen Deutschen, denen es gelungen ist, sich Gehör zu verschaffen und gleichzeitig dem Zorn des Naziregimes zu entkommen. Sie waren einer der wenigen, die den Holocaust und den Zweiten Weltkrieg mit weißer Weste überlebt und das System auf Schritt und Tritt bekämpft haben.

Sie waren ein Becher voll Mut in einem Meer von Feigheit und Schlimmerem. Sie haben miterlebt, wie die große Mehrheit Ihrer Landsleute entweder im Gleichschritt mit den Bösen marschierte oder zu den systematischen Vernichtungsaktionen des Dritten Reiches schwieg.

Jetzt, da diese schreckliche Zeit vorbei ist, wollen Sie und Ihre Verbündeten Rechenschaft, und zwar sofort. Nach den schrecklichen Zeiten scheint sich die deutsche Gesellschaft von den unmoralischen Gräueltaten zu befreien, und die Massen haben Ihre Weltanschauung offen angenommen.

Aber anders als nach dem Zweiten Weltkrieg leben Sie immer noch in einer deutschen Gesellschaft ohne Entnazifizierungsprogramm, denn der Krieg endete nicht mit der Niederlage Ihrer herrschenden Klasse. Tatsächlich hat es keinen Regierungswechsel gegeben. Die Struktur des Bundeskabinetts ist praktisch identisch. Die gleichen Leute, die in der Zeit des Bösen und des Schreckens das Sagen hatten, sind heute noch im Amt, aber sie sind keine Nazis mehr. Sie sind jetzt sogar gegen den Nationalsozialismus, sagen sie. Es ist klar, dass sie über diese Zeit nicht reden wollen.

Wie genau wollen Sie diese Leute zur Verantwortung ziehen?

Strukturell ist das genau das, was wir heute in Amerika erleben. Dieselbe herrschende Klasse, die die Massen in Panik versetzte und ein autoritäres Diktat über die umbenannte Grippe ausübte – die auch den Wohlstand der Gesellschaft parasitär zerstörte – ist auch heute noch an der Macht.

Nur wenige, wenn überhaupt, der heute Regierenden verteidigen noch die Politik, die sie zwischen 2020 und 2022 eingeführt haben. Einige von ihnen schreien nach Themen, die uns allen am Herzen liegen, aber in einer Art und Weise, die von ihrem Handeln in dieser Zeit ablenken soll.

Sie waren Komplizen, oder schlimmer noch, sie haben unsere Rechte aktiv untergraben, als es darauf ankam, und eine echte Untersuchung würde diese Skelette aus dem Schrank holen, damit die Welt sie sehen kann. Ein Prozess der Rechenschaftspflicht würde nicht nur Fauci und die Pharmaindustrie treffen, sondern das ganze System.

Und es ist nicht nur die herrschende Klasse, die nicht will, dass Covid zur Rechenschaft gezogen wird.

Die hässliche Wahrheit ist, dass die große Mehrheit unserer amerikanischen Mitbürger die Hysterie mitgemacht hat, und viele haben sich mit den Verantwortlichen verbündet, um die kleine Minderheit, die sich der kollektiven Überreaktion auf die „Pandemie“ widersetzt hat, ins Visier zu nehmen und zu dämonisieren. Es ist eine Zeit, die die meisten nicht mehr erleben möchten. Sowohl die Machthaber als auch die Mehrheit der Bevölkerung profitieren davon, ihre Politik der jeweiligen Mehrheitsmeinung anzupassen und diese jahrelange Schande unter den Teppich zu kehren.

Wir sind Zeugen des massiven Gedächtnisverlustes der Lockdown-Ära, der es den Bösen ermöglichen wird, ungestraft davonzukommen, weil niemand in den Spiegel schauen will.