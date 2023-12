Wie zum Teufel sind wir so weit gekommen?

Caitlin Johnstone

Wie konnten wir uns erlauben, alles aufzugeben, was unsere Spezies sein könnte, im Austausch für dieses albtraumhafte Paradigma von endlosem Ökozid, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und Militarismus?

Wir könnten so viel mehr sein. Wir haben die Fähigkeit, eine gesunde und harmonische Welt zu schaffen und zusammenzuarbeiten, um allen Menschen auf der Erde alles zu geben, was sie benötigen und stattdessen töten wir die Biosphäre, während wir darüber streiten, ob es antisemitisch ist, sich einem aktiven Völkermord zu widersetzen oder nicht.

Wir könnten Frieden auf der Erde haben und von konkurrenzbasierten Systemen zu kollaborativen Systemen übergehen, um unser kreatives und innovatives Potenzial zu maximieren und unsere Existenz damit zu verbringen, das Universum außerhalb und die Universen innerhalb von uns zu erforschen, und stattdessen erhöhen wir die Eskalationspolitik zwischen nuklear bewaffneten Staaten und streiten darüber, ob es ethisch vertretbar ist, militärischen Sprengstoff auf ein riesiges Konzentrationslager voller Kinder regnen zu lassen oder nicht.

Wir haben die Technologie, die es jedem Wissenschaftler auf der Welt ermöglichen würde, Ideen und Informationen in Echtzeit und in jeder Sprache auszutauschen, und stattdessen haben wir die wissenschaftliche Entwicklung im Namen des Profits und der „nationalen Sicherheit“ in kleine, atomisierte Echokammern mit streng gehüteten Geheimnissen zersplittert.

Wie sind wir so weit gekommen? Wie konnten wir das Paradies auf Erden gegen diese verrückte Dystopie eintauschen? Wie konnten wir zulassen, dass wir alles, was unsere Spezies zu sein vermag, für dieses albtraumhafte Paradigma von endlosem Ökozid, Ausbeutung, Unterdrückung, Krieg und Militarismus aufgeben?

Soweit ich das beurteilen kann, liegt es letzten Endes daran, dass unsere Spezies rasant diese riesigen Gehirne entwickelt hat, von denen wir aber bisher nicht gelernt haben, sie reif zu benutzen, wie ein Kind, das Fahrradfahren lernt, nachdem man ihm die Stützräder abgenommen hat. Dies hat uns in die Lage versetzt, den Planeten zu beherrschen, während wir selbst immer noch von primitiven, auf Angst basierenden Impulsen beherrscht werden, die für unsere frühen evolutionären Vorfahren viel besser geeignet waren, als sie versuchten, in den gefährlichen Ebenen Afrikas als kleine Beutetiere zu überleben.

In der frühen Kindheit entwickeln wir ein Ego, das uns hilft, uns in einer verwirrenden Welt voller Giganten sicher und geborgen zu fühlen, und das die meisten von uns für den Rest ihres Lebens auf höchst unangemessene Weise einsetzen werden. Unsere Psychologie ist voller kognitiver Verzerrungen, die clevere Manipulatoren ausnutzen können, um uns zu einem Massenverhalten zu verleiten, das ihnen nützt, anstatt uns so zu verhalten, dass wir einander und unser Ökosystem schützen.

Die intelligentesten dieser Manipulatoren sind in der Lage, ihre Intelligenz zu nutzen, um an die Spitze unserer politischen, staatlichen, kommerziellen und finanziellen Systeme auf der ganzen Welt zu gelangen, und sie nutzen immer ausgeklügeltere Propagandamethoden, um den Rest von uns dazu zu bringen, sich ihrem Willen zu beugen. Und ihr Wille ist weder weise noch intelligent; er wird von den gleichen primitiven, auf Angst basierenden Impulsen angetrieben wie der Rest der Menschen, die in einem egoistischen Bewusstsein gefangen sind.

Und da sind wir nun. Deshalb befinden wir uns heute in einer zutiefst dysfunktionalen Zivilisation, in der die Biosphäre wie ein Feind und der Mensch wie ein Brennstoff behandelt wird, und in der die Köpfe in einer zunehmend faden Mainstream-Kultur versinken, in der alles falsch und dumm ist. Deshalb haben wir nicht das Paradies auf Erden, und deshalb fallen heute die Bomben auf Gaza.

Aber das ist nur eine Phase. Ein Kind, das Fahrrad fahren lernt, bleibt auch nicht ewig auf wackeligen Rädern sitzen. Einmal haben wir den Dreh raus. Einmal werden wir in diese riesigen neuen Gehirne hineinwachsen und zu einer bewussten Spezies werden.

Vorausgesetzt natürlich, wir löschen uns nicht vorher aus.