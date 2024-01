Italien ist gefallen: Der Mailänder Dom wird von Eindringlingen besetzt, während eine junge Frau in einem undatierten Video von Arabern verfolgt und belästigt wird.

Ein Mob von Migranten im militärischen Alter drängte sich auf dem berühmten Domplatz in Mailand, als eine junge Frau berichtete, dass sie von zwei arabischen Einwanderern verfolgt werde, die sie vergewaltigen und ausrauben wollten.

Piazza del Duomo in Mailand. Im Video sind keine Italiener, Frauen und Touristen zu sehen. Sie wissen bereits, warum.

Eine junge Frau berichtete, dass sie von zwei Migranten verfolgt und auf Arabisch angeschrien wurde. Sie wurde von einem Taxifahrer gerettet, „sonst hätten sie mich vergewaltigt und ausgeraubt“.

Dramatische Aussage eines italienischen Mädchens, das in Mailand von zwei arabischen Einwanderern verfolgt wurde, die sie vergewaltigen und ausrauben wollten.

Im Januar 2022 führte die italienische Polizei im Zusammenhang mit einer Reihe von sexuellen Übergriffen in der Silvesternacht in Mailand eine Razzia in den Wohnungen von 18 Verdächtigen durch. Die Verdächtigen werden als illegale Einwanderer oder Italiener nordafrikanischer Herkunft beschrieben.

Die Übergriffe ereigneten sich während der Feierlichkeiten auf der Piazza del Duomo vor dem Mailänder Dom. Neun Frauen meldeten sich und gaben an, während der Feierlichkeiten von Gruppen junger Männer angegriffen worden zu sein. Die Polizei vermutet, dass es noch weitere Opfer geben könnte.

Daily Mail berichtet:

Die Polizei hat nach eigenen Angaben 15 junge Männer und drei Jungen im Alter von 15 bis 21 Jahren identifiziert, gegen die heute in den nördlichen Städten Mailand und Turin Razzien durchgeführt wurden.

Mithilfe von Überwachungsbildern, Zeugenaussagen und der Verfolgung in den sozialen Medien sei es der Polizei gelungen, „drei verschiedene Gewaltepisoden“ gegen neun junge Frauen in jener Nacht zu rekonstruieren, hieß es.

Polizei und Staatsanwaltschaft erklärten, sie wüssten von drei Übergriffen in der Silvesternacht auf dem zentralen Platz in Mailand.

Kulturbereicherer belästigt wehrlose Frau in Spanien und niemand schreitet ein. Unerträglich.

Kulturaktivist greift Touristin in Pariser U-Bahn an. Wollen Sie dieses Europa?