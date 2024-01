10 wichtige Zitate des verstorbenen John Pilger – Nury Vittachi, Autor und Redakteur

John Pilger, der investigative Antikriegsjournalist, der sich für China einsetzte und die westlichen Konzernmedien demütigte, ist gestorben – und jeder einzelne Bericht darüber in den westlichen Medien, den ich gesehen habe, hat diese Tatsache sorgfältig ausgeblendet. Hier sind zehn Dinge, die er sagte, die die Welt über den legendären Journalisten wissen muss, der am Samstag im Alter von 84 Jahren in London starb.

1) Der Westen verteufelt China, um es für seine guten Geschäfte zu bestrafen, sagte Pilger in der Dokumentation „The Coming War Against China“. Während er im modernen Shanghai steht, sagt er in die Kamera: „Heute hat China Amerika in seinem eigenen großen Spiel des Kapitalismus ebenbürtig gemacht – und das ist unverzeihlich.“

2) Nachdem sein Film 2016 gezeigt wurde, sagte er: „Die wahre Geschichte von China und den USA muss erzählt werden, insbesondere in Australien, wo eine von Amerika angeheizte Anti-China-Propagandakampagne offenbar eine militärische Reaktion hervorzurufen scheint.“

”Die westlichen Konzernmedien weigerten sich jedoch, seinem Beispiel zu folgen, und entschieden sich stattdessen dafür, ihre Rolle bei einem seiner Ansicht nach globalen Betrug zu verdoppeln, bei dem die USA Konflikte an Orten wie Taiwan, Hongkong und im Südchinesischen Meer schüren. während die westlichen Medien dafür sorgen, dass China für alles verantwortlich gemacht wird.

3) Die Sinophobie von Journalisten und Politikern im globalen Westen habe ihre Wurzeln im Rassismus, sagte er. „Die Elite sabbert vor einem zutiefst rassistischen Krieg gegen China“, twitterte er bei einem Besuch in Australien im März 2023.

HÖREN SIE UNABHÄNGIGEN STIMMEN ZU

4) Seine Hauptbotschaft in den vergangenen Jahren war, wie wichtig es ist, dass Menschen Skepsis gegenüber dem Narrativ in den westlichen Medien entwickeln und stattdessen erkennen, dass uns beigebracht wird, die Menschen zu hassen. „Die Vereinigten Staaten dominieren die westlichen Medien. Alle bis auf eines der zehn größten Medienunternehmen haben ihren Sitz in Nordamerika.

Das Internet und die sozialen Medien – Google, Twitter, Facebook – sind größtenteils in US-amerikanischem Besitz und werden von den USA kontrolliert“, sagte er am 6. September 2022 vor einem Konferenzpublikum in Norwegen. Pilger sagte regelmäßig, es sei von entscheidender Bedeutung, dass die Weltöffentlichkeit die westlichen Konzernmedien aufgibt und sich den neuen, kleinen, unabhängigen Stimmen zuwendet, die auftauchen und das Internet nutzen, um die Wahrheit über die Welt zu sagen.

Ich spreche für Assange:

5) Der in Australien geborene Journalist war ein wichtiger Unterstützer von Julian Assange, dessen Organisation Wikileaks im Jahr 2011 eine Reihe diplomatischer Telegramme enthüllte, aus denen hervorgeht, dass es 1989 in Peking kein Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens gegeben habe

Die Demonstranten verließen den Platz friedlich, Diplomaten vor Ort meldeten sich bei ihren Vorgesetzten. Pilger erinnerte die Welt regelmäßig daran, wie westliche Führer reagierten, als Assange eine Reihe wichtiger Wahrheiten enthüllte, die das „offizielle“ Narrativ durchkreuzten. „Vizepräsident Biden nannte ihn einen ‚High-Tech-Terroristen‘“, bemerkte Pilger. „Hillary Clinton fragte: ‚Können wir diesen Kerl nicht einfach dröhnen?‘“

DER TROP „BAD CHINA“.

6) In der Rede von 2022 erklärte Pilger, wie das echte China, eine fleißige, auf sich selbst konzentrierte Gemeinschaft, von den Medien in ein Fantasiemonster verwandelt wurde, das versucht, die Welt zu erobern. „In weniger als einem Jahrzehnt wurde ein ‚gutes‘ China mit der Airbrush entworfen und durch ein ‚böses‘ China ersetzt: von der Werkstatt der Welt zu einem aufkeimenden neuen Satan.“

7) Er warnte, dass Journalisten die wichtigsten Elemente in ihren Berichten über China weglassen würden. „Bei den Nachrichten über China im Westen geht es fast ausschließlich um die Bedrohung durch Peking. Mit Airbrush versehen sind die 400 amerikanischen Militärstützpunkte, die den größten Teil Chinas umgeben, eine bewaffnete Halskette, die von Australien bis zum Pazifik und Südostasien, Japan und Korea reicht. Die japanische Insel Okinawa und die koreanische Insel Jeju sind geladene Waffen, die aus nächster Nähe auf das industrielle Herz Chinas gerichtet sind. „Ein Pentagon-Beamter beschrieb dies als ‚Schlinge‘“, sagte Pilger.

PERVERS UND SCHMUTZIG

8) Der unabhängige australische Journalist wetterte gegen die Tatsache, dass die erstaunliche Geschichte von Chinas erfolgreichem Kampf, sein Volk aus der extremen Armut zu befreien, in der Mainstream-Erzählung fast nie erwähnt wurde, eine Tatsache, die ihn empörte. „Enorme Errungenschaften wie die Beseitigung der bitteren Armut in China sind kaum bekannt. Wie pervers und erbärmlich das ist“, sagte Pilger in seiner Rede 2022 in Norwegen. Er sagte einem britischen Radiointerviewer: „Journalismus ist nichts, wenn es nicht um Menschlichkeit geht – es muss sich um das Leben der Menschen handeln.“

Düstere Erzählung

9) Das Problem bestand nicht nur darin, dass die Medien ein falsches Narrativ über Länder im Osten wie China und Russland verbreiteten, sondern dass sie dies auf Geheiß der weltweit gefährlichsten Nation taten. „In meinem Leben haben die Vereinigten Staaten mehr als 50 Regierungen, hauptsächlich Demokratien, gestürzt oder einen Sturzversuch unternommen“, sagte er einem Konferenzpublikum. „Sie hat in 30 Ländern in demokratische Wahlen eingegriffen. Sie hat Bomben auf die Menschen in 30 Ländern abgeworfen, von denen die meisten arm und wehrlos sind. Sie hat versucht, die Führer von 50 Ländern zu ermorden. Sie hat für die Unterdrückung von Befreiungsbewegungen in 20 Ländern gekämpft.“ Und doch missbrauchen die westlichen Konzernmedien immer noch jede Story, um das Narrativ „Der Westen ist der Beste“ zu untermauern.



Rassismus gegen die Chinesen

10) In einer seiner letzten großen Reden im März 2023 in Sydney wetterte Pilger gegen die lächerliche Umleitung von Hunderten Milliarden Dollar öffentlicher australischer Gelder in die US-Kriegsmaschinerie, um das Land vor einem nicht existierenden Eindringling zu schützen. „China als gelbe Gefahr passt wie angegossen in die Geschichte des Rassismus in Australien“, sagte er. Wie es sich gehört, drucken die westlichen Mediengruppen, die er dafür verurteilte, wichtige Fakten weggelassen zu haben, diese Woche Nachrufe auf seinen Tod – und lassen dabei genau die Erkenntnisse aus, die ihn in der Öffentlichkeit als einen Mann respektiert haben, der keine Angst davor hatte, den Mächtigen die Wahrheit zu sagen. John Pilger wird uns fehlen. Aber seine Mission wird von tausend unabhängigen Stimmen weitergeführt.

Nury Vittachi, Autor und Redakteur bei Fridayeveryday.com