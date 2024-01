Bestattungsunternehmer verrät: „Die Verstorbenen, hatte lange Zeit ein Pflaster am Arm“.

Die kanadische Bestattungsunternehmerin und Einbalsamiererin Laura Jeffery berichtete der National Citizen’s Inquiry, dass seit dem Frühjahr 2021 plötzlich gesunde Menschen tot umfallen. Es stellte sich heraus, dass sie an Blutgerinnseln gestorben waren.

Jeffery, die seit mehr als 27 Jahren im Geschäft ist, hatte in all den Jahren noch nie solche Blutgerinnsel gesehen.

For a considerable period, the deceased arriving at the morgue had band-aids on their shoulders. Doesn't that raise suspicion? https://t.co/XiAVIYLY1E #SuddenDeath pic.twitter.com/4WLcxe5fph