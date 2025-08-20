Wie der Krieg in der Ukraine „morgen zu Ende sein könnte“, wenn die USA es wollten: Jeffrey Sachs spricht auf Ron Pauls Konferenz in Washington

Von Tyler Durden

Nur einen Tag nach dem historischen Gipfeltreffen zwischen Trump und Putin in Alaska, bei dem über eine Friedenslösung für die Ukraine beraten wurde, trat der renommierte Ökonom und UN-Berater Jeffrey Sachs zum ersten Mal vor der Jahreskonferenz des Ron Paul Institute (RPI) in Washington DC auf. In seiner Rede am Samstag stellte Sachs im Wesentlichen einen „Friedensplan” vor – genau so lautete auch der Titel und das Thema der diesjährigen Veranstaltung, an der mehrere hundert unabhängig denkende Menschen teilnahmen.

Daniel McAdams, Geschäftsführer des RPI, hatte in einer Erklärung gegenüber den Medien angekündigt, dass „Professor Sachs zu einer der mutigsten Stimmen geworden ist, die die Außenpolitik des Establishments in Washington in Frage stellen”. Der ehemalige Kongressabgeordnete aus Texas, Ron Paul, betonte ebenfalls: „Wir stehen vor einer perfekten Sturmfront aus rücksichtsloser Außenpolitik, untragbaren Schulden und Angriffen auf die bürgerlichen Freiheiten”, und „Professor Sachs bringt die intellektuelle Strenge und den moralischen Mut mit, die wir brauchen, um einen anderen Kurs einzuschlagen”.

Während Präsident Trump und seine Spitzenbeamten die unglaubliche „Komplexität” und die erheblichen Hindernisse für die Erreichung des Friedens in der Ukraine kommentierten, wies Sachs in seiner Rede am Samstag diese Vorstellung zurück und argumentierte, dass es im Gegenteil gar nicht so kompliziert sei – dass die realen Kriege von der Ukraine bis zum Gazastreifen innerhalb eines einzigen Tages beendet werden könnten, wenn Washington dies wollte. Der Krieg könne „morgen beendet“ werden – oder hätte gar nicht erst begonnen, wenn die USA einfach, aber entschlossen erklärt hätten, dass die NATO nicht in die Ukraine expandieren werde, betonte Sachs an einer Stelle.

„Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, diese Konflikte zu beenden. Es ist ein wenig überraschend, wie lange es dauert und wie schwer es ist, dies zu erreichen, aber im Grunde genommen ist es gar nicht so schwer, denn die Ursachen für die Konflikte, in denen sich die Vereinigten Staaten ständig befinden, sind aus Sicht der amerikanischen Interessen, aus Sicht unserer Sicherheit, aus Sicht unseres Wohlergehens oder unserer Wirtschaft nicht stichhaltig“, erklärte Sachs zu Beginn.

„Alle Konflikte, in denen wir uns befinden und in die wir geraten könnten, sind fehlgeleitet, falsch ausgerichtet, zu einem sehr großen Teil von uns provoziert und … lösbar. Das ist der springende Punkt. Es ist wirklich nicht so kompliziert.“

Dies ist ein Punkt, der bei der Mehrheit der kriegsmüden Bevölkerung in Amerika und Europa, die miterlebt hat, wie Milliarden von Steuergeldern in schwere Waffenlieferungen für die Ukraine und Israel geflossen sind, auf Resonanz stoßen dürfte. Washington könnte die Waffenlieferungen, die dazu beitragen, diese Krisenherde am Brodeln zu halten, einstellen und dies sogar schon morgen tun, während es gleichzeitig hart auf Frieden drängt – wie wir bei ZeroHedge ebenfalls seit langem betonen.

Sachs wies jedoch darauf hin, dass das Establishment, vom militärisch-industriellen Komplex über die Medien bis hin zu Mitgliedern von Trumps eigener Regierung, nach wie vor für ewige Kriege ist und Trump weitgehend ablehnend gegenübersteht – was bedeutet, dass der US-Präsident mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen hat, wenn er wirklich ein Friedensabkommen mit Putin schließen will.

Sachs warf den Mainstream-Medien vor, dem Gipfel von Anfang an (oder sogar schon vor seinem Beginn) das Etikett „Misserfolg” aufdrücken zu wollen: „Ich habe mir alle Schlagzeilen über den Misserfolg gestern [Freitag] in Alaska angesehen. Der Misserfolg, weil wir keinen Weltkrieg begonnen haben, weil die beiden Präsidenten ein gutes Treffen hatten, weil sie Fortschritte angekündigt haben”, bemerkte Sachs sarkastisch.

„In unseren Medien, die natürlich derzeit sehr aggressiv sind und vom militärisch-industriellen Komplex des Landes manipuliert, kontrolliert, bezahlt oder einfach nur auf dessen Linie gebracht werden, wird dies als Misserfolg gewertet. Es ist also außerordentlich schwierig, in diesem Land etwas über Frieden zu hören.“

Imagine you spent a half year trying to get Professor Jeffrey Sachs to speak at your conference. One of our greatest antiwar intellectuals. And finally in desperation you fire off a final email saying last invitation. And he responds. What an honor. pic.twitter.com/b27xeUxMHD — Daniel McAdams (@DanielLMcAdams) August 17, 2025

Übersetzung von „X“: Stellen Sie sich vor, Sie haben ein halbes Jahr lang versucht, Professor Jeffrey Sachs für einen Vortrag auf Ihrer Konferenz zu gewinnen. Er ist einer unserer größten Intellektuellen gegen den Krieg. Schließlich schicken Sie in Ihrer Verzweiflung eine letzte E-Mail mit dem Hinweis, dass dies Ihre letzte Einladung ist. Und er antwortet. Was für eine Ehre.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der etwa 40-minütigen Rede von Sachs mit den wichtigsten Themen, zusammengefassten Kernaussagen und direkten Zitaten – zusammengestellt von ZeroHedge:

Sachs über Ron Paul und unabhängige Medien

Dan, danke. Vielen Dank, dass Sie so hartnäckig waren [mich hierher einzuladen]. Ich verrate Ihnen, warum es geklappt hat: Er war hartnäckig und außerordentlich höflich.

Und es hat wirklich funktioniert, weil ich gesagt habe: „Das ist ein Treffen, für das ich alles tun werde, um es zu ermöglichen.“

Es ist heute also etwas hektisch, aber es ist mir eine Ehre, hier zu sein – es ist wirklich eine besondere Freude, an einer Konferenz mit dem Titel „Blueprint for Peace“ teilzunehmen. Seltsamerweise hört man in dieser Welt nicht mehr viel über Frieden – es sei denn, es kommt in der Show von Richter Napolitano oder vom Ron Paul Institute.

Eisenhowers Warnung: Kann Trump sie überwinden?

Ich denke, die klügsten Worte, die seit dem Zweiten Weltkrieg gesprochen wurden, stammen aus der Abschiedsrede von Präsident Eisenhower am 17. Januar 1961. Er sagte:

„In den Regierungsgremien müssen wir uns vor dem Erwerb ungerechtfertigter Einflussnahme durch den militärisch-industriellen Komplex hüten, sei sie gewollt oder ungewollt. Das Potenzial für den katastrophalen Aufstieg fehlgeleiteter Macht besteht und wird fortbestehen.“

Eisenhower wusste, wovon er sprach – als Oberbefehlshaber der Alliierten, US-Präsident und Präsident der Columbia University. Er warnte vor einer Realität, die bereits 1961 existierte.

Kann Trump dies überwinden?

Ob er die Fähigkeit dazu hat, weiß ich nicht. Aber wenn er ein guter Kommunikator wäre und den Mut hätte, sollte er aufstehen und dem amerikanischen Volk erklären, dass es um die Erweiterung der NATO ging, dass wir das aber nicht tun werden… Das wäre das Ende. Aber er kann es nicht ganz… Ich bin sicher, dass er das privat sagt, aber nicht öffentlich. Warum? Weil wir immer noch gefangen sind. Wir sind gefangen, wie Eisenhower uns gesagt hat. Und all diese Thinktanks an der Ostküste sind auf die gleiche Weise gekauft. Es ist alles eine Farce. Alles, was man über die Daten hört. Kürzlich gab es einen Bericht eines Thinktanks in Washington, wonach die Verluste Russlands um das X-fache höher seien als die der Ukraine. Ich habe mir die Quellen angesehen, und es war absurd.

Der Mann, der die Welt rettete

Diese Realität hätte während der Kubakrise fast das Ende der Welt bedeutet. Präsident Kennedy widerstand unter dem enormen Druck seiner Militärberater dem Drängen nach einer Eskalation. Hätte er auf sie gehört, wären wir heute nicht hier.

Selbst nachdem die Krise mit Chruschtschow diplomatisch gelöst worden war, standen wir wegen eines sowjetischen U-Boots, das eine Provokation der USA missverstanden hatte – das aus Spaß scharfe Granaten abgeworfen hatte – und fast einen Atomtorpedo abgefeuert hätte, kurz vor einem Atomkrieg. Sachs beschrieb detailliert, wie die Welt beinahe durch eine nukleare Vernichtung unterging:

Wir hätten die Welt beinahe verloren, weil ein außer Betrieb gesetztes sowjetisches U-Boot den Kontakt verloren hatte. Und als es losging und die Krise begann und das U-Boot auftauchte, warf ein Idiot beim US-Militär aus Spaß scharfe Handgranaten statt Wasserbomben. Sie dachten, sie würden angegriffen. Und ausgerechnet dieses U-Boot war das einzige in der Flotte, das mit Atomsprengköpfen bestückte Torpedos hatte. Und sie wurden in die Bucht gebracht. Und ein Mann namens [Vasili] Arkhipov, der dem Kapitän übergeordnet war, widerrief den Befehl und rettete die Welt, nur um nach Hause zurückzukehren, wo er übrigens gerügt wurde und in Vergessenheit geriet. Aber buchstäblich der Mann, der die Welt rettete, rettete die Welt innerhalb einer Sekunde, denn die damalige Doktrin der USA lautete, dass jeder Angriff mit einer Atomwaffe mit der vollen Kraft der US-Atomwaffen beantwortet würde. Und die Schätzungen gingen damals von 700 Millionen Toten in der Sowjetunion, China und Osteuropa aus. Aber das ist ein guter Grund zu glauben, dass die gesamte Menschheit hätte ausgelöscht werden können und wir nur eine Sekunde davon entfernt waren.

Kennedy strebte nach Frieden und wurde ermordet

Ein Jahr später hielt Kennedy am 10. Juni 1963 eine der größten Reden der modernen Geschichte – seine Friedensrede –, in der er die Sowjetunion lobte, von der gemeinsamen Menschlichkeit sprach und sich für den Frieden einsetzte. Das bewegte Chruschtschow so tief, dass fünf Wochen später der Teilweise Atomteststoppvertrag unterzeichnet wurde.

Und dann, vier Monate später, hat meiner Meinung nach die CIA Kennedy dafür und für andere „Verbrechen” – wie den Versuch, Frieden zu stiften – ermordet. Sachs schreibt dazu:

Aber Kennedy schloss Frieden, indem er die Sowjetunion auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges lobte, von ihrer Tapferkeit, ihrer Kultur, ihren wissenschaftlichen Errungenschaften sprach und davon, dass beide Seiten in einem Konflikt untergehen würden, sodass man sich darauf verlassen könne, dass beide Seiten Frieden suchen würden. Und Chruschtschow hörte die Rede, rief sofort Kennedys Gesandten Averell Harriman zu sich und sagte, das sei die beste Rede eines modernen amerikanischen Präsidenten. Ich möchte Frieden mit Ihrem Chef schließen. Und fünf Wochen später wurde der Vertrag über das Teilverbot von Atomtests unterzeichnet. Und etwa vier Monate danach hat meiner Meinung nach die CIA Kennedy dafür und für andere Verbrechen, nämlich den Versuch, Frieden zu stiften, ermordet. Vielleicht erklärt das den militärisch-industriellen Komplex so gut wie nichts anderes. Vielleicht haben unsere Politiker einfach Angst, Angst, Frieden zu schließen.

Angst unter US-Präsidenten

Vielleicht haben unsere Politiker einfach Angst – Angst, Frieden zu schließen, Angst, sich dem militärisch-industriellen Komplex zu widersetzen. Seit Kennedy war vielleicht kein Präsident mehr wirklich unabhängig. Nixon hat es versucht und möglicherweise den Preis dafür bezahlt. Andere haben vielleicht Angst, sind falsch informiert oder einfach gekauft.

Die Weltuntergangsuhr: Eine tickende Warnung

Die Weltuntergangsuhr wurde 1947 eingeführt, um uns vor der nuklearen Gefahr zu warnen. Zunächst wurde sie auf 7 Minuten vor Mitternacht gestellt. Nach dem Ende des Kalten Krieges 1991 wurde sie auf 17 Minuten zurückgestellt.

Aber jeder US-Präsident seitdem – Clinton, Bush, Obama, Trump, Biden – hat sie näher an Mitternacht gestellt. Warum? Weil 1991 Frieden möglich war, aber der militärisch-industrielle Komplex entschied, dass es Zeit war, die Vorherrschaft zu übernehmen.

Erstaunliche Geschichte: Jelzin informiert Sachs über das Ende der UdSSR

Ich hatte einen Platz in der ersten Reihe. Ich arbeitete mit Präsident Gorbatschow und später mit Präsident Jelzin zusammen, um mich für finanzielle Hilfe der USA zur Stabilisierung Russlands in den frühen 90er Jahren einzusetzen. Ich war mir sicher, dass die USA helfen würden. Das taten wir nicht.

Sachs erzählt die folgende erstaunliche Geschichte und eine Reihe von Ereignissen, die er selbst miterlebt hat:

Wir können überall Krieg führen, wo wir wollen. Wir können jede Regierung stürzen, wo wir wollen. Ich hatte damals so etwas wie einen Platz in der ersten Reihe, weil ich 1990 vergeblich versuchte, die Vereinigten Staaten dazu zu bewegen, der Sowjetunion tatsächlich aktiv zu helfen und dann 1991 und 1992 Russland mit Finanzhilfen zu unterstützen, da eine dringende Finanzkrise das Land erschütterte … ein gescheitertes Wirtschaftssystem. Aber wenn ein System versagt und eine Gesellschaft in Not ist, muss man meiner Meinung nach helfen, damit es nicht noch schlimmer wird. Ich hatte also einen Platz in der ersten Reihe. Als Berater von Präsident Gorbatschow war ich an den Bemühungen beteiligt, die USA für die finanzielle Stabilisierung in einer sehr tiefen Krise zu gewinnen.

Ich war tatsächlich im Kreml, ich glaube, es war am 13. Dezember. Ich konnte das genaue Datum nicht mehr bestätigen, aber es war um den 13. Dezember 1991 herum, als Präsident Jelzin durch den Raum ging und sich vor mich setzte. Ich war noch sehr jung, aber zufällig Leiter der Delegation, und er sagte: „Meine Herren – es waren nur Männer anwesend – ich möchte Ihnen mitteilen, dass die Sowjetunion nicht mehr existiert.“ Es ist ziemlich interessant, so etwas im Kreml zu hören. Ich habe mich irgendwie gezwickt, und dann war ich an der Reihe zu sprechen, und ich sagte: „Herr Präsident, dies ist einer der größten Tage in der modernen Geschichte, und ich bin sicher, dass mein Land Ihnen zu Hilfe kommen wird, um Ihnen bei der Stabilisierung zu helfen, denn ich weiß, wie extrem die Finanzkrise ist.“

Ich bin Finanzökonom. Ich habe schon mehrere Hyperinflationen stabilisiert. Sie brauchen dringend Hilfe, schon allein einen Zahlungsaufschub für Ihre Schulden, weil Sie keine Devisenreserven haben. Das ist eine Revolution. Sie brauchen Hilfe, um sich zu stabilisieren. Aber Herr Präsident, ich bin sicher, dass das passieren wird … Ich hielt mich für einen ziemlich guten Ökonomen, sehr überzeugend. Äh, und sie werden das Gleiche tun. Nichts dergleichen. Dann wurde ich von vielen Leuten für die mangelnde Stabilisierung in Russland verantwortlich gemacht, obwohl es genau das Gegenteil von dem war, was ich gesagt hatte, weil wir uns geweigert hatten, jegliche Hilfe zu leisten. Und ehrlich gesagt konnte ich mir das nicht ganz erklären. Ich wusste, dass die Leute nicht besonders klug waren, aber ich konnte mir trotzdem nicht erklären, warum. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Grund dafür ist, dass der Kalte Krieg nicht im Dezember 1991 endete.

Die Rolle von Netanjahu und der Politik der USA und Israels

1996 tauchte eine weitere gefährliche Persönlichkeit auf: Benjamin Netanjahu. Seine Vision war es, mit Unterstützung der USA den Nahen Osten zu dominieren – ohne Kompromisse, ohne Frieden, ohne Teilung des Landes. Einfach alles nehmen.

Und so sagte Netanjahu: „Wir werden keine Kompromisse eingehen. Es ist sogar ein lustiger Begriff, wenn man die Geschichte des Zionismus kennt, dass es sich um einen Kompromiss handelt: Wir kommen herein, ihr solltet gehen.“ Das ist die grundlegende Zusammenfassung, aber wir werden nicht einmal das Haus teilen. Es war euer Haus, wir werden das Haus teilen. Wir nehmen 78 %, ihr könnt 22 % haben. Nein. Wir nehmen 100 % und es gibt viele Orte, an die ihr umziehen könnt. Worüber beschweren Sie sich? Sie Undankbarer. Das ist die Grundlage der Idee. Und dann ist der Punkt, dass das vielen Menschen nicht gefallen wird. Es wird eine militante Reaktion geben, und dann ist Netanjahus Idee, dass man nicht gegen die Militanten kämpft, sondern gegen die Regierungen, die sie unterstützen.

Als die Palästinenser Widerstand leisteten, war der Plan, gegen die Regierungen vorzugehen, die sie unterstützten. General Wesley Clark beschrieb den Plan des Pentagons nach dem 11. September 2001 mit den berühmten Worten: 7 Kriege in 5 Jahren: Irak, Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan, Iran. Wir haben in allen gekämpft…

Heute erleben wir Massenmorde in Gaza: 60.000 Tote, darunter 18.000 Kinder. Hungernde Menschen werden erschossen, während sie nach Nahrung suchen. Minister prahlen damit, dass sie alles an sich reißen. Und dennoch gibt es kein einziges Wort des Protests von unserer Regierung. Warum? Die amerikanische Öffentlichkeit lehnt dies mit überwältigender Mehrheit ab, aber unsere Regierung hört nicht zu.

Die Illusion des Imperiums und die Monroe-Doktrin

London ist vielleicht noch schlimmer als Washington. Großbritannien verhält sich immer noch so, als würde es die Welt regieren. Der MI6 ist rücksichtslos. Starmer? Lassen Sie mich gar nicht erst anfangen. Sie haben ihr Imperium vor 80 Jahren verloren, aber sie tun immer noch so, als wäre Amerika ihr Juniorpartner bei globalen Machenschaften.

… Die Monroe-Doktrin von 1823 war eine gegenseitige Erklärung: Europa, haltet euch aus Amerika heraus, und wir halten uns aus euren inneren Angelegenheiten heraus. Das ist kluge Diplomatie, besonders in einer Welt mit Atomwaffen.

Doch wir haben diesen Grundsatz immer wieder verletzt – indem wir die NATO bis an die Grenze Russlands vorangetrieben haben, obwohl wir klar versprochen hatten, dies nicht zu tun.

Der Wahnsinn der Doktrin der „Ausdehnung Russlands” und Sachs‘ persönliche Warnung an Biden/Sullivan

Der Krieg in der Ukraine hätte vermieden werden können – indem man einfach erklärt hätte, dass die NATO nicht in die Ukraine expandieren würde. Sogar Jake Sullivan sagte mir privat, dass dies nicht geschehen würde. Aber als ich ihn bat, dies öffentlich zu sagen, um einen Krieg zu vermeiden, lehnte er ab.

Der Krieg kann morgen beendet werden, wenn die USA erklären, dass die NATO nicht in die Ukraine expandieren wird. Das ist alles. Es geht nicht um Territorium.

Russland hat kein Land gefordert – nur Neutralität. Selbst auf der Krim strebte Russland eine Verlängerung des Pachtvertrags an, nicht die Annexion – bis zum von den USA unterstützten Putsch. Dieser Krieg ist vollständig provoziert und vollständig vermeidbar. Wir werden, wie die Rand Corporation 2019 in einem der absurdesten, gefährlichsten und lächerlichsten Beispiele amerikanischer Außenpolitik schrieb, wir werden euch erweitern.

„Russland ausdehnen“: ein Dokument eines Thinktanks. Wie man Russland auf 27 verschiedene Arten verärgert. Bezahlen wir sie wirklich dafür? Wie kann man die andere Atommacht mit 6.000 Atomwaffen provozieren und sich dann wundern, warum die Weltuntergangs-Uhr nur noch 89 Sekunden vor Mitternacht steht? Diese Leute sind verrückt. Ehrlich gesagt ist das sehr, sehr gefährlich. … Lassen Sie mich nur sagen, dass alle großen Konflikte auf einfache Weise beendet werden können. Der Casus Belli des Ukraine-Krieges ist die NATO-Erweiterung und die US-Putschoperationen in der gesamten Ukraine. Sogar die New York Times hat darüber vor ein paar Monaten berichtet.

Mehr zu der Warnung, die Jake Sullivan während des Stellvertreterkrieges in der Ukraine direkt übermittelt wurde:

Und nebenbei möchte ich Ihnen noch einen Moment erzählen. Im Jahr 2021 hätte der Krieg leicht vermieden werden können, wenn Präsident Biden zu Präsident Putin gesagt hätte: „Die NATO wird nicht in die Ukraine expandieren.“ Und das werde ich auch sagen. Ich habe Jake Sullivan angerufen. Er lehrt in Harvard. Es ist alles konsequent … nachdem man in Washington versagt hat. Und ich sagte: „Jake, vermeide einen Krieg. Stoppt die NATO-Erweiterung. Das ist lächerlich. Das ist sinnlos. Wollt ihr das am Rio Grande in Mexiko – eine russische Militärbasis? Sullivan antwortete: „Jeff, wir haben eine Politik der offenen Tür für die NATO.“

… Ich bitte Sie. Politik der offenen Tür. Ich wiederholte die Monroe-Doktrin ohne Erfolg und sagte: „Jake, stoppt die NATO-Erweiterung.“ Er sagte zu mir: „Jeff, die NATO wird nicht in die Ukraine expandieren.“ Ich sagte: „Jake, wir werden einen Krieg wegen etwas führen, das nicht passieren wird. Warum sagst du das nicht einfach?“ Er sagte zu mir: „Keine Sorge, es wird keinen Krieg geben.“ Ehrlich gesagt, diese Leute sind nicht clever. Sie sind nicht clever. Was sie tun, ergibt keinen Sinn. Sie wissen nicht, was sie tun. Wir wissen nicht, wann Biden ausgestiegen ist. Vielleicht schon damals. Aber auf jeden Fall sind sie nicht klug. Sie bringen uns in Schwierigkeiten. Wir könnten also Frieden in der Ukraine schaffen. Gestern [Freitag] gab es einen Hinweis darauf.

In der Zwischenzeit…

🇺🇸Just 4 hours ago – Fox News posts an interview with US Sec. of State Marco Rubio who repeats the exact same justification for Ukraine to defacto join NATO or a NATO-like alliance that has been used for DECADES and which led to this whole conflict in the first place…



…the… pic.twitter.com/XirMk79JD6 — Brian Berletic (@BrianJBerletic) August 19, 2025

Übersetzung von „X“: Vor nur 4 Stunden – Fox News veröffentlicht ein Interview mit US-Außenminister Marco Rubio, der genau dieselbe Rechtfertigung für den De-facto-Beitritt der Ukraine zur NATO oder einer NATO-ähnlichen Allianz wiederholt, die seit JAHRZEHNTEN verwendet wird und überhaupt erst zu diesem ganzen Konflikt geführt hat… …die Vorstellung, dass jede Nation einer „Sicherheitsallianz” (NATO oder de facto NATO-isiert) beitreten kann und Russland dabei kein Mitspracherecht hat. Was ist der Zweck dieser Bündnisse? Schutz? Vor wem? Oder sollen sie Rammböcke sein, die die USA offen gegen Nationen einsetzen, die sie für eine Annexion und schließlich einen Regimewechsel ins Visier genommen haben? Das ist Minks 3.0 – und der einzige Grund, warum diejenigen, die das Ganze zusammenbasteln, nicht daran glauben, ist die Hoffnung, dass Russland keine Gelegenheit oder Mittel haben wird, eine weitere SMO zu starten, sobald die Teile an ihren Platz gefallen sind. Rubio ist ein Neocon. Trump ist ein Neocon. Dies ist die Fortsetzung einer Agenda – es ist nicht das erste Mal seit über einem Jahrhundert, dass die USA wirklich nach Veränderung/Frieden streben – es ist nicht einmal das erste Mal während einer Trump-Präsidentschaft, dass so etwas geschieht.

Über den Wahnsinn, sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten

Die gefährlichste Idee der Gegenwart? Sich auf einen Krieg mit China vorzubereiten. Das ist Wahnsinn. China hat seit 2000 Jahren niemanden angegriffen, mit Ausnahme eines einmonatigen Grenzkonflikts mit Vietnam im Jahr 1979 und Verteidigungsmaßnahmen während des Koreakriegs.

Selbst in Taiwan würde ein Konflikt nur entstehen, weil die USA das Land einseitig bewaffnen – entgegen diplomatischen Vereinbarungen. Wir machen Taiwan zur Ukraine. Und die Folgen könnten weitaus schlimmer sein.

Ein Plan für den Frieden: Notwendige Strukturreformen

Beenden Sie die verdeckten Operationen der CIA. Geheimdienstarbeit ist notwendig – Regimewechsel nicht. Entpolitisieren Sie die Geheimdienste. Schließen Sie Militärstützpunkte im Ausland. Sie verschwenden Ressourcen und schaffen Feinde. Setzen Sie sich aggressiv für Diplomatie ein. Wir brauchen Diplomaten, keine Bomber. Klärung der Öffentlichkeit. Die amerikanische Bevölkerung muss unsere wahren Interessen verstehen.

Sachs beschrieb: „Erstens wurde bereits 1963, kurz nach Kennedys Ermordung, von Präsident Truman öffentlich anerkannt – und schon vorher war bekannt –, dass der größte Fehler, den wir 1947 begangen haben, darin bestand, der CIA zwei Aufgaben zu übertragen: erstens die Informationsbeschaffung, die wir brauchen, und zweitens verdeckte Operationen, die für unsere Sicherheit und den Weltfrieden absolut tödlich sind. Wir sollten alle verdeckten Operationen der CIA beenden. Punkt.

Ein letzter Appell

All diese Konflikte – Ukraine, Gaza, möglicher Krieg mit China – können schnell gelöst werden, wenn wir die Wahrheit sagen, mutig handeln und Rechenschaft einfordern. Unsere Regierung muss aufhören, auf die Kriegsprofiteure zu hören, und anfangen, auf die Menschen zu hören.

Wir brauchen mutige Führer, ehrliche Medien und informierte Bürger. So beginnt der Frieden.