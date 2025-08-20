Britischer Oberst: Bürgerkrieg in Großbritannien steht bevor

„Die Menschen werden das Gefühl haben, dass sie keine andere Wahl haben, als die Dinge selbst in die Hand zu nehmen.“

Ein pensionierter Oberst der britischen Armee warnt, dass seiner Einschätzung nach ein Bürgerkrieg im Vereinigten Königreich unvermeidlich ist – weil die politische Führung nicht bereit sei, entschlossen gegen den gesellschaftlichen Zerfall vorzugehen.

Richard Kemp, der im Gemeinsamen Geheimdienstausschuss und im Krisenstab COBRA des britischen Kabinetts tätig war, betont, dass eine eskalierende Konfrontation zwischen einer Allianz „aus harter Linker und islamistischen Extremisten“ mit der mehrheitlich konservativen britischen Bevölkerung bevorsteht. Daraus könnten langanhaltende, flächendeckende Unruhen entstehen.

Diese radikalen Kräfte, so Kemp, bedrohten zusammen mit anderen Faktoren den kulturellen Zusammenhalt des Westens. Er spricht von einer gezielten Destabilisierung, die von internationalen Gegnern wie Russland, China, dem Iran und anderen Mächten unterstützt und zum Teil finanziert werde.

Kemp, der Erfahrung in Nordirland, im Golfkrieg, in Bosnien und als Kommandeur in Afghanistan gesammelt hat, erklärt in einem Interview mit Podcaster Conor Tomlinson, dass die britischen Politiker im Angesicht dieser Entwicklungen wirkten wie „Kaninchen im Scheinwerferlicht“ – gelähmt, obwohl sie wüssten, was vor sich geht.

„Sie wollen nicht die radikalen Maßnahmen ergreifen, die notwendig wären, um diese Art von Problemen anzugehen“, so Kemp. Einer der Hauptfaktoren sei die Massenmigration, die nicht mehr kontrolliert werde.

„Ich glaube, die Menschen können nur eine gewisse Belastung aushalten – und bislang waren sie sehr still. Die britische Öffentlichkeit hat sich noch nicht wirklich artikuliert, oder nur sehr begrenzt. Aber je weiter sich das entwickelt – und das wird es –, desto mehr Unruhe werden wir erleben“, warnt der Oberst.

Er betont, dass viele Bürger das Vertrauen in die politische Lösung verloren hätten:

„Ich ermutige oder befürworte das nicht – aber ich denke, die Menschen werden spüren, dass sie keine andere Wahl haben, als selbst aktiv zu werden, anstatt sich auf politische Führer zu verlassen, die aus ihrer Sicht nichts tun.“

Sein Fazit ist alarmierend:

„Ich halte es für sehr wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann genau, aber ich würde so weit gehen, nicht nur Unruhen, sondern einen echten Bürgerkrieg im Vereinigten Königreich in den kommenden Jahren vorauszusagen – wenn diese Entwicklung anhält, und ich glaube, das wird sie.“

Er fügt hinzu:

„Ich würde es hassen, damit Recht zu behalten. Aber ich glaube, dass es keine politische Lösung für die Lage gibt, in der sich Großbritannien heute befindet. Und wenn ich sage, dass es keine Lösung gibt, meine ich damit nicht, dass keine existiert – sondern dass keiner unserer Politiker den Mut hat, sie umzusetzen. Sie haben Angst, etwas Bedeutendes zu tun.“

Diese Einschätzung teilt auch Dr. David Betz, Professor für Kriegsrecht am King’s College in London. Schon Anfang des Jahres erklärte er:

„Wir haben den Kipppunkt bereits überschritten. Es ist eingebrannt. Es gibt keinen politischen Ausweg mehr. Normale Politik kann das Problem nicht mehr lösen. Fast jeder realistische Weg von hier aus beinhaltet irgendeine Form von Gewalt.“

Bemerkenswert ist, dass Kemp laut Interviewer Tomlinson von Betz nie gehört hatte – beide seien unabhängig voneinander zu denselben Schlussfolgerungen gekommen.