Wie der Westen Syrien zerstörte

Peter Ford and Rick Sterling

Peter Ford diente viele Jahre im britischen Außenministerium, unter anderem als britischer Botschafter in Bahrain (1999-2003) und dann in Syrien (2003-2006). Danach war er Repräsentant des Generalkommissars des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) in der arabischen Welt. Er wurde am 6. Januar 2025 von Rick Sterling interviewt.

Rick Sterling: Was glauben Sie, warum das syrische Militär und die syrische Regierung so schnell zusammenbrachen?

Peter Ford: Alle waren überrascht, aber im Nachhinein betrachtet hätten wir das nicht sein sollen. Über mehr als ein Jahrzehnt hinweg war die syrische Armee durch die extrem schlimme wirtschaftliche Lage in Syrien, die hauptsächlich durch die westlichen Sanktionen verursacht wurde, ausgehöhlt worden. Syrien hatte nur wenige Stunden am Tag Strom, kein Geld, um Waffen zu kaufen, und keine Möglichkeit, das internationale Bankensystem zu nutzen, um irgendetwas zu kaufen. Es ist keine Überraschung, dass die Armee heruntergewirtschaftet wurde. Im Nachhinein könnte man sagen, die Überraschung liegt darin, dass es der syrischen Regierung und der Armee gelungen ist, die Islamisten zurückzudrängen. Die syrische Armee hat sie vor vier oder fünf Jahren in die Festung Idlib zurückgedrängt. Doch danach baute die syrische Armee ab, wurde technisch und moralisch weniger kampfbereit.

Syrische Soldaten sind hauptsächlich Wehrpflichtige und sie leiden genauso wie jeder normale Syrer unter der wirklich schrecklichen wirtschaftlichen Lage in Syrien. Ich zögere, es zuzugeben, aber die westlichen Sanktionen haben das, was sie erreichen sollten, äußerst effektiv erreicht: die syrische Wirtschaft in die Knie zu zwingen. Wir müssen also sagen, und ich sage dies mit tiefem Bedauern, dass die Sanktionen funktioniert haben. Die Sanktionen haben genau das erreicht, was sie erreichen sollten: das syrische Volk leiden zu lassen und dadurch Unzufriedenheit mit dem zu erzeugen, was sie das Regime nennen.

Die normalen Syrer verstanden die Komplexität der Geopolitik nicht und gaben der syrischen Regierung die Schuld an allem: kein Strom, keine Nahrungsmittel, kein Gas, kein Öl, hohe Inflation. Alles, was daraus resultierte, war von der Weltwirtschaft abgeschnitten zu sein und keine Unterstützer mit bodenlosen Taschen zu haben.

Syrien wurde von großen Militärmächten (Türkei, USA, Israel) angegriffen und besetzt. Dazu kamen Tausende ausländischer Dschihadisten. Die syrische Armee war so demoralisiert, dass sie am Ende des Tages wirklich ein Papiertiger war.

RS: Glauben Sie, dass Großbritannien und die USA an der Ausbildung der Dschihadisten vor dem Angriff auf Aleppo im Dezember beteiligt waren?

Peter Ford: Absolut. Die Israelis auch. Der Anführer von Hayat Tahrir al Sham (HTS), Ahmed Hussein al Sharaa (früher bekannt als Mohammad abu Jolani), hat mit ziemlicher Sicherheit britische Berater im Hintergrund. Tatsächlich habe ich die Handschrift solcher Berater in einigen der in tadellosem Englisch abgegebenen Aussagen entdeckt. Die Aussagen hatten eine amerikanisierte Rechtschreibung, also ist auch die CIA dabei. Jolani ist eine Marionette, eine Marionette, die sagt, was sie von ihm hören wollen.

RS: Wie ist die aktuelle Situation, einen Monat nach dem Zusammenbruch?

Peter Ford: Es gibt hier und da Scharmützel, aber im Großen und Ganzen haben die Islamisten und ausländischen Kämpfer das Sagen. In Latakia gibt es Widerstandsnester, wo die Alawiten buchstäblich um ihr Leben kämpfen. Ein Großteil der Kämpfe dreht sich um die Versuche der HTS, der gegenwärtigen Herrscher, Waffen zu konfiszieren. Die Alawiten leisten Widerstand, und es gibt Widerstandsnester im Süden, wo es lokale drusische Milizen gibt.

Die HTS ist dünn gesät. Sie haben Probleme, sich durchzusetzen. Obwohl sie einen leichten Sieg gegen die syrische Armee errungen haben, mussten sie nie wirklich kämpfen. Ich schätze, sie haben nur etwa 30.000 Kämpfer und sind über ganz Syrien verteilt, das ist nicht viel. Es gibt ein wichtiges Widerstandsnest im Nordosten, wo die Kurden sind. Die kurdischen amerikanischen Verbündeten leisten Widerstand. Die sogenannte Syrische Nationalarmee, eine Front für die türkische Armee, könnte einen ausgewachsenen Krieg gegen die kurdischen Streitkräfte beginnen. Aber das wird teilweise davon abhängen, was nach der Amtseinführung des neuen US-Präsidenten passiert, wie Trump mit der Situation umgeht.

RS: Was hören Sie von den Menschen in Syrien?

Peter Ford: Es ist keine schöne Geschichte. HTS und ihre Verbündeten demonstrieren ihre Dominanz und hissen ISIS- und Al-Qaida-Fahnen. Sie schikanieren, schüchtern ein, konfiszieren und plündern. Sich ergebende christliche wie auch alawitische Soldaten werden im Schnellverfahren vor Gericht gestellt, Hinrichtungen am Straßenrand sind die Regel. Die Christen in ihren Städten und Dörfern versuchen einfach, sich zu verkriechen und zu beten. Buchstäblich. Es tut mir leid, sagen zu müssen, dass die hochrangigen christlichen Geistlichen, mit ein oder zwei edlen Ausnahmen, sich für eine Beschwichtigungspolitik entschieden und ihre Gemeinden praktisch verraten haben. Die Führungsspitze der orthodoxen Kirche, insbesondere der griechisch-katholischen Kirche, hat sich mit Würdenträgern des Dschihad-Regimes fotografieren lassen.

Sie halten die andere Wange hin. Das ist ein ziemlicher Kontrast zu den Alawiten. Aber sie haben keine Wahl. Sie erinnern sich vielleicht, dass der Slogan der Dschihad-Armeen während des Konflikts lautete: „Christen nach Beirut, Alawiten ins Grab.“ HTS tut so, als ob es Treffen mit Geistlichen gäbe und schlägt beruhigende Töne an. Und die ganze Zeit fahren ihre Handlanger in Lastwagen mit ISIS-Flaggen herum. Was ich höre, ist sehr deprimierend.

Das Regime lässt die Alawiten völlig im Stich. In den westlichen Medien liest man kaum ein Wort über die Notlage der Alawiten und kaum mehr über die Christen.

RS: Die westlichen Medien haben Bashar al-Assad und sogar Asma Assad dämonisiert. Was war Ihr Eindruck von Bashar und Asma, als Sie sie trafen? Was halten Sie von den Anschuldigungen, sie hätten Milliarden von Dollar angehäuft?

Peter Ford: Die Anschuldigungen sind völlig haltlos. Ich kenne einige Mitglieder der Assad-Familie, einige von ihnen haben viele Jahre in Großbritannien gelebt. Sie lebten in sehr bescheidenen persönlichen Verhältnissen. Wäre Assad ein Milliardär gewesen, wie sie behaupten, wäre ein Teil davon nach unten durchgesickert. Ich kann Ihnen garantieren, dass das nicht der Fall war. Diese Anschuldigungen widersprechen auch den Eindrücken, die ich gewonnen habe, als ich die Assads während meiner Zeit als Botschafter dort traf. Sie schätzten die guten Dinge des Lebens genauso wie alle anderen, aber sie kamen nicht wie der (Ferdinand & Imelda) Marcos-Typ rüber. Ganz und gar nicht. Es sind alles Lügen, erfunden, um einer tieferen Agenda zu dienen.

Das mediale Herumhauen von Bashar und Asma ist wirklich geschmacklos. Es ist sinnlos. Er hat seine wenigen verbliebenen Anhänger enttäuscht, obwohl es meiner Meinung nach unrealistisch war, dass sie mehr erwarteten. Aber Tatsache ist, dass er geflohen ist, als andere nicht fliehen konnten, und viele von ihnen wurden getötet, sie verstecken sich oder sie sind in einigen Fällen in den Libanon geflohen, wo sie sich ebenfalls verstecken. Er ist mit heiler Haut davongekommen, aber ihn so zu verunglimpfen, wie es die Medien tun, ist wirklich geschmacklos und sinnlos. Es ist vergleichbar mit dieser neuen Art von politischer Pornografie, Assad-Porno, den Foltergeschichten, der aufgebauschten Erzählung über Gefängnisse und geöffnete Gräber. Tatsächlich sind in den meisten dieser Gräber übrigens Kriegstote. Es waren keine Menschen, die zu Tode gefoltert wurden, wie die Medien vorgeben. Hunderttausende Menschen starben in dem Konflikt über mehr als ein Jahrzehnt, und viele von ihnen wurden in unmarkierten Gräbern begraben. Aber die westlichen Medien schwelgen in dieser neuen Art von Assad-Porno.

Das alles wird aufgebauscht, um das westliche Publikum toleranter gegenüber der Art und Weise zu machen, wie der Westen mit Al-Qaida ins Bett geht. Je mehr sie Assad dämonisieren und auf den Missetaten des Assad-Regimes herumreiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir die abscheulichen Gräueltaten, die gerade begangen werden, schlucken und uns davon ablenken lassen.

Westliche Staatschefs küssen einem Mann die Füße, der immer noch ein gesuchter Terrorist ist und, um Himmels Willen, Gründungsmitglied des IS und von Al-Kaida in Syrien war. Das ist moralisch verwerflich und beschämend.

Jolani braucht den Westen jetzt dringend. Sonst droht ihm das gleiche Schicksal wie Baschar al-Assad. Wenn die Wirtschaft ihren jahrelangen Abwärtstrend fortsetzt, wird Jolani in relativ kurzer Zeit ein toter Mann sein. Er muss massive, schnelle wirtschaftliche Verbesserungen herbeiführen, um als Staatschef zu überleben. Und darum geht es. Seine Strategie besteht offensichtlich darin, seinen Status als Marionette des Westens auszunutzen, um nicht nur Wiederaufbauhilfe (und zwar auf lange Sicht) zu sichern, sondern auch kurzfristig Sanktionen abzubauen, damit der Strom wieder fließt und das Öl kommt.

Vergessen wir nicht, dass das Öl und Gas Syriens immer noch in den Händen der USA ist, die durch ihre kurdischen Marionetten einen Teil der Wirtschaft kontrollieren, der früher, glaube ich, 20 % des Bruttoinlandsprodukts ausmachte und wichtiges Öl für Treibstoff, zum Kochen und alles andere lieferte. Er muss das in die Hände bekommen und die Sanktionen aufheben lassen. Darum geht es in so vielen Dingen. Aber er hat ein großes Problem: Israel. Israel kauft es nicht. Israel ist die Ausnahme. Die ganze westliche Front überschlägt sich, um dem Sultan von Damaskus die Füße zu küssen. Aber die Israelis knirschen mit den Zähnen und sagen, sie trauen dem Kerl nicht.

Israel zerstört die Überreste der syrischen Armee und ihrer Infrastruktur. Währenddessen schnappen sie sich weiteres syrisches Land. Sie wollen Syrien auf unbestimmte Zeit auf den Knien halten, indem sie darauf bestehen, dass die westlichen Sanktionen nicht aufgehoben werden. Ich habe das Gefühl, dass in Washington ein harter Kampf zwischen dem, was wir den „tiefen Staat“ nennen könnten, der für eine Aufhebung der Sanktionen eintreten würde, und der Israel-Lobby stattfindet, die sich aus egoistischen israelischen Gründen dagegen wehrt. Da die Israel-Lobby diese Auseinandersetzungen in neun von zehn Fällen gewinnt, sind die Aussichten für das Jolani-Regime vielleicht nicht so rosig.

RS: Was sind Ihre Hoffnungen und Befürchtungen für Syrien? Was ist das Albtraumszenario und was ist das bestmögliche?

Peter Ford: Ich bin sehr pessimistisch. Es ist sehr schwer, in dem, was geschehen ist, einen Silberstreif am Horizont zu sehen. Syrien ist als Nahost-Akteur vom Tisch. Das alte Syrien ist praktisch gestorben. Syrien war der letzte Mann unter den arabischen Ländern, die die Palästinenser unterstützten. Es gab keinen anderen. Es gab Milizen wie die Hisbollah und den Jemen, aber es gab keine anderen Staaten als Syrien. Syrien ist jetzt weg, und die Dschihadisten sagen der Welt, dass es ihnen egal ist. Übrigens ist dies ein Beispiel dafür, dass die Israelis sich nicht mit einem Ja zufrieden geben. Die Dschihadisten sagen der Welt immer wieder: „Wir lieben Israel. Die Palästinenser sind uns egal. Bitte akzeptiert uns. Wir lieben euch.“ Und die Israelis geben sich mit einem Ja nicht zufrieden.

Die beste Hoffnung für das syrische Volk ist, dass es vielleicht eine Atempause bekommt. Man kann sich ein Szenario vorstellen, in dem sich das syrische Volk zumindest wirtschaftlich erholen kann, ein Szenario, in dem die Sanktionen aufgehoben werden, in dem Syrien, die Zentralregierung, die Kontrolle über Öl und Getreide zurückerlangt, in dem die Kämpfe beendet sind, in dem Syrien nichts für die Aufrechterhaltung einer Armee zahlen muss, weil es sich nicht darum bemüht. Vielleicht können sie alles in den Wiederaufbau stecken.

Man kann sich also ein Szenario vorstellen, in dem Syrien seine Seele verliert, aber mehr Stunden Strom bekommt. Das ist möglicherweise das wahrscheinlichste Szenario. Aber es gibt große Hindernisse, wie wir besprochen haben: Israel steht den Sanktionen im Weg, beseitigt Widerstandsnester in den Reihen der Dschihadisten, die Türkei wütet gegen die Kurden und ISIS, dessen Macht noch nicht völlig erschöpft ist. Die Aussichten sind also offensichtlich trübe. Wir sollten in einem Monat Bilanz ziehen, wenn wir die ersten Tage des neuen Regimes in Washington sehen, von dem so viel abhängen wird.

RS: In seiner ersten Amtszeit versuchte Trump, alle US-Truppen aus Ostsyrien abzuziehen, aber seine Bemühungen wurden ignoriert. Vielleicht hätte das einen großen Unterschied machen können?

Peter Ford: Ja, das hätte die Spielregeln komplett ändern können. Wenn Syrien Zugang zu seinem Öl gehabt hätte, hätte es weder das Treibstoff- noch das Stromproblem gehabt. Es hätte die Geschichte der Region verändern können.

Jetzt erhöhen die USA die Zahl ihrer Soldaten und Stützpunkte in Syrien. Und sie haben kürzlich einen ISIS-Anführer ermordet, was möglicherweise eine Rolle bei der Auslösung des jüngsten Terroranschlags in den USA gespielt hat. All das macht es für Trump jetzt viel schwieriger, die US-Truppen abzuziehen, weil dies als Rückzug, als Belohnung für ISIS angesehen wird.

Ich habe jahrelang argumentiert, dass die Sanktionen offensichtlich nicht funktionieren. Aber am Ende haben sie es getan. Es ist wie eine Brücke. Sie wird untergraben und bricht dann plötzlich zusammen. Es gab keine einzelne Ursache. Es war nur der Höhepunkt und die Dinge erreichten einen Wendepunkt.