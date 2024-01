Wie die Asabiyya im Jemen die Geopolitik verändert

Pepe Escobar

Das arabische Wort Asabiyya oder „moralische Stärke“ ist im Westen nur ein Schlagwort, wird aber von den neuen Herausforderern China, Russland und Iran sehr ernst genommen. Es ist jedoch der Jemen, der diese Idee in den Vordergrund stellt, indem er alles für die kollektive Moral der Welt opfert, um den Völkermord in Gaza zu beenden.

Wenn sich die Bedingungen generell ändern, ist es, als hätte sich die ganze Schöpfung verändert und die ganze Welt verändert, als wäre sie neu und wiederholt erschaffen worden, eine Welt, die neu ins Leben gerufen wurde. Ibn Khaldun

Die jemenitischen Widerstandskräfte der Ansarallah haben von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass sie die Blockade des Bab el-Mandeb und des südlichen Roten Meeres nur gegen Schiffe in israelischem Besitz oder mit israelischem Ziel errichtet haben. Ihr einziges Ziel war und ist es, den von der israelischen biblischen Psychopathie verübten Völkermord in Gaza zu stoppen.

Als Reaktion auf den moralisch begründeten Aufruf, den Völkermord an Menschen zu beenden, haben die Vereinigten Staaten, die Meister des globalen Krieges des Terrors (kursiv von mir), vorhersehbarerweise die jemenitischen Huthis erneut als „terroristische Organisation“ eingestuft, eine Serie von Bombenangriffen auf die unterirdischen Militäreinrichtungen der Ansarallah gestartet (in der Annahme, dass die US-Geheimdienste wissen, wo sie sich befinden) und eine Mini-Koalition der Willigen zusammengebastelt, der ihre britischen, kanadischen, australischen, niederländischen und bahrainischen Vasallen angehören.

Das jemenitische Parlament hat die Regierungen der USA und Großbritanniens kurzerhand zu „globalen Terrornetzwerken“ erklärt.

Nun zur Strategie.

Der jemenitische Widerstand hat sich mit einem Schlag einen strategischen Vorteil verschafft, indem er de facto einen wichtigen geoökonomischen Engpass kontrolliert: den Bab el-Mandeb. Dadurch können sie Sektoren der globalen Lieferketten, des Handels und des Finanzwesens in ernsthafte Schwierigkeiten bringen.

Und die Ansarallah hat das Potenzial, ihre Macht zu verdoppeln – wenn es sein muss. Händler am Persischen Golf haben inoffiziell bestätigt, dass der Jemen die Verhängung eines sogenannten Al-Aqsa-Dreiecks in Erwägung ziehen könnte – treffend benannt nach der palästinensischen Widerstandsoperation vom 7. Oktober, die darauf abzielte, die israelische Militärdivision im Gazastreifen zu zerstören und die Gefangenen als Druckmittel für einen umfassenden Gefangenenaustausch zu nutzen.

Ein solcher Schritt würde eine selektive Blockade nicht nur des Bab el-Mandeb und der Straße vom Roten Meer zum Suezkanal bedeuten, sondern auch der Straße von Hormus, wodurch Israel von Öl- und Gaslieferungen aus Katar, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten abgeschnitten würde – obwohl die wichtigsten Öllieferanten Israels in Wirklichkeit Aserbaidschan und Kasachstan sind.

Diese Jemeniten fürchten nichts. Sollten sie in der Lage sein, das Dreieck – in diesem Fall nur mit direkter iranischer Beteiligung – durchzusetzen, wäre das der große Plan des von den USA ermordeten Quds-Force-Generals Qassem Soleimani auf kosmischen Steroiden. Dieser Plan hat das realistische Potenzial, die Pyramide aus Hunderten Billionen Dollar an Derivaten – und damit das gesamte westliche Finanzsystem – endgültig zum Einsturz zu bringen.

Doch selbst wenn der Jemen das Rote Meer und der Iran die Straße von Hormus kontrolliert, bleibt das Al-Aqsa-Dreieck nur eine Arbeitshypothese.

Willkommen zur Blockade des Hegemons

Mit einer einfachen und klaren Strategie haben die Huthis genau verstanden, dass sie, je tiefer sie die strategielosen Amerikaner in einer Art „unerklärten Krieg“ in den geopolitischen Sumpf Westasiens hineinziehen, der Weltwirtschaft schwere Schmerzen zufügen können, die der globale Süden dann dem Hegemon anlastet.

Heute ist der Schiffsverkehr im Roten Meer im Vergleich zum Sommer 2023 um die Hälfte zurückgegangen; die Lieferketten geraten ins Wanken; Schiffe, die Lebensmittel transportieren, sind gezwungen, Afrika zu umfahren (und riskieren, ihre Fracht nach Ablauf des Haltbarkeitsdatums auszuliefern); die Inflation im riesigen Agrarsektor der EU (im Wert von 70 Milliarden Euro) steigt absehbar rapide an.

Dennoch sollte man ein in die Enge getriebenes Imperium nie unterschätzen.

Die im Westen ansässigen Versicherungskonzerne haben die Regeln der begrenzten Ansarallah-Blockade genau verstanden: So haben russische und chinesische Schiffe freie Fahrt im Roten Meer. Globale Versicherer haben sich nur geweigert, amerikanische, britische und israelische Schiffe zu versichern – genau das, was die Jemeniten wollten.

Deshalb haben die USA das Narrativ vorhersehbar in eine große, fette Lüge verwandelt: „Ansarallah greift die gesamte Weltwirtschaft an“.

Washington verschärfte die Sanktionen (keine große Sache, da der jemenitische Widerstand islamistisch finanziert wird), intensivierte die Bombardierungen und wandte sich im Namen der unantastbaren „Freiheit der Schifffahrt“ – die stets selektiv angewandt wird – an die „internationale Gemeinschaft“, einschließlich der Führer des globalen Südens, die um Gnade bettelten, damit die Schifffahrtsrouten offen blieben. Das Ziel dieser neuen amerikanischen Täuschung ist es, den Globalen Süden dazu zu bringen, seine Unterstützung für die Strategie von Ansarallah aufzugeben.

Achten Sie auf diesen entscheidenden US-Trick: Denn fortan ist es Washington, das in einer neuen perversen Variante der Operation Völkermord-Schutz das Rote Meer für die ganze Welt blockiert. Washington selbst wird davon allerdings verschont bleiben: Die US-Schifffahrt ist auf die pazifischen Handelsrouten angewiesen, nicht auf die westasiatischen. Die asiatischen Kunden und vor allem die europäische Wirtschaft, die bereits durch die russischen Energiesanktionen im Zusammenhang mit der Ukraine schwer getroffen wurde, werden noch mehr leiden.

Nach der Interpretation von Michael Hudson ist es sehr wahrscheinlich, dass die für die US-Außenpolitik verantwortlichen Neocons tatsächlich wollen (kursiv von mir), dass der Jemen und der Iran das Al-Aqsa-Dreieck umsetzen: „Es wird die Hauptenergieverbraucher in Asien treffen, China und andere Länder. Und das (…) wird den Vereinigten Staaten noch mehr Macht geben, die Ölversorgung der Welt zu kontrollieren, als Verhandlungsmasse bei dem Versuch, diese neue internationale Ordnung neu zu verhandeln“.

Das ist in der Tat der klassische Modus Operandi des Imperiums des Chaos.

Die Aufmerksamkeit auf „unser Volk in Gaza“ lenken

Es gibt keine stichhaltigen Beweise dafür, dass das Pentagon auch nur die geringste Ahnung hat, was seine Tomahawks im Jemen abschießen. Daran werden auch mehrere Hundert Raketen nichts ändern. Ansarallah, die bereits acht Jahre lang ununterbrochene Feuerkraft der USA, Großbritanniens, Saudi-Arabiens und der Emirate ertragen – und im Grunde gewonnen – hat, wird sich von ein paar Raketeneinschlägen nicht beirren lassen.

Sogar die sprichwörtlichen „anonymen Beamten“ teilten der New York Times mit, dass „die Lokalisierung der Ziele der Huthis sich als schwieriger als erwartet erwiesen hat“, vorwiegend wegen der schlechten US-Informationen über die jemenitische „Luftabwehr, Kommandozentralen, Munitionslager, Drohnen- und Raketenlager und -produktionsstätten“.

Aufschlussreich ist, wie der jemenitische Premierminister Abdulaziz bin Saleh Habtoor die Entscheidung der Ansarallah für die israelische Blockade als „auf humanitären, religiösen und moralischen Aspekten beruhend“ darstellt. Er bezieht sich dabei vorwiegend auf „unser Volk in Gaza“. Und die Gesamtvision, so erinnert er uns, „entspringt der Vision der Achse des Widerstands“.

Ein Hinweis, den kluge Beobachter als bleibendes Vermächtnis von General Soleimani erkennen werden.

Mit scharfem historischen Gespür – von der Gründung Israels über die Suezkrise bis zum Vietnamkrieg – erinnert der jemenitische Premierminister daran, wie „Alexander der Große die Küste von Aden und die Insel Sokotra erreichte, aber besiegt wurde (…) Invasoren versuchten, die Hauptstadt des historischen Staates Shebah zu besetzen und scheiterten (…) Wie viele Länder haben im Laufe der Geschichte versucht, die Westküste des Jemen zu besetzen und sind gescheitert? Einschließlich Großbritannien.

Es ist für den Westen und sogar für die Mehrheit der Weltbevölkerung absolut unmöglich, die jemenitische Mentalität zu verstehen, ohne vom Engel der Geschichte ein paar Fakten zu lernen.

Gehen wir also zurück zum Meister der Universalgeschichte des 14. Jahrhunderts, Ibn Khaldun, dem Autor der Muqaddimah.

Ibn Khaldun entschlüsselt den Ansarallah-Code

Ibn Khalduns Familie erlebte den Aufstieg des arabischen Reiches und zog im 7. Jahrhundert mit den ersten islamischen Heeren von der kargen Schönheit der Hadramawti-Täler im heutigen Südjemen an den Euphrat.

Ibn Khaldun war ein Vorläufer Kants mit der genialen Einsicht, dass „die Geografie die Grundlage der Geschichte ist“. Und er las den andalusischen Philosophen Averroes aus dem 12. Jahrhundert – wie auch andere Autoren, die mit Platons Werken in Berührung kamen und verstanden, wie dieser im Timaios 360 v. Chr. auf die moralische Stärke der „ersten Menschen“ hinwies.

Ja, es geht um „moralische Stärke“ – für den Westen eine bloße Worthülse, für den Osten eine grundlegende Philosophie. Ibn Khaldun erkannte, dass die Zivilisation von Menschen mit natürlicher Güte und Energie begann und sich ständig erneuerte; von Menschen, die die natürliche Welt verstanden und respektierten, die mit Leichtigkeit lebten, die durch ihr Blut oder durch eine gemeinsame revolutionäre Idee oder religiöse Überzeugung verbunden waren.

Ibn Khaldun definierte diese Kraft, die die Menschen zusammenhielt, als asabiyya.

Wie so viele Wörter in der arabischen Sprache hat asabiyya eine Reihe verschiedener, lose miteinander verbundener Bedeutungen. Die wohl wichtigste Bedeutung ist Korpsgeist, Teamgeist und Stammessolidarität – genau wie bei ansarallah.

Wie Ibn Khaldun zeigt, wird die Macht der asabiyya, wenn sie voll ausgeschöpft wird und weit über den Stamm hinausreicht, mächtiger als die Summe ihrer Teile und kann zu einem Katalysator werden, der die Geschichte umgestaltet, Reiche schafft oder zerstört, Zivilisationen fördert oder zum Zusammenbruch zwingt.

Wir leben zweifellos in einem Moment der Asabiyya, der durch die moralische Kraft des jemenitischen Widerstands herbeigeführt wurde.

Fest wie ein Fels

Die Ansarallah haben die Bedrohung durch den eschatologischen Zionismus – der zufällig ein Spiegelbild der christlichen Kreuzzüge vor einem Jahrtausend ist – von Grund auf verstanden. Und sie sind praktisch die Einzigen, die versuchen, ihn aufzuhalten.

Als zusätzlichen Bonus entlarven sie den plutokratischen Hegemon einmal mehr als Bombenleger im Jemen, dem ärmsten arabischen Nationalstaat, in dem mindestens die Hälfte der Bevölkerung noch immer von „Ernährungsunsicherheit“ betroffen ist.

Aber Ansarallah ist nicht frei von schweren Waffen wie die paschtunischen Mudschaheddin, die die NATO in Afghanistan gedemütigt haben.

Zu ihren Anti-Schiffs-Marschflugkörpern gehören die Sayyad und die Quds Z-O (mit einer Reichweite von bis zu 800 km) und die Al Mandab 2 (mit einer Reichweite von bis zu 300 km).

Zu den ballistischen Anti-Schiffsraketen gehören die Tankil (Reichweite bis zu 500 km), die Asef (Reichweite bis zu 450 km) und die Al-Bahr Al-Ahmar (Reichweite bis zu 200 km). Damit werden der südliche Teil des Roten Meeres und der Golf von Aden abgedeckt, nicht aber z.B. die Inseln des Sokotra-Archipels.

Die jemenitischen Huthis, die etwa ein Drittel der Bevölkerung des Landes ausmachen und das Rückgrat des Ansarallah-Widerstands bilden, haben ihre eigene interne Agenda: Sie wollen eine gerechte Vertretung in der Regierung erreichen (sie haben den Arabischen Frühling im Jemen initiiert), ihren zaydischen Glauben (weder schiitisch noch sunnitisch) schützen, für die Autonomie des Gouvernements Saada kämpfen und sich für die Wiederbelebung des zaydischen Imamats einsetzen, das vor der Revolution von 1962 existierte.

Heute prägen sie das große Ganze. Kein Wunder, dass die Ansarallah die arabischen Vasallen des Hegemons erbittert bekämpft – vorwiegend jene, die unter der Trump-Administration ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen mit Israel unterzeichnet haben.

Der saudisch-emiratische Krieg gegen den Jemen, den der Hegemon „von hinten“ führte, war ein Sumpf, der Riad sieben Jahre lang monatlich mindestens sechs Milliarden Dollar kostete. Er endete mit einem wackeligen Waffenstillstand im Jahr 2022 und einem De-facto-Sieg der Ansarallah. Ein Friedensabkommen wurde trotz saudischer Bemühungen von den USA abgelehnt.

Nun stellt Ansarallah die Geopolitik und die Geowirtschaft auf den Kopf, nicht nur mit ein paar Raketen und Drohnen, sondern mit einem Meer von List und strategischem Scharfsinn. Um ein chinesisches Sprichwort zu zitieren: Ein einziger Stein verändert den Lauf eines Baches, und dieser verändert den Lauf eines mächtigen Flusses.

Epigonen des Diogenes können immer wieder halb im Scherz anmerken, dass die strategische Partnerschaft zwischen Russland, China und dem Iran mit ihren eigenen, gut platzierten Steinen zu diesem Weg zu einer gerechteren Ordnung beigetragen haben könnte. Das ist das Schöne daran: Wir können diese Steine vielleicht nicht sehen, nur die Auswirkungen, die sie haben. Aber was wir sehen, ist der jemenitische Widerstand, fest wie ein Fels.

Die Aufzeichnungen zeigen, dass der Hegemon wieder einmal auf Autopilot geschaltet hat: Bombe, Bombe, Bombe. Und bombardieren heißt in diesem Fall, die Aufmerksamkeit von einem Völkermord abzulenken, der in Echtzeit von Israel, dem Flugzeugträger des Imperiums in Westasien, begangen wird.

Dennoch kann die Ansarallah jederzeit den Druck erhöhen, indem sie an ihrem Narrativ festhält und, angetrieben von der Macht der Asabiyya, dem Hegemon ein zweites Afghanistan liefert, gegen das der Irak und Syrien wie ein Wochenende in Disneyland aussehen werden.