Das gewinnorientierte Zensurmodell von NewsGuard vereint staatliche und unternehmerische Macht.

Lee Fang

Das Start-up-Unternehmen zur Bekämpfung von Desinformation arbeitet eng mit dem Verteidigungsministerium, den Geheimdiensten und dem weltweit größten Marketingkonglomerat zusammen.

Im Mai 2021 präsentierte L. Gordon Crovitz, ein Medienmanager, der zum Investor des Start-ups wurde, den Managern von Twitter ein mächtiges Zensurwerkzeug.

In einem Schriftwechsel, der im Rahmen der „Twitter Files“-Enthüllungen über Medienzensur ans Licht kam, pries Crovitz, ein ehemaliger Herausgeber des Wall Street Journal, sein Produkt NewsGuard als „Impfstoff gegen Desinformation“ an. In seiner schriftlichen Ankündigung hob er hervor, dass es sich um ein „eigenständiges Produkt“ handele, das über eine Erweiterung des Microsoft-Browsers Edge hinausgehe und „für die interne Nutzung durch Content-Moderations-Teams“ gedacht sei. Crovitz versprach ein sofort einsatzbereites Tool, das künstliche Intelligenz auf der Basis von NewsGuard-Algorithmen nutzen würde, um Inhalte auf der Grundlage von Hashtags und Suchbegriffen, die das Unternehmen mit gefährlichen Inhalten in Verbindung bringt, schnell zu überprüfen.

Wie würde das Unternehmen die Wahrheit herausfinden? Bei Themen wie COVID-19 würde NewsGuard die Leser nur zu offiziellen Regierungsquellen wie den Federal Centers for Disease Control weiterleiten. Weitere Verbündete bei der Moderation von Inhalten sind laut Crovitz „Nachrichtendienste und nationale Sicherheitsbehörden“, „Reputationsmanagement-Anbieter“ und „Regierungsbehörden“, die mit dem Unternehmen zusammenarbeiten, um Trends bei Falschinformationen zu erkennen. Anstatt nur einzelne Formen von Fehlinformationen zu überprüfen, warb NewsGuard mit der Fähigkeit, die „allgemeine Vertrauenswürdigkeit von Websites“ zu bewerten und „COVID-19-Fehlinformationen von Hunderten populärer Websites zu verhindern“.

Der letztlich erfolglose Versuch von NewsGuard wirft ein Schlaglicht auf die zunehmenden Bemühungen von Regierungen in aller Welt, Meinungsäußerungen zu kontrollieren – von echter Desinformation bis zu Abweichungen von offiziell sanktionierten Darstellungen. In den Vereinigten Staaten, wie die Twitter-Akten zeigen, nehmen diese Bemühungen oft die Form direkter Appelle der Regierung an Social-Media-Plattformen und Nachrichtenagenturen an. Häufiger arbeitet die Regierung mit scheinbar harmlosen Nichtregierungsorganisationen wie dem Stanford Internet Observatory zusammen, um von ihr missbilligte Meinungsäußerungen zu unterbinden.

Oder sie bezahlt, um Meinungsäußerungen zu erzwingen, indem sie Regierungsverträge mit Organisationen wie NewsGuard abschließt, einem gewinnorientierten Unternehmen mit besonders großem Einfluss. NewsGuard wurde 2018 von Crovitz und seinem Mitgeschäftsführer Steven Brill, einem Anwalt, Journalisten und Unternehmer, gegründet und versucht, die Arbeit zur Umgestaltung des Internets zu monetarisieren. Der potenzielle Markt für diese Art der Sprachüberwachung, so NewsGuard in seinem Pitch auf Twitter, belaufe sich auf 1,74 Milliarden Dollar – eine Industrie, die sie erobern wollen.

Statt wie viele andere Anti-Desinformationsgruppen nur Gegenargumente zu unglaubwürdigen Informationen anzubieten, hat NewsGuard ein Geschäftsmodell entwickelt, bei dem ganze Nachrichtenseiten mithilfe eines individuellen Bewertungssystems als vertrauenswürdig oder unglaubwürdig eingestuft werden. Die Bewertungen – die im Microsoft-Browser Edge und anderen Systemen, die das Plugin verwenden, neben dem Namen der Website erscheinen – basieren auf einer Skala von null bis 100 und orientieren sich an – wie NewsGuard es nennt – „neun unpolitischen Kriterien“, darunter „sammelt und präsentiert Informationen verantwortungsvoll“ (18 Punkte), „vermeidet irreführende Schlagzeilen“ (10 Punkte), „veröffentlicht nicht wiederholt falsche oder grob irreführende Inhalte“ (22 Punkte) usw.

Kritiker weisen darauf hin, dass solche Bewertungen vollkommen subjektiv sind – die New York Times beispielsweise, die während der Russiagate-Affäre wiederholt falsche und einseitige Informationen aus anonymen Quellen verbreitete, erhielt eine Bewertung von 100 Prozent. RealClearInvestigations, das 2019 für die Enthüllung des „Whistleblowers“ von Trumps erster Amtsenthebung kritisiert wurde (während viele andere Medien, einschließlich der Times, dies bisher nicht getan haben), hat eine Bewertung von 80%. (Siehe den Austausch zwischen NewsGuard und RCI über den Whistleblower.) Unabhängige Nachrichtenagenturen mit Anti-Establishment-Tendenzen erhalten besonders niedrige Bewertungen von NewsGuard, wie die libertäre Nachrichtenseite Antiwar.com mit einer Bewertung von 49,5 % und die konservative Seite The Federalist mit einer Bewertung von 12,5 %.

Auf der Website des Unternehmens, das für sich in Anspruch nimmt, die vertrauenswürdige Instanz im Internet zu sein, heißt es, dass es etwa 95 % der Nachrichtenquellen im englischen, französischen, deutschen und italienischen Web überprüft hat. Es hat auch Berichte über Desinformation im Zusammenhang mit China, den Kriegen zwischen der Ukraine und Russland sowie Israel und der Hamas veröffentlicht. Das Modell wurde unter anderem von CNN und der New York Times als praktikable Lösung im Kampf gegen Fake News gelobt.

NewsGuard setzt sich dafür ein, dass sein Browser-Screening-Verfahren von Bibliotheken, akademischen Zentren, Nachrichten-Aggregationsportalen und Internet Service Providern eingesetzt wird. Die Reichweite von NewsGuard ist jedoch weitaus größer, da das Unternehmen auch andere Produkte an soziale Medien und andere Inhaltsanbieter sowie an Werbetreibende verkaufen möchte. „Der schlimmste Albtraum eines Werbetreibenden ist, dass eine Anzeige das Vertrauen auch nur eines Kunden in eine Marke beschädigt“, sagt Crovitz in einer Pressemitteilung, in der er NewsGuards „BrandGuard“-Service für Werbetreibende anpreist. „Wir bitten sie, einen Bruchteil dessen zu zahlen, was sie ihren PR-Leuten und Lobbyisten zahlen, um über das Problem zu sprechen“, sagte Crovitz gegenüber Reportern.

NewsGuard ist der größte Investor und das größte Konglomerat von Marketingagenturen der Welt. Zu den Kunden von NewsGuard gehört Pfizer, dessen Impfstoff COVID von einigen Nachrichtenagenturen infrage gestellt wurde und schlechte Bewertungen erhielt.

Das BrandGuard-Tool von NewsGuard bietet eine „Ausschlussliste“, die Werbetreibende davon abhält, Werbefläche auf Seiten zu kaufen, die NewsGuard als problematisch einstuft. Dieser Warndienst führt jedoch zu inhärenten Interessenkonflikten mit dem Finanzmodell von NewsGuard: Käufer des Dienstes können auch problematische Unternehmen sein, die ein Interesse daran haben, ihr Image zu schützen und aufzupolieren.

Ein typisches Beispiel: Publicis Groupe, der größte Investor von NewsGuard und das weltweit größte Konglomerat von Marketingagenturen, hat die Technologie von NewsGuard in seine Tochtergesellschaften integriert, die Online-Werbung schalten. Die Frage des Konflikts stellt sich, da Publicis eine Reihe von Unternehmens- und Regierungskunden vertritt, darunter Pfizer – dessen Impfstoff COVID von einigen Nachrichtenagenturen infrage gestellt wurde, die schlechte Bewertungen erhielten. Weitere Investoren sind Bruce Mehlman, ein Lobbyist aus Washington, der eine lange Liste von Kunden hat, darunter United Airlines und ByteDance, die Muttergesellschaft der viel kritisierten chinesischen Social-Media-Plattform TikTok.

NewsGuard sieht sich zunehmender Kritik ausgesetzt, dass es nicht als neutraler öffentlicher Dienst gegen Online-Propaganda agiert, sondern stattdessen als undurchsichtiger Agent für seine Regierungs- und Firmenkunden auftritt, um Meinungen zu unterdrücken, die schlicht ihren eigenen Interessen zuwiderlaufen.

Unterstützt wird die Kritik durch interne Dokumente wie das Angebot von NewsGuard an Twitter, das dieser Reporter während der Berichterstattung über die Twitter Files im vergangenen Jahr erhielt, sowie durch Regierungsdokumente und Gespräche mit unabhängigen Medienseiten, auf die das Startup abzielt.

Und obwohl das Angebot an Twitter (jetzt Elon Musk’s X) „nirgendwo ankam“, so Matt Skibinski, CEO von NewsGuard, sei sein Unternehmen „gerne bereit, unsere Daten an Twitter oder jede andere Plattform zu lizenzieren, die davon profitieren könnte“. Zufälligerweise (oder auch nicht) wird X in NewsGuards neuestem „Falschinformationsmonitor“ kritisiert, mit der Überschrift: „Blue-Checked, ‚Verified‘ Users on X Produce 74 Percent of the Platform’s Most Viral False or Unsubstantiated Claims Relating to the Israel-Hamas War (Blau geprüfte, „verifizierte“ Nutzer auf X produzieren 74 Prozent der am häufigsten verbreiteten falschen oder unbelegten Behauptungen über den Krieg zwischen Israel und Hamas)“.

Inzwischen hat Consortium News, eine der von NewsGuard angegriffenen Seiten, Klage gegen NewsGuard wegen Verletzung des ersten Verfassungszusatzes und Verleumdung eingereicht.

Seit letztem Jahr werden Benutzer, die die Schlagzeilen in bestimmten Browsern lesen, die NewsGuard enthalten, vor dem Besuch von Consortium News gewarnt. Ein scharlachrotes NewsGuard-Warn-Popup sagte: „Seien Sie vorsichtig“ und behauptete, dass die investigative Nachrichtenseite „falsche Behauptungen über den Ukraine-Russland-Krieg veröffentlicht hat“. Die Warnung informierte auch ein Netzwerk von Werbetreibenden, Nachrichtenaggregatoren und Social-Media-Plattformen, dass Consortium News nicht vertrauenswürdig sei.

Doch Consortium News, gegründet von dem verstorbenen Enthüllungsjournalisten und Polk-Preisträger Robert Parry, der für seine scharfe Kritik an der US-Außenpolitik bekannt ist, ist alles andere als ein Fake-News-Verlag. Und NewsGuard, das Unternehmen, das versucht, ihn zu unterdrücken, ist nach Ansicht des Consortiums kaum ein unparteiischer Faktenprüfer, da es unter dem Einfluss der Regierung steht.

NewsGuard brachte das Label an, nachdem es das Konsortium aufgefordert hatte, sechs auf der Website veröffentlichte Artikel zurückzuziehen oder zu korrigieren. In diesen Artikeln ging es um weitverbreitete Behauptungen über neonazistische Elemente in der ukrainischen Armee und den Einfluss der USA auf das Land – Themen, die von anderen glaubwürdigen Medien bestätigt wurden. Nachdem die Redakteure des Konsortiums sich geweigert hatten, die Berichte zu entfernen und eine ausführliche Gegendarstellung angeboten hatten, wurde die gesamte Website als Falschinformation gekennzeichnet, die mehr als 20.000 Artikel und Videos umfasst, die auf der Website seit ihrer Gründung im Jahr 1995 veröffentlicht wurden.

Die linke Nachrichtenseite glaubt, dass die Kennzeichnung Teil eines bezahlten Zensurprogramms war. Sie weist darauf hin, dass Consortium News ins Visier genommen wurde, nachdem NewsGuard im Jahr 2021 vom Verteidigungsministerium einen Auftrag in Höhe von 749.387 US-Dollar erhalten hatte, um „falsche Darstellungen“ im Kontext des Krieges zwischen der Ukraine und Russland sowie andere Formen ausländischer Einmischung zu identifizieren.

Bruce Afran, ein Anwalt von Consortium News, ist anderer Meinung. „Was hier wirklich passiert, ist, dass NewsGuard versucht, diejenigen ins Visier zu nehmen, die eine von der Regierungslinie abweichende Meinung vertreten“, sagte Afran. Er reichte im vergangenen Monat eine geänderte Klage ein, in der er behauptete, dass NewsGuard nicht nur seinen Mandanten verleumde, sondern auch als Front für das Militär agiere, um kritische Berichterstattung zu unterdrücken.

„Es besteht eine große Gefahr, auf diese Weise verleumdet zu werden“, fuhr Afran fort. „Die Regierung kann die Verfassung nicht umgehen, indem sie eine private Partei beauftragt.“

Joe Lauria, Chefredakteur von Consortium News, berichtete, dass anonyme Social-Media-Konten in den vergangenen Jahren auch seine Website ins Visier genommen hätten, indem sie fälschlicherweise eine Verbindung zur russischen Regierung behaupteten, um sein Unternehmen zu diskreditieren.

„NewsGuard muss das Schlimmste sein“, sagt Lauria. „Sie markieren uns auf eine Art und Weise, an die wir uns erinnern. Jeder Nachrichtenartikel, den wir veröffentlichen, wird mit dem Etikett der Fehlinformation verunglimpft.“

Sowohl Lauria als auch Afran äußerten die Befürchtung, dass NewsGuard weiterhin mit der Regierung oder den Geheimdiensten zusammenarbeiten könnte. In den vergangenen Jahren hatte NewsGuard mit dem Global Engagement Center des Außenministeriums zusammengearbeitet. Inwieweit NewsGuard noch mit dem Pentagon zusammenarbeitet, ist unklar. Anfang dieses Jahres schrieb Crovitz jedoch eine E-Mail an den Journalisten Matt Taibbi, in der er die Zusammenarbeit mit der Regierung verteidigte und sie im Präsens beschrieb, was darauf hindeutet, dass sie fortgesetzt wird:

Wie bereits bekannt, konzentriert sich unsere Arbeit für das Cyber Command des Pentagon auf die Identifizierung und Analyse von Informationsoperationen feindlicher Regierungen, einschließlich Russlands und Chinas, gegen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten. Unsere Analysten warnen Beamte in den USA und in anderen Demokratien, einschließlich der Ukraine, vor neuen Falschinformationen, die gegen Amerika und seine Verbündeten gerichtet sind, und wir vermitteln ein Verständnis dafür, wie sich diese Desinformationen online verbreiten. Wir sind stolz auf unsere Arbeit gegen russische und chinesische Desinformation im Namen der westlichen Demokratien.

Das Unternehmen hat bisher nicht auf die von Consortium News bei einem Bundesgericht in New York eingereichte Klage geantwortet. Im Mai dieses Jahres beantwortete das Air Force Research Lab eine Anfrage der Journalistin Erin Marie Miller zum NewsGuard-Vertrag. Der Inhalt des Arbeitsvorschlags wurde komplett geschwärzt.

Auf die Frage, ob das Unternehmen weiterhin mit Geheimdiensten zusammenarbeite, antwortete Skibinski: „Wir lizenzieren unsere Daten über falsche Behauptungen staatlicher Medienquellen und staatlich geförderte Desinformationsbemühungen aus China, Russland und dem Iran an den Verteidigungs- und Geheimdienstsektor, wie wir auf unserer Website beschreiben“.

Nehmen wir den Fall von The Daily Sceptic, einer kleinen Publikation, die von dem konservativen englischen Kommentator Toby Young gegründet und herausgegeben wurde. The Daily Sceptic ist ein Forum für Journalisten und Akademiker, in dem sie eine Reihe stark vertretener öffentlicher politischer Orthodoxien infrage stellen, sogar solche über den COVID-19-Impfstoff und den Klimawandel, und ist damit ein echter Dissident.

Vergangenes Jahr wandte sich Young an NewsGuard in der Hoffnung, die Bewertung seiner Website von 74,5 zu verbessern.

In einer Reihe von E-Mails aus den Jahren 2022 und 2023, die später an RealClearInvestigations weitergeleitet wurden, antwortete NewsGuard Young, indem es Artikel auflistete, die seiner Meinung nach Formen der Fehlinformation darstellten, wie Berichte, dass der Impfstoff von Pfizer potenzielle Nebenwirkungen habe. Die Website übt scharfe Kritik an der Politik von COVID-19, z.B. an den Zwangsverpflichtungen.

Anicka Slachta, Analystin bei NewsGuard, wies auf Artikel hin, die die Wirksamkeit von Impfstoffen und Impfverboten infrage stellten. The Daily Sceptic berichtete beispielsweise über einen Artikel, in dem COVID-19-Verbote als „unnötig, unwirksam und schädlich“ bezeichnet wurden, und berief sich dabei auf wissenschaftliche Literatur der Johns Hopkins University.

Anstatt diese Behauptung zu widerlegen, zitierte Slachta einfach die gegenteilige Meinung eines anderen Wissenschaftlers, der die Argumente der Sperrkritiker kritisierte. Und die Hopkins-Studie, so Slachta, sei nicht von Experten begutachtet worden. Natürlich wird das Thema weiterhin ernsthaft diskutiert. Schweden lehnte das drakonische Einsperren von Schulen und Betrieben ab, das in den meisten Ländern Nordamerikas und Europas eingeführt wurde, und hat dennoch eine der niedrigsten „Übersterblichkeitsraten“ in beiden Regionen.

Young und andere erklärten, dass es sich bei dem von NewsGuard aufgezeigten Problem nicht um einen Fall von Fehlinformation handele, sondern vielmehr um eine laufende Debatte, in der Wissenschaftler und Gesundheitsexperten weiterhin die moralischen, wirtschaftlichen und gesundheitlichen Fragen untersuchen, die durch solche Maßnahmen aufgeworfen werden. In seiner Antwort auf die Fragen von NewsGuard zu dem Artikel über die Abriegelung fügte Young hinzu, dass seine Website nicht behaupte, dass das Hopkins-Papier von Experten überprüft worden sei, und fügte hinzu, dass seine Ergebnisse durch ein Papier des National Bureau of Economic Research bestätigt worden seien.

Für NewsGuard stellte Youngs Website jedoch offensichtlich eine Gefahr der Fehlinformation dar, da sie einfach über das Thema berichtete und sich weigerte, einen Rückzieher zu machen. E-Mails zwischen NewsGuard und Daily Sceptic zeigen, dass Young geduldig auf die Fragen des Unternehmens antwortete; außerdem fügte er den von NewsGuard markierten Artikeln Postskripte mit Links zu den Faktenüberprüfungen und Widerlegungen dieser Faktenüberprüfungen hinzu. Young ging noch einen Schritt weiter und fügte Aktualisierungen zu anderen Artikeln hinzu, die von Nichtregierungsorganisationen, die Fakten überprüften, infrage gestellt wurden. „Ich habe auch Postskripte zu anderen Artikeln hinzugefügt, die nicht von Ihnen markiert wurden, aber von anderen Organisationen wie Full Fact und Reuters überprüft wurden“, schrieb Young an Slachta.

Das war bislang nicht genug. Nach einer Reihe von E-Mails, die hin und her gingen, erklärte NewsGuard, dass es sich nur mit der Entfernung der Artikel zufrieden geben würde, von denen viele, wie der Artikel über die Eindämmung, keine Unwahrheiten enthielten. Nach dieser Interaktion senkte NewsGuard die Bewertung von Daily Sceptic auf 37,5/100.

„Ich fürchte, Sie haben mir keine andere Wahl gelassen, als zu dem Schluss zu kommen, dass NewsGuard eine parteiische Seite ist, die versucht, Nachrichtenseiten, deren Politik sie missbilligt, unter dem Vorwand zu demontieren, potenzielle Werbekunden davor zu schützen, mit ‚Falsch-‚ und ‚Desinformation‘ in Verbindung gebracht zu werden“, schrieb Young in seiner Antwort. „Warum machen Sie sich die Mühe, den Anschein von Fairness zu wahren, John? Halbieren Sie einfach wieder meine Einschaltquoten, was Sie machen werden, egal was ich sage“.

In einer Antwort auf eine Frage zur Herabstufung des Daily Sceptic bestritt Skibinski von NewsGuard, dass seine Firma irgendwelche „Forderungen“ an Verleger stelle. „Wir rufen sie einfach an und stellen Fragen zu ihren redaktionellen Praktiken“, schrieb er. „Das nennt man Journalismus.“

Seine Erfahrungen spiegelten die von Consortium wider. Afran, der Anwalt der Website, wies darauf hin, dass NewsGuard ein willkürliches Verfahren anwende, um Gegner zu bestrafen, und zitierte die jüngste Studie des Unternehmens über Fehlinformationen über den Krieg zwischen Israel und der Hamas. „Sie haben 250 Beiträge aus Tweets herausgepickt, von denen sie wussten, dass sie falsch waren, und sie versuchen den Eindruck zu erwecken, dass alles von X unzuverlässig ist“, sagte der Anwalt. „Was sie also tun, und das wird von den Mainstream-Medien aufgegriffen, führt tatsächlich dazu, dass X, früher Twitter, jetzt Werbeeinnahmen verliert, und das buchstäblich auf der Grundlage von 250 Beiträgen unter den Milliarden von Beiträgen auf Twitter.“

Der Versuch, Daily Sceptic, einen Journalisten, der Pharmaprodukte und -politik kritisiert, zu dämonisieren und von der Liste zu streichen, spiegelt einen inhärenten Konflikt mit dem größten Geldgeber von NewsGuard wider: Publicis Groupe.

Der Publicis-Kunde Pfizer hat Publicis mit dem Management seiner weltweiten Medien- und Werbeaktivitäten beauftragt, was sich in den 2,3 Milliarden Dollar widerspiegelt, die der Pharmariese im vergangenen Jahr für Werbung ausgab.

Die Beziehung zwischen NewsGuard und Publicis erstreckt sich auf die gesamte Kundenliste des in Paris ansässigen Marketingkonglomerats, darunter LVHM, PepsiCo, Glaxo Smith Kline, Burger King, ConAgra, Kellogg Company, General Mills und McDonalds. „NewsGuard wird in der Lage sein, ‚weiße Listen‘ von Nachrichtenseiten zu veröffentlichen und zu lizenzieren, die unsere Kunden nutzen können, um legitime Verlage zu unterstützen und gleichzeitig den Ruf ihrer Marken zu schützen“, sagte Maurice Lévy, Chairman der Publicis Groupe, bei der Vorstellung von NewsGuard.

Mit anderen Worten: Wenn Corporate Watchdogs wie Daily Sceptic oder Consortium News von NewsGuard abgestraft werden, kommt das Ranking-System einer schwarzen Liste gleich, die Werbetreibenden zeigt, wo sie ihr Geld nicht ausgeben sollten.

„NewsGuard zielt eindeutig darauf ab, die Wahrheit zu zensieren“, sagte Dr. Joseph Mercola, ein Experte, dessen Website von NewsGuard als Fehlinformation eingestuft wurde, nachdem sie Berichte über den möglichen Ursprung von COVID-19 aus einem Labor in Wuhan, China, veröffentlicht hatte.

„Wenn man bedenkt, dass Publicis die meisten großen Pharmaunternehmen der Welt vertritt und die Gründung von NewsGuard finanziert hat, ist es nicht weit hergeholt anzunehmen, dass Publicis die Bewertungen von NewsGuard über Konkurrenten aus der Pharmaindustrie beeinflussen könnte“, fügte Mercola in einer Online-Erklärung hinzu.