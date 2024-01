Die Kriegstrommeln werden lauter

In den vergangenen Wochen gab es eine Reihe von hoch koordinierten und nicht zufälligen Warnungen hinsichtlich eines drohenden großen Krieges in Europa.

Daily Mail – Deutschland bereitet sich für 2025 auf Angriff von Putin gegen NATO vor: Geheimpläne sind durchgesickert, die Schritt für Schritt aufdecken, wie Russland innerhalb von 18 Monaten den Konflikt bis zum offenen Krieg eskalieren wird

-Geheimdokumente des Deutschen Verteidigungsministeriums legen Ratgeber zum Weltuntergang offen

Die Karte der DailyMail erklärt kurz und bündig die angeblichen “durchgesickerten Pläne” Schritt für Schritt:

Auf den ersten Blick wirkt es absurd: haben diese Leute uns nicht gerade gesagt, dass Russland schwach ist; dass die Russische Armee total vernichtet wurde; dass -laut Lindsey Graham-Russland komplett zusammengebrochen ist aufgrund “einer kleinen Investition”amerikanischer Gelder in Händen der heroischen Ukrainischen Streitkräfte?

Erinnern wir uns an folgende Nachricht, die sich vor einigen Wochen wie ein Lauffeuer verbreitete:

“US Geheimdienst Offizielle schätzen ein, dass Russland im Grunde seine gesamte ursprüngliche Invasionsarmee verloren hat – anfänglich geschätzt auf ungefähr 200,000 – dazu weitere 115,000 … Warum also glauben so viele amerikanische Politiker an #Putin’s Narrativ, dass Zelensky und seine Generäle keinen entscheidenden Sieg im Krieg davontragen können?”

Wie ist es möglich, das eine komplett vernichtete Armee sich so schnell wieder erholen kann, um das gesamte Europa unter einer Flutwelle zu begraben? Man bekommt schnell einen Eindruck davon, wie solcherart klischeehafte ‘Legenden’ über Russland entstehen, die während des 2. Weltkrieges und auch darüber hinaus so ausuferten.

Sie werden auch bemerken, dass die genauen Zeitangaben oben dazu dienen, die Angst-Reaktion bei den Lesern auszulösen: es entsteht die Illusion von Autorität und Vertrauen in Expertenmeinung, da alle Daten so akkurat indiziert sind, dass es sich um eine auf wissenschaftlicher Grundlage basierende beschlossene Abmachung handeln muss. Ein billiger, psychologischer Taschenspielertrick.

Zurück zum Zeitplan: jede Entwicklung wird näher erläutert. Das Wichtigste ist es, nicht zu vergessen, dass solche Projektionen immer die übermittelten Absichten des Hauptantagonisten selbst, also des US/NATO Imperiums darstellen. Also für jede von ihnen aufgeführte Aktion, übermitteln sie uns auf bedrohliche Weise genau, wofür sie sich selber gerne einsetzen wollen.

Zum Beispiel:

Im Juli, so beginnt das Szenario, folgt auf einen zunächst verdeckten, ein später immer offener zutage tretender Angriff seitens Russlands auf den Westen.

> Schwerwiegende Cyber-Attacken und andere Formen der hybriden Kriegsführung, hauptsächlich in den Baltischen Staaten, werden zu neuen Krisen führen. Russland beginnt mit dem Aufhetzen ethnischer russischer Minderheiten in Estland, Lettland und Litauen.

Allein daraus wird bereits das offene Muster der psychologischen Operation ersichtlich. Diese Woche allein war voll mit westlichen Provokationen im Baltikum, wo nun offen ethnische Russen wegen aller möglichen Verstöße verfolgt werden. Die größte Story der Woche war die zwangsweise Ausweisung eines 82-jährigen Russen aus Lettland.

Lettland deportiert 82 jährigen russischen pensionierten Militär Boris Katkov

Laut Beschluss des Ministerium des Innern, wurde ein älterer Mann, der Ehefrau, Kinder und Enkelkinder in Lettland hat, als Gefahr für die nationale Sicherheit angesehen und zur Deportation verurteilt, verbunden mit unbefristetem Rückkehrverbot.

Während Estland Säbel rasselnd provokative feindliche Massnahmen verkündete, billigte sein Präsident offen die Angriffe der Ukraine auf Ziele in Russland:

Estland ist gegen Einschränkungen, wenn es um Angriffe mit von den westlichen Partnern zur Verfügung gestellten Waffen gegen die Russische Föderation geht, so der Präsident Estlands während eines Treffens mit Zelensky. Zusätzlich will Estland die Ukraine bis 2027 mit 1.2 Milliarden Euro unterstützen.

Man beginnt zu verstehen, wie es funktioniert. Die NATO Kriegsmaschine beschuldigt Russland etwas zu tun, wofür sie selbst bereits den Boden bereiten. Sie werden weiterhin an der Eskalationsspirale drehen und provozieren bis Russland sich gezwungen sieht, eine beiläufige Warnung auszusprechen – dann schlagen sie zu, mit einem gut-koordiniertem Medien Blitz, indem sie Russlands’ Antwort als “Beweis” von Feindseligkeit und einer grossen bevorstehenden Militäraktion gegen das “demokratische” Baltikum darstellen.

Der “durchgesickerte deutsche Bericht” beschreibt insbesondere wie Russland beginnen wird “ethnische Russen” in den baltischen Staaten aufzuhetzen: können Sie sehen, wie einfach Russlands defensive Reaktion auf die andauernden Provokationen als “Aufhetzen” der ethnischen Bevölkerung ausgelegt wird? Russland kann eine einfache Erklärung abgeben und ethnische Russen dort warnen, vorsichtig zu sein und es würde sofort verdreht und missgedeutet als eine Art subversiver Aufruf oder Anpfiff zum Aufstand.

Als Nächstes werden sie witziger weise voraussagen, dass Russland die ‘bedrohlichen’ Zapad Übungen im September 2024 in Weissrussland abhalten wird, als endgültige Vorwarnung und Inszenierung vor der geplanten Invasion der NATO – nur, dass Zapad eine jährlich wiederkehrende Reihe von Übungen ist, die bereits automatisch für eine Zeit später im Jahr eingeplant ist. Ein weiterer klarer Fall von lächerlicher Verdrehung mit dem Ziel Routinevorgänge als ‘gefährliche Provokationen’ darzustellen.

Wie Sie sehen, werden mittels Täuschung bereits vorbestimmte Ereignisse, von denen einige von ihnen selbst herbeigeführt werden, als unheilvolle Vorhersagen verkauft. Das ist billige Marktschreierei und Kriegstreiberei vom Feinsten.

Natürlicherweise wäre in ihrer Vorstellung der nächste “Schritt” der, dass Russland damit beginnt, das Thema Suwalki Lücke in Kaliningrad anzugehen.

Aber Putins’ Hauptziel wird darin bestehen, einen kleinen Landstrich anzugreifen, auch bekannt als Suwalki Lücke. Polen und Litauen haben dieses Gebiet umkämpft, aber heute ist es Teil Polens und die einzige Landesgrenze zwischen dem europäischen Festland und den Baltischen Staaten.

Russlands aggression gegen unsere Ostflanke.

Die NATO probt Verteidigungsszenario der Allianz,”Weg in den Konflikt”

Aber hier kommt der Knüller – Vorsicht leicht fehlerhafte automatische Übersetzung der BILD:

Ab Dezember 2024 sieht das Szenario auf dem Gebiet der Suwalki Lücke einen “künstlichen ‘Grenzkonflikt’ und “Aufruhr mit zahlreichen Toten” vor.

Ironischerweise ist es zu einem Augenblick in welchem die Vereinigten Staaten vor der Abwahl Joe Bidens stehen und für ein paar Wochen Durcheinander herrscht, dass sich das Übungsszenario in Russland wiederholen könnte, deutsche Streitkräfte in der Ostukraine – die Invasion von 2014 nun auf Nato Gebiet!

Bemerken Sie, wie all diese Pläne zufällig genau mit dem Zeitpunkt der US Präsidentschaftswahlen 2024 zusammentreffen? Können Sie sich erinnern, wie Tucker Carlson seiner festen Überzeugung Ausdruck verlieh, dass die große “Oktober Überraschung” von 2024 Krieg mit Russland sein wird und die darauffolgende Annullierung der Wahlen?

Tucker Carlson weist Befürchtungen über ein Maskenmandat zurück und sagt stattdessen Krieg mit Russland voraus. Der ehemalige Fox News Moderator Tucker Carlson hat Befürchtungen der Republikaner über ein Maskenmandat zurückgewiesen während er voraussagt das Präsident Joe Biden stattdessen Russland den Krieg erklären wird, um 2024 ‘an der Macht” zu bleiben.

Alex Jones und andere ebenso haben dasselbe geschrieben:

Alex Jones: Experten warnen, dass der tiefe Staat plant, die Präsidentschaftswahlen 2024 abzusagen, Krieg mit Russland in vollem Umfang eröffnen.

Nicht, dass ich das ernst nehmen würde, aber angesichts der Umstände waren die Berichte von vor Monaten sehr interessant, in denen Amazon’s Alexa antwortete, dass das Kriegsermächtigungsgesetz zur Anwendung kommt und die Wahlen 2024 annulliert werden:

Natürlich sehen einige es jetzt als ebenso erforderlich an, an dieser Stelle den berühmten Deagal 2025 Prognosebericht über Bevölkerungsabnahme zu erwähnen. Ich habe bereits früher betont, dass ich nicht viel darauf gebe, aber alles wird gebührend zur Kenntnis genommen.

Unbestreitbar ist jedoch die zeitliche Abstimmung der neuen Deutschland/NATO Prognosen eines potenziellen Krieges Ende 2024 oder Anfang 2025, was sehr verdächtig erscheint und sicher Teil des Plans ist, möglicherweise die Wahlen zu annullieren. Sie werden flexibel bleiben, je nachdem, in welche Richtung sich die Dinge bis dahin entwickeln. Es müssen keine drastischen Maßnahmen ergriffen werden, wenn z. B. Trump zu diesem Zeitpunkt bereits ohnehin “erledigt” ist:

Vivek Ramaswamy: Ja, ich las Präsident Trumps Truth Social Post. Es ist ein unglücklicher Zug seitens seiner Wahlkampfberater, Ich denke nicht, das Eigenbeschuss hilfreich ist. Donald Trump war der grösste Präsident des 21. Jahrhunderts und ich werde ihn nicht kritisieren als Antwort auf seine letzte Attacke.

Ich bin hier mit zehntausenden Menschen aus Iowa während 390+ Veranstaltungen zusammengetroffen und sie sind zutiefst besorgt – wie ich auch – dass dieses “System” Donald J. Trump nicht wieder auch nur in die Nähe des Weissen Hauses lassen wird. Es scheint, dass sie “Alles” versuchen werden, um ihn von der Macht fernzuhalten.