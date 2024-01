Bricht Krankheit X im Jahr 2025 aus?

Das Pandemie-Abkommen der WHO ist das Tor zu einem globalen, totalitären Regime von oben nach unten, einer Ein-Welt-Regierung. Der Grund, warum wir sicher sein können, dass es weitere Pandemien geben wird, sei es durch Angst und Hype allein oder durch eine tatsächliche Biowaffe, die genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist, dass der Übernahmeplan, auch bekannt als „The Great Reset“, auf der Prämisse beruht, dass wir eine globale Biosicherheitsüberwachung und eine zentralisierte Reaktion brauchen

Eine neue Seuche wird wahrscheinlich im Jahr 2025 geboren, und die Medien bereiten uns bereits darauf vor

Vom 15. bis 19. Januar 2024 trafen sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf dem Gipfel des Weltwirtschaftsforums (WEF) in Davos, wo das Hauptthema der Diskussion die „Vorbereitung auf die Krankheit X“ war, eine hypothetische neue Pandemie, die laut Prognosen 20 Mal mehr Menschen töten wird als COVID-19

Im August 2023 wurde in Wiltshire, England, eine neue Impfstoff-Forschungseinrichtung eingerichtet, um die Arbeit an einem Impfstoff gegen die unbekannte „Krankheit X“ aufzunehmen

Der US-Kongress brachte im Juni 2023 den „Disease X Act of 2023“ (H.R.3832) ein. Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung eines BARDA-Programms zur Entwicklung „medizinischer Gegenmaßnahmen für virale Bedrohungen mit pandemischem Potenzial“ vor. Der Gesetzentwurf wurde Anfang Juni 2023 an den Unterausschuss für Gesundheit verwiesen, ist aber noch nicht verabschiedet worden

Die COVID-19-Pandemie ermöglichte eine noch nie dagewesene Verschiebung der Macht- und Wohlstandsverteilung in der Welt, und wie vorhergesagt, sollte dies kein einmaliges Ereignis sein. Im Jahr 2025 wird es wahrscheinlich eine neue Ansteckung geben, und die Medien bereiten uns bereits darauf vor.

„Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt seit 2017 vor einer potenziellen Krankheit X, ein Begriff, der auf einen unbekannten Erreger hinweist, der eine schwere internationale Epidemie auslösen könnte … Zu den öffentlichen Rednern der Veranstaltung ‚Preparing for Disease X‘ am kommenden Mittwoch [17. Januar 2024] gehören Tedros Adhanom Ghebreyesus, Generaldirektor der WHO, die brasilianische Gesundheitsministerin Nisia Trindade Lima und Michel Demaré, Vorstandsvorsitzender von AstraZeneca. Bei ihrem ersten Treffen nach einer Pandemie im November 2022 brachte die WHO über 300 Wissenschaftler zusammen, um zu überlegen, welche von über 25 Virusfamilien und Bakterien eine weitere Pandemie auslösen könnten. Die Liste, die das Team erstellte, umfasste das Ebola-Virus, das Marburg-Virus, Covid-19, SARS und das Coronavirus des Nahost-Atemwegssyndroms (MERS-CoV). Zu den anderen gehörten Lassa-Fieber, Nipah- und Henipavirus-Krankheiten, Zifttalfieber und Zika – sowie der unbekannte Erreger, der ‚Krankheit X‘ verursachen würde.“

Ich habe Meryl Nass darüber interviewt, wie die WHO versucht, in das Leben aller Menschen einzugreifen. Sie hat am Wochenende einen wichtigen Artikel mit dem Titel „Warum interessiert sich Davos so sehr für Krankheiten?“ veröffentlicht, in dem es darum geht, wie das WEF und die WHO zu Partnern geworden sind, um die Welt zu terrorisieren.

Alexis Baden-Mayer, Esq., politische Direktorin der Organic Consumers Association, hat die Teilnehmer dieser WEF-Veranstaltung unter die Lupe genommen, und die beiden Dinge, die sie alle gemeinsam haben, sind 1) die Abladung der COVID-Spritze von AstraZeneca in den Entwicklungsländern (vor allem in Indien und Brasilien), nachdem die reichen Länder sie aufgrund des zugegebenen Blutgerinnungsrisikos abgelehnt hatten, und 2) das Vorantreiben der Einführung von medizinischen KI-Systemen, die die Ärzte zusammen mit der Wahlfreiheit und der Privatsphäre der Patienten abschaffen werden.

Übungsläufe oder verantwortungsvolle Planung?

In einem Tweet vom 11. Januar 2024 schrieb die Fox-News-Analystin und ehemalige stellvertretende Sekretärin für öffentliche Angelegenheiten des US-Finanzministeriums, Monica Crowley:

„Von denselben Leuten, die uns COVID-19 beschert haben, kommt jetzt Disease X: Nächste Woche in Davos werden die nicht gewählten Globalisten des Weltwirtschaftsforums ein Panel über eine zukünftige Pandemie abhalten, die 20 Mal tödlicher ist als COVID … Gerade rechtzeitig vor den Wahlen, eine neue Seuche, die es ihnen ermöglicht, einen neuen WHO-Vertrag durchzusetzen, wieder abzusperren, die Redefreiheit einzuschränken und weitere Freiheiten zu zerstören. Klingt weit hergeholt? Genau wie das, was im Jahr 2020 passiert ist. Wenn deine Feinde dir sagen, was sie planen und wofür sie es tun, dann glaube ihnen. Und macht euch bereit.“

Dr. Stuart Ray, stellvertretender Leiter des Fachbereichs Medizin für Datenintegrität und -analyse am Johns Hopkins Department of Medicine, wies solche Warnungen zurück und erklärte gegenüber dem Magazin Fortune: „Die Koordinierung von Maßnahmen im Bereich der öffentlichen Gesundheit ist keine Verschwörung, sondern einfach eine verantwortungsvolle Planung.“

Ich wäre bereit, ihm zu glauben, wenn es nicht einen inzwischen offensichtlichen Trend gäbe: Was auch immer die Globalisten behaupten, dass es passieren wird, es passiert tatsächlich mit bemerkenswerter Häufigkeit, und ihre prognostischen Fähigkeiten werden einfacher zu erklären, wenn man bedenkt, dass die meisten tödlichen Pandemien durch vom Menschen geschaffene Viren verursacht wurden, die Produkte der gain-of-function Forschung. Es ist ziemlich einfach, einen neuen Virusausbruch vorherzusagen, wenn man das Virus schon in den Startlöchern hat.

Vor diesem Hintergrund sind die jüngsten Forschungsergebnisse aus China, gelinde gesagt, besorgniserregend. Laut einer Vorabveröffentlichung vom 3. Januar 2024 wurde festgestellt, dass ein mit SARS-CoV-2 verwandtes Schuppentier-Coronavirus – beschrieben als eine „zellkulturangepasste Mutante“ namens GX_P2V, die erstmals 2017 gezüchtet wurde – 100 % der damit infizierten humanisierten Mäuse (ACE2-transgene Mäuse) tötet.

Die Hauptursache für den Tod war eine Gehirnentzündung. Laut den Autoren „ist dies der erste Bericht, der zeigt, dass ein SARS-CoV-2-verwandtes Schuppentier-Coronavirus eine 100-prozentige Sterblichkeit in hACE2-Mäusen verursachen kann, was darauf hindeutet, dass ein Risiko besteht, dass GX_P2V auf den Menschen übergreift.“

Wenn dieses Virus jedoch infolge der Durchwanderung von Zellkulturen mutiert ist, ist es unwahrscheinlich, dass es in freier Wildbahn auftaucht. Es handelt sich um eine weitere unnatürliche Laborschöpfung. Anstatt also zu sagen, dass es von Schuppentieren auf den Menschen übergreifen könnte, wäre es zutreffender, zuzugeben, dass es ein (ziemlich ernstes) Risiko für den Menschen darstellen könnte, wenn es zu einem Ausbruch aus dem Labor kommt.

COVID Generalproben

Im Jahr 2017 führte das Johns Hopkins Center of Health Security eine Coronavirus-Pandemiesimulation mit dem Namen SPARS Pandemie 2025-2028 durch. Bei dieser Übung ging es um „Kommunikationsdilemmata in Bezug auf medizinische Gegenmaßnahmen, die in einem Pandemieszenario auftreten könnten“.

Im Oktober 2019, weniger als drei Monate vor dem Ausbruch von COVID-19, veranstaltete die Bill & Melinda Gates Foundation in Zusammenarbeit mit Johns Hopkins und dem Weltwirtschaftsforum das Event 201.

Der Name selbst lässt vermuten, dass es sich um eine Fortsetzung der SPARS-Pandemieübung handelte. Die Nummerierung von College-Kursen richtet sich nach deren Voraussetzungen. Für einen 101-Kurs sind keine Vorkenntnisse erforderlich, während 201-Kurse eine gewisse Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema voraussetzen.

Wie beim SPARS-Pandemie-Szenario ging es auch bei Ereignis 201 um den Ausbruch eines hochinfektiösen Coronavirus, und der primäre (wenn nicht sogar der einzige) Schwerpunkt der Übung war wiederum die Frage, wie Informationen kontrolliert und „Fehlinformationen“ unter Kontrolle gehalten werden können, und nicht, wie Abhilfemaßnahmen wirksam entdeckt und verbreitet werden können.

Die Zensur sozialer Medien spielte im Plan Event 201 eine wichtige Rolle, und bei den realen Ereignissen von 2020 bis heute wurden genaue Informationen über die Entwicklung und Herstellung von Impfstoffen und über Verletzungen tatsächlich weltweit unterdrückt, dank der Zensur durch soziale Medienunternehmen und Google, die gegenteilige Ansichten unterdrücken.

Im März 2021 wurde ein Ausbruch „eines ungewöhnlichen Stammes des Affenpockenvirus“ simuliert. Ende Juli des darauffolgenden Jahres erklärte der Generaldirektor der WHO, dass ein Ausbruch von Affenpocken in mehreren Ländern einen öffentlichen Gesundheitsnotstand von internationalem Interesse darstelle, und stellte sich damit gegen seine eigene Beratergruppe.

Übung „Katastrophale Ansteckung“

Wenn man bedenkt, dass beide Simulationen, SPARS („Event 101“?) und Event 201, das vorweggenommen haben, was schließlich im wirklichen Leben während der COVID stattfand, als Gates eine weitere Pandemieübung veranstaltete, lohnt es sich, auf die Details zu achten.

Am 23. Oktober 2022 veranstalteten Gates, Johns Hopkins und die WHO gemeinsam eine „globale Übung“ mit dem Namen „Catastrophic Contagion“, bei der ein fiktiver Erreger mit der Bezeichnung „Schweres epidemisches Enterovirus-Atemwegssyndrom 2025“ (SEERS-25) eingesetzt wurde.

Das Enterovirus D68 wird typischerweise mit Erkältungen und grippeähnlichen Erkrankungen bei Säuglingen, Kindern und Jugendlichen in Verbindung gebracht. In seltenen Fällen kann es auch eine virale Meningitis und eine akute schlaffe Myelitis verursachen, eine neurologische Erkrankung, die zu Muskelschwäche und zum Verlust der Reflexe in einer oder mehreren Extremitäten führt.

Die Enteroviren A71 und A6 sind als Erreger der Hand-, Fuß- und Mundkrankheit bekannt, während das Poliovirus, das prototypische Enterovirus, die Kinderlähmung (Poliomyelitis) verursacht, eine potenziell lebensbedrohliche Lähmungsart, die vor allem Kinder unter 5 Jahren betrifft. Das Virus, das sie in dieser Simulation modelliert haben, scheint also dem Enterovirus D68 zu ähneln, nur schlimmer.

Erprobung eines Impfstoffs gegen das tödliche Nipah-Virus beginnt

Ein bekanntes Virus, das eine gewisse Ähnlichkeit mit dem fiktiven SEERS-25 aufweist, ist das Nipah-Virus. Die Sterblichkeitsrate dieses Virus liegt bei etwa 75 %, und die Überlebenden leiden oft unter langfristigen neurologischen Problemen, die auf die Infektion zurückzuführen sind. Es heißt auch, dass Nipah Kinder in größerem Maße befällt als Erwachsene.

Vor kurzem wurden übrigens Versuche mit einem Impfstoff gegen das tödliche Nipah-Virus am Menschen gestartet. Freiwillige erhielten ihre ersten Impfungen Anfang Januar 2024. Bei der experimentellen Injektion wird dieselbe virale Vektortechnologie verwendet, die auch bei der Herstellung der COVID-Impfung von AstraZeneca zum Einsatz kommt.

Der Versuch wird Berichten zufolge von der Universität Oxford in einem nicht genannten Gebiet durchgeführt, in dem Nipah-Opfer aktiv infiziert werden. (Indien scheint darauf hinzuweisen, da bei einem Ausbruch in Kerala im September 2023 zwei Menschen starben und drei ins Krankenhaus eingeliefert werden mussten.)

Es wird angenommen, dass sich die Krankheit durch den Kontakt mit infizierten Tieren wie Ziegen, Schweinen, Katzen und Pferden verbreitet. Sie kann auch über verunreinigte Blutprodukte und Lebensmittel übertragen werden. Die Symptome können innerhalb weniger Tage nach der Exposition bis zu 45 Tage lang auftreten.

Zu den ersten Symptomen gehören Fieber, Kopfschmerzen und Atemwegserkrankungen, die innerhalb weniger Tage zu Enzephalitis (Gehirnschwellung), Krampfanfällen und Koma führen können. Nach Angaben der WHO sind Schweine während der Inkubationszeit „hoch ansteckend“, und es ist möglich, dass dies auch auf den Menschen zutrifft, obwohl dies noch nicht bestätigt wurde.

Schulung afrikanischer Führungskräfte, damit sie sich der Erzählung anschließen

Bezeichnenderweise konzentrierte sich die Übung „Catastrophic Contagion“ darauf, die Führungskräfte in den afrikanischen Ländern einzubeziehen und darin zu schulen, dem Drehbuch zu folgen. Die afrikanischen Länder sind während der COVID-Pandemie häufiger als andere vom Drehbuch abgewichen und haben sich nicht an die Vorgaben der Industrieländer gehalten, als es darum ging, die Impfungen zu verbreiten.

Infolgedessen stehen die Impfstoffhersteller nun vor dem Problem, eine große Kontrollgruppe zu haben, da die COVID-Impfung auf dem afrikanischen Kontinent nur zu 6 % angenommen wurde, obwohl es dort hinsichtlich der COVID-19-Infektionen und der damit verbundenen Todesfälle weitaus besser lief als in den Industrieländern.

Die Studie Catastrophic Contagion prognostiziert, dass SEERS-25 weltweit 20 Millionen Menschen töten wird, darunter 15 Millionen Kinder, und dass viele, die die Infektion überleben, mit Lähmungen und/oder Hirnschäden zurückbleiben werden. Mit anderen Worten, der „Hinweis“ lautet, dass die nächste Pandemie eher Kinder als ältere Menschen treffen wird, wie es bei COVID-19 der Fall war.

Impfstoff gegen unbekannten Erreger ‚X‘ ist bereits in Arbeit

🚨💉 Disease X



How wonderfully reassuring – we’re already developing a Vaccine for Disease X.



More predictive programming from Deep State owned BBC pic.twitter.com/lXx7rXlBrh — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 12, 2024

Im August 2023 wurde in Wiltshire, England, eine neue Impfstoff-Forschungseinrichtung mit mehr als 200 Wissenschaftlern eingerichtet, um die Arbeit an einem Impfstoff gegen die unbekannte „Krankheit X“ aufzunehmen. Wie die Metro berichtet:

„Die Entwicklung des Impfstoffs Covid-19 dauerte 362 Tage. Das Team des Vaccine Development and Evaluation Centre will diese Zeit auf 100 Tage verkürzen. Die Wissenschaftler der Einrichtung werden eine Reihe von Prototyp-Impfstoffen und Tests entwickeln. Das neue Labor ist Teil der weltweiten Bemühungen, auf globale Gesundheitsbedrohungen zu reagieren. Das Vereinigte Königreich und andere G7-Länder haben sich 2021 der „100-Tage-Mission“ angeschlossen. Die Regierung hat 65 Millionen Pfund in das Labor investiert. Professor Dame Jenny Harries, die Leiterin der britischen Gesundheitssicherheitsbehörde, sagte, die neue Einrichtung werde „sicherstellen, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir im Falle einer neuen Krankheit X, eines neuen Erregers, so viel wie möglich im Voraus arbeiten können.“

Auch in den USA hat der Kongress im Juni 2023 den „Disease X Act of 2023“ (H.R.3832) eingebracht. Der Gesetzentwurf sieht die Einrichtung eines BARDA-Programms zur Entwicklung „medizinischer Gegenmaßnahmen für virale Bedrohungen mit pandemischem Potenzial“ vor. Der Gesetzentwurf wurde Anfang Juni 2023 an den Unterausschuss für Gesundheit verwiesen, ist aber noch nicht verabschiedet worden.

Der Disease X Act ändert einen Abschnitt des Public Health Service Act um zwei neue Klauseln, die „die Identifizierung und Entwicklung von Plattform-Herstellungstechnologien, die für die fortgeschrittene Entwicklung und Herstellung medizinischer Gegenmaßnahmen für Virusfamilien mit erheblichem Pandemiepotenzial erforderlich sind“, sowie „fortgeschrittene Forschung und Entwicklung flexibler medizinischer Gegenmaßnahmen gegen vorrangige Familien von Atemwegsviren und andere virale Erreger der Atemwege mit erheblichem Pandemiepotenzial, sowohl mit erregerspezifischen als auch erregeragnostischen Ansätzen …“ fordern.

Da es unmöglich ist, mit der herkömmlichen Methode, Viren in Eiern oder einem anderen Zellmedium in 100 Tagen zu züchten, maßgeschneiderte Impfstoffe herzustellen, scheint es unvermeidlich, dass es bei all diesen Bemühungen um die Ausweitung der gentechnischen Verfahren geht. Und das, obwohl sich die mRNA-Technologie, die für die COVID-Impfstoffe verwendet wurde, unter Sicherheitsaspekten als katastrophal erwiesen hat und obendrein unwirksam ist.

Warum es weiterhin künstliche Pandemien geben wird

An diesem Punkt ist es ziemlich klar, dass „Biosicherheit“ das Mittel der Wahl ist, mit dem die globalistische Kabale die Macht über die Welt an sich reißen will. Die WHO arbeitet daran, sich die alleinige Macht über die Pandemiebekämpfung weltweit zu sichern, und zwar durch ihren internationalen Pandemievertrag, der, wenn er umgesetzt wird, die Souveränität aller Mitgliedsstaaten auslöschen wird.

Der Pandemievertrag der WHO ist das Einfallstor für ein globales, totalitäres Regime von oben nach unten, eine Ein-Welt-Regierung. Letztlich will die WHO die gesamte Gesundheitsversorgung diktieren. Aber um diese Macht zu sichern, braucht sie mehr Pandemien. COVID-19 allein hat nicht ausgereicht, um alle für eine zentralisierte Pandemiebekämpfungseinheit zu gewinnen, und das wussten sie wahrscheinlich von Anfang an.

Der Grund, warum wir sicher sein können, dass es weitere Pandemien geben wird, sei es durch Angst und Hype allein oder durch eine tatsächliche Biowaffe, die genau zu diesem Zweck geschaffen wurde, ist, dass der Übernahmeplan, auch bekannt als „The Great Reset„, auf der Prämisse beruht, dass wir eine globale Biosicherheitsüberwachung und eine zentralisierte Reaktion brauchen.

Die Biosicherheit wiederum ist die Rechtfertigung für einen internationalen Impfpass, dem die G20 zugestimmt haben, und dieser Pass wird auch Ihre digitale Identifikation sein. Dieser digitale Ausweis wird dann mit Ihrer sozialen Kreditwürdigkeit, Ihrem persönlichen CO2-Fußabdruck, Ihren medizinischen Unterlagen, Ihren Bildungsunterlagen, Ihren Arbeitsunterlagen, Ihrer Präsenz in den sozialen Medien, Ihren Einkaufsunterlagen, Ihren Bankkonten und einer programmierbaren digitalen Zentralbankwährung (CBDC) verknüpft sein.

Sobald all diese Teile vollständig miteinander verbunden sind, befinden Sie sich in einem digitalen Gefängnis, und die herrschende Kabale – ob sie bis dahin offiziell eine Ein-Welt-Regierung ist oder nicht – wird die totale Kontrolle über Ihr Leben von der Wiege bis zur Bahre haben.

Wir leiden bereits unter einer Pseudo-Eine-Welt-Regierung

Tatsächlich haben wir bereits eine Pseudo-Eine-Welt-Regierung in Form von Bill Gates‘ Nichtregierungsorganisationen (NGOs). Sie treffen Entscheidungen im Bereich der Gesundheitsversorgung, die den einzelnen Nationen und/oder Staaten überlassen werden sollten, und sie treffen Entscheidungen, die ihre eigenen Taschen füllen, unabhängig davon, was mit der Gesundheit der Bevölkerung geschieht.

Sie koordinieren und synchronisieren die Pandemie-Kommunikation während simulierter Übungsläufe, und wenn dann die reale Situation eintritt, wird das vorgeplante Drehbuch mehr oder weniger wortwörtlich abgespult.

Zwischen der G20-Erklärung zur Einführung eines internationalen Impfpasses unter der Schirmherrschaft der WHO und dem Pandemievertrag der WHO ist alles darauf ausgerichtet, die Kontrolle über die nächste Pandemie zu übernehmen und damit die Grundlage für eine Ein-Welt-Regierung zu schaffen.

Wie in meinem Artikel „COVID-19 Generalprobe und Beweis des Plans“ aus dem Jahr 2021 beschrieben, waren die Pandemiemaßnahmen, die für COVID-19 ausgerollt wurden, der Höhepunkt einer jahrzehntelangen, sorgfältigen Planung, um die Regierungs- und Sozialstrukturen der Welt radikal und dauerhaft zu verändern.

Das medizinische System wurde in der Vergangenheit eingesetzt, um die Agenda der Neuen Weltordnung voranzutreiben – jetzt unter dem Namen „The Great Reset“ – und es wird nun eingesetzt, um die letzten Schritte dieses langjährigen Plans umzusetzen. COVID-19 war ein Probelauf in der realen Welt und hat gezeigt, wie effektiv eine Pandemie eingesetzt werden kann, um das Gleichgewicht der Kräfte zu verschieben und die Weltbevölkerung ihres Wohlstands und ihrer individuellen Freiheiten zu berauben.

Ich habe also keinen Zweifel daran, dass weitere Pandemien ausgerufen werden, denn sie sind das Mittel zum Zweck der Globalisten. Um diesen globalen Staatsstreich zu verhindern, müssen wir alle die Wahrheit sagen und teilen, soweit es uns möglich ist. Nur dann werden unsere Stimmen die Stimmen der Propagandamaschine überwiegen.

Door To Freedom (doortofreedom.org), eine von Dr. Meryl Nass gegründete Organisation, hat ein Poster, das erklärt, wie der Pandemievertrag und die Änderungen der Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) das Leben, wie wir es kennen, verändern und uns jedes Fünkchen Freiheit nehmen werden. Bitte laden Sie dieses Plakat herunter und geben Sie es an alle weiter, die Sie kennen. Hängen Sie es auch auf öffentlichen Plakatwänden und an Orten auf, an denen Gemeinden Informationen weitergeben.

