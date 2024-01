Die in den Schulen vermittelte „Medienkompetenz“ wirft weitere Fragen auf.

Die Vermittlung von Medienkompetenz, die Schüler in die Lage versetzen soll, sich in der komplexen Medienlandschaft zurechtzufinden, stößt häufig auf Skepsis, weil sie möglicherweise Vorurteile enthält, die bestimmte politische Narrative verstärken. Diese Skepsis beruht auf Bedenken hinsichtlich des Inhalts und des Ansatzes dieser Programme, die vermuten lassen, dass sie nicht so neutral oder umfassend sind, wie sie sein sollten.

Die Kontroverse um Medienkompetenzprogramme ist vielschichtig. Erstens besteht die Tendenz, den Schwerpunkt auf Mainstream-Medien zu legen, was unbeabsichtigt dazu führen kann, dass alternative Medienquellen ignoriert oder untergraben werden. Dieser Auswahlprozess kann die Voreingenommenheit derjenigen widerspiegeln, die den Lehrplan entwerfen, und kann die Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler darüber, was „vertrauenswürdige“ Medien sind, verzerren.

Darüber hinaus können Struktur und Inhalt der Medienkompetenzvermittlung auf subtile Weise die politischen und kulturellen Vorlieben der Lehrkräfte oder des Bildungssystems widerspiegeln. Diese Voreingenommenheit kann sich in der Art und Weise zeigen, wie bestimmte Nachrichtenquellen charakterisiert werden oder wie bestimmte politische oder soziale Themen dargestellt und diskutiert werden.

Durch die überwiegende Verwendung von Mainstream-Medienquellen, die häufig bestimmte politische oder wirtschaftliche Interessen vertreten, kann die Medienerziehung unbeabsichtigt die vorherrschenden Erzählungen verstärken. Dies kann dazu führen, dass Schülerinnen und Schüler nur begrenzt mit einem breiten Spektrum von Standpunkten in Berührung kommen, insbesondere mit denen unabhängiger oder alternativer Medien.

Kritiker argumentieren, dass das, was oft als „kritisches Denken“ bezeichnet wird, manchmal in Indoktrination umschlagen kann, bei der Schüler auf subtile Weise dazu gebracht werden, bestimmte Standpunkte gegenüber anderen zu akzeptieren. Diese Sorge ist besonders akut bei Diskussionen über politisch brisante Themen.

Anfragen nach dem Freedom of Information Act (FOIA) haben ergeben, dass die Biden-Administration mit Steuergeldern mit der deutschen Regierung zusammengearbeitet hat, um amerikanische Lehrer in Zensur zu schulen und Schüler zu indoktrinieren, damit sie die (derzeit) vorherrschende politische Agenda der USA übernehmen und fördern.

Das MRC Censorship Investigation Project teilte mit, dass dies das Ergebnis der von ihm durchgeführten Untersuchung sei, die sich auch auf öffentlich zugängliche Dokumente stütze.

Die beteiligten Parteien sind auf amerikanischer Seite das State Department und das Department of Homeland Security, die sich mit der University of Rhode Island, insbesondere deren Media Education Lab (das Rhode Island Lab), und einer deutschen Regierungseinrichtung, dem Media Education & Educational Technology Lab in Würzburg, abgestimmt haben.

Die Verbindung zwischen der letztgenannten Universität und der Regierung besteht in der Finanzierung – die Entwicklung ihrer Lehrpläne wird aus der Staatskasse finanziert, und einer der stellvertretenden Vorsitzenden der deutschen Regierungspartei (ein Sozialdemokrat) ist an diesem Prozess beteiligt.

Gleichzeitig steht die Würzburger Schule im Ruf, in der Vergangenheit hinter Zensurbestrebungen gestanden zu haben. Aus diesem Grund, so vermuten Kritiker, wurde sie von der Biden-Administration ausgewählt, um eine Reihe von „Trainingsveranstaltungen“ mit US-Kollegen zu organisieren.

Die „zensurfördernden Referenzen“ von Rhode Island, aber auch ihre politisch-ideologische Ausrichtung auf die Politik der Demokraten, sind ziemlich tiefgreifend. MRC ist bekannt für die Förderung von „Medienkompetenz“, was oft als Euphemismus für Zensur verwendet wird, und der Bericht stellt fest, dass dies durch Media Literacy Now geschieht, die die Gelder erhält, aber von MRC als Lobbygruppe und nicht als akademische Einrichtung angesehen wird.

Bereits 2017 entwickelte das Rhode Island Lab den Unterrichtsplan „Teaching Conspiracies“, der im Wesentlichen darauf abzielte, die Integrität der Präsidentschaftswahl 2016 anzugreifen und sowohl Hillary Clintons Handlungen als auch Googles umstrittene Algorithmen vor Kritik zu „schützen“, indem sie als Verschwörungen dargestellt wurden.

Das MRC behauptet jedoch, dass es sich dabei nur um ein, wenn auch anscheinend das wichtigste, Glied in einem ganzen Netzwerk von staatlichen und privaten Einrichtungen, akademischen Institutionen und gemeinnützigen Organisationen handelt, die alle vom derzeitigen Weißen Haus über mehrere Jahre hinweg zusammengebracht wurden, um entweder eine Reihe von Seminaren zu organisieren oder daran teilzunehmen.

Diejenigen, die diese Vorgänge untersuchen und kritisieren, behaupten, dass es nicht nur darum geht, amerikanischen Lehrern beizubringen, wie man Sprache zensiert, sondern auch darum, Big-Tech-Partner wie Ad Fontess und NewsGuard (sowie Politifact und Snopes) – denen vorgeworfen wird, nichts anderes als Zensurwerkzeuge zu sein, die Medien bewerten und dabei eine linke Voreingenommenheit an den Tag legen – in amerikanische Schulen zu bringen.

Das Rhode Island Lab hat die Seminare im Auftrag der Regierung vom Sommer 2021 bis zum April des darauffolgenden Jahres mitorganisiert. 700 Pädagogen nahmen daran teil, wobei 18 amerikanische und ebenso viele deutsche Lehrer Paare bildeten, die „Unterrichtspläne“ für den Einsatz in amerikanischen Schulen entwickelten.

Die Aktivitäten von Media Literacy Now zielen vorwiegend darauf ab, das von der Organisation entwickelte Verständnis von Medienkompetenz als „wesentliche Komponente“ in das K-12-Bildungssystem der USA einzuführen, das Programm staatlich finanzieren zu lassen und sicherzustellen, dass Schüler im Kampf gegen „Desinformation und Online-Radikalisierung“ unterrichtet werden.

Und es beginnt, sich zu etablieren – laut Media Literacy Now führen 18 Bundesstaaten und viele Schulbezirke die neue Version dieser Fertigkeit ein. Bemerkenswert ist auch, dass die Gruppe keinen Hehl daraus macht, dass sie nach eigenen Angaben strategisch mit Ad Fontes verbunden ist – in Form von Partnerschaften und Sponsoring durch die Aufsichtsbehörde.

Einer der Lehrpläne, für den in den umstrittenen Seminaren geworben wird, heißt The Glass Room. Darin wird unter anderem behauptet, dass Donald Trump nicht von den amerikanischen Wählern, sondern von „russischen Hackern“ an die Macht gebracht wurde, und es wird geleugnet, dass das Coronavirus aus dem Labor in Wuhan, China, entwichen ist.

Weitere Punkte auf der „Speisekarte“ der Seminare waren Grundnahrungsmittel der sozialen Gerechtigkeit wie Befürworter unkontrollierter Einwanderung, Brexit-Gegner usw. sowie Begriffe aus der sogenannten kritischen Rassentheorie.

Insgesamt betrachtet MRC die Seminare, hinter denen US-Regierungsstellen stehen, als einen Versuch, Studenten zu indoktrinieren und zu linken politischen Aktivisten zu machen.

MRC schlägt auch mehrere Möglichkeiten vor, um dem entgegenzuwirken, und fordert Eltern auf, zu überprüfen, ob die Schulen, die ihre Kinder besuchen, Ad Fontes oder NewsGuard in ihren Klassenzimmern eingeführt haben.

Als nächstes müssen die Gesetzgeber der Bundesstaaten verhindern, dass Steuergelder an Ad Fontes und NewsGuard fließen; der Kongress muss alle inländischen Zensurbemühungen (Lizenzen und Genehmigungen) abschaffen“, so MRC, und schließlich müssen Kongressabgeordnete und Staatsanwälte der Bundesstaaten gegen Medienkompetenzgruppen wie Media Literacy Now ermitteln, weil sie möglicherweise illegale Bestechungsgelder von Zensurfirmen erhalten.

Die Einführung von Medienkompetenz an Schulen in verschiedenen US-Bundesstaaten hat eine kontroverse Debatte über die Rolle der Bildung bei der Navigation durch die komplexe Medienlandschaft ausgelöst. Während Befürworter Medienkompetenz als unverzichtbar in der digitalen Welt preisen, äußern Kritiker ernsthafte Bedenken hinsichtlich ihres möglichen Missbrauchs als Instrument der Zensur und der Kontrolle von Narrativen.

Die Befürworter der Medienkompetenz argumentieren, dass sie den Einzelnen in die Lage versetzen soll, Medieninhalte kritisch zu analysieren und zu bewerten. Es geht darum, die Entstehung von Medien zu verstehen, Vorurteile zu erkennen und zwischen Fakten und Meinungen zu unterscheiden. Die Definition und der Umfang von Medienkompetenz können jedoch subjektiv sein und lassen Raum für voreingenommene Interpretationen und selektive Aufnahme in Bildungsprogramme.

Mehrere Staaten, darunter Kalifornien, Washington, New Jersey und Illinois, haben Medienkompetenz in ihre Lehrpläne aufgenommen. Diese Programme werden oft als neutrale, kritische Denkübungen dargestellt. Kritiker argumentieren jedoch, dass sie durch die Voreingenommenheit derjenigen, die sie konzipieren und durchführen, gefärbt sein können. Zum Beispiel:

Selektives kritisches Denken: Es wird befürchtet, dass Medienkompetenzprogramme den Schwerpunkt auf kritisches Denken in Bezug auf bestimmte Arten von Medien (wie soziale Medien oder alternative Nachrichtenquellen) legen, während Vorurteile in den Mainstream-Medien vernachlässigt werden.

Ideologische Tendenzen: Die Inhalte von Medienkompetenzprogrammen könnten die ideologische Ausrichtung der Verantwortlichen widerspiegeln und zu einer einseitigen Medienanalyse führen.

Indoktrinationspotenzial: Anstatt Aufgeschlossenheit und kritisches Hinterfragen zu fördern, besteht die Gefahr, dass Medienkompetenz zu einer Form der Indoktrination wird, bei der bestimmte Narrative subtil gefördert und andere marginalisiert werden.

Die kritische Sichtweise deutet darauf hin, dass Medienkompetenz unter dem Deckmantel der Bildung missbraucht werden könnte, um Narrative zu kontrollieren und abweichende Ansichten zu unterdrücken. Indem den Schülern beigebracht wird, bestimmten Quellen mehr zu vertrauen als anderen, oder indem bestimmte Medien als von Natur aus unzuverlässig dargestellt werden, könnten diese Programme die Vielfalt der Standpunkte und Diskussionen in den Klassenzimmern einschränken.

In einem besonderen Fall haben Eltern in New Jersey ihre Besorgnis über ein kürzlich verabschiedetes Gesetz zum Ausdruck gebracht, das die Vermittlung von Medienkompetenz in allen Klassenstufen des K-12 Bildungssystems vorschreibt. Es wird befürchtet, dass dieses Gesetz für politische Zwecke missbraucht werden könnte. Das Gesetz, das jungen Menschen helfen soll, zwischen Fehlinformation und Desinformation zu unterscheiden, hat eine Kontroverse ausgelöst, da es vorgibt, genau definieren zu können, was Fehlinformation ist.

Joe Concha, ein Mitarbeiter von Fox News und Elternteil aus New Jersey, kritisierte die Initiative. Er zog Parallelen zu der erfolglosen Initiative „Disinformation Governance Board“ der Biden-Regierung. „Hier ist die Quintessenz, ohne Zweideutigkeit: Die Regierung sollte sich nicht damit befassen, was Desinformation ist und was nicht. Das ist jenseits von Subjektivität und wird als Waffe für politische Macht benutzt“, sagte er gegenüber Fox News Digital.

Concha betonte, wie problematisch die sich verändernde Wahrnehmung der Wahrheit sein könne. Er erinnerte an die anfänglichen Wahrheitsdebatten über den Ursprung des neuartigen Coronavirus – ein Beispiel dafür, wie sich „Wahrheit“ im Laufe der Zeit verändern kann. Führende Politiker der Demokraten hätten die Hypothese, dass das Virus aus dem Labor stamme, zunächst als Fehlinformation abgetan, in letzter Zeit sei sie jedoch in den Bereich möglicher Szenarien gerückt.

Die Gesetzesvorlage wurde von beiden Parteien unterzeichnet, wobei Gouverneur Murphy dafür plädierte, dass „Medienerziehung in der 12. Klasse zukünftige Führungskräfte in die Lage versetzen wird, Informationen richtig zu bewerten – eine wesentliche Voraussetzung für die Bewahrung unserer Demokratie in einer Zeit der Desinformation“. Gouverneur Murphy argumentiert, dass der Lehrplan, der sich auf die Unterscheidung zwischen Meinung und Nachricht und auf die Verbesserung der Recherchefähigkeiten konzentriert, den Schülern die Fähigkeiten vermitteln wird, die für die Bewertung von Informationen entscheidend sind.

Concha entgegnet jedoch, dass das Bildungssystem des Bundesstaates den Grundlagen in Mathematik, Naturwissenschaften, Lesen und Schreiben Vorrang vor der Medienkompetenz einräumen sollte, und weist darauf hin, dass die Bildungsleistung der USA hinter anderen fortgeschrittenen Nationen zurückbleibt.

Ashley Jacobs, Geschäftsführerin von Parents Unite, stimmt dem zu und meint, dass das neue Gesetz von New Jersey die Unzulänglichkeiten des Bildungssystems bei der Vermittlung von kritischem und logischem Denken unterstreicht. Sie fragt sich, wie das Gesetz umgesetzt wird, welche Auswirkungen es auf die Lehrpläne haben wird und wie „Wahrheit“ in der Praxis interpretiert wird. „Leider wird ‚Desinformation‘ jetzt als ‚Dinge, mit denen man nicht einverstanden ist‘ definiert“, bedauert Jacobs.

Kritiker befürchten, dass diese staatliche Maßnahme den Weg zu Zensur und einseitiger Darstellung von Medienquellen ebnen könnte – der Vorwurf der Indoktrination wird erhoben, was manche dazu veranlasst, Heimunterricht als Alternative vorzuschlagen.

Gleichzeitig gibt es aber auch Stimmen wie die liberale Radiomoderatorin Leslie Marshall, die diesen Schritt unterstützen. Sie befürwortet die Rolle der Lehrer bei der Unterscheidung von Fakten und Fiktion und weist darauf hin, dass falsche Geschichten zu Gewalt geführt haben. „Wir müssen den Kindern Fakten beibringen, und in der Welt, in der wir aufwachsen, müssen wir ihnen beibringen, wie man Fakten findet“, argumentierte Marshall.

Das Gesetz folgt dem kurzlebigen „Disinformation Governance Board“ der Biden-Administration im Jahr 2022, das die angeblich zunehmende „Desinformation“ bekämpfen sollte und viel Spott erntete, bevor es auf Eis gelegt wurde.