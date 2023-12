Aus Großbritannien kommen Enthüllungen über eine großangelegte geheime Überwachungsaktion der Regierung, die sich gegen Kritiker richtete. Bis zu 15 Ministerien sollen daran beteiligt gewesen sein.

Ziel war es, sicherzustellen, dass Personen „politisch geeignet“ waren, d.h. die Regierung unterstützten oder sich zumindest nicht öffentlich gegen Maßnahmen des Kabinetts aussprachen, bevor sie bei einer offiziellen Veranstaltung sprechen durften.

Die 15 Ministerien durchforsteten nicht nur die Social-Media-Posts der betreffenden Personen, sondern suchten auch bei Google nach Spuren früherer Kritik an der Regierung oder dem Premierminister – und speicherten all diese Daten in Akten „für zukünftige Referenzen“.

Und dies geschah nicht im Bewusstsein der Öffentlichkeit, sondern im Geheimen.

Die Zeit, in der jeder Bürger, der auf einer von seiner Regierung organisierten Veranstaltung sprechen wollte, eine „weiße Weste“ in Bezug auf Kritik haben musste, lag drei bis fünf Jahre zurück, so der Observer.

Um sicherzustellen, dass die Google-Suchen auch wirklich nützlich waren, sahen die Richtlinien für die Behörden vor, dass fünf bis zehn Ergebnisseiten nach abweichenden Meinungen durchsucht werden sollten.

Das Medienunternehmen stützte sich bei seiner Berichterstattung auf Informationen, die es von der Anwaltskanzlei Leigh Day und deren Menschenrechtsexperten erhalten hatte.

Die Partnerin der Kanzlei, Tessa Gregory, wird mit den Worten zitiert, dass diese Art der geheimen Hintergrundüberprüfung nach den Datenschutzgesetzen nicht rechtmäßig sei und auch gegen die Menschenrechts- und Gleichstellungsgesetze in Großbritannien verstoßen könnte.

Neben der Überwachung von Google-Suchanfragen haben die Ministerien – darunter das Umweltministerium, das Gesundheitsministerium und das Ministerium für Kultur und Medien – auch die Aktivitäten potenzieller Redner auf den wichtigsten Social-Media-Plattformen im Blick: Twitter, Instagram, Facebook und auch LinkedIn.

Das ganze System wurde im September bekannt, als mehrere Pädagogen von Veranstaltungen, die von der Regierung finanziell unterstützt wurden, „ausgeladen“ wurden, weil sie sich zuvor kritisch über die Behörden geäußert hatten. Dies veranlasste andere, ihren eigenen Status zu überprüfen, und es stellte sich heraus, dass die Existenz von Akten über „Dissidenten“ nicht auf einige wenige Fälle beschränkt war.

Es stellte sich heraus, dass nicht nur das Bildungsministerium betroffen war: Von den 24 Ministerien der britischen Regierung sollen 15 betroffen gewesen sein, was bedeutet, dass die Zahl der Kritiker, die auf diese Weise ins Visier genommen und zum Schweigen gebracht wurden, wahrscheinlich recht hoch ist.

Obwohl der Bericht versucht, die Ergebnisse als Beweis für die Scheinheiligkeit der Konservativen darzustellen, handelt es sich angesichts der öffentlichen Erklärungen der Partei, die Meinungsfreiheit zu unterstützen, wenn ihre ideologischen Gegner an Universitäten und anderswo „deplatforming“ betreiben, in Wirklichkeit um einen Fall, in dem zwei Übel nicht das Ganze ergeben.

Ferner kann es als deprimierende Erinnerung daran gesehen werden, dass der Wunsch, Gegner an der Ausübung ihres demokratischen Grundrechts auf freie Meinungsäußerung zu hindern, in allen großen politischen Ideologien des Landes verbreitet zu sein scheint – nur die Ziele unterscheiden sich.

Der Chemiewaffenexperte Dan Kaszeta wandte sich an Leigh Day, um eine gerichtliche Überprüfung des Vorgehens der Regierung gegen diese Art von Regierungspolitik zu erwirken. Dies geschah, nachdem sein Hauptreferat auf einer Verteidigungskonferenz im vergangenen Frühjahr aufgrund von Kaszetas kritischen Beiträgen in sozialen Netzwerken über die Einwanderungspolitik und Kabinettsminister abgesagt worden war.

Daraufhin entschuldigte sich die Regierung im Juli öffentlich, und einen Monat später wurden die geheimen „Überprüfungsrichtlinien“ von allen beteiligten Ministerien ausgesetzt, um die Ergebnisse einer Überprüfung durch das Kabinettsbüro abzuwarten.

Kaszetas Kommentare zeigen, dass er zwar den Grund für die Aussetzung erfahren hat, dass aber viele andere möglicherweise nicht wissen, dass es geheime Akten gibt, die ihr Online-Verhalten dokumentieren, und die Logik der Regierung dahinter zu sein scheint, „den Kodex der Unparteilichkeit im öffentlichen Dienst auszuweiten“, nur weil einige Beamte im Publikum sitzen.

Das Ganze wird noch schlimmer, wenn man bedenkt, dass eines der Bildungsministerien, obwohl es an den Überwachungs- und Zensurbemühungen beteiligt ist, im vergangenen Jahr dreimal in Beantwortung von Anfragen zur Informationsfreiheit geleugnet hat, dass es „Mitglieder der Öffentlichkeit überwacht, untersucht oder nachrichtendienstlich sammelt“.

Die britische Regierung steht auch hinter einem Plan, die NATO nicht nur gegen ungünstige Äußerungen über das Militärbündnis zu „verteidigen“, sondern diese auch als „Desinformation“ zu zensieren – und lässt ihren Worten Taten (oder besser: Steuergelder) folgen.

Die verblüffende Idee, dass die NATO nichts falsch machen kann (weil Kritik an ihr in diesem Szenario „Verbreitung von Desinformation“ bedeutet), zeigt sich in einem durchgesickerten Bericht, der von der Ukraine War Disinfo Working Group erstellt wurde, während die Auftraggeber das britische Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO) und das Zinc Network sind.

Die Open Information Partnership (OIP) des FCDO ist in diesem Fall Teilnehmer und Autor des Berichts, und das Zinc Network – ein Zusammenschluss von Think Tanks und Einzelpersonen, die sich selbst als investigative Journalisten bezeichnen – ist ein in Großbritannien ansässiger Auftragnehmer für staatliche Öffentlichkeitsarbeit, der weltweit mit dem US Special Operations Command zusammenarbeitet.

Der Geschäftsführer der gemeinnützigen Tech Inquiry, Jack Poulson, schreibt, dass der durchgesickerte 130-seitige Bericht im September veröffentlicht wurde, fast sechs Monate nach dem geplanten Ende des Projekts im April.

Einige der Empfehlungen dieser „Bande von Zensurbrüdern“ sind höchst beunruhigend, nicht nur wegen ihres Inhalts und Tons, sondern auch wegen der Personen, von denen sie stammen (Regierungen, Journalisten und zweifellos „Journalisten“).

Hier ist eine: „Koordinierte Maßnahmen ergreifen, um Druck auf die sozialen Medien und die Akteure des digitalen Marktes auszuüben“ – um jede Online-Stimme zum Schweigen zu bringen, die nicht mit der Politik der NATO übereinstimmt.

Eine andere: die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Geheimdiensten der EU zu verstärken. Zu dieser „Gemeinschaft“ gehörte auch das, was die Ukraine als ihre mehrstufige Spezialoperation bezeichnete – in Wirklichkeit handelte es sich um eine Operation zur Jagd auf einen ukrainischen Journalisten in Spanien, der wegen seiner regierungskritischen YouTube-Inhalte des „Hochverrats“ beschuldigt wurde.

Wie so oft, wenn es um scheinbar wilde und geheime Zensurprojekte geht und die „feine Gesellschaft“ an einem Ort versammelt ist, kommt es noch schlimmer. Das Projekt der britischen Regierung zielte nicht nur darauf ab, die eigenen Bürger, die sie schließlich gewählt hatten, mundtot zu machen; der Plan war Berichten zufolge eine Zensur auf internationaler Ebene.

Die Autoren des Berichts haben zehn Wochen lang bis April die baltischen Staaten, Weißrussland, Polen, die Slowakei, Österreich, Moldawien, die Ukraine, aber auch Georgien und Aserbaidschan untersucht. Aus geopolitischer Sicht ist es klar, warum diejenigen, die hinter den Operationen der NATO/des Westens stehen, ein Interesse daran haben, die öffentliche Meinung in diesen Ländern/Regionen zu kennen und negative Meinungen zu unterdrücken.

Schlimmer noch: Großbritannien und seine Auftragnehmer wollten nicht nur die NATO und die westlichen Regierungen vor Kritik schützen, sondern auch „neu definieren“, was unter Desinformation zu verstehen ist. Der Plan war, die Definition so auszuweiten, dass sie alles von kritischen Aussagen, auch wenn sie nachweislich wahr sind, über „emotionale“ Aussagen bis zu Aussagen aus anonymen Quellen umfasst.

Poulson stellt im Wesentlichen fest, dass dies noch schlimmer ist als die sogenannte Desinformation, d.h. „aus dem Zusammenhang gerissene Tatsacheninformationen“.

Aber – selbst wenn es zu rechtfertigen wäre – in einer Demokratie heiligt kein Zweck solche Mittel. Es handelt sich hier nicht nur um die übliche Arbeit von Regierungen und Spionen, ganz zu schweigen von „Journalisten“ (vor allem Enthüllungsjournalisten) – es handelt sich um einen Plan zur Zensur der legalen Sprache, der eine große Zahl gesetzestreuer Bürger trifft.

Für diejenigen, die die Dinge gerne miteinander verknüpfen, hier ein interessantes Beispiel: Zinc Network, also OIP, hat sich in der Vergangenheit mit der umstrittenen Organisation Bellincat zusammengetan und diese auch über einen Zeitraum von drei Jahren finanziert. Christiaan Triebert, der als „Ausbilder“ von Bellincat gilt, arbeitet jetzt für die Visual Investigations der New York Times. Und Aric Toler, einst Leiter der Bellincat-Ausbildung und -Forschung, hat den gleichen Weg eingeschlagen.

Als die US-amerikanische Website Grayzone in der Vergangenheit über all dies und mehr schrieb, wurde sie zum Ziel von Zensurbemühungen des ukrainischen Spionagedienstes SBU, der laut Twitter Files aus Unzufriedenheit mit der Berichterstattung verlangte, dass die soziale Plattform den Grayzone-Journalisten Aaron Maté zum Schweigen bringt.

Wenn Zinc Network nicht gerade dabei hilft, „Desinformation neu zu definieren“ und Wege zu finden, sie zu verhindern, einschließlich faktenbasierter Kritik an der NATO, und wenn es nicht gerade staatlich geförderten Druck auf soziale Netzwerke ausübt, beschreibt es seine Arbeit folgendermaßen: „Förderung von guter Regierungsführung und demokratischer Erneuerung, Förderung von Informationsintegrität und Medienfreiheit“.

Sosehr man sich auch anstrengt, es ist wirklich nicht zu fassen.