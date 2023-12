Werden die Todesfälle bei COVID-Impfungen vertuscht?

Link zum Video

Die Geschichte auf einen Blick

Das Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) erfüllt nicht seine eigenen Standards, und Sicherheitssignale werden nicht berücksichtigt

Vor der COVID-Pandemie gingen bei VAERS jährlich durchschnittlich 60.000 Meldungen über unerwünschte Ereignisse nach Impfungen ein. Im ersten Jahr der Einführung der experimentellen Gentherapien gegen COVID (2021) schnellten die Meldungen auf 1 Million in die Höhe. Bis Ende Oktober 2023 lag die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit den COVID-Impfungen bei 1.605.764, und fast jede fünfte dieser Meldungen betraf ein „schwerwiegendes“ unerwünschtes Ereignis

Die U.S. Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention, die gemeinsam für VAERS zuständig sind, betonen, dass diese Daten in keiner Weise ein potenzielles Problem mit den COVID-Impfungen widerspiegeln

Das Einreichen einer VAERS-Meldung ist ein zeitaufwändiger Prozess. Es kann mehrere Stunden dauern, bis eine geschulte medizinische Fachkraft einen einzigen Bericht ausfüllt, und diese Zeit kann niemandem in Rechnung gestellt werden. Infolgedessen werden Nebenwirkungen, einschließlich Todesfälle, massiv unterrepräsentiert

VAERS verfügt über ein öffentliches Front-End und ein privates Back-End, das für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Die öffentliche Datenbank enthält nur die Erstmeldungen. Korrekturen und Aktualisierungen der Ergebnisse gehen in die private Seite ein. Daher wissen wir nicht, wie viele der Verletzungen nach einer Erstmeldung zum Tod geführt haben. Die Zahl der Todesfälle, die wir bei VAERS sehen, ist die Zahl der Meldungen, bei denen der Tod der Grund für die erste Meldung war. Dieses „duale System“ kann in der Öffentlichkeit den falschen Eindruck erwecken, dass Todesfälle seltener sind, als sie sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Verletzungen letztendlich fortschreiten und zu einer dauerhaften Behinderung führen, oder wie viele von ihnen sich auflösen

Nach Angaben der US-Arzneimittelbehörde FDA ist die Behörde „aktiv an der Sicherheitsüberwachung“ der COVID-Impfungen beteiligt. Sie behaupten auch, dass Ärzte und Epidemiologen der FDA und der Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention die im Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) eingereichten Berichte „kontinuierlich überprüfen und analysieren“, „um potenzielle Signale zu erkennen, die auf die Notwendigkeit weiterer Untersuchungen hindeuten würden“. Die Fakten sprechen dagegen.

Zu ihnen gehören Peter Marks, Direktor des Center for Biologics Evaluation and Research, und Narayan Nair, der für VAERS zuständige Abteilungsleiter der FDA.

Beide sprachen mit der investigativen Reporterin Jennifer Block, deren Artikel über das Versagen von VAERS im November 2023 in The BMJ veröffentlicht wurde.

„VAERS soll benutzerfreundlich, reaktionsschnell und transparent sein. Untersuchungen von The BMJ haben jedoch ergeben, dass es seinen eigenen Standards nicht gerecht wird. Nicht nur, dass die Personalausstattung nicht mit der beispiellosen Anzahl von Meldungen seit der Einführung der COVID-Impfstoffe Schritt gehalten hat, es gibt auch Anzeichen dafür, dass das System überfordert ist, Meldungen nicht weiterverfolgt werden und Signale übersehen werden“, schreibt Block. „In der Standardarbeitsanweisung von VAERS für COVID-19 heißt es, dass Meldungen schnell, d. h. innerhalb von Tagen nach Eingang, bearbeitet werden müssen. Schwerwiegende Meldungen“ lösen die Anforderung von Krankenakten und zumindest eine manuelle Überprüfung“ aus, während Todesfälle und andere unerwünschte Ereignisse von besonderem Interesse“ einer eingehenderen“ klinischen Überprüfung durch CDC-Mitarbeiter unterzogen werden können. Das BMJ hat jedoch erfahren, dass die Personalausstattung von VAERS angesichts der beispiellosen Zahl von 1,7 Millionen Meldungen seit der Einführung der COVID-Impfstoffe wahrscheinlich nicht den Anforderungen der Überprüfung der eingereichten schwerwiegenden Meldungen, einschließlich der Todesfälle, entsprach. Während andere Länder Todesfälle anerkannt haben, die ‚wahrscheinlich‘ oder ‚wahrscheinlich‘ mit der mRNA-Impfung in Zusammenhang standen, hat die CDC – die nach eigenen Angaben fast 20 000 vorläufige Todesmeldungen mit Hilfe von VAERS überprüft hat (weit mehr als andere Länder) – keinen einzigen Todesfall im Zusammenhang mit mRNA-Impfstoffen anerkannt.“

Beispielloser Zustrom von Meldungen ist ein Hinweis an sich

Vor der COVID-Pandemie gingen bei VAERS jedes Jahr durchschnittlich 60 000 Meldungen über unerwünschte Ereignisse nach einer Impfung ein. Im ersten Jahr der Einführung der experimentellen Gentherapien gegen COVID (2021) schnellten die Meldungen auf 1 Million in die Höhe.

Bis Ende Oktober 2023 belief sich die Zahl der Meldungen im Zusammenhang mit den COVID-Impfungen auf 1.605.764, wobei laut Block fast jede fünfte dieser Meldungen ein „schwerwiegendes“ unerwünschtes Ereignis beinhaltete.

Im Jahr 2021 hatten nur wenige jemals von VAERS gehört, und das medizinische Personal war nicht angewiesen, Meldungen zu machen. Tatsächlich gibt es viele Geschichten, in denen medizinisches Personal davon abgehalten wird. Doch trotz des mangelnden Bewusstseins und der absichtlichen Unterdrückung von Meldungen wurde und wird eine rekordverdächtige Anzahl von Meldungen unerwünschter Ereignisse eingereicht.

Ungeheuerliche Lügen über VAERS

Das obige Video zeigt Aussagen der damaligen Direktorin des CDC, Dr. Rochelle Walensky, und des damaligen Direktors der National Institutes of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), Dr. Anthony Fauci. Beide behaupteten, sie hätten keine Ahnung, wie viele Todesfälle nach der COVID-Spritze in VAERS erfasst worden waren – was mit einem Smartphone vor Ort möglich gewesen wäre.

Noch ungeheuerlicher ist, dass Walensky behauptete, dass „alle“ Nebenwirkungen an VAERS gemeldet werden. „Wenn man also kurz nach der Impfung von einem Auto angefahren wird, wird das im VAER-System gemeldet“, sagte sie. Fauci, dem es offensichtlich an Kreativität mangelt, wiederholte dann dasselbe idiotische Szenario, um die Bedeutung und den Wert von VAERS als Pharmakovigilanzsystem herunterzuspielen.

Tatsache ist, dass es keine künstliche Intelligenz gibt, die nach einer Impfung automatisch Berichte über einen gestoßenen Zeh oder einen Unfall mit Blechschaden ausfüllt, und niemand, der bei klarem Verstand ist, würde Stunden damit verbringen, einen Bericht einzureichen, wenn er nicht einen Zusammenhang mit einem kürzlich verabreichten Impfstoff vermutet. VAERS ist ein passives, freiwilliges Meldesystem, und die CDC hat niemanden dazu ermutigt, geschweige denn verpflichtet, Meldungen zu machen.

VAERS ist beschämend unzureichend

Viele, die schon einmal versucht haben, einen VAERS-Bericht einzureichen, waren erstaunt, wie schwierig das System zu bedienen ist. Wenn Sie nicht alles im Griff haben und nicht alle erforderlichen Daten zur Hand haben, bricht das System ab und zwingt Sie, von vorne zu beginnen.

Selbst in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz eingesetzt wird, um Medikamente von Grund auf neu zu formulieren,4 ist eine der wichtigsten Pharmakovigilanz-Datenbanken noch nicht einmal mit einer Funktion zur Zwischenspeicherung ausgestattet. Stellen Sie sich das vor.

„Das Einreichen eines VAERS-Berichts ist ein zeitraubender Prozess. Es kann mehrere Stunden dauern, bis eine ausgebildete medizinische Fachkraft einen einzigen Bericht ausfüllt, und diese Zeit kann niemandem in Rechnung gestellt werden. Infolgedessen werden Nebenwirkungen, einschließlich Todesfälle, massiv unterreportiert.“

onen Amerikanern ausgehen, die von den Impfungen beeinträchtigt wurden, was etwa 9,5 % der Bevölkerung entspricht. Legt man einen Faktor von 41 zugrunde, könnten sogar 65,6 Millionen – 19,5 % – verletzt oder getötet worden sein.

Wenn die Invaliditätsmeldungen ein Anhaltspunkt sind (und das dürften sie sein), dann könnte der Faktor für die Untererfassung tatsächlich irgendwo zwischen 20 und 41 liegen. Nachdem die Zahl der Invaliditätsfälle zwischen 2014 und 2020 konstant geblieben war, stieg sie zwischen Januar 2021 und Juni 2023 plötzlich um 15 % an.

Wer das für einen Zufall hält, muss sich eine vernünftige Alternative einfallen lassen, die nicht darin besteht, 81 % der Bevölkerung eine neue Gentransfertechnologie zu injizieren.

Wie hoch ist die tatsächliche Todesrate?

Block weist auch auf andere Probleme mit VAERS hin, darunter die Tatsache, dass es ein öffentliches Frontend und ein privates Backend gibt, das öffentliche Nutzer nicht sehen dürfen. Das größte Problem dabei ist, dass die öffentliche Seite nur die ersten Berichte enthält. Korrekturen und Aktualisierungen der Ergebnisse werden auf der privaten Seite vorgenommen.

Daher wissen wir nicht, wie viele der Verletzungen Wochen oder Monate nach der ersten Meldung zum Tode geführt haben könnten. Mit anderen Worten: Die Zahl der Todesfälle, die wir bei VAERS sehen, ist die Zahl der Meldungen, bei denen der Tod der Grund für die Meldung war.

Wir können nicht sehen, wie viele der Personen, die ins Krankenhaus eingeliefert wurden oder bei denen schwere Verletzungen diagnostiziert wurden, letztendlich nach der Meldung starben. Nur die CDC und die FDA haben Zugang zu den aktualisierten Berichten.

Der Nachteil dieser Vorgehensweise sollte offensichtlich sein. Es kann in der Öffentlichkeit den falschen Eindruck erwecken, dass Todesfälle seltener sind, als sie sind. Wir wissen auch nicht, wie viele Verletzungen letztendlich fortschreiten und zu dauerhaften Behinderungen führen, oder wie viele von ihnen sich auflösen.

Wie viele Menschen sind also über die 36 501 ersten Meldungen von Todesfällen hinaus gestorben, die bis zum 27. Oktober 2023 eingegangen sind? Wir wissen es nicht, weil die FDA und die CDC es uns nicht sagen wollen.

Nach Angaben der FDA und der CDC ist der Grund für die Nichtweitergabe aktualisierter Datensätze, dass die aus den Krankenakten abgeleiteten Daten durch Datenschutzgesetze geschützt sind. Wie Block jedoch anmerkt, ermöglichen die Datenbanken für unerwünschte Ereignisse bei Arzneimitteln und Medizinprodukten, die von der FDA überwacht werden, den öffentlichen Zugang zu den vollständigen Datensätzen, einschließlich Aktualisierungen der Ergebnisse, ohne dass die Gesetze zur ärztlichen Schweigepflicht verletzt werden. Warum also kann VAERS nicht dasselbe tun?

FDA und CDC ignorieren Sicherheitssignale

Das Schlimmste ist jedoch, dass sowohl die FDA als auch die CDC die Sicherheitssignale ignorieren, die aus den VAERS-Daten hervorgehen. Und weil sie die Ärzte nicht über die möglichen Nebenwirkungen informieren, stellen diese keinen Zusammenhang zwischen der Spritze und den Gesundheitsproblemen her, die sie bei ihren Patienten beobachten. Infolgedessen ist es unwahrscheinlicher, dass sie die richtigen Tests verschreiben und die am besten geeignete Behandlung finden.

In einem Interview mit dem Journalisten Alex Newman aus dem Jahr 2021 sagte Dr. Peter McCullough, er sei verblüfft über die ausbleibende Reaktion der Regierung auf die Tausenden von Todesfällen, die zu diesem Zeitpunkt bereits im VAERS erfasst waren, und wies darauf hin, dass das Massenimpfprogramm gegen die Schweinegrippe aus dem Jahr 1976 nach nur 25 Todesfällen und einigen hundert Lähmungsfällen eingestellt wurde. Auch Medikamente werden bei etwa 50 ungeklärten Todesfällen vom Markt genommen.

Der Unterschied in der Reaktion ist „alarmierend“, so McCullough. Zwei Jahre später ist die öffentlich zugängliche Zahl der Todesfälle in VAERS von etwa 3.500 auf mehr als 36.500 gestiegen, aber die FDA besteht immer noch darauf, dass die Impfungen „sicher und wirksam“ sind. Punktum. Sie sind so unbesorgt, dass sie die COVID-Impfungen sogar in den Impfplan für Kinder aufgenommen haben, wobei die erste Impfserie bereits Kleinkindern und Babys im Alter von 6 Monaten verabreicht werden soll.

Wie die CDC die Gefahren von COVID Jab verbirgt

Um die Sache noch schlimmer zu machen, haben mehrere Untersuchungen gezeigt, dass auch die FDA und die CDC Daten auf vielfältige Weise verbergen, manipulieren und/oder fälschen, um das wahre Ausmaß der Schäden zu verschleiern. Im Juni 2022 pausierte die CDC beispielsweise ihre Mortality and Morbidity Weekly Reports (MMWR), um ein „System-Upgrade“ durchzuführen.

Als der Bericht zwei Monate später wieder online ging, war eine große Zahl von Todesfällen im Zusammenhang mit Impfungen entweder in die COVID-Todeskategorie oder in eine „Holding“-Kategorie für unbestimmte Todesfälle verschoben worden, so dass es so aussah, als ob die Zahl der Todesfälle durch Krebs, Herzinfarkte und Schlaganfälle weitaus geringer wäre als sie ist. Dieses Spiel mit dem Algorithmus scheint seit dieser Systemaktualisierung automatisiert worden zu sein.

Lange Zeit weigerte sich die CDC auch, die Ergebnisse ihres Proportional Reporting Ratio (PRR) Data Mining zu veröffentlichen, mit dem gemessen wird, wie häufig ein unerwünschtes Ereignis bei einem bestimmten Medikament im Vergleich zu allen anderen Medikamenten in der Datenbank auftritt.

Als die Behörde schließlich gezwungen war, die Daten freizugeben, entdeckten wir, dass die PPR Hunderte von Sicherheitssignalen enthüllte, die gemäß den Vorschriften alle eine gründliche Untersuchung erfordern, um einen möglichen Zusammenhang mit den Spritzen entweder zu bestätigen oder auszuschließen.

Eine der wenigen Nebenwirkungen der COVID-Impfungen, die die CDC tatsächlich anerkannt hat, ist Myokarditis (Herzentzündung) und eine damit verbundene Erkrankung namens Perikarditis (Entzündung des Herzbeutels). Bemerkenswerterweise ergaben die PRR-Überwachungsergebnisse, dass es mehr als 500 andere unerwünschte Ereignisse gibt, die stärkere Warnsignale aufweisen als diese beiden Erkrankungen.

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Ergebnisse der im Januar 2023 von der CDC veröffentlichten PRR-Analyse zusammengefasst.

Bei Personen ab 18 Jahren gibt es Sicherheitssignale für 770 verschiedene unerwünschte Ereignisse, und zwei Drittel davon (mehr als 500) haben ein stärkeres Sicherheitssignal als Myokarditis und Perikarditis. Von diesen 770 Signalen sind 12 brandneue Erkrankungen, die bisher noch nicht nach anderen Impfstoffen gemeldet wurden. An der Spitze der Liste der Sicherheitssignale stehen kardiovaskuläre Erkrankungen, gefolgt von neurologischen Erkrankungen. An dritter und vierter Stelle stehen thromboembolische Erkrankungen und pulmonale Erkrankungen. Todesfälle stehen an sechster Stelle und Krebserkrankungen an 11. In Anbetracht des Anstiegs aggressiver Krebsarten sagt die Tatsache, dass der Tod an erster Stelle steht, wirklich etwas aus.

Die Zahl der schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse, die zwischen Mitte Dezember 2020 und Ende Juli 2022 (also in etwas mehr als 19 Monaten) für die COVID-Impfungen gemeldet wurden, ist 5,5 Mal höher als die Zahl aller schwerwiegenden Meldungen für Impfstoffe, die in den letzten 13 Jahren in den USA an Erwachsene verabreicht wurden (etwa 73.000 gegenüber 13.000).

Im Vergleich zu allen anderen an Erwachsene verabreichten Impfstoffen wurden doppelt so viele Berichte über COVID-Impfungen als schwerwiegend eingestuft (11 % gegenüber 5,5 %), was der Definition eines Sicherheitssignals entspricht.

Der Anteil der gemeldeten Todesfälle, der nur für die Altersgruppe ab 18 Jahren angegeben wurde, lag bei den COVID-Impfungen bei 14 % gegenüber 4,7 % bei allen anderen Impfstoffen. Wie Fenton feststellte,24 „Wenn die CDC behaupten will, dass die Wahrscheinlichkeit, dass eine COVID-Impfung zu einem Todesfall führt, nicht signifikant höher ist als bei anderen Impfstoffen, müssen sie eine andere kausale Erklärung für diesen Unterschied finden.“

In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen gibt es 96 Sicherheitssignale, darunter Myokarditis, Perikarditis, Bell’s Palsy, Genitalgeschwüre, Bluthochdruck, Menstruationsunregelmäßigkeiten, Herzklappeninsuffizienz, Lungenembolie, Herzrhythmusstörungen, Thrombose, Perikard- und Pleuraerguss, Blinddarmentzündung und perforierter Blinddarm, Immunthrombozytopenie, Brustschmerzen und erhöhte Troponinwerte (die auf Herzschäden hinweisen).

In der Gruppe der 5- bis 11-Jährigen gibt es 66 Sicherheitssignale, darunter Myokarditis, Perikarditis, ventrikuläre Dysfunktion, Herzklappeninsuffizienz, Perikard- und Pleuraerguss, Brustschmerzen, Appendizitis und Blinddarmdurchbrüche, Kawasaki-Krankheit, Menstruationsunregelmäßigkeiten und Vitiligo.

Das Ignorieren eines eindeutigen Signals für den Tod durch die CDC ist wahrscheinlich das ungeheuerlichste Beispiel für ihr Versagen als öffentliche Gesundheitseinrichtung. Bereits im Juli 2021 veröffentlichte Matthew Crawford eine dreiteilige Serie, in der er detailliert darlegte, wie die CDC Sicherheitssignale durch die Verwendung einer fehlerhaften Formel verbarg.

Im August desselben Jahres informierte Steve Kirsch die Behörde über diese Probleme, wurde aber ignoriert. In einem Artikel vom 3. Oktober 2022 zeigte Kirsch dann auf, dass „Tod“ auch bei Verwendung der fehlerhaften Formel der CDC ein Signal hätte auslösen müssen.

Die CDC verschleiert auch den Schweregrad der Nebenwirkungen, indem sie mehrere Kategorien für dieselbe Krankheit verwendet. So werden beispielsweise „akutes Herzversagen“, „Herzinsuffizienz“, „Herzinfarkt“, „Herzmuskelzerrung“ und „Herzmuskelfibrose“ als getrennte Kategorien aufgeführt, obwohl sie in Wirklichkeit alle mögliche Auswirkungen einer Herzmuskelentzündung sind.

Durch die Trennung der Kategorien ergibt sich eine geringere Anzahl von Häufigkeiten pro Kategorie, wodurch die Auslösung eines Warnsignals verhindert wird. Würden verwandte Kategorien zusammengelegt, würden wahrscheinlich viel stärkere Sicherheitssignale entstehen.

Ressourcen für durch COVID-Spritzen Geschädigte

Daten aus der ganzen Welt belegen eine einzige Tatsache: Die COVID-Spritzen sind die gefährlichsten Medikamente, die jemals eingesetzt wurden. Indem sie vor dem Massaker die Augen verschlossen und die Öffentlichkeit mit lächerlichen und leicht zu beweisenden Lügen in die Irre geführt haben, sind die FDA und die CDC disqualifiziert, Empfehlungen für die öffentliche Gesundheit abzugeben. Wenn Sie deren Ratschläge befolgen, tun Sie das auf eigene Gefahr.

Wenn Sie bereits eine oder mehrere COVID-Impfungen erhalten haben und es sich nun anders überlegen, sollten Sie von nun an alle Impfstoffe meiden, denn Sie müssen den Angriff auf Ihren Körper beenden. Auch wenn Sie noch keine offensichtlichen Nebenwirkungen verspürt haben, kann Ihre Gesundheit langfristig beeinträchtigt werden, also lassen Sie sich nicht mehr impfen.

Wenn Sie unter Nebenwirkungen leiden, müssen Sie als Erstes das Spike-Protein ausschalten, das Ihr Körper produziert. Zwei Mittel, die dies bewirken können, sind Hydroxychloroquin und Ivermectin. Beide Medikamente binden das Spike-Protein und erleichtern seine Beseitigung.

Die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) hat ein Behandlungsprotokoll für die Zeit nach der Impfung namens I-RECOVER entwickelt. Da das Protokoll ständig aktualisiert wird, sobald mehr Daten zur Verfügung stehen, laden Sie am besten die neueste Version direkt von der FLCCC-Website unter covid19criticalcare.com herunter.

Weitere Vorschläge finden Sie im Spike-Protein-Entgiftungsleitfaden des World Health Council, der sich auf natürliche Substanzen wie Kräuter, Nahrungsergänzungsmittel und Tees konzentriert. Eine Saunatherapie kann ebenfalls dazu beitragen, toxische Proteine zu beseitigen, indem sie die Autophagie anregt.

