Weltweit haben Regierungen zig Milliarden Dollar an Pfizer und andere Impfstofffirmen für Covidien-Impfstoffe bezahlt, die wegen mangelnder Nachfrage nie eingesetzt werden.

Der rumänische Senat hat gestern den Weg für Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegen Florin Citu, Rumäniens Premierminister 2021, freigemacht, der 1,1 Milliarden Dollar für 53 Millionen mRNA-Impfstoffe von Pfizer ausgegeben hat, die Rumänien nie verwendet hat.

Citu ist jetzt Senator in Rumänien, ein Amt, das ihn vor Strafverfolgung schützt. Der Senat stimmte mit 90 zu 2 Stimmen dafür, diese Immunität aufzuheben und die Ermittlungen voranzutreiben, berichteten rumänische Nachrichtenagenturen.

Die Staatsanwälte untersuchen auch die Rolle von zwei ehemaligen rumänischen Gesundheitsministern beim Kauf des Impfstoffs. Alle drei könnten wegen „Machtmissbrauchs“ (übersetzt: „Amtsmissbrauch“) angeklagt werden, so die Staatsanwaltschaft.

Die strafrechtlichen Ermittlungen sind das jüngste Zeichen dafür, wie weit und wie schnell der mRNA-Impfstoff Covid vorwiegend in Europa gefallen ist.

Im Mai 2021 waren die europäischen Länder so verzweifelt auf der Suche nach mRNAs, dass sie sich bereit erklärten, über 20 Milliarden Dollar für 900 Millionen Pfizer-Impfstoffe auszugeben – zusätzlich zu den 600 Millionen, die sie bereits gekauft hatten. (Die Vereinbarung vom Mai enthielt die Option, weitere 900 Millionen Impfstoffe zu kaufen, also insgesamt 1,8 Milliarden – vier Impfstoffe für jede Person in der EU).

Zu diesem Zeitpunkt lag Kontinentaleuropa bei den Covidien-Impfungen hinter den USA und Großbritannien zurück, und die europäischen Staats- und Regierungschefs standen unter enormem Druck, diesen Rückstand aufzuholen. Europa rechnete damit, dass der DNA-Impfstoff von AstraZeneca einen großen Teil des Angebots ausmachen würde, aber AstraZeneca hatte Produktionsprobleme, als Sicherheitsbedenken gegen den Impfstoff aufkamen.

Plötzlich hatten die mRNAs von Pfizer und Moderna den Markt in den wohlhabenden Ländern in die Enge getrieben, und Pfizer hatte seine Produktion schneller hochgefahren als Moderna und verfügte in den folgenden Monaten über wesentlich mehr Impfstoff.

Die Europäische Union erklärte sich bereit, 19,5 € pro Impfdosis zu zahlen – nach damaligem Wechselkurs fast 24 Dollar. (Die Dosen sollten anteilig unter den EU-Mitgliedern aufgeteilt werden, damit sie sich nicht gegenseitig überbieten).

„Das ist eine gute Nachricht für unseren langfristigen Kampf, die Bürger Europas vor dem Virus und seinen Varianten zu schützen“, lobte die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, in einer Pressemitteilung, in der sie das Abkommen bekannt gab. „Die Produktion und Lieferung von bis zu 1,8 Milliarden Dosen in der EU ist gesichert.“

(Der Deal aus der Hölle:)

In den folgenden Monaten überholten die westeuropäischen Länder die USA beim Anteil der geimpften Erwachsenen, und die Nachfrage nach der ersten Auffrischungsimpfung im Winter 2021/22 blieb relativ hoch.

Als sich jedoch herausstellte, dass die mRNA-Impfstoffe gegen Omikron-Infektionen weitgehend wirkungslos waren, brach die Nachfrage in Europa ebenso ein wie in den USA. (Europa war schon immer skeptischer als die USA, was den Wert der Covid-Impfung für Säuglinge und Kinder unter 12 Jahren betrifft.)

Im Juli berichtete das deutsche Gesundheitsministerium, dass das Land etwa 200 Millionen Impfdosen weggeworfen hat, die etwa 4 Milliarden Dollar gekostet haben. Hunderte Millionen von Impfstoffen, die von den Vereinigten Staaten gekauft wurden, sind ebenfalls ungenutzt abgelaufen, obwohl die amerikanischen Gesundheitsbehörden nie auch nur eine grobe Schätzung abgegeben haben.

Am schlimmsten ist das Problem des Überangebots jedoch in den ärmeren Ländern Osteuropas, wo die Nachfrage nach Impfstoffen geringer ist – und der finanzielle Schaden schwerer zu verkraften ist.

Vergangene Woche verklagte Pfizer die polnische Regierung auf rund 1,5 Milliarden Dollar für 60 Millionen Impfstoffe, die die Polen nicht haben wollten. In Rumänien, das noch kleiner und ärmer ist und eine starke Anti-Impf-Stimmung hat, ist der Ärger noch größer.

(Frisch aus der Presse, von romania-insider.com. Denn wer möchte nicht ins Innere Rumäniens vordringen?)

Die gestrige Abstimmung garantiert zwar nicht, dass Änderungen vorgenommen werden, aber sie bedeutet, dass die rumänische Anti-Korruptionsbehörde (DNA) offiziell eine Untersuchung gegen Citu und die ehemaligen Gesundheitsminister einleiten kann, wie es die DNA letzte Woche in einem 27-seitigen Bericht an den Senat gefordert hatte.

Die Staatsanwälte sagten, ihre ersten Ermittlungen hätten ergeben, dass Citu und die anderen Minister die Impfungen angeordnet hätten, ohne den Bedarf oder die Notwendigkeit zu berücksichtigen.