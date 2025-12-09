Wie die CIA heimlich den chinesisch-indischen Krieg auslöste

Von Kit Klarenberg

Vom 20. Oktober bis zum 21. November 1962 tobte ein wenig beachteter Konflikt zwischen China und Indien. Die Auseinandersetzung beschädigte Indiens Zugehörigkeit zur Bewegung der Blockfreien Staaten, brachte das Land fest in den Einflussbereich des Westens und schürte jahrzehntelange Feindseligkeiten zwischen den Nachbarländern. Erst jetzt bauen Peking und Neu-Delhi konstruktive Beziehungen auf, die auf gemeinsamen wirtschaftlichen und politischen Interessen beruhen. Eine detaillierte wissenschaftliche Untersuchung, die von den Mainstream-Medien ignoriert wurde, deckt auf, dass der Krieg ein bewusstes Produkt der geheimen Einmischung der CIA war, die speziell darauf abzielte, die angloamerikanischen Interessen in der Region zu fördern.

In den Jahren vor dem chinesisch-indischen Krieg kam es zu zunehmenden Spannungen zwischen China und Indien, die zum großen Teil auf die Machenschaften der CIA zur Unterstützung tibetischer Separatisten zurückzuführen waren. So wurden beispielsweise 1957 tibetische Rebellen, die heimlich auf US-amerikanischem Boden ausgebildet worden waren, mit Fallschirmen über dem Gebiet abgesetzt und fügten den Streitkräften der Volksbefreiungsarmee Pekings schwere Verluste zu. Im folgenden Jahr wurden diese geheimen Operationen erheblich verstärkt, indem die CIA Waffen und Vorräte über Tibet abwarf, um gewaltsame Aufstände anzuzetteln. Schätzungen zufolge wurden bis zu 80.000 Soldaten der Volksbefreiungsarmee getötet.

Mao Zedong war überzeugt, dass die tibetischen Revolutionäre, obwohl sie letztlich von den USA unterstützt wurden, in erheblichem Maße auch von Indien unterstützt wurden und das Territorium dieses Landes als Operationsbasis nutzten. Diese Vermutungen wurden durch den Aufstand in Tibet im März 1959, der zu einer massiven Fluchtwelle aus der Region nach Indien führte, und durch die Gewährung von Asyl für den von der CIA unterstützten Dalai Lama durch Neu-Delhi erheblich verstärkt. Wochen später erklärte Mao auf einer Sitzung des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas eine „Gegenoffensive gegen Indiens anti-chinesische Aktivitäten”.

Er forderte, dass die offiziellen Mitteilungen der KPCh Indiens Premierminister Jawaharlal Nehru „scharf kritisieren“ sollten, und erklärte, Peking „sollte keine Angst davor haben, ihn zu verärgern oder einen Bruch mit ihm zu provozieren“, und „wir sollten den Kampf bis zum Ende durchziehen“. So wurde beispielsweise vorgeschlagen, „indische Expansionisten“ offiziell zu beschuldigen, „in Absprache“ mit „britischen Imperialisten“ zu handeln, um „offen in Chinas innere Angelegenheiten einzugreifen, in der Hoffnung, Tibet zu übernehmen“. Mao mahnte: „Wir … sollten dieses Thema nicht vermeiden oder umgehen.“

Ironischerweise wurde Nehru damals vom Westen aufgrund seines Bekenntnisses zur Blockfreiheit und seiner weitgehend sozialistischen Wirtschaftspolitik mit großem Misstrauen betrachtet. Daher konnte man nicht darauf vertrauen, dass er verdeckte angloamerikanische Initiativen gegen China unterstützen würde. Unterdessen betrachtete der sowjetische Staatschef Nikita Chruschtschow Nehru als wichtigen potenziellen Verbündeten und war sehr daran interessiert, positive Beziehungen zu ihm aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig vertiefte sich die chinesisch-sowjetische Spaltung, die im Februar 1956 mit Chruschtschows berüchtigter Geheimrede begann, in der er die Herrschaft Josef Stalins anprangerte. Die Meinungsverschiedenheiten über Indien und Tibet beschleunigten nur die erbitterte Trennung der beiden Länder.

„Eine Waffe“

Nach monatelangen offiziellen Verurteilungen von Nehrus Politik gegenüber Tibet eskalierte Pekings Informationskrieg gegen Indien im August 1959 zu einer Reihe gewalttätiger Zusammenstöße entlang der Grenze zwischen den beiden Ländern. Nehru wandte sich sofort an Moskau und bat darum, den engsten Verbündeten in Schach zu halten. Dies führte im Oktober 1959 zu einem angespannten Treffen zwischen Chruschtschow, seinen wichtigsten Beratern und der obersten Führung der KPCh in Maos Amtssitz. Chruschtschow erklärte seinen chinesischen Amtskollegen in aggressivem Ton, dass ihre Konfrontationen mit Neu-Delhi und die Unruhen in Tibet „Ihre Schuld” seien.

Der sowjetische Staatschef wies daraufhin auf die Bedeutung „guter Beziehungen” zu Nehru hin und betonte, man müsse ihm „helfen, an der Macht zu bleiben”, denn wenn er ersetzt würde, „wer wäre dann besser als er?” Mao entgegnete, Indien habe „in Tibet so gehandelt, als gehöre es ihnen“, und obwohl Peking ebenfalls Nehru unterstützte, „sollten wir ihn in der Tibet-Frage vernichten“. Verschiedene KPCh-Funktionäre behaupteten daraufhin nacheinander mit Nachdruck, die jüngsten Grenzkonflikte seien von Neu-Delhi ausgelöst worden. Chruschtschow zeigte sich jedoch äußerst abweisend.

„Ja, sie haben angefangen zu schießen und sind selbst tot umgefallen“, erwiderte er spöttisch. Eine sowjetische Neutralitätserklärung im chinesisch-indischen Konflikt einen Monat zuvor hatte ebenfalls Ärger unter den Vertretern der KPCh ausgelöst. Mao beklagte sich, dass „diese Erklärung alle Imperialisten glücklich gemacht hat“, indem sie die Spaltungen zwischen den kommunistischen Ländern öffentlich gemacht habe. Chruschtschow und seine Kollegen zeigten sich erneut unbeeindruckt von diesem Vorschlag. Doch ohne es zu wissen, waren alle Anwesenden ungewollt in eine Falle getappt, die die CIA viele Jahre zuvor gestellt hatte.

Im September 1951 erklärte ein Memo des Außenministeriums: „Die USA sollten sich bemühen, Tibet als Mittel einzusetzen, um Indien auf die Gefahr hinzuweisen, die mit dem Versuch verbunden ist, kommunistische Regierungen zu beschwichtigen, und insbesondere, um Indien in eine Position zu manövrieren, in der es freiwillig eine Politik des entschiedenen Widerstands gegen den Druck der chinesischen Kommunisten in Süd- und Ostasien verfolgt.“ Mit anderen Worten: Man glaubte, dass die Unterstützung der tibetischen Unabhängigkeit eine Spaltung zwischen China und Indien erzwingen könnte. Dies wiederum könnte die Sowjets dazu zwingen, Partei zu ergreifen, was die Brüche mit Peking vertiefen würde.

Diese Strategie prägte die verdeckten Aktionen der CIA in Tibet im folgenden Jahrzehnt, die noch an Dynamik gewannen, als Allen Dulles 1953 Chef der CIA wurde. Für die Separatisten wurde eine spezielle, streng geheime Basis in Camp Hale errichtet, einer Trainingsanlage des US-Militärs aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs in den Rocky Mountains. Das lokale Gelände – schwindelerregend und voller dichter Wälder – erinnerte an Tibet und bot reichlich Gelegenheit für Aufstandsübungen. Unzählige Militante wurden dort über viele Jahre hinweg ausgebildet.

Veteranen der tibetischen Separatistenbewegung versammeln sich im Juni 2024 im Camp Hale

Zu jeder Zeit unterhielt die CIA eine geheime Armee von bis zu 14.000 tibetischen Separatisten in China. Während die Guerillas glaubten, Washington unterstütze ihren Unabhängigkeitskampf aufrichtig, ging es der CIA in Wirklichkeit nur darum, Peking Sicherheitsprobleme zu bereiten und seinem Gegner dadurch wirtschaftliche und militärische Kosten aufzubürden. Wie der Dalai Lama später beklagte, war die Unterstützung der CIA lediglich „ein Ausdruck ihrer antikommunistischen Politik und keine echte Unterstützung für die Wiederherstellung der Unabhängigkeit Tibets“.

„Anfälliger“

Im Oktober 1962 waren die Operationen der CIA in Tibet für China zu einem solchen Ärgernis geworden, dass die Streitkräfte der Volksbefreiungsarmee in Indien einmarschierten. Washington war sich im Voraus bewusst, dass eine militärische Aktion unmittelbar bevorstand. Ein Telegramm, das fünf Tage vor Ausbruch des Krieges an Außenminister Dean Rusk geschickt wurde, prognostizierte einen „ernsten Konflikt“ und legte eine detaillierte „Linie“ fest, die zu diesem Zeitpunkt einzuschlagen war. In erster Linie würden die USA öffentlich ihre „Sympathie für die Inder und die durch die chinesische Intervention verursachten Probleme“ zum Ausdruck bringen.

Indische Soldaten patrouillieren während des chinesisch-indischen Krieges

Es wurde jedoch als unerlässlich angesehen, „uns in dieser Angelegenheit zurückhaltend zu äußern, um den Chinesen keinen Vorwand zu geben, eine Beteiligung der USA zu behaupten“. Während Neu-Delhi bereits heimlich „bestimmte begrenzte Käufe“ von US-Militärausrüstung erhielt, würde Washington bei Ausbruch des Krieges keine aktive „Hilfe anbieten“. „Es ist Sache der Inder, darum zu bitten“, hieß es in dem Telegramm. Sollten solche Anfragen eingehen, „werden wir ihnen wohlwollend zuhören … [und] mit aller Schnelligkeit und Effizienz handeln, um die gewünschten Güter zu liefern“:

„Die USA leisten Hilfe, um die Probleme Indiens im Bereich Militärtransport und Kommunikation zu lindern. Darüber hinaus prüfen das Außen- und das Verteidigungsministerium die Verfügbarkeit von Transportmitteln, Kommunikationsmitteln und anderer militärischer Ausrüstung, die kurzfristig und zu für Indien akzeptablen Bedingungen bereitgestellt werden können, um für den Fall gewappnet zu sein, dass die indische Regierung solche US-Ausrüstung anfordert.“

Wie vorhergesagt, veranlasste der chinesisch-indische Konflikt Nehru dazu, Washington dringend um militärische Hilfe zu bitten, was eine bedeutende politische Wende darstellte. Ein Großteil der politischen Klasse in Neu-Delhi schlug daraufhin eine pro-westliche Linie ein, und Forderungen nach einer Überprüfung der Blockfreiheit des Landes fanden im Parlament breite Resonanz. Selbst kommunistische und sozialistische Parteien, die bis dahin jegliche Allianz mit den USA abgelehnt hatten, nahmen die Hilfe bereitwillig an. Die Operationen der CIA in Tibet waren erfolgreich gewesen.

Wie in einem Bericht der National Intelligence Estimate der CIA vom Mai 1960 festgestellt wurde, hatte die „chinesische Aggressivität” gegenüber Neu-Delhi in Bezug auf Tibet bei den indischen Führern „eine sympathischere Sichtweise auf die Opposition der USA gegen das kommunistische China” gefördert. Dazu gehörte auch eine „größere Wertschätzung der Bedeutung einer starken Position des Westens – insbesondere der USA – in Asien als Gegengewicht” zum regionalen Einfluss Pekings. Die CIA stellte jedoch fest, dass „Nehru zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts nicht die Absicht hat, Indiens grundlegende Politik der Blockfreiheit zu ändern, und dass die Mehrheit der indischen Öffentlichkeit offenbar immer noch seine Verbundenheit mit dieser Politik teilt”.

Der chinesisch-indische Krieg änderte all das. Eine Analyse der CIA vom Dezember 1962 über die „Aussichten und Auswirkungen“ des Konflikts lobte die „Metamorphose“ Neu-Delhis, von der die CIA prognostizierte, dass sie „mit ziemlicher Sicherheit weiterhin neue Möglichkeiten für den Westen eröffnen“ würde. Das Land wurde als „empfänglicher denn je für den Einfluss der USA und Großbritanniens, insbesondere im militärischen Bereich“ eingeschätzt. Umgekehrt hatte der Krieg „die Beziehungen der Sowjetunion zu Indien ernsthaft kompliziert und ihre Schwierigkeiten mit China verschärft“:

„Die UdSSR wird großen Wert auf die Fortsetzung ihrer engen Beziehungen zu Indien legen. Auch wenn ihre Chancen, einen dauerhaften Einfluss auf das indische Militär aufzubauen, praktisch verschwunden sind, wird sie wahrscheinlich weiterhin militärische Ausrüstung liefern und ihre wirtschaftlichen Beziehungen zu Indien aufrechterhalten.“

In der Folge begann Neu-Delhi, die angloamerikanischen Geheimdienste bei der Informationsbeschaffung über China zu unterstützen, und beteiligte sich aktiv an den Sabotageaktionen der CIA in Tibet. Das Gespenst des chinesisch-indischen Krieges schwebte danach jahrzehntelang über den Beziehungen zwischen den beiden Nationen, und es kam immer wieder zu Grenzkonflikten. Nun aber scheint Indien, wie Donald Trump im September beklagte, dauerhaft an Peking und dessen engen Partner Russland „verloren“ zu sein. Die enorme Zeit, Energie und das Geld, die die USA in die Schürung der Feindseligkeiten zwischen den beiden riesigen Nachbarn investiert haben, sind aufgrund der schieren Last der geopolitischen Realität spektakulär zunichte gemacht worden.