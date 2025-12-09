Sonja van den Ende

Der 8. Dezember 2024 war ein dunkler Tag für einen großen Teil der indigenen syrischen Bevölkerung. Die Türkei und Israel, zusammen mit den USA und Europa, inszenierten einen Putsch gegen die geschwächte Regierung und Armee von Präsident Assad – beide waren nach vierzehn Jahren Krieg erheblich geschwächt. Die Bevölkerung hatte unter den härtesten Sanktionen aller Zeiten gelebt. Der Caesar Act (Sanktionen), der 2019 während der ersten Amtszeit von Donald Trump eingeführt wurde, war das strengste Sanktionsregime, das der Westen je verhängt hatte. Heute ist natürlich Russland zum am stärksten sanktionierten Land der Welt geworden – ein Status, der sogar noch schlechter ist als der von Syrien und Iran.

Der Krieg und später die Sanktionen richteten sich nicht nur gegen die syrische Regierung, sondern vor allem gegen das, was heute als Minderheiten bekannt ist, wie die Alawiten, Christen, Drusen und in geringerem Maße die Kurden. Der vom Westen geführte Konflikt begann als Stellvertreterkrieg mit der Operation Timber Sycamore. Terroristen, die im Irak kämpften, wurden angewiesen, nach Syrien zu gehen, wurden mit westlichen Waffen versorgt (hauptsächlich aus den USA im Jahr 2011) und organisierten 2011 eine Revolution in Dar’a im Süden Syriens. Der Rest ist Geschichte.

Operation Timber Sycamore war ein geheimes Waffenlieferungs- und Ausbildungsprogramm der US-Zentralnachrichtendienstes (CIA), unterstützt vom Vereinigten Königreich, der EU und mehreren arabischen Staaten, darunter Saudi-Arabien und Katar. Ziel des Programms war es, den syrischen Präsidenten Bashar al-Assad zu stürzen.

Das Programm, das laut zahlreichen Quellen bereits vor 2011 existierte, zielte darauf ab, sogenannte Oppositionsgruppen zu unterstützen. Die USA und viele EU-Staaten, darunter die Niederlande – die wie immer eine prominente Rolle bei der Förderung von Krieg und Gewalt spielten – stellten Geld, Waffen und Ausbildung bereit. Viele dieser Waffen landeten in den Händen extremistischer Gruppen, darunter al-Qaida und Hay’at Tahrir al-Sham (der heutige Präsident al-Shaara war der Anführer dieser Terrorgruppen).

Der Putsch im Dezember 2024, zusammen mit den Horden von Terroristen, die aus Idlib nach Syrien vorrückten, wurde hauptsächlich von der Türkei organisiert und ausgebildet. Allerdings waren auch ukrainische Drohnenspezialisten – bewaffnet mit Drohnen, die in den Niederlanden hergestellt wurden – in Idlib präsent, einem berüchtigten Hotspot, in dem Terroristen, Uiguren, Türken, Tadschiken, Kirgisen und Tschetschenen untergebracht sind, die zuvor im Ersten und Zweiten Tschetschenienkrieg gegen Russland gekämpft hatten. Dieses Terroristenkontingent bildet nun den Kern dessen, was 2025 von Syriens Sicherheitsapparat übrig geblieben ist.

Der derzeitige US-Präsident Donald Trump, der ursprünglich den Caesar Act eingeführt hatte, hat den neuen sogenannten Präsidenten Mohammad al-Julani (Nom de Guerre) – unter seinem Geburtsnamen Al-Shaara bekannt und unter Terroristen als neuer Kalif gefeiert, vergleichbar mit Osama bin Laden oder Abu Bakr al-Baghdadi, allesamt Marionetten der USA und wohlhabender arabischer Ölstaaten – als „jungen, attraktiven Kerl. Harter Typ. Starke Vergangenheit. Sehr starke Vergangenheit. Kämpfer.“ bezeichnet. Diese Darstellung übersieht bequem die Tatsache, dass einst ein Kopfgeld von 10 Millionen Dollar auf ihn ausgesetzt war; schließlich war er ein berüchtigter „Kopfjäger“, der viele Menschen, darunter Zivilisten, tötete oder deren Tötung anordnete. Doch in Zeiten vorherrschender westlicher Verrücktheit werden Terroristen als „Gute“ umetikettiert, während legitime Führer als Terroristen und „Bösewichte“ abgestempelt werden.

Zurück in die Gegenwart von 2025: Syrien ist zu einem zweiten Irak oder Libyen verkommen, wo Minderheiten gnadenlos abgeschlachtet werden. Seit Beginn der orchestrierten westlichen Revolution im Jahr 2011 rufen die vom Westen unterstützten Terroristen – die als „Gute“ und „Rebellen“ dargestellt werden – „tötet die Alawiten“, ein Ruf, der in Hama und Homs begann.

Im Jahr 2025 setzen sie diesen Slogan in die Tat um. Vor allem Alawiten werden täglich ermordet – einige einfache Bauern oder Studenten, die kein politisches Interesse hatten oder zu jung waren, um in der ehemaligen syrischen Armee gedient zu haben. Sie werden allein deshalb getötet, weil sie Alawiten sind, manchmal Christen oder Drusen. Dies zeigt sich deutlich in dem Massaker an Alawiten im März 2025 und der anschließenden Ermordung von Drusen.

Warum passiert das? Weil das aktuelle Regime auf der Scharia und einer extremen Interpretation des Islam basiert, die darauf abzielt, alle anderen Glaubensrichtungen zu vernichten, die sie als „Ungläubige“ betrachten. Wir sind im Syrien des Mittelalters angekommen, ebenso wie in anderen Ländern des Nahen Ostens, die durch von den USA und ihren NATO- und EU-Verbündeten geführte Kriege verwüstet wurden. In Syrien hatte die Assad-Regierung versucht, Modernität und Wohlstand zu fördern – keine leichte Aufgabe nach Jahren kolonialer Herrschaft, selbst wenn diese unter einem strengen Regime stattfand. Doch eine straffe Regierung scheint in vielen Gesellschaften des Nahen Ostens notwendig zu sein, die – wie wir jetzt sehen – noch nicht in der Lage sind, den Realitäten des Jahres 2025 zu begegnen.

Wenn Sie glaubten, der Westen würde sich damit zufriedengeben, seinen bevorzugten Terroristen als Präsidenten einzusetzen, irren Sie sich. Während Trump naiv oder töricht erscheinen mag, weil er einen Terroristen lobt, nutzen die EU – speziell die Niederlande und Deutschland – weiterhin sogenannte Beweise und unbegründete Anschuldigungen, um Assad, seine Regierung oder jeden, der noch an die Wahrheit glaubt und versteht, was wirklich geschehen ist, ins Visier zu nehmen.

Eine neue Untersuchung, bekannt als die „Damaskus Files“, wird von staatlich geförderten EU-Medien beworben, die angeblich weitere Beweise für Assads angebliche Verbrechen präsentieren – und die ihn spezifisch ins Visier nehmen, genau wie sie es mit Putin getan haben. Sie berichten: „Journalisten überprüften die Bilder gemeinsam. Der Datensatz, der 33.000 Bilder und 134.000 interne E-Mails, Berichte, Telefongespräche und andere Dokumente enthält, gelangte in die Hände des deutschen Senders NDR, der die Daten mit dem Investigativteam des niederländischen Magazins Pointer teilte.“

Nun werde ich Ihre Illusionen über das sogenannte niederländische Investigativkollektiv Pointer zerstören, das nur drei oder vier Personen beschäftigt. Diese Gruppe hat zum Beispiel die ungeheuerlichsten Lügen über mich verbreitet. Sie widmeten mir drei oder vier Artikel und sogar eine gesamte Sendung im niederländischen Staatsfernsehen. Natürlich habe ich nie persönlich mit ihnen gesprochen. Meine Familie und die wenigen verbleibenden Freunde wurden unter Druck gesetzt und belästigt, damit sie mit ihnen sprechen – sie weigerten sich. Folglich besteht alles, was sie schreiben oder senden, aus aus dem Zusammenhang gerissenen Texten und Videos, die dazu dienen, mich als unverbesserliche Kreml-Journalistin und Assad-Unterstützerin darzustellen. Nun wenden sie dieselben Taktiken gegen Assad und seine Regierung an, und natürlich tun sie dies weiterhin mit Putin. Sie sind wie Parasiten, die von Klatsch und Lügen leben.

Vorhersehbar erscheint in ihren sogenannten „Damaskus Files“ kein Wort über die Terrorverbrechen der letzten vierzehn Jahre. Stattdessen behauptet der Artikel, Assad habe mindestens 160.000 Menschen verschwinden lassen, unter anderem. Es gibt keine Erwähnung des Massakers vom 8. März 2025 an den Alawiten oder des Verbrechens in einem Drusen-Krankenhaus, wo Patienten und Ärzte von al-Julanis sogenannten „Sicherheitskräften“ kaltblütig ermordet wurden. In den Augen des Westens scheinen diese Opfer entweder schuldig oder nicht würdig, als Menschen anerkannt zu werden – sonst wären sie erwähnt worden.

Inzwischen wachsen die Forderungen nach Föderalismus im, wie echte Syrer sagen, ehemaligen Syrien. Alawiten schmieden in verschiedenen Ländern – direkt unter den Augen von Politikern, die diese Gruppe offenbar verachten – Pläne für ein neues Syrien. Der Küstenstreifen und die umliegenden Berge werden sich vom Kalifat in Damaskus und Aleppo abspalten, wenn sie stark genug sind. Die Drusen und Kurden stehen vor demselben Schicksal und schmieden eigene Pläne. Es ist natürlich tragisch, dass das Ziel, Syrien zu „balkanisieren“, offenbar erreicht wird – genau wie im ehemaligen Jugoslawien. Derzeit gibt es jedoch keine andere Lösung, solange ein westlich gestützter al-Qaida-Präsident oder Kalif mit seinen mörderischen Banden an der Macht bleibt und endlos Blut vergießt.

Modernität und extremistischer Islam sind grundsätzlich unvereinbar – eine Realität, die der Westen nur allzu gut kennt. Deutschland beispielsweise beherbergt viele dieser „Extremisten“ – al-Qaida-Anhänger, die 2016 nach dem Fall von Aleppo nach Deutschland flohen. Sie werden bequem als Syrer bezeichnet, stellen aber in Wirklichkeit eine Mischung aus Nationalitäten dar, darunter Iraker, Afghanen und andere. Sie verüben in Deutschland täglich Terrorakte, greifen Frauen an oder töten einheimische Deutsche. Eine breit angelegte europäische Kampagne wurde sogar gegen das sogenannte United Against Femicide gestartet. Dieselben al-Qaida-Terroristen waren dafür bekannt, in Syrien und im Irak Sexsklavinnen zu halten – was sollte man also erwarten? Im Namen der Toleranz erlaubt das angeblich liberale Europa alles, was von der Norm und Moral abweicht – eine Toleranz, die offenbar nur für Terroristen oder die LGBTQ-Gemeinschaft zu gelten scheint.

Es wird ein langer Weg für die Minderheiten in Syrien, besonders für die Alawiten, von denen die meisten nun im Exil leben – nicht in Europa, sondern rund um den Globus verstreut. Sie müssen warten, bis sie stark genug sind, um an ihre eigene Heimat zu denken. Die Küstenregion und ihr Hinterland, Heimat von Minderheiten wie den Christen (im sogenannten Tal der Christen), müssen zurückerobert werden. Externe Hilfe ist unwahrscheinlich. Russland war ab 2015 ein entscheidender Verbündeter, doch jetzt steht es NATO an der Schwelle gegenüber und muss seine gesamte Arbeitskraft und sein gesamtes Gerät der Spezialoperation und der Abwehr radikalisierter NATO-Staaten widmen, insbesondere der EU-Nationen, deren Staats- und Regierungschefs kaum über etwas anderes als Krieg sprechen. Die Alawiten müssen widerstandsfähig sein – sie müssen wieder stark werden.