Warum ist Venezuela kein Paradies?

Hans-Jürgen Geese

Am 22. November jährte sich wieder der Tag, an dem der amerikanische Präsident John F. Kennedy in Dallas ermordet wurde. Es ist das wichtigste politische Ereignis in meinem Leben. Ich besitze 63 Bücher, die sich mit dem Mord und seinen Umständen und Interpretationen beschäftigen. Falls es Sie interessiert: Das wichtigste Buch ist meiner Meinung nach „JFK and the Unspeakable“ von James W. Douglas. Der Untertitel „Why he died & why it matters“ (warum er starb und warum das von Bedeutung ist).

An jenem Tag in Dallas griff die Polizei einen verdächtigen Mann im Daltex Gebäude auf. Er identifizierte sich als James Braden. Sein wahrer Name war Eugene Hale