Wie die EU Elon Musks Twitter-Amnestie“ zu Fall brachte

Die von Elon Musk angekündigte „Generalamnestie“-Woche ist vorbei, und es gibt keinerlei Anzeichen für eine Amnestie. Insbesondere scheint keiner der – nach Twitters eigener Zählung – 11.230 Konten, die wegen Verstoßes gegen die „Covid-19-Fehlinformation“-Richtlinie der Plattform gesperrt worden waren, wiederhergestellt worden zu sein.

Viele haben sich gefragt, warum die angekündigte „Amnestie“ nicht stattgefunden hat. Doch die Antwort liegt auf der Hand. Die Europäische Union hat ihr Veto eingelegt.

„Das Volk hat gesprochen. Die Amnestie beginnt nächste Woche. Vox Populi, Vox Dei“, twitterte Musk, nachdem eine von ihm veröffentlichte Online-Umfrage ein erdrutschartiges Ergebnis zugunsten der „Amnestie“ ergeben hatte. Aber die Europäische Kommission glaubt offensichtlich an einen anderen Gott.

So postete der für den Binnenmarkt zuständige EU-Kommissar Thierry Breton am 30. November, nur zwei Tage nach Beginn der Amnestie, einen unheimlichen 5-Sekunden-Clip auf Twitter, der einen grimmigen, versteinerten Musk auf einem Videomonitor zeigt, der von Breton belehrt wird, der selbst bequem in einem Brüsseler Büro vor dem Hintergrund der EU-Flagge Platz genommen hat.

Wir können nicht hören, was Breton zu Musk sagt, da der Clip ohne Ton veröffentlicht wurde. Die Videokonferenz scheint früher am selben Tag stattgefunden zu haben.

Der dazugehörige Tweet lautet: „Ich begrüße @elonmusks Absicht, Twitter 2.0 für die #DSA bereit zu machen. Es liegt noch viel Arbeit vor uns, denn Twitter muss transparente Nutzerrichtlinien einführen, die Moderation von Inhalten deutlich verstärken und gegen Desinformation vorgehen. Ich freue mich auf Fortschritte in all diesen Bereichen.“

Der „DSA“ ist der kürzlich verabschiedete Digital Services Act der EU. Wie in meinem früheren Artikel hier beschrieben, droht der DSA „sehr großen“ Online-Plattformen wie Twitter mit ruinösen Geldstrafen von bis zu 6 Prozent des weltweiten Umsatzes, wenn sie sich nicht an das halten, was die Europäische Kommission als ihre Verpflichtungen gemäß dem sogenannten Verhaltenskodex für Desinformation der EU ansieht. Das Hauptaugenmerk des „Kodex“ lag in den vergangenen zwei Jahren auf dem „COVID-19-Desinformationsüberwachungsprogramm“, das im Rahmen dieses Kodex eingerichtet wurde.

Für weitere Details darüber, was genau die EU-Kommission von Musk und Twitter verlangt, um die Einhaltung zu demonstrieren, verlinkt Breton schüchtern auf einen Mastodon-Thread mit einer „DSA-Checkliste“. Punkt 3 (siehe unten) läuft auf eine nicht ganz so subtile Rüge an Musk hinaus, weil er eine allgemeine Amnestie vorgeschlagen hat, und insbesondere, weil er dies auf der Grundlage des Prinzips „Vox Populi, Vox Dei“ getan hat. Er fordert lediglich „Einspruchsverfahren für gesperrte Konten“ – also keine „Amnestie“, weder allgemein noch teilweise – und besteht darauf: „Inhaltspolitiken müssen konsequent und auf der Grundlage objektiver Kriterien (z. B. nicht über eine Umfrage) angewandt werden“.

In Punkt 1 wird gefordert, dass Musk und Twitter „die Inhaltsmoderation verstärken“ – auch bekannt als Zensur – und , in der Art der Quadratur des Kreises, gleichzeitig „die Redefreiheit schützen“. Man beachte, dass sowohl Bretons Tweet als auch der einleitende Beitrag zu seinem Mastodon-Thread Musk auffordern, „die Moderation von Inhalten deutlich zu verstärken“, und damit deutlich machen, dass die Kommission nicht nur die Aussicht auf die Wiederherstellung gesperrter Konten missbilligt, sondern auch die relativ laissez-faire-Haltung, die Musk bisher gegenüber aktuellen Nutzern eingenommen hat.

Am aufschlussreichsten ist aber vielleicht, dass Breton in seinem einleitenden Beitrag seine Genugtuung darüber zum Ausdruck bringt, dass Musk [den Digital Services Act] sorgfältig gelesen hat“ – was angesichts der Länge und Komplexität der Gesetzgebung höchst unwahrscheinlich ist – und ihn für einen vernünftigen Ansatz hält, der weltweit umgesetzt werden sollte“. Die Hervorhebung ist von mir.

Dies bedeutet, dass die Zensurvorschriften der EU nicht nur innerhalb der EU selbst, sondern weltweit angewendet werden sollen. Wie ich bereits in einem früheren Artikel erörtert habe, geschieht dies, ohne dass der Rest der Welt es weiß, auch in den Vereinigten Staaten, wo eine solche gesetzlich vorgeschriebene Einschränkung der Meinungsfreiheit offensichtlich nicht nur mit dem Geist, sondern auch mit dem Buchstaben des ersten Verfassungszusatzes unvereinbar ist.

Bretons vollständiger Forderungskatalog kann hier nachgelesen werden.