Sind nicht angegebene Inhaltsstoffe von Covid-Injektionen, Verunreinigungen oder Geschäftsgeheimnisse?

Mehr als 12,7 Milliarden Covid-19-Injektionen wurden verabreicht, seit das Medikament vor fast zwei Jahren auf den Markt kam. Einige haben nur eine oder zwei Dosen erhalten, während andere mehrere Dosen bekommen haben. Viele wissen jedoch nicht, was diese Injektionen tatsächlich enthalten.

Offizielle Quellen liefern Listen der Inhaltsstoffe. So enthalten die Fläschchen von Moderna und BioNTech/Pfizer bekanntermaßen mRNA. Die Injektionen von Oxford/AstraZeneca und Johnson und Johnson (Janssen) enthalten dagegen keine mRNA, sondern ein Adenovirus, das das SARS-CoV-2-Spike-Protein exprimiert.

Mehrere Punkte auf der Liste dieser öffentlich bekannt gegebenen Inhaltsstoffe, wie mRNA und SM-102, sind umstritten. Gesundheitsbehörden, Aufsichtsbehörden und Arzneimittelhersteller haben diese Inhaltsstoffe schnell als sicher und notwendig für die Wirksamkeit der Impfstoffe verteidigt.

Experten haben auch schnell Befürchtungen zerstreut, dass die Injektionen andere, noch fragwürdigere Bestandteile enthalten könnten, die der Öffentlichkeit nicht mitgeteilt wurden.

Die Epoch Times hat einen guten Artikel über die nicht aufgelisteten Inhaltsstoffe in Covid-Injektionen veröffentlicht. Wir haben den Großteil des Inhalts bereits in früheren Artikeln behandelt, aber der Artikel der Epoch Times fasst alles zusammen und geht der Frage nach, ob es sich bei den Ergebnissen um beabsichtigte Inhaltsstoffe oder um das Ergebnis einer Kontamination handelt. Im Folgenden haben wir einige Informationen aus dem Artikel der Epoch Times entnommen und einige unserer eigenen Punkte hinzugefügt. Um den Artikel der Epoch Times lesen zu können, müssen Sie sich möglicherweise registrieren, aber die Registrierung ist kostenlos. Lesen Sie den vollständigen Artikel ‚A Look Inside the Covid Vaccines and the Blood of the Vaccinated‘ HIER.

Vorhandensein von Metallen

Im August veröffentlichten wir einen Artikel über einen Bericht der deutschen Arbeitsgruppe für die Analyse von Covid-Impfstoffen („GWG“), der im Juli veröffentlicht wurde. Die GWG ist ein internationales Netzwerk von mehr als 60 Wissenschaftlern, Ärzten und anderen Experten. Ihr Ziel ist eine eingehende Laboranalyse von Covid-Injektionen.

Am 5. September stellte die Mikrobiologin und GWG-Expertin Sabine Stebel die Ergebnisse der Gruppe vor der Generalversammlung des Weltgesundheitsrates vor. Die Forscher untersuchten die meisten der auf dem Markt befindlichen Covid-„Impfstoffe“: Johnson und Johnson, Moderna, AstraZeneca und Comirnaty von Pfizer.

Im nachstehenden Video beginnt Stebels 28-minütiger Vortrag bei Zeitangabe 42:11. Alternativ können Sie sich auch ein Video von Stebels Präsentation ansehen, das aus der vollständigen Version auf der WCH-Website HIER entnommen wurde.

Die GWG untersuchte die Fläschchen mittels Rasterelektronenmikroskopie und energiedispersiver Röntgenspektroskopie. Was sie fanden, waren relativ große metallische Fremdkörper. Die GMP-Normen der Europäischen Union erlauben eine Partikelgröße von höchstens einem Viertelmikrometer, aber die Analyse der GWG entdeckte viele Metallpartikel aus mehreren Chargen, die im zweistelligen Bereich lagen. Diese metallischen Objekte wurden in allen untersuchten Fläschchen von Pfizer und AstraZeneca sowie in einigen Fläschchen von Johnson und Johnson gefunden, so GWG.

Bei den gefundenen Partikeln handelte es sich um Alkalimetalle wie Cäsium und Kalium, Erdalkalimetalle wie Calcium und Barium sowie Kobalt, Eisen, Chrom und Titan. Die Forscher fanden auch Seltenerdmetalle wie Cer und Gadolinium sowie Aluminium, Silizium und Schwefel. Obwohl einige dieser Elemente ungiftig und für die menschliche Gesundheit sogar unerlässlich sind, können viele von ihnen selbst in geringen Dosen hochgiftig sein.

Veränderungen im Blut

Neben der Analyse der Impfstoffampullen untersuchten die GWG-Forscher auch das Blut von geimpften Personen und verglichen es mit Blutproben von nicht geimpften Personen. Sie stellten fest, dass das Blut aller geimpften Patienten, die sie untersuchten (insbesondere derjenigen, die entweder den BioNTech/Pfizer- oder den Moderna-Impfstoff erhalten hatten), „neuartige Strukturen“ aufwies, wie rechteckige Kristalle und Spiralen.

„Diese Art von Strukturen wurden bisher noch nie in menschlichem Blut gefunden. Diese Strukturen wurden am häufigsten im Comirnaty-Impfstoff von BioNTech/Pfizer gefunden“, heißt es in dem Bericht.

Geimpfte Menschen haben zu 100 Prozent durchgängig verändertes Blut. Dazu gehören ein behinderter Blutfluss mit aneinander klebenden roten Blutkörperchen, bis hin zur „Rouleaux-Bildung“, und eine stark verminderte Stabilität und Überlebensfähigkeit der roten Blutkörperchen.

Ein weiteres Merkmal der geimpften Blutproben war die Verschlechterung des Blutes selbst. Der Bericht enthält Bilder aus der Analyse lebender Blutzellen, die die Zellmembranen von Erythrozyten (rote Blutkörperchen, die wie konkave Scheiben aussehen) zeigen, die sich verformt haben, und stellt einen „ungewöhnlich schnellen Zerfall der verschiedenen Zelltypen im geimpften Blut“ fest. Solche Zellverformungen werden normalerweise nur bei chronisch Kranken und Menschen mit schweren degenerativen Erkrankungen beobachtet.

Die Forscher beobachteten auch häufig Blutgerinnsel und Veränderungen der Blutviskosität, wobei die geimpften Personen eine verringerte Fließfähigkeit des Blutes aufwiesen, weil die Blutzellen aneinander klebten.

Verunreinigung oder geschütztes Geheimnis?

Die Arzneimittelhersteller räumen ein, dass eine Verunreinigung möglich ist, da die GWG nicht die erste war, die Metall in den Fläschchen entdeckt hat. Auslöser für die Arbeit der Gruppe waren Nachrichten über Verunreinigungen aus rostfreiem Stahl, die 2021 in Japan in Moderna-Impfstoffröhrchen gefunden wurden. Später im selben Jahr wurde Fremdmaterial in unbenutzten Pfizer-Fläschchen an Impfstellen in drei japanischen Städten gefunden. Auf einer Pressekonferenz gab die japanische Tochtergesellschaft von Pfizer jedoch an, dass es sich bei dem Material wahrscheinlich um Impfstoffbestandteile handelte, die nicht vollständig aufgelöst worden waren, und dass sie keine Probleme hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit darstellten.

Im August 2021 fand Dr. Robert Young in einem Fläschchen des Janssen-„Impfstoffs“ ebenfalls Partikel aus rostfreiem Stahl, die mit einem „kohlenstoffbasierten Klebstoff“ aus reduziertem Graphenoxid zusammengeklebt waren.

Pablo Campra, Chemieprofessor und Forscher an der Universidad de Almería in Spanien, fand Beweise für graphenähnliche Nanopartikel in zahlreichen Fläschchen von vier verschiedenen Impfstoffherstellern. Und auch andere Analysen als die von Campra haben Graphen-Nanostrukturen in Covid-Injektionen nachgewiesen. Die Pharmaindustrie und Gesundheitsexperten behaupten jedoch ausdrücklich, dass diese Impfstoffe nichts dergleichen enthalten.

Die Forscher kamen zu dem Schluss, dass die einzige Sorge bei der Zugabe von Graphenoxid seine potenzielle Toxizität ist. Es wäre nicht das erste Mal, dass eine giftige Substanz der Medizin zugesetzt wird. Bei vielen Medikamenten werden giftige Stoffe in geringen Dosen eingesetzt, um eine medizinische Wirkung zu erzielen. Antimon beispielsweise – das Metall GWG, das in Moderna-Fläschchen enthalten ist – wird in einigen herkömmlichen Impfstoffen als Adjuvans gegen Protozoen eingesetzt.

Es stellt sich die Frage, ob die Metalle und Nanomaterialien, die unabhängige Forscher in Impfstofffläschchen finden, Teil eines geschützten Geheimnisses sind oder eine unbeabsichtigte Kontamination darstellen.

Wenn es sich um ein geschütztes Geheimnis handelt, ist die Anwendung widersprüchlich. In dem Bericht der GWG heißt es, dass ihr Forschungsteam in den untersuchten Impfstoffproben kein Graphen gefunden hat. Die Materialien, die GWG gefunden hat, scheinen jedoch auch kein Zufall zu sein. Der Bericht stellt fest, dass insbesondere die Pfizer-Dosen eine große Anzahl kristalliner Plättchen und Formen aufweisen, die „kaum als Verunreinigungen interpretiert werden können“.

Der Bericht betont, dass diese Zusammenfassung nicht das letzte Wort ist, sondern „eine vorläufige, sich ständig weiterentwickelnde Darstellung der Forschung“ darstellt.

„Vieles muss noch analysiert werden, aber was wir gefunden haben – davon sind wir überzeugt – ist so wichtig, dass die Öffentlichkeit im Allgemeinen und die wissenschaftliche Gemeinschaft im Besonderen darüber informiert werden müssen. Es muss ein breiteres Verständnis für die gesundheitlichen Gefahren der Covid-19-Impfstoffe geschaffen und es muss erforscht werden, wie die schlimmsten Auswirkungen dieser Impfstoffe verhindert oder zumindest abgeschwächt werden können“, schreiben die Forscher.