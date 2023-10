Wie die Herzmuskelentzündung zum stillen Skandal der Covid-Impfung wurde

Es begann langsam – ein Tropfen beunruhigender Meldungen, dass etwas nicht stimmte. Im Januar 2021, nur wenige Wochen nach der Einführung der COVID-19-Impfstoffe, traten die ersten Fälle von Myokarditis auf.

Myokarditis – eine Entzündung des Herzmuskels – war noch nie zuvor mit Impfungen in Verbindung gebracht worden. Als in diesem Monat 28 Fälle an das US-amerikanische Vaccine Adverse Reaction Reporting System (VAERS) [1] gemeldet wurden, erregte das Aufsehen.

Im Februar wurde aus dem Rinnsal ein Strom. Bei VAERS gingen 64 weitere Meldungen ein, darunter zwei Todesfälle [2]. Im März meldeten auch Israel [3] und das Militär [4] Fälle.

Etwas Seltsames geschah. Aber die Behörden ignorierten es.

Im März genehmigte die FDA den Impfstoff von Johnson & Johnson ohne einen einzigen Fall von Myokarditis [5]. Die CDC empfahl ihn bald für alle Erwachsenen [6]. Universitäten und Unternehmen begannen, die Impfung vorzuschreiben [7]. Es ging Schlag auf Schlag.

Doch hinter verschlossenen Türen schrillten die Alarmglocken. Die CDC traf sich mit dem Militär, um die Fälle von Herzmuskelentzündungen bei jungen Soldaten zu besprechen [8]. Israel meldete Dutzende von Fällen, auch bei Jugendlichen [9]. Die FDA wusste von Pfizer, dass sie bereits fast 60 Fälle in ihrer Datenbank hatte [10].

Doch die Öffentlichkeit reagierte mit Ablehnung und Zurückweisung. Die Direktorin der CDC behauptete, sie wisse nichts von militärischen Fällen [11]. Pfizer versteckte seine Datenbanknummern [12]. Und die FDA genehmigte im Mai die Zulassung des Pfizer-Impfstoffs für Teenager, ohne Myokarditis zu erwähnen [13].

Als im Sommer hunderte von Myokarditismeldungen bei VAERS eingingen [14], wurde der Druck auf junge, gesunde Menschen, sich impfen zu lassen, fortgesetzt. Im ganzen Land wurden Impfkampagnen durchgeführt [15]. Die Behörden informierten die Öffentlichkeit, dass der Nutzen die Risiken überwiege [16].

Aber Patienten begannen ihre Geschichten zu erzählen, wie sie nach der Impfung mit Herzproblemen ins Krankenhaus eingeliefert wurden [17]. Forscher begannen, Fallberichte in medizinischen Fachzeitschriften zu veröffentlichen [18]. Doch die CDC spielte die Bedenken öffentlich herunter [19].

Hinter verschlossenen Türen entwickelten die Beamten Strategien, um den alarmierenden Berichten nachzugehen [20]. Sie erweiterten die Kriterien zur Identifizierung von Herzmuskelentzündungen [21]. Andere Krankenhäuser bestätigten ungewöhnliche Fälle bei geimpften Jugendlichen [22].

Im Juni führte die FDA stillschweigend Warnungen vor Myokarditis in die Impfstoffdatenblätter ein [23]. Langsam verbreitete sich die Nachricht, dass CDC-Berater nun einen „wahrscheinlichen Zusammenhang“ einräumten [24].

Aber das volle Ausmaß blieb im Dunkeln. Die Behörden hielten an der Darstellung fest, dass der Nutzen die Risiken überwiege [25]. Sie stützten sich auf unvollständige Daten und rosige Annahmen, um zu behaupten, dass Impfungen für junge Menschen immer noch sinnvoll seien [26].

Im Sommer und Herbst wurden weiterhin Millionen von Jugendlichen unter Druck gesetzt, sich impfen zu lassen [27]. Es wurde schmerzlich deutlich, dass das Streben nach flächendeckenden Impfungen Vorrang vor Transparenz und Vorsicht hatte.

Erst im Oktober 2021 wurden die Warnungen ernster genommen. Die nordischen Länder schränkten die Verwendung des Moderna-Impfstoffs aufgrund von Bedenken bezüglich Myokarditis ein [28]. Die FDA und die CDC waren gezwungen, die Risiken bei Treffen offener anzusprechen [29].

Dennoch trieben sie die Ausweitung der Impfung auf jüngere Altersgruppen voran [30]. Fünfjährige wurden bereits im November geimpft, obwohl keine Sicherheitsdaten vorlagen [31]. Gegen den Rat ihrer europäischen Kollegen wurden Auffrischimpfungen für Jugendliche propagiert [32].

Bis 2022 häuften sich die Hinweise, dass die Impfstoffe das Herz entzündeten [33]. Junge Menschen, fast ausschließlich Männer, erlitten schwerwiegende Folgen [34]. Die FDA genehmigte die Impfstoffe von Moderna und Pfizer in vollem Umfang, ohne die Myokarditis zu erwähnen [35].

Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt reduzierten die Empfehlungen für Auffrischungsimpfungen bei jungen Menschen, da mehr Sicherheitssignale auftraten [36]. Die USA machten jedoch weiter und ließen sogar eine vierte Dosis zu, bevor Studiendaten vorlagen [37].

Drei Jahre und mehr als 1.600 bestätigte VAERS-Berichte später [38] gab die CDC schließlich öffentlich zu, dass mRNA-Impfstoffe Myokarditis verursachen [39]. Die Behörden sind jedoch weiterhin der Ansicht, dass der Nutzen die Risiken in allen Gruppen überwiegt [40].

Da Forscher jedoch Monate später berichteten, Herzanomalien entdeckt zu haben [41], ist unklar, ob das volle Ausmaß der Risiken bekannt ist. Einige Experten argumentieren, dass die Gesellschaft in ihrer Eile, eine ganze Bevölkerung gegen COVID-19 zu impfen, das Prinzip „zuerst keinen Schaden anrichten“ aus den Augen verloren hat [42].

Warum wurden frühe Warnzeichen ignoriert? Wie viele Menschen wurden durch ignorierte oder verdrängte Signale geschädigt [43]? Und warum bleibt die Debatte über die Vorsicht bei Impfungen tabu, obwohl es immer mehr Beweise gibt, die eine zu weit gehende Impfpolitik verurteilen [44]?

Diese Geschichte ist noch lange nicht zu Ende. Da sich immer mehr Studien mit den Langzeitfolgen und den möglichen Todesfällen durch impfinduzierte Herzmuskelentzündungen befassen [45], werden weiterhin Fragen auftauchen.

Die für immer veränderten Familien wollen Rechenschaft. Das Eingeständnis, dass Massenimpfprogramme es versäumt haben, die Einwilligung nach Aufklärung einzuholen [46]. Und Zusicherungen, dass das blinde „Folgen der Wissenschaft“ nicht wieder über die Gesundheit des Einzelnen gestellt wird [47].

Die Myokarditis erwies sich als die Spitze des Eisbergs unterschätzter Impfrisiken [48]. Nur die Zukunft wird zeigen, wie viele Menschenleben im weltweiten Impfwettlauf verloren gegangen sind [49].

[1] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf

[2] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-02/28-03-01/05-covid-Shimabukuro.pdf

[3] https://www.fda.gov/media/144416/download

[4] https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-ignore-inquiry-military-covid-vaccine-injuries/

[5] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-issues-emergency-use-authorization-third-covid-19-vaccine

[6] https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0303-COVID-19-Vaccines.html

[7] https://www.nytimes.com/2021/05/06/us/rutgers-vaccine-mandate.html

[8] https://childrenshealthdefense.org/wp-content/uploads/fauci-redacted-emails-041321.pdf

[9] https://www.fda.gov/media/148542/download

[10] https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0426-covid-19-vaccination-young-people.html

[11] https://childrenshealthdefense.org/defender/cdc-ignore-inquiry-military-covid-vaccine-injuries/

[12] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use

[13] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf

[14] https://www.nytimes.com/2021/07/01/us/college-vaccine-mandates.html

[15] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-pfizer-biontech-vaccine.html

[16] https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2779731

[17] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33975157/

[18] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-05/05-COVID-Shimabukuro-508.pdf

[19] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/min-archive/min-2021-05.pdf

[20] https://brightoncollaboration.us/brighton-collaboration-case-definition-myocarditis-published/#:~:text=On%20May%2030%2C%202021%20the,case%20definition%20for%20myocarditis%20globally.

[21] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/min-archive/min-2021-05-508.pdf

[22] https://www.fda.gov/media/150054/download

[23] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/coronavirus-covid-19-update-june-25-2021

[24] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-06/03-COVID-Shimabukuro-508.pdf

[25] https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7027e2.htm?s_cid=mm7027e2_w

[26] https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0506-Pfizer-BioNTech.html

[27] https://www.reuters.com/world/europe/sweden-pauses-use-moderna-covid-vaccine-cites-rare-side-effects-2021-10-06/

[28] https://www.fda.gov/media/153409/download

[29] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-authorizes-pfizer-biontech-covid-19-vaccine-emergency-use-children-5-through-11-years-age

[30] https://www.fda.gov/media/153086/download

[31] https://www.theguardian.com/world/2021/sep/03/uk-reportedly-reconsiders-giving-second-jabs-to-teens

[32] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34931745/

[33] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34519242/

[34] https://www.fda.gov/media/151710/download

[35] https://www.gov.uk/government/news/jcvi-issues-updated-advice-on-covid-19-vaccination-of-children-aged-12-to-15

[36] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/03/29/fact-sheet-the-biden-administration-launches-covid-gov-one-stop-shop-for-americans-to-get-covid-19-tests-treatments-vaccines-and-high-quality-masks/

[37] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2022-02/02-COVID-Su-508.pdf

[38] https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html

[39] https://www.cdc.gov/vaccines/acip/recs/grade/covid-19-pfizer-biontech-vaccine.html

[40] https://journals.lww.com/pidj/Fulltext/2022/11000/Seven_Month_Follow_up_of_Symptoms_and_Health.1.aspx

[41] https://www.wsj.com/articles/cdc-covid-19-vaccine-kids-payment-physicians-committee-ethics-newsom-california-mandate-school-11663518249

[42] https://trialsitenews.com/did-pfizer-fail-to-perform-industry-standard-testing-prior-to-requesting-eua-from-the-fda/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter

[43] https://www.bmj.com/content/376/bmj.o102

[44] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35713431/

[45] https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2203965

[46] https://blogs.bmj.com/bmj/2022/09/28/ignored-and-denied-how-officials-have-failed-vaccine-injured-people/

[47] https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(22)00251-0/fulltext

[48] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCEP.121.010666

[49] https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35713431/