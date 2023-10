US-Repräsentantenhaus kürzt Finanzierung für UN, WHO, WEF und Klimawandel

Letzten Donnerstag verabschiedete das US-Repräsentantenhaus sein jährliches Ausgabengesetz für das Außenministerium und dessen ausländische Operationen, das das Budget für das Außenministerium und seine ausländischen Tätigkeiten festlegt. Das Gesetz weist Mittel für Agenturen und Programme zu, um die nationale Sicherheit zu stärken und US-Verbündete zu unterstützen, insbesondere gegen die Kommunistische Partei Chinas.

Die Unternehmensmedien hoben die im Gesetz enthaltene Hilfe für die Ukraine hervor. Es gibt jedoch einige andere interessante Punkte zu beachten.

Am interessantesten ist, dass es die Finanzierung mehrerer Agenturen der Vereinten Nationen, der Weltgesundheitsorganisation, des Weltwirtschaftsforums, des Wuhan-Instituts für Virologie, der EcoHealth Alliance, jeglicher Forschung zur Funktionsgewinnung und multilateraler Unterstützung für vom Weltbank verwaltete Klimawandelfonds verbietet.

Das Gesetz streicht auch die Finanzierung und eliminiert damit 33 Sondergesandte und Sondervertreter, einschließlich des Weltuntergangs-Klimakultisten John Kerry.

Der Bewilligungsentwurf sieht einen Höchstbetrag von 51,5 Milliarden USD für die darin enthaltenen Programme vor, was einer Kürzung von 14 % (8,2 Milliarden USD) gegenüber dem Vorjahr und 25 % (17,4 Milliarden USD) unter dem von Präsident Joe Biden in seinem Haushaltsvorschlag geforderten Betrag entspricht.

Eine Zusammenfassung des Gesetzentwurfs, vor der Annahme von Änderungsanträgen, können Sie HIER lesen. Im Folgenden haben wir einige der wichtigsten Punkte herausgegriffen und die Titel der einzelnen Abschnitte der Zusammenfassung als Untertitel verwendet.

Hauptbotschaften

Vereinte Nationen Bevölkerungsfonds (UNFPA): Es werden keine Gelder für den UNFPA bereitgestellt.

Es werden keine Gelder für den UNFPA bereitgestellt. Informationsrecht: Verbot von „Desinformations“- und „Fehlinformations“-Programmen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung der amerikanischen Bürger verletzen.

Verbot von „Desinformations“- und „Fehlinformations“-Programmen, die das Recht auf freie Meinungsäußerung der amerikanischen Bürger verletzen. Rechenschaftspflicht bei den Vereinten Nationen: Es wird die Erhöhung der Rechenschaftspflicht bei der UN und anderen multilateralen Organisationen gefordert, einschließlich der Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen für den Zugriff der Generalinspektoren auf Aufsichtsbefugnisse.

Es wird die Erhöhung der Rechenschaftspflicht bei der UN und anderen multilateralen Organisationen gefordert, einschließlich der Notwendigkeit schriftlicher Vereinbarungen für den Zugriff der Generalinspektoren auf Aufsichtsbefugnisse. Klimaprogramme: Es werden kontraproduktive Klimaprogramme abgeschafft, die die Energiesicherheit und wirtschaftliche Entwicklung in unterentwickelten Ländern beeinträchtigen. Dies macht diese Länder noch abhängiger von der Hilfe der USA und anfälliger für schädliche Aktivitäten der Volksrepublik China (VRC) und Russlands.

Kürzungen bei verschwenderischen Ausgaben

Die Finanzierung des regulären Haushalts der Vereinten Nationen wird gestrichen, was zu Einsparungen von 707 Millionen USD führt.

Kürzungen bei verschwenderischen Ausgaben

Die Finanzierung des regulären Haushalts der Vereinten Nationen wird gestrichen, was zu Einsparungen von 707 Millionen USD führt.

Es werden keine Gelder für andere umstrittene Organisationen und Programme bereitgestellt, wie für UNFPA, die WHO und den Gender Equity and Equality Action Fund.

Anmerkung: Auf der COP27 in Sharm El-Sheikh kündigte die US-Behörde für internationale Entwicklung („USAID“) eine Reihe von Programmen an, um geschlechterspezifisches Handeln im Klimabereich zu fördern. In einer Pressemitteilung erklärte USAID, dass sie 21,8 Millionen US-Dollar aus dem Gender Equity and Equality Action Fund für „gender-sensitive Klimamaßnahmen“ zur Verfügung gestellt habe. Dies beinhaltete die Finanzierung von Organisationen, die in mehr als 37 Ländern arbeiten, um geschlechtsspezifische Gewalt im Kontext des Klimas zu bekämpfen.

Es werden mehr als 18 Programme beendet, darunter die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD“), die Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten Nationen („UNESCO“), UN Women, das Montreal-Protokoll der Vereinten Nationen, der Umweltfonds der Vereinten Nationen und das Weltwirtschaftsforum.

Es werden keine Gelder für Sondergesandte, Sondervertreter, Sonderkoordinatoren und Sonderberater bereitgestellt, es sei denn, solche Positionen sind ausdrücklich genehmigt oder haben die ausdrückliche Zustimmung des Senats erhalten. Diese Änderung eliminiert 33 Sondergesandte und Sondervertreter im Außenministerium, einschließlich des Sondergesandten des Präsidenten für das Klima, des Sondergesandten für Rassengleichheit und Gerechtigkeit, des Sondergesandten zur Förderung der Menschenrechte von LGBTQI+-Personen, des Sondergesandten für Internationale Arbeitsangelegenheiten und des Sondervertreters für palästinensische Angelegenheiten.

Es werden keine Gelder für den Green Climate Fund, den Clean Technology Fund und einen in Kürze zu gründenden Fonds für Klimaschäden bereitgestellt.

Anmerkung: Der Gesetzentwurf sieht Zahlungen an internationale Finanzinstitutionen für Hilfe an andere Länder im Rahmen multilateraler Unterstützung vor. Es sollen jedoch keine Zahlungen an internationale Organisationen und Programme geleistet werden, die freiwillige Beiträge zu mehreren Agenturen der Vereinten Nationen leisten. Darüber hinaus gibt der Gesetzentwurf an, dass keine Mittel für den Green Climate Fund („GCF“) oder den Clean Technology Fund („CTF“) bereitgestellt werden sollen.

Der GCF ist der weltweit größte Klimafonds, der „transformative Klimaaktionen in Entwicklungsländern beschleunigt“. Er wurde durch das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen („UNFCCC“) geschaffen und 2010 im Rahmen des UN-Rahmenübereinkommens über Klimaänderungen eingerichtet und erhält Anweisungen von der Konferenz der Vertragsparteien (COP). Die Mittel des GCF werden von der Weltbank verwaltet.

Der GCF ist einer der Partner des CTF. Der CTF ist einer von zwei Fonds im Rahmen des Climate Investment Funds („CIF“). CIF wurde 2008 auf Ersuchen der G8 und G20 gegründet, und die Weltbank ist der Treuhänder der Fonds. CTF-Mittel werden über die Afrikanische Entwicklungsbank, die Asiatische Entwicklungsbank, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, die Interamerikanische Entwicklungsbank und die Weltbankgruppe kanalisiert. Er fördert die Finanzierung im großen Maßstab für Demonstration, Einsatz und Transfer von kohlenstoffarmen Technologien.

Verbietet dem Finanzministerium, die Klimaagenda der Biden-Regierung bei der Weltbank und anderen multilateralen Entwicklungsbanken umzusetzen, was Entwicklungsländer schädigt und den Weg für räuberische Finanzierungen seitens der VR China ebnet.

Verbietet die gegenwärtige Praxis der Regierung, Programme, wie solche zur Stärkung von Frauen, zur Förderung von Demokratie und Freiheit oder zur Bekämpfung des Menschenhandels, zu vereinnahmen, um ihre radikale globale Klimawandel-Agenda voranzutreiben.

Verbietet Mittel für das Wuhan-Institut für Virologie, die EcoHealth Alliance, jegliche Gain-of-Function-Forschung und Labore in feindlichen Nationen wie China, Iran, Russland, Nordkorea oder Kuba.

Beseitigung von Verschwendung und Missbrauch in der Regierung

Fordert eine Studie des Rechnungshofs („GAO“) über die Klimafinanzierung während der Amtszeit der Biden-Regierung, um nachzuweisen, dass sie keinen messbaren Einfluss auf die Temperaturen hatte und lediglich Steuergelder verschwendet hat.