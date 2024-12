Wie die Sucht nach Kurzvideos die Gesundheit von Teenagern beeinträchtigt

Analyse von Dr. Joseph Mercola

Die Geschichte auf einen Blick

Kurzvideos (wie TikTok und YouTube Shorts) werden immer beliebter, aber Untersuchungen zeigen, dass sie sich negativ auf die Schlafqualität von Teenagern auswirken und soziale Ängste verstärken

Untersuchungen zeigen, dass Schüler die Einschränkungen beim Telefonieren während der Schulzeit dadurch ausgleichen, dass sie vor dem Schlafengehen übermäßig viele Kurzvideos ansehen, was ihre Schlafgewohnheiten beeinträchtigt

Soziale Ängste bei Teenagern verschlimmern sich durch die Abhängigkeit von Kurzvideos, da sie einen Kreislauf aus Vermeidung und zunehmender Abhängigkeit von digitalen Inhalten für soziale Kontakte schaffen

Die Nutzung von Smartphones setzt Jugendliche schädlichen elektromagnetischen Feldern (EMF) aus, die die zelluläre Energie stören und sich auf die Gesundheit auswirken, einschließlich der Fortpflanzungsfähigkeit im späteren Leben

Zu einer wirksamen digitalen Entgiftung gehören die Einrichtung von handyfreien Zonen, die Förderung alternativer Aktivitäten wie Sport oder kreativer Hobbys und die schrittweise Festlegung realistischer Nutzungsbeschränkungen

Social-Media-Unternehmen suchen ständig nach Möglichkeiten, sich von der Konkurrenz abzuheben. Der neueste Trend, der sich wohl durchsetzen wird, sind Kurzvideos. Diese sind mittlerweile auf allen beliebten Plattformen zu finden, wie YouTube Shorts, Facebook Reels und TikTok-Videos. Ein Bericht von Forbes erklärt den Aufstieg:

„Da die Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist als je zuvor, ist es wahrscheinlicher, dass Inhalte, die schnell zu erfassen und leicht zu verdauen sind, das Interesse der Zuschauer wecken und aufrechterhalten. Kurzvideos erfüllen diesen Zweck, indem sie Inhalte in mundgerechten Häppchen liefern, die für die Nutzer einfacher zu konsumieren, zu genießen und zu teilen sind.“

Während Kurzform-Inhalte leichter zu konsumieren und zu nutzen sind, gibt es einen Nachteil, der noch nicht vollständig erforscht wurde – die Auswirkungen auf die psychische Gesundheit von Teenagern. Eine Gruppe von Forschern wollte die Auswirkungen verstehen, was in BMC Psychology veröffentlicht wurde.

Wie sich Kurzvideos auf die Schlafqualität von Teenagern auswirken

Die in China durchgeführte Studie zielt darauf ab, herauszufinden, wie sich die Kurzvideosucht bei Jugendlichen auf die Schlafqualität auswirkt und welche Auswirkungen sie auf soziale Ängste hat. Zu Beginn wählten die Forscher zwischen Juni und Juli 2023 1.629 Jugendliche aus drei Gymnasien in der Provinz Shandong aus.

Die Jugendlichen erhielten einen Fragebogen, der eine überarbeitete Form der Social Media Dependence Scale verwendet, die ursprünglich von Jasna Milošević-Đorđević, Ph.D. erstellt wurde. Die Antworten wurden vom niedrigsten bis zum höchsten Wert bewertet, wobei ein höherer Wert auf einen höheren Grad der Sucht hindeutet. Der Fragebogen enthielt auch andere Punkte im Zusammenhang mit sozialer Angst und Schlafqualität, die ebenfalls aus früheren Testskalen übernommen wurden.

Nach der Analyse quantifizierten die Forscher das Zusammenspiel zwischen Schlafqualität, sozialer Angst und dem Konsum von Kurzvideos bei Teenagern. Insbesondere stellten sie fest, dass Teenager, denen die Nutzung von Mobiltelefonen während der Schulzeit generell untersagt ist, die verlorene Zeit durch das Ansehen dieser Videos vor dem Schlafengehen ausgleichen, was sich wiederum auf die Schlafqualität auswirkt.

Die Forscher hoben auch einen wichtigen Effekt der nächtlichen Nutzung von Geräten hervor: Das von Bildschirmen ausgestrahlte blaue Licht beeinflusst die Melatoninproduktion, die für den Schlaf von entscheidender Bedeutung ist.

„Die elektromagnetischen Felder im Radiofrequenzbereich, die von elektronischen Mobilgeräten erzeugt werden, können auch den normalen Blutfluss und die Stoffwechselfunktionen im Gehirn stören und dadurch die Schlafqualität von Jugendlichen negativ beeinflussen“, so die Forscher.

Wie in meinem Artikel „Fünf Gewohnheiten, die Ihren Schlaf ruinieren“ erwähnt, erschwert das Scrollen auf dem Smartphone vor dem Schlafengehen das Einschlafen. Das liegt daran, dass Ihre Augen, wenn sie Licht empfangen, ein Signal an den suprachiasmatischen Nukleus (SCN) Ihres Gehirns senden, eine Gruppe von Zellen in Ihrem Hypothalamus, die die biologische Uhr steuert. Diese Signale lösen eine Kaskade von Ereignissen aus, die sich auf die Körpertemperatur, das Schlafbedürfnis und den Appetit auswirken und die Einschlafzeit verlängern.

Unzureichender Schlaf wirkt sich letztendlich negativ auf Körper und Geist eines Teenagers aus. Laut Oliver Drakeford Therapy führt schlechter Schlaf zu Problemen wie:

Verminderte kognitive Funktion – Schlafmangel wirkt sich negativ auf das Gedächtnis, die Aufmerksamkeitsspanne und die Entscheidungsfähigkeit eines Teenagers aus. Letztendlich haben sie Schwierigkeiten, im Unterricht mitzuhalten, und bekommen schlechte Noten.

Schlafmangel wirkt sich negativ auf das Gedächtnis, die Aufmerksamkeitsspanne und die Entscheidungsfähigkeit eines Teenagers aus. Letztendlich haben sie Schwierigkeiten, im Unterricht mitzuhalten, und bekommen schlechte Noten. Psychische Probleme – Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko für Stimmungsstörungen wie Depressionen und Angstzustände, die sich aufgrund der bereits bestehenden Probleme, die das Heranwachsen mit sich bringt, auf ihre psychische Gesundheit auswirken.

Jugendliche haben ein erhöhtes Risiko für Stimmungsstörungen wie Depressionen und Angstzustände, die sich aufgrund der bereits bestehenden Probleme, die das Heranwachsen mit sich bringt, auf ihre psychische Gesundheit auswirken. Körperliche Gesundheitsprobleme – Schlechter Schlaf schwächt ihr Immunsystem und führt zu Gewichtszunahme. Sie werden häufiger krank, was das Risiko erhöht, dass sie mit zunehmendem Alter mit anderen Gesundheitsproblemen konfrontiert werden.

Die Auswirkungen von Kurzvideos auf die psychische Verfassung von Teenagern

Die Forscher definierten soziale Angst als „ein Phänomen, das Menschen in verschiedenen Situationen erleben und das durch die Angst verursacht wird, dass ihre Worte und Handlungen von anderen negativ bewertet werden könnten“. Darauf aufbauend wurde in der Studie die Theorie aufgestellt, dass das Ansehen von Kurzvideos zu einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit bei Jugendlichen führt. Laut den Forschern:

„Jugendliche, die auf Kurzvideos angewiesen sind, verbringen viel Zeit damit, sich Kurzvideos anzusehen. Die daraus resultierende Schwierigkeit, sich auf das Lernen oder die tägliche zwischenmenschliche Kommunikation zu konzentrieren, führt wahrscheinlich zu Rückschlägen wie einer Verschlechterung der schulischen Leistungen und einer Beeinträchtigung der zwischenmenschlichen Kommunikation, was wiederum zu sozialer Angst bei Jugendlichen führt.“

Abgesehen davon, dass es sich um eine zeitaufwändige Tätigkeit handelt, die zu einer verstärkten Isolation führt, ist die Art der konsumierten Inhalte ebenso bedeutsam. So lösen beispielsweise negative Inhalte, wie solche mit einer materialistischen Ausrichtung, einen sozialen Aufwärtsvergleich aus.

Dies führt dazu, dass Jugendliche negative Emotionen wie Depressionen und Eifersucht entwickeln. Im Wesentlichen zeigen diese Videos eine Welt, die sich radikal von der unterscheidet, in der Jugendliche derzeit leben, und der Vergleich verstärkt ihre soziale Angst.

Die Abhängigkeit vom Anschauen von Kurzvideos beeinträchtigt auch ihre sozialen Fähigkeiten. Laut den Forschern haben Jugendliche, die sich diese Videos ansehen, oft Schwierigkeiten, ihre sozialen Beziehungen aufrechtzuerhalten, und ziehen es vor, sich Online-Inhalte anzusehen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen, weil sie „den Druck, der durch ein ungünstiges soziales Umfeld entsteht“, fürchten. Das Problem dabei ist jedoch, dass dadurch ein Teufelskreis entsteht, der zum weiteren Konsum von Kurzvideos führt:

„Wie die sozialkognitive Theorie nahelegt, neigen Menschen mit sozialer Angst zu einer negativen Bewertung ihrer Umgebung und anderer Menschen. Menschen mit einem schlechteren sozialen Unterstützungssystem neigen eher zu einer stärkeren sozialen Vermeidungshaltung, können sich weniger gut in eine Gruppe integrieren oder werden eher von der Gruppe ausgeschlossen. Daher suchen sie möglicherweise nach sozialen Kontakten und einem Zugehörigkeitsgefühl, indem sie sich kurze Videos ansehen, was letztlich zu einer Sucht führen kann.“

Smartphones setzen Kinder EMF aus

Abgesehen davon, dass die übermäßige Nutzung von Smartphones den Schlaf Ihres Kindes stört und seine soziale Angst verschlimmert, setzt sie es schlicht und einfach unermesslichen Mengen an elektromagnetischen Feldern (EMF) aus. In meinem neuesten Buch „Your Guide to Cellular Health: Unlocking the Science of Longevity and Joy“ erkläre ich, wie EMF, insbesondere aus künstlichen Quellen, die zelluläre Energie erheblich stören.

Wenn EMFs in Ihren Körper eindringen, stören sie die Funktion der Mitochondrien, indem sie den Einstrom von Kalziumionen in Ihre Zellen verstärken. Sobald Ihre Zellen einen erhöhten intrazellulären Kalziumspiegel aufweisen, werden schädliche freie Radikale produziert, was zu erhöhtem oxidativem Stress führt. Für eine tiefere Auseinandersetzung mit den Mechanismen empfehle ich Ihnen, mein Buch zu lesen; die E-Book-Version ist jetzt verfügbar, während die Druckausgabe bald erscheinen wird.

Die zelluläre Energie ist nicht der einzige Aspekt der Gesundheit Ihres Kindes, der von EMF betroffen ist – auch seine reproduktive Gesundheit ist gefährdet. In einer Studie aus dem Jahr 2023 stellten Forscher fest, dass Männer, die ihr Mobiltelefon mehr als 20 Mal pro Tag benutzten, eine signifikant niedrigere Spermienzahl aufwiesen als Männer, die ihr Telefon nur einmal pro Woche oder seltener benutzten.

Die folgende Liste zeigt einige Strategien, die dazu beitragen, die Belastung Ihres Kindes durch EMF zu minimieren und ihm nachts einen besseren Schlaf zu ermöglichen:

Schalten Sie nachts den Strom in Ihrem Schlafzimmer aus. Dadurch werden in der Regel die elektrischen Felder der Kabel in Ihrer Wand reduziert, es sei denn, neben Ihrem Schlafzimmer befindet sich ein angrenzender Raum. In diesem Fall müssen Sie mithilfe eines Messgeräts feststellen, ob Sie auch den Strom im angrenzenden Raum abschalten müssen.

Verwenden Sie einen batteriebetriebenen Wecker, idealerweise einen ohne Licht.

Ersetzen Sie Kompaktleuchtstofflampen durch Glühlampen. Idealerweise sollten Sie alle Leuchtstofflampen aus Ihrem Haus entfernen. Sie geben nicht nur ungesundes Licht ab, sondern, was noch wichtiger ist, sie übertragen Strom auf Ihren Körper, wenn Sie sich nur in der Nähe der Lampen befinden

Wenn Sie WLAN nutzen müssen, schalten Sie es aus, wenn Sie es nicht benutzen, insbesondere nachts, wenn Sie schlafen. Idealerweise sollten Sie darauf hinarbeiten, Ihr Haus fest zu verkabeln, damit Sie das WLAN ganz abschaffen können. Wenn Sie ein Notebook ohne Ethernet-Anschlüsse haben, können Sie mit einem USB-Ethernet-Adapter eine Kabelverbindung zum Internet herstellen

Vermeiden Sie es, Ihr Mobiltelefon und andere elektronische Geräte mindestens eine Stunde (vorzugsweise mehrere) vor dem Schlafengehen zu benutzen

Erstellen Sie ein Digital-Detox-Programm für Ihr Kind

Glauben Sie, dass Ihr Kind zu viel Zeit mit seinem Smartphone verbringt? Wenn Sie bemerken, dass es sich mehr zurückzieht und soziale Ängste entwickelt, wäre es ratsam, eine „digitale Entgiftung“ einzuleiten. Dr. Jonathan Haidt, Sozialpsychologe an der New York University, empfiehlt, diese vier Tipps als „Normen“ festzulegen, um die Smartphone-Sucht bei Ihren Kindern zu bekämpfen:

Keine Smartphones vor der Highschool (etwa ab dem 14. Lebensjahr) Keine Social-Media-Konten bis zum 16. Lebensjahr Schulen ohne Handys mit eingeschränkter oder gar keiner Nutzung während des Schultages Kindern in der realen Welt viel mehr Unabhängigkeit, Freiraum und Verantwortung geben

Laut Haidt „können wir dieses Problem tatsächlich in den nächsten ein oder zwei Jahren lösen, wenn wir diese vier Dinge tun.“ Außerdem sagt er: „Wir werden die Technologie nicht verbieten, [aber] wir müssen sie hinauszögern.“ Auch Erwachsenen wird empfohlen, diese Tipps zu modifizieren und in ihre Routine zu integrieren, da sie nicht immun gegen die Auswirkungen sozialer Medien sind.

In einer in Worldviews on Evidence-Based Nursing veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass soziale Medien bei älteren Altersgruppen (insbesondere bei jungen Erwachsenen) Depressionen, Angstzustände und Einsamkeit verstärken.

Um mit der digitalen Entgiftung Ihres Kindes zu beginnen, sollten Sie den Prozess schrittweise und mit realistischen Zielen angehen. Fragen Sie Ihr Kind beispielsweise, wie viel Zeit es ohne sein Handy verbringen kann, und nutzen Sie dies als Ausgangspunkt. Ein weiterer Tipp ist, die aktuellen Nutzungsmuster und spezifischen Apps zu ermitteln, die die meiste Zeit in Anspruch nehmen, und dann Grenzen zu setzen.

Es ist auch sinnvoll, in Ihrem Zuhause „handylose Zonen“ einzurichten, z. B. am Esstisch und im Kinderzimmer (insbesondere vor dem Schlafengehen und nach dem Aufwachen), um Räume zu schaffen, die völlig frei von digitalen Ablenkungen sind. Wenn keine Geräte verwendet werden, während an persönlichen Projekten oder Hobbys gearbeitet wird, können sie sich auch besser von ihren Handys lösen.

Ermutigen Sie Ihr Kind, seine neu gewonnene Freizeit zu genießen

Eine digitale Entgiftung führt unweigerlich zu einer Lücke in der Routine Ihres Kindes. Um die leere Zeit, die früher von sozialen Medien eingenommen wurde, zu füllen, wäre es ratsam, sie durch erfüllende Aktivitäten zu ersetzen. Hier sind einige Ideen für den Anfang:

Sich körperlich betätigen – Tritt einem Sportteam bei, unternimm Fahrradtouren oder tägliche Spaziergänge oder probiere Yoga aus.

Tritt einem Sportteam bei, unternimm Fahrradtouren oder tägliche Spaziergänge oder probiere Yoga aus. Kreative Hobbys entdecken – Lerne ein Instrument zu spielen, versuche dich im Malen oder beginne zu schreiben.

Lerne ein Instrument zu spielen, versuche dich im Malen oder beginne zu schreiben. Zeit in der Natur verbringen – Geht wandern, macht ein Picknick im Park oder legt einen Gemüsegarten an.

Geht wandern, macht ein Picknick im Park oder legt einen Gemüsegarten an. Sich persönlich mit Freunden treffen – Organisiert Spieleabende, Lerngruppen oder hängt einfach nur ab.

Organisiert Spieleabende, Lerngruppen oder hängt einfach nur ab. Eine neue Fähigkeit erlernen – Fange an zu kochen, zu fotografieren oder eine Fremdsprache zu lernen.

Fange an zu kochen, zu fotografieren oder eine Fremdsprache zu lernen. Achtsamkeit üben – Probieren Sie Meditation oder Tagebuchschreiben aus, um über ihre Erfahrungen nachzudenken.

Probieren Sie Meditation oder Tagebuchschreiben aus, um über ihre Erfahrungen nachzudenken. Lesen Sie Bücher – Besuchen Sie mit Ihrem Kind die örtliche Bibliothek, um neue Genres oder Autoren zu entdecken.

Besuchen Sie mit Ihrem Kind die örtliche Bibliothek, um neue Genres oder Autoren zu entdecken. Engagieren Sie sich ehrenamtlich in Ihrer Gemeinde – Finden Sie Anliegen, für die sich Ihr Kind begeistert. Eine Studie hat ergeben, dass ehrenamtliche Tätigkeiten eine wirksame Maßnahme für Jugendliche mit Depressionen sind.

