Wer hätte das gedacht: Donald Trump hat Elon Musk als Mitglied seines neuen Kabinetts ausgewählt. Nichts ist amerikanischer als das.

Ein Mann aus…woher?

Es gibt eine kleine Geschichte, die in den USA, dem „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“, oft erzählt wird: In einer gewöhnlichen weißen Garage in einem gewöhnlichen Haus in einer gewöhnlichen Stadt hat ein gewöhnlicher junger Mann eine gute Idee, und durch einen Glücksfall hat seine Idee Erfolg und er wird Milliardär. Das Ende.

Herr Musk ist ein weiterer Unternehmer, der sich dank seiner Fähigkeit, zu erraten, was der Markt will, ganz allein durchgesetzt hat. Er hat Paypal erraten, er hat Tesla erraten, er hat mit SpaceX den Jackpot geknackt, er hat über 𝕏 ein Angebot gefunden und es mit ein paar Klicks gekauft, ein humanoider Roboter hat ihm Kaffee serviert, und jetzt sitzt er sogar in der US-Regierung, ohne überhaupt zu kandidieren. Das Beste daran. Bei ihm geht nie etwas schief.

Lasst uns alle nachdenken.

Wie Gennaro Scala kürzlich schrieb, „wer wollte nicht schon einmal einen fantastischen Tesla mit solch futuristischen Linien kaufen, der in seiner Billigversion nur 40.000 Dollar kostet? Und wer hat nicht schon einmal in seinem Leben eine Reise ins Weltall geplant? Stattdessen wird Starlink von Landwirten auf der ganzen Welt genutzt, um bequem von zu Hause aus ein Auge auf die weidenden Herden zu haben. Aber wie wir wissen, hat dieses Satellitennetz in der Ukraine auch andere Aufgaben erfüllt. Sind wir sicher, dass das alles normal ist?

Musk ist eine Maske des Finanzkapitals, ein echter Geschäftsmann des Medienerfolgs. Er ist der Mann, der Ihnen die Zukunft von Tür zu Tür verkauft und sie davon überzeugt, dass das neue Modell besser und innovativer ist als das vorherige. Er ist der Mann, der für den Staat arbeitet, wo der Staat jetzt vollständig privatisiert ist, weil er das ist: Musk ist in den Bereichen Kommunikation, Weltraumforschung, soziale Medien, Verkehr, Robotik, künstliche Intelligenz und Finanzen tätig. Alles, vom ersten bis zum letzten, Lieblingsprodukte des Kapitals. Alle, ohne Ausnahme, strategische Sektoren, die in den USA einer nach dem anderen der Gnade privater Konzerne ausgeliefert wurden, sodass der Staat nun willkürlich über sie verfügen kann, ohne das Problem der langweiligen Demokratie. Wenn man alles privatisiert, kann man immer noch regieren, solange der beste private Käufer immer noch Sie sind, Herr Staat.

Ist es also möglich, dass dieser Junge aus Pretoria so viel „Glück“ hatte? Oder besser noch, ist es möglich, dass es „nur Glück“ ist?

Tesla und die Revolution der Elektrofahrzeuge

Das von Musk gegründete Unternehmen Tesla hat die Automobilbranche und die globale Energiepolitik maßgeblich beeinflusst. Die Einführung des Model S im Jahr 2012 markierte den Beginn eines radikalen Wandels hin zur Einführung von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen und veranlasste die Regierungen, Maßnahmen für eine nachhaltige Energiewende zu fördern. Politiker auf der ganzen Welt, die von Teslas wirtschaftlichen Versprechen angezogen wurden, haben versucht, Fabriken der Marke in ihren Ländern zu errichten. Zu den Staatsoberhäuptern, mit denen Musk in den vergangenen Jahren gesprochen hat, gehören der französische Präsident Emmanuel Macron, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan und der indische Premierminister Narendra Modi.

Auch China ist ein wichtiger Akteur für das Wachstum von Tesla. Im Jahr 2018 gestattete der chinesische Präsident Xi Jinping Tesla als erstem ausländischen Automobilhersteller, die volle Kontrolle über eine chinesische Tochtergesellschaft zu behalten. Mit dem Bau einer Fabrik in Shanghai im Jahr 2019 festigte Tesla seine Position in China, der inzwischen der zweitwichtigste Markt für das Unternehmen ist. Mit dem Aufstieg lokaler Hersteller wie BYD ist der Marktanteil von Tesla in China jedoch auf 6 % gesunken, verglichen mit 35 % bei BYD.

Diese bilaterale Beziehung verdeutlicht eine heikle Dynamik: Während China jetzt ohne Tesla auskommen könnte, um den Markt für Elektrofahrzeuge zu dominieren, kann Musk das wirtschaftliche Gewicht Chinas für die Zukunft seines Unternehmens nicht ignorieren.

Konzentrieren wir uns nicht auf die Autos, die nur einen kleinen Teil der Musk’schen Industrie ausmachen: Interessant ist die technologische Forschung, die auch durch die Sättigung der Marktsektoren begünstigt wird. Beispiele dafür haben wir auch in der BBS in der Ukraine gesehen, als Fotos und Videos des Tesla-Panzer-Cybertrucks auftauchten, der in Konfliktgebieten eingesetzt wird, und sogar Ramsan Kadyrow, der Führer Tschetscheniens, hat seinen eigenen, der offenbar vom Tesla-Hauptquartier aus ferngesteuert wurde. Es gibt strategische Geometrien, die unter dem Deckmantel einer gut genährten kollektiven Fantasie neu definiert werden. Manchmal werden die wertvollsten und empfindlichsten Dinge versteckt… indem man sie für alle sichtbar auslegt, aber niemand bemerkt sie.

Transhumanismus als politische Figur

Die transhumanistischen Ziele von Musk sind weder ein Geheimnis noch neu. Er ist der Mann, der Gehirnchips, Mensch-Maschine-Verbindungen, humanoide Roboter usw. ‚populär‘ gemacht hat. Waren diese Themen früher nur wenigen Insidern oder Enthusiasten vorbehalten, sind sie mit Musk zu einem Medienprodukt geworden, das konsumiert werden kann.

Am 30. Januar 2024 kündigte Musk das erste Neuralink-Gehirnimplantat für einen Menschen an. Der amerikanische Milliardär fügte dann einen weiteren Beitrag hinzu und schrieb: „Das erste Produkt von Neuralink heißt TELEPATIA. Es wird es Ihnen ermöglichen, Ihr Telefon oder Ihren Computer und damit fast jedes Gerät zu steuern, indem Sie einfach denken. Die ersten Nutzer werden diejenigen sein, die den Gebrauch ihrer Gliedmaßen verloren haben. Stellen Sie sich vor, Stephen Hawking könnte schneller kommunizieren als eine Schreibkraft. Das ist das Ziel“. Der nächste Schritt besteht darin, diese Chips mit künstlicher Intelligenz kommunizieren zu lassen. Und schon sind wir in der Ära des Transhumanismus.

Wie Stephen Hawking selbst schrieb: „Künstliche Intelligenz könnte einen eigenen Willen entwickeln. Und sie wird perfekt darin sein, ihre Ziele zu erreichen. Wenn diese nicht mit den unseren übereinstimmen, werden wir Probleme bekommen. Sie sind wahrscheinlich kein Ameisenhasser, der aus Bosheit auf diesen Insekten herumtrampelt, aber wenn Sie für ein Wasserkraftwerksprojekt verantwortlich sind und es in der Region einen Ameisenhügel gibt, den Sie fluten müssen, dann wird das für die Ameisen schlecht ausgehen. Wir sollten versuchen, die Menschheit nicht in die Lage der Ameisen zu versetzen. KI könnte entweder das Beste sein, was der Menschheit je passiert ist, oder das Schlimmste.

Weit davon entfernt, KI pauschal zu verteufeln, ist es interessant, die Tragweite dieser Art von Forschung und ihre politischen wie strategischen Auswirkungen zu verstehen. Projekte wie dieses definieren die Kriterien der Demokratie, der politischen Teilhabe, des freien Willens, der Definition von Menschsein oder nicht, vollkommen neu.

Man bringt einen Mann wie Musk nicht rein zufällig in die Regierung. Abgesehen von den sozusagen „Pro-Life“-Wahlversprechen von Trump muss man sich fragen, was ein Mann, der sich für das Leben einsetzt, in der Entourage des neuen amerikanischen Präsidenten zu suchen hat. Die „rechten“ Wähler aus der katholischen Welt, vorwiegend an der Ostküste, die sich zahlreichen Auseinandersetzungen über Bioethik und Biorecht ausgesetzt sahen, nicht nur in den Fragen von Gender, Abtreibung und Euthanasie, sondern auch in der experimentellen medizinischen Forschung, für die Musk ein leidenschaftlicher Philanthrop ist, werden darüber hinwegkommen oder nicht. Man kann davon ausgehen, dass die von seinen Labors durchgeführten Forschungen auch bei Protesten nicht aufhören werden. Man denke an Michael Foucaults Vorlesungen über Biopolitik, als er in den Pariser Jahren vorhersagte, dass die Einführung der totalen Kontrolle über den lebenden Körper nicht unbedingt mit Gewalt erfolgen würde, sondern durch die subtile List der schrittweisen Zustimmung der Bürger, die, ohne es zu merken, jeden ethischen Verstoß im Namen der „Wissenschaft“ legitimieren und sogar rechtfertigen würden.

Die beste strategische Investition

Let’s face it: Trump hat ein Händchen für Geschäfte.

Musk auf den Zug des Wahlsiegs aufzuspringen, war ein echter Geschäftsmannszug. Mit einem Schlag und wahrscheinlich mit einer bereits im Vorfeld getroffenen Vereinbarung hat sich Trump die Kontrolle über ein gutes Stück strategischer Sektoren gesichert, die sich in einer starken Entwicklungsphase befinden. Vor allem in den Bereichen Cyberspace und Weltraum ist Musk unangefochten führend. Und als solcher übertrug er im September 2023 einen Teil der Kontrolle über Starlink an das Pentagon, ein Schritt, der für den Erfolg einiger Angriffe der Ukraine im Donbass während der BBS entscheidend war. Derselbe Musk, der sich einige Monate zuvor, Anfang 2023, als Vermittler in dem Konflikt angeboten und das Pentagon sogar aufgefordert hatte, die Kosten für die von ihm an Kiew gespendeten Satelliten-Internet-Terminals zu übernehmen.

Musk ist der Mann, der die soziale Vernetzung auf eine raffiniertere Ebene der hybriden Kriegsführung gebracht hat und Mark Zuckerberg in Stil und Zahlen übertrifft. Der Kauf von Twitter, das in X umbenannt wurde und satte 45 Milliarden Dollar wert ist, wurde zu einem sogenannten „freien“ sozialen Netzwerk, das die Regeln der Gemeinschaft änderte und weniger Zensur für Inhalte vorsah. Dieser Aspekt erwies sich als erfolgreicher Schachzug. X wurde zum bevorzugten Raum für politische Kommunikation, zum gemeinsamen Platz für den Austausch und die Suche nach Informationen, aber auch zu einem Labor für die soziologische Analyse politischer Veränderungen.

Es genügt zu sagen, dass ein einziger Musk-Tweet die Dollarbörse verändern oder den Erfolg und Misserfolg von Influencern, Unternehmen und Politikern bewirken kann. Das Ausmaß des Einsatzes der Medienwaffe hat die nächste Stufe erreicht. Die Infokriegsführung nimmt eine unausweichliche zentrale Stellung ein.

Damit ändert sich alles, denn es geht nicht mehr um Realpolitik, sondern um Virtualpolitik.

In Bezug auf Handel und Finanzen gibt die strategische Bedeutung des chinesischen Marktes Peking einen gewissen Einfluss auf Musk. Xi Jinping könnte in Musk einen möglichen Vermittler mit den Vereinigten Staaten sehen, auch angesichts der Handelsspannungen mit Washington. Die Trump-Administration hat unter anderem die Zölle auf chinesische Waren verschärft, eine Politik, die in einer möglichen zweiten Amtszeit Trumps fortgesetzt werden könnte.

Es geht nicht darum, „wer Elon Musk ist“, sondern um die Machtstruktur, die er heute beherrscht und die morgen eine andere Person beherrschen könnte. Die Macht dieses neuen globalen Technofaschismus kommt in der globalen Dramatisierung des Kampfes eines relativ mächtigen Nationalstaates gegen eine ausländische Einzelperson allein aufgrund der Tatsache, dass sie ein globaler Technofaschist ist, gut zum Ausdruck: Dies war am 31. August dieses Jahres der Fall, als Network X in Brasilien vom Obersten Gerichtshof suspendiert wurde, weil sein Eigentümer sich weigerte, Netzwerkkonten zu löschen, deren Inhalte Fake News verbreiteten, grundlegende demokratische Werte schwer verletzten und zu Hass, Gewalt und sogar Mord gegen eine große Masse von Menschen aufriefen. Hätte man sich vor zehn Jahren vorstellen können, dass ein Einzelner, noch dazu ein Ausländer, sich gegen einen souveränen Staat stellen könnte?

In diesem Zusammenhang hat sich der Tycoon mehrmals mit hochrangigen chinesischen Beamten getroffen, darunter Xi und Premier Li Qiang, was ihn in die Position eines potenziellen Vermittlers bringt. Einigen Quellen zufolge soll der russische Präsident Wladimir Putin Musk gebeten haben, den Starlink-Satellitendienst in Taiwan einzuschränken, um die Interessen Pekings zu begünstigen. Diese Episode zeigt, dass Musk oft in Themen verwickelt ist, die weit über die Grenzen der Technologie hinausgehen.

SpaceX ist ein weiterer Pfeiler seines weltweiten Einflusses. Mit den wiederverwendbaren Falcon-9-Raketen und dem Starship-Projekt revolutionierte Musk die Raumfahrt und machte sie deutlich billiger. SpaceX hat sich bekanntlich Multi-Milliarden-Dollar-Verträge mit dem Pentagon und der NASA gesichert und damit die Rolle des Unternehmens in der nationalen Sicherheit der USA gestärkt.

Gleichzeitig ist Starlink, der von SpaceX betriebene Satelliteninternetdienst, ein globales Netz, das Verbindungen in abgelegenen und schwer zugänglichen Gebieten ermöglicht. Die persönliche Kontrolle von Musk über diese Infrastruktur hat zu Bedenken geführt, wie im Fall der Nutzung in der Ukraine.

Die potenzielle politische Nutzung von Starlink wird auch im taiwanesischen Kontext deutlich. Die Insel, die Peking als Teil seines Territoriums beansprucht, hat mit der Entwicklung eines eigenen Satellitensystems begonnen, um ihre Abhängigkeit von Musk zu verringern, nachdem letzteres pro-chinesische Positionen zum Taiwan-Peking-Konflikt geäußert hatte.

Im Bereich der künstlichen Intelligenz hat Musk die Initiative xAI ins Leben gerufen, die mit Giganten wie OpenAI und Google konkurrieren will. Das Sprachmodell von xAI, Grok genannt, hat Bedenken hinsichtlich seiner Fähigkeit geweckt, kontroverse Inhalte zu generieren, darunter politische Propaganda und Anweisungen für gefährliche Aktivitäten. Trotz der Kritik investiert Musk weiterhin stark in KI und baut eine beispiellose technologische Infrastruktur auf, wie etwa den weltweit schnellsten Supercomputer in Memphis.

Künstliche Intelligenz ist auch ein wiederkehrendes Thema bei Musks Treffen mit führenden Politikern der Welt, wie der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni und dem israelischen Premierminister Benjamin Netanjahu. Dies zeigt, wie Musk beabsichtigt, die KI-Technologie in seine geopolitischen und industriellen Initiativen zu integrieren.

In den USA hängen viele seiner Unternehmen wie Tesla und SpaceX von milliardenschweren Regierungsverträgen ab, während er im Ausland durch seine Nähe zu Xi Jinping und Wladimir Putin in eine potenzielle Kompromissposition gerät. Musks Macht beruht nicht nur auf Geld, sondern auch auf seiner Fähigkeit, strategische Infrastrukturen und sensible Informationen zu kontrollieren. Sein oft unberechenbares und von Eigeninteresse motiviertes Verhalten wirft die Frage auf, ob es angemessen ist, einer einzelnen Person so viel Macht anzuvertrauen.

Wir müssen uns also fragen, ja wir sollten unseren Charakter fragen: Welche Maske wirst du heute tragen? Musk scheint sich dieser Dualität bewusst zu sein. Und vielleicht ist es genau das, was Trump will. Von den Partys in Mar-a-Lago im inneren Kreis von Donald bis zum DOGE – Department of Government Efficiency, die Karriere hat gerade erst begonnen.