Wie die Taliban die Heroin-Glückssträhne der CIA in Afghanistan zerstörten

Die Taliban haben den Mohnanbau in Afghanistan, die weltweit größte Heroinquelle, nicht nur einmal, sondern zweimal ausgerottet. Trotz westlicher Anschuldigungen waren es nie die Taliban, die hinter der afghanischen Drogenindustrie standen, sondern immer nur die USA und ihre Verbündeten, deren Milliardengewinne mühelos durch das globale Finanzsystem geschleust wurden.

Nach dem chaotischen Abzug der USA und des Vereinigten Königreichs aus Afghanistan im August 2021 warnte der pakistanische Journalist Hamid Mir in der Washington Post vor der Gefahr, „eine wichtige Folge der Taliban-Übernahme zu ignorieren: den kommenden Boom im afghanischen Drogenhandel“.

Mir sagte dann kühn voraus, dass „in den nächsten Jahren eine Flut von Drogen aus Afghanistan zu einer größeren Bedrohung werden könnte als der Terrorismus“.

Diese Prognose eines Booms des internationalen Drogenhandels schien plausibel, wenn man bedenkt, dass die Taliban ihren zwei Jahrzehnte währenden Aufstand gegen die Besatzungstruppen durch die Kontrolle der Opiumproduktion finanzierten. Tatsächlich wurde angenommen, dass 95 Prozent des in Großbritannien konsumierten Heroins aus afghanischem Opium stammten.

Es überrascht daher, dass ein im Juni 2023 von Alcis, einem in Großbritannien ansässigen Unternehmen für geografische Informationsdienste, veröffentlichter Bericht aufzeigte, dass die Taliban-Regierung den Opiumanbau im Land so gut wie ausgelöscht hatte und damit auch den Grundstoff für die Herstellung von Heroin vernichtet hatte. Dieses Ergebnis spiegelt einen ähnlichen Schritt der Taliban im Jahr 2000 wider, als sie zum ersten Mal an der Macht waren.

Ironischerweise reagierte die internationale Gemeinschaft mit Kritik auf diese Entwicklung, anstatt die neue Führung in Kabul dafür zu loben, dass sie die Quelle der illegalen Drogen unterdrückt hat. Selbst das von der US-Regierung finanzierte US Institute for Peace (USIP) erklärte: „Das erfolgreiche Opiumverbot der Taliban ist schlecht für die Afghanen und die Welt.“

Dieser westliche Unmut über die Bemühungen der Taliban, den weltweiten Heroinhandel zu unterbinden, mag auf den ersten Blick verwirren.

Eine genauere Betrachtung der Ereignisse in Afghanistan zeigt jedoch eine andere Perspektive. Unter dem Deckmantel des „Krieges gegen den Terror“ wurde die Invasion der USA und des Vereinigten Königreichs im Jahr 2001 zum Teil durch den Wunsch angetrieben, den Heroinhandel wiederherzustellen, den die Taliban nur ein Jahr zuvor abrupt beendet hatten.

Die westlichen Mächte wollten den lukrativen Strom von Milliarden von Dollar wiederherstellen, den der Heroinhandel für ihre Finanzsysteme bedeutete. In der Tat: „20 Jahre lang haben die Amerikaner in Afghanistan im Wesentlichen einen Narkostaat betrieben“.

‚Dollar für Dollar‘

Um die Ursprünge des afghanischen Heroinhandels zu verstehen, ist ein Rückblick auf das Engagement der USA in dem zentralasiatischen Land erforderlich, das 1979 begann, als die CIA ein verdecktes Programm startete, um die prosowjetische afghanische Regierung in Kabul zu untergraben.

Die USA unterstützten heimlich eine Gruppe muslimischer Guerillakämpfer, die als Mudschaheddin bekannt waren, in der Hoffnung, dass die Provokation eines Aufstands die Sowjetarmee zum Eingreifen bewegen würde. Durch diesen kalkulierten Schachzug sollten die Sowjets gezwungen werden, Afghanistan zu besetzen und eine langwierige und kostspielige Aufstandsbekämpfung durchzuführen, wodurch die Sowjetunion mit der Zeit geschwächt würde.

Um dies zu erreichen, wandte sich die CIA an ihre engen Verbündeten, Saudi-Arabien und Pakistan, um Hilfe. Der saudische Prinz Bandar bin Sultan vermittelte ein Treffen zwischen dem CIA-Direktor William Casey und dem saudischen König Fahd, bei dem sich die Saudis verpflichteten, „Amerika Dollar für Dollar bei der Unterstützung der Mudschaheddin“ zu unterstützen.

Die USA und Saudi-Arabien richteten mit Hilfe des pakistanischen Geheimdienstes ISI (Inter-Services Intelligence) Ausbildungslager für die Mudschaheddin in Pakistan ein und versorgten sie mit Beratern, Waffen und Bargeld für den Kampf gegen die Sowjets.

Gulbaddin Hekmatyar, der Gründer der Hizb-i-Islami-Miliz, war einer der prominentesten Mudschahedin-Führer und erhielt von der CIA und ihren Verbündeten rund 600 Millionen Dollar an Unterstützung.

Der Journalist Steve Coll schreibt in seinem mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneten Buch Ghost Wars, dass Hekymatyar die radikalsten, antiwestlichen, transnationalen islamistischen Netzwerke rekrutierte, um mit ihm zu kämpfen, darunter Osama bin Laden und andere arabische Freiwillige. CIA-Offiziere „sahen in Hekmatyar ihren verlässlichsten und effektivsten Verbündeten“ und „den effizientesten Töter der Sowjets“.

Karawanen mit Opium

Die Hilfe für Hekymatyar und andere Mudschahedin-Führer beschränkte sich nicht auf Geld und Waffen. Der renommierte Historiker Alfred McCoy schreibt:

„1979 und 1980, gerade als die CIA ihre Bemühungen verstärkte, wurde entlang der afghanisch-pakistanischen Grenze ein Netz von Heroinlabors eröffnet. Diese Region wurde bald zum größten Heroinproduzenten der Welt.“

Dazu wurde Rohopiumgummi nach Pakistan geschmuggelt, wo es in vom ISI betriebenen Labors zu Heroin verarbeitet wurde. Das fertige Produkt wurde dann diskret über pakistanische Flughäfen, Häfen oder auf dem Landweg transportiert.

Bis 1984 deckte das afghanische Heroin 60 Prozent des US-Marktes und 80 Prozent des europäischen Marktes ab und führte zu 1,3 Millionen Heroinsüchtigen in Pakistan, einem Land, das bis dahin von der stark süchtig machenden Droge verschont geblieben war.

McCoy führt weiter aus, dass „Karawanen, die CIA-Waffen für den Widerstand in diese Region brachten, oft mit Opium beladen nach Pakistan zurückkehrten.“ Von der New York Times zitierte Berichte aus dem Jahr 2001 bestätigten, dass dies „mit dem Einverständnis pakistanischer oder amerikanischer Geheimdienstler, die den Widerstand unterstützten“, geschah.

Im Mai 1990 berichtete die Washington Post, dass die US-Regierung mehrere Jahre lang Berichte über den Heroinhandel ihrer Verbündeten erhalten, aber nicht untersucht hatte, darunter auch „Berichte aus erster Hand über Heroinschmuggel durch Kommandeure unter Gulbuddin Hekmatyar“.

Aufstieg der Taliban

Als sich die Sowjets 1989 schließlich zurückzogen, geriet das Land in einen Bürgerkrieg, da die wichtigsten von der CIA unterstützten Gruppierungen begannen, untereinander um die Kontrolle des Landes zu kämpfen. Die Mudschaheddin-Führer wurden zu Kriegsherren und verübten schreckliche Gräueltaten an der lokalen Bevölkerung, während sie sich gegenseitig bekämpften.

In dieser Anarchie übernahmen 1996 religiöse Studenten aus den Koranschulen, die Taliban, mit Hilfe des pakistanischen Geheimdienstes die Kontrolle über das Land und übernahmen den Opiumhandel, der mehrere Jahre lang ungehindert weiterlief.

Im Juli 2000 ordnete Taliban-Führer Mullah Omar jedoch ein Verbot des Opiumanbaus an. Bemerkenswerterweise gelang es den Taliban, die Opiumernte um 94 Prozent zu reduzieren, so dass die Jahresproduktion auf nur noch 185 Tonnen sank.

Fünf Monate später, im Dezember 2000, nutzten die USA und Russland den UN-Sicherheitsrat, um neue harte Sanktionen gegen Afghanistan zu verhängen und begründeten dies mit der Weigerung der Taliban, den Al-Qaida-Führer Osama bin Laden nach dem Bombenanschlag auf die USS Cole im Jemen auszuliefern, bei dem 17 US-Matrosen getötet wurden. Bin Laden hatte 1996 in dem islamischen Emirat Zuflucht gefunden, nachdem er aus dem Sudan vertrieben worden war.

Die New York Times berichtete, dass US-Beamte die neuen Sanktionen verhängen wollten, obwohl die UNO davor gewarnt hatte, dass „eine Million Afghanen in den kommenden Monaten aufgrund einer Dürre und des anhaltenden Bürgerkriegs vom Hungertod bedroht sein könnten“.

Nach den Anschlägen vom 11. September 2001 forderten Beamte der Bush-Regierung die Taliban erneut auf, Bin Laden auszuliefern. Mullah Omar bestand darauf, dass die USA zunächst Beweise für Bin Ladens Schuld vorlegen sollten, doch Präsident Bush lehnte diese Forderung ab und befahl der US-Luftwaffe, am 7. Oktober mit der Bombardierung Afghanistans zu beginnen.

Nach der Bombardierung ließ Mullah Omar die Forderung nach Beweisen fallen und bot an, Bin Laden an den US-Verbündeten Pakistan auszuliefern, um ihm den Prozess zu machen. Beamte der Bush-Regierung lehnten dies erneut ab.

Der Journalist und Autor Scott Horton hebt in seinem Buch Fool’s Errand einen merkwürdigen Aspekt der US-Kampagne hervor: das Fehlen einer klaren Ausrichtung auf die Ergreifung oder Beseitigung Bin Ladens. Tatsächlich hatte Präsident Bush bereits am 25. September erklärt, dass Erfolg oder Misserfolg nicht allein über die Ergreifung Bin Ladens definiert werden sollte.

Horton stellt weiter fest, dass die US-Planer zunächst keine Anstrengungen unternahmen, Bin Laden und die ihn unterstützenden ausländischen arabischen Kämpfer zur Strecke zu bringen. Stattdessen setzte der Leiter des US-Zentralkommandos, General Tommy Franks, auf eine Partnerschaft mit dem afghanischen Warlord Rashid Dostum, um die Kontrolle über den Norden des Landes zu übernehmen und eine „Landverbindung“ nach Usbekistan herzustellen.

Hinwendung zu den Warlords

Um auch die Hauptstadt Kabul und andere wichtige Städte im Süden einzunehmen, so Alfred McCoy, wendet sich die CIA an die Warlords:

„Er wandte sich an eine Gruppe aufstrebender paschtunischer Kriegsherren entlang der pakistanischen Grenze, die im südöstlichen Teil des Landes als Drogenschmuggler tätig gewesen waren. Als die Taliban zusammenbrachen, war daher bereits der Grundstein für die Wiederaufnahme des Opiumanbaus und des Drogenhandels in großem Stil gelegt.“

Obwohl die US-Streitkräfte zu spät kamen, um Bin Ladens Flucht nach Pakistan zu verhindern, kamen die US-Bombardements gerade rechtzeitig zum Beginn der Mohnsaison. Mohn wird im Herbst gepflanzt, damit der Saft der Pflanze, aus dem Opium gewonnen wird, im Frühjahr geerntet werden kann.

McCoy erläuterte weiter: „Die Agentur (CIA) und ihre lokalen Verbündeten schufen ideale Bedingungen, um das Opiumverbot der Taliban aufzuheben und den Drogenhandel wiederzubeleben. Nur wenige Wochen nach dem Zusammenbruch der Taliban berichteten Beamte von einem Ausbruch des Mohnanbaus in den heroinreichen Gebieten von Helmand und Nangarhar.“

Im Dezember wurde einer dieser aufstrebenden paschtunischen Kriegsherren, Hamid Karsai, zum Vorsitzenden der afghanischen Übergangsverwaltung und später zum Präsidenten ernannt.

Im Frühjahr 2002 wurden wieder große Mengen afghanischen Heroins über tägliche Flüge von pakistanischen Flughäfen nach Großbritannien transportiert. Der Guardian berichtete über den Fall eines 13-jährigen Mädchens, das angehalten wurde, nachdem es einen Flug der Pakistan International Airlines von Islamabad nach London mit 13 kg Heroin im Straßenverkaufswert von 910.000 £ verlassen hatte.

Industrielles Ausmaß

Dank der von General Franks eingerichteten „Landverbindung“ begann auch der Heroinfluss von Mazar-e-Sharif, das unter der Kontrolle des CIA-Verbündeten Rashid Dostum stand, nach Usbekistan und von dort nach Russland und Europa zu fließen.

Craig Murray, der britische Botschafter in Usbekistan, war Zeuge dieses Heroinflusses und erklärte, dass Dostum, ein ethnischer Usbeke, den Schmuggel von Heroin aus Afghanistan nach Usbekistan erleichterte, wo es dann in Baumwollballen über die Eisenbahnlinie nach Moskau und dann nach Riga transportiert wurde. Wie Murray feststellte:

„Opium wird in industriellem Maßstab in Heroin umgewandelt, nicht in Küchen, sondern in Fabriken. Millionen Liter der für diesen Prozess benötigten Chemikalien werden per Tanker nach Afghanistan verschifft… Die vier größten Akteure im Heroingeschäft sind alle hochrangige Mitglieder der afghanischen Regierung – der Regierung, für deren Schutz unsere Soldaten kämpfen und sterben.“

„Ein unkomplizierter Ansatz“

Neben Dostum sicherte sich auch der jüngere Bruder des afghanischen Präsidenten Hamid Karzai, Ahmed Wali Karzai, schnell eine wichtige Rolle im afghanischen Heroinhandel.

Es gab glaubwürdige Berichte, dass Wali Karzai tief in den Heroinhandel verstrickt war, doch gemäss New York Times wurden die Vorfälle nie untersucht, „obwohl Behauptungen, er habe vom Drogenhandel profitiert, in Afghanistan weit verbreitet sind“.

Hochrangige Beamte der US-Drogenbekämpfungsbehörde (DEA) und des Büros des Direktors des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI) beklagten sich darüber, dass das Weiße Haus wegen der politischen Brisanz der Angelegenheit gegenüber Ahmed Wali Karzai eine unauffällige Haltung einnahm“.

Die Times berichtete später, dass nach Angaben eines hochrangigen ehemaligen Beamten des afghanischen Innenministeriums eine wichtige Quelle von Wali Karzais Einfluss darin bestand, dass er die Kontrolle über wichtige Brücken über den Helmand-Fluss auf der Strecke zwischen den Opiumanbaugebieten der Provinz Helmand und Kandahar hatte. Dadurch konnte Karzai von den Drogenhändlern hohe Gebühren verlangen, damit ihre mit Drogen beladenen Lastwagen die Brücken passieren konnten.

Wie Dostum und Hekmaytar baute auch Wali Karzai sein Heroinimperium auf, während er auf der Gehaltsliste der CIA stand. Die CIA bezahlte Karzai ab 2001 für die Rekrutierung einer afghanischen paramilitärischen Truppe, die auf Anweisung der CIA in und um Kandahar operierte, und für die Anmietung eines großen Geländes, das als Basis für die Kandahar Strike Force diente. Die CIA schätzte auch Karzais Hilfe bei der Kommunikation und manchmal bei Treffen mit Taliban-treuen Afghanen.

Karzai fungierte auch als Vorsitzender des gewählten Provinzrats von Kandahar. Einem ranghohen US-Militäroffizier in Kabul, der von der Times zitiert wurde, zufolge „fließen Hunderte von Millionen Dollar an Drogengeldern durch die südliche Region, und in Südafghanistan geschieht nichts, ohne dass die regionale Führung davon weiß.“

Die Schuldzuweisung

Ende 2004, als Berichte über Karzais Verwicklung in den Heroinhandel auftauchten, schreibt Alfred McCoy, dass „das Weiße Haus plötzlich mit beunruhigenden CIA-Informationen konfrontiert wurde, die darauf hindeuteten, dass der eskalierende Drogenhandel ein Wiederaufleben der Taliban begünstigte“.

Ein Vorschlag von Außenminister Colin Powell, den Heroinhandel zu bekämpfen, wurde vom US-Botschafter in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, und dem damaligen afghanischen Finanzminister Ashraf Ghani abgelehnt. Als Kompromiss setzte die Bush-Regierung private Auftragnehmer für die Mohnvernichtung ein, eine Maßnahme, die die Journalistin Carlotta Gall von der New York Times später als „eine Art Witz“ bezeichnete.

Berichten über ein Telegramm der US-Botschaft in Kabul aus dem Jahr 2005 zufolge, das an Powells Nachfolgerin, Außenministerin Condoleezza Rice, geschickt wurde, war Großbritannien für das Scheitern der Ausrottung des Mohnanbaus „maßgeblich verantwortlich“. Das britische Personal wählte aus, wo die Ausrottungsteams arbeiteten, aber diese Gebiete waren oft nicht die Hauptanbaugebiete, und „die Briten waren nicht bereit, die Ziele zu ändern“.

In dem Telegramm wurde auch Präsident Karzai kritisiert, der „nicht bereit war, eine starke Führungsrolle zu übernehmen“. Das Außenministerium verteidigte ihn jedoch mit den Worten: „Präsident Karzai ist ein starker Partner, und wir haben Vertrauen in ihn“, trotz der Berichte über die Schlüsselrolle seines Bruders im Heroinhandel.

Doch das Problem ging über Wali Karzai hinaus. Ein im Februar 2006 veröffentlichter UN-Bericht für die Weltbank kam zu dem Schluss, dass der afghanische Heroinhandel mit Unterstützung vieler hoher afghanischer Regierungsbeamter und unter dem Schutz des afghanischen Innenministeriums betrieben wurde.

Als die Beweise für die Verwicklung der CIA und der afghanischen Regierung in den Heroinhandel zunahmen, verlagerte sich der Schwerpunkt der westlichen Medien darauf, die Taliban zu beschuldigen, die Drogengewinne zur Finanzierung ihres Aufstands gegen die ausländischen Streitkräfte zu verwenden.

Der Historiker Peter Dale Scott stellte diese Darstellung jedoch in Frage und zitierte Schätzungen der Vereinten Nationen, wonach der Anteil der Taliban an der afghanischen Opiumwirtschaft im Vergleich zu dem der Unterstützer der Regierung Karzai nur einen Bruchteil ausmachte. Scott betonte, dass der größte Teil des Drogenhandels von denjenigen kontrolliert wurde, die mit der afghanischen Regierung verbündet waren.

Die Aufstockung

Anfang 2010 kündigte die Obama-Regierung eine Aufstockung der US-Truppen um 33 000 Mann an, um die Befriedung des Landes zu unterstützen, wobei der Schwerpunkt auf den für den Mohnanbau bekannten Schlüsselgebieten lag. Einer dieser Bezirke war Marja in der Provinz Helmand, die McCoy als „die Welthauptstadt des Heroins“ bezeichnete.

Trotz des Einsatzes schienen sich die US-Befehlshaber der Bedeutung Marjas als Drehscheibe für die Heroinproduktion nicht bewusst zu sein, die durch die umliegenden Opiumfelder angeheizt wurde, die 40 Prozent des weltweiten illegalen Opiumangebots ausmachten.

Im September 2010, acht Monate nach Beginn der Aufstockung der Truppen, tauchten „unbegründete“ Berichte auf, wonach britische Soldaten am Heroinschmuggel aus Afghanistan beteiligt waren, indem sie Militärflugzeuge auf den Flughäfen in Camp Bastion und Kandahar benutzten.

Camp Bastion, das gemeinsam von Großbritannien und den USA betrieben wird, liegt in der Nähe von Lashkar Gah, einem weiteren wichtigen Zentrum des Mohnanbaus. Im Jahr 2012 wurde behauptet, dass der Mohnanbau direkt außerhalb des Stützpunktes stattfand und britische Soldaten die Bauern vor den afghanischen Sicherheitskräften schützten.

Ende 2014 zogen die britischen und amerikanischen Streitkräfte aus Camp Bastion ab und übergaben es den afghanischen Streitkräften, die es in Camp Shorabak umbenannten. Einem UN-Bericht zufolge hat sich jedoch „das Opiumanbaugebiet um den wichtigsten britischen Stützpunkt in Afghanistan zwischen 2011 und 2013 fast vervierfacht.“

Trotz des Abzugs wurden die Opiumexporte aus Camp Shorabak offenbar fortgesetzt, und eine kleine Anzahl britischer Militärangehöriger kehrte 2015 in einer Rolle zurück, die das Verteidigungsministerium als beratend bezeichnete.

Obaidullah Barakzai, Mitglied der afghanischen Nationalversammlung, erklärte 2016: „Es ist unmöglich, dass ein paar lokale Drogenschmuggler Tausende von Kilos Opium transportieren. Das ist das Werk der Amerikaner und Briten. Sie transportieren es auf dem Luftweg von Camp Shorabak aus“.

Nach dem chaotischen Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan im August 2021 gelang es den Taliban erneut, den Mohnanbau zu unterbinden, was zeigt, dass sie alles andere als ein „engagiertes Drogenkartell“ sind.

Folgen Sie dem Geld

Im November 2021 behauptete ein Opiumhändler: „Alle Gewinne gehen an das Ausland. Die Afghanen liefern nur die Arbeitskräfte“.

Peter Dale Scott wies darauf hin, dass nach Angaben der Vereinten Nationen rund 352 Milliarden Dollar an Drogengewinnen in das westliche Finanzsystem geflossen seien, unter anderem durch die größten Banken der USA im Jahr 2009. Infolgedessen sagte Scott, dass die „Beteiligung der Vereinigten Staaten am internationalen Drogenhandel die CIA, große finanzielle Interessen und kriminelle Interessen in diesem Land und im Ausland verbindet.“

2012 berichtete die Daily Mail, dass HSBC, die größte britische Bank, mit bis zu 640 Millionen Pfund Strafe rechnen muss, weil sie es „Schurkenstaaten und Drogenkartellen ermöglicht hat, über ihre Filialen Milliarden von Pfund zu waschen“ und weil sie „zu einem Kanal für kriminelle Unternehmen“ geworden ist.

Die Milliardengewinne, die aus dem afghanischen Heroinhandel in westliche Banken fließen, wurden von den Taliban in den letzten zwei Jahrzehnten nicht nur einmal, sondern zweimal vernichtet.

Die Erklärung des Taliban-Führers Mullah Omar im Juli 2000, der Mohnanbau sei „unislamisch“, war daher eher ein Grund für die im Dezember desselben Jahres verhängten US-Sanktionen und die US-Invasion in Afghanistan ein Jahr später als der Wunsch der USA, Bin Laden zu fassen und Al-Qaida zu zerschlagen.

Im März 2002, nur sechs Monate nach der Bombardierung und Invasion in Afghanistan, fragte ein Journalist Präsident Bush: „Wo ist Osama bin Laden?“ Bush antwortete: „Ich weiß es nicht. Ich denke nicht wirklich viel über ihn nach. Ich bin nicht so besorgt.“

Der afghanische Drogenhandel erinnert uns eindringlich an die komplizierten Zusammenhänge zwischen Geopolitik, illegaler Wirtschaft und globalem Finanzwesen sowie an die Notwendigkeit größerer Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Bewältigung dieser komplexen Probleme.

Die historischen Belege widerlegen auch die vereinfachende Darstellung, dass die Taliban den afghanischen Drogenhandel weitgehend kontrollierten, und verdeutlichen die dominierende Rolle der von den USA unterstützten afghanischen Regierung und ihrer Verbündeten in der CIA.