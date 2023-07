Haben Impfstoffe wirklich „Millionen von Leben“ gerettet? Robert F. Kennedy Jr. im Gespräch mit Bill Maher

Die Geschichte auf einen Blick

Am 26. Juni 2023 interviewte Bill Maher, Gastgeber des Club Random Podcast, Robert F. Kennedy Jr., Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei für 2024. Sie sprachen über die politische Geschichte der Familie Kennedy, den erbitterten Widerstand der alten Medien gegen seine Kandidatur, ideologische Veränderungen innerhalb der Demokratischen Partei, die tragische Ermordung seines Vaters und warum die Behauptung, Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, falsch ist

Der Grund, warum die US-Regierung den Impfstoffherstellern Straffreiheit gewährt hat, liegt darin, dass sie das Weiße Haus unter Reagan davon überzeugt haben, dass Impfstoffe nicht sicher gemacht werden können und bestimmte Menschen schädigen werden

Nach Angaben der CDC sind Impfschäden sehr selten und betreffen nur 1 von 1 Million Menschen. Seit 2010 weiß die CDC jedoch, dass die Verletzungsrate bei etwa 1 zu 37 liegt

Impfstoffe haben nicht Millionen von Leben gerettet. Im Jahr 2000 untersuchte die Johns Hopkins School of Public Health die Daten von Vitalstatistiken, um zu beurteilen, inwieweit medizinische Eingriffe zum Rückgang der Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten im 20. Es wurde festgestellt, dass medizinische Maßnahmen wie Antibiotika und Impfstoffe nur eine winzige Rolle gespielt haben. Die Erklärung für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit waren Verbesserungen in der Ernährung und der Hygiene

Frühere Untersuchungen kamen zu dem Schluss, dass weniger als 1 % des Rückgangs der Sterblichkeit aufgrund von Infektionskrankheiten in den USA im 20. Jahrhundert auf moderne medizinische Eingriffe, einschließlich Medikamente, Impfstoffe und Operationen, zurückzuführen ist

Am 26. Juni 2023 interviewte Bill Maher, Gastgeber des Club Random Podcast, Robert F. Kennedy Jr., Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Partei für 2024 (Video oben).

Sie sprachen über die politische Geschichte der Familie Kennedy, den erbitterten Widerstand der alten Medien gegen seine Präsidentschaftskandidatur, ideologische Veränderungen innerhalb der Demokratischen Partei, die tragische Ermordung seines Vaters nur wenige Minuten nach seinem Sieg bei den Vorwahlen der Demokraten in Kalifornien im Jahr 1968 und darüber, warum die Behauptung, Impfstoffe seien „sicher und wirksam“, falsch ist.

Die Übernahme von Vorschriften stellt eine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit dar

Kennedy verweist auf den Zusammenhang zwischen der Vereinnahmung durch die Pharmakonzerne und dem Fehlen von Sicherheitsstudien für Impfstoffe. Er weist darauf hin, dass er in seiner Laufbahn als Umweltanwalt viel Zeit damit verbracht hat, die Umweltschutzbehörde wegen der Zulassung giftiger Chemikalien zu verklagen, so dass er sich der Arten von Interessenkonflikten durchaus bewusst war.

Als er in die Frage der Impfstoffsicherheit hineingezogen wurde, war die Erkenntnis, dass auch die US Food and Drug Administration und die Centers for Disease Control and Prevention von der Industrie beeinflusst wurden, keine große Überraschung. Das sagte er mir, als ich ihn im März 2023 interviewte:

„Ich bin seit 40 Jahren als Umweltanwalt und -verfechter tätig und habe die Auswirkungen der Vereinnahmung durch die Behörden gesehen. Deshalb konnte ich sie auch so leicht erkennen, als ich sie in der Pharmaindustrie sah. All diese Agenturen sind gekapert. Der Pharmaindustrie gehören die National Institutes of Health … CDC, FDA. Die Kohle- und Ölindustrie und die Pestizidindustrie besitzen die EPA.“

Kennedy weist auch auf die Bedeutung des National Childhood Vaccine Injury Act (NCVIA) von 1986 hin, der den Impfstoffherstellern Immunität von der Haftung gewährt, wenn Kinder durch ihre Impfstoffe geschädigt werden.

Dieses Gesetz wurde verabschiedet, weil die Impfstoffhersteller zugaben, dass Impfstoffe unvermeidlich unsicher waren und sie es sich nicht leisten konnten, Impfstoffe herzustellen, wenn man sie auf Schadensersatz verklagen könnte. Daher schuf die Regierung ein Bundesgericht für Impfstoffe, das über diese Fälle entscheidet und Schadenersatzzahlungen leistet.

„Der Grund, warum die US-Regierung den Impfstoffherstellern Immunität gegen die Haftung gewährt hat, ist, dass sie das Weiße Haus unter Reagan davon überzeugt haben, dass Impfstoffe nicht sicher gemacht werden können und bestimmte Menschen schädigen werden.“

Wichtig ist, dass den Impfstoffherstellern pauschale Immunität gewährt wurde, „egal wie schwer die Verletzung ist, egal wie rücksichtslos das Verhalten ist, egal wie schlampig die Herstellungs- und Testverfahren sind“, sagt Kennedy und fügt hinzu: „Der Grund, warum wir ihnen diesen Haftungsschutz gewährt haben, ist, dass sie das Weiße Haus unter Reagan überzeugen konnten, dass Impfstoffe nicht sicher gemacht werden können. Sie werden bestimmte Menschen verletzen“.

Warum also gibt es überhaupt einen Streit darüber, wenn die Impfstoffhersteller schon vor Jahrzehnten zugegeben haben, dass Impfstoffe nicht für alle Menschen sicher gemacht werden können, und die Regierung zugestimmt hat?

Impfstoffverletzungen sind häufig, werden aber zu wenig gemeldet

Die nächste Frage lautet: Sind Impfschäden selten? Und wenn ja, wie selten? Nach Angaben der CDC sind Impfschäden sehr selten und betreffen nur 1 von 1 Million Menschen. Sie wissen jedoch seit 2010, dass dies eine Lüge ist, als die CDC diese Frage endlich untersuchte. Die so genannte Lazarus-Studie ergab, dass die tatsächliche Verletzungsrate bei 2,6 % oder etwa 1 von 37 Personen liegt – weit entfernt von 1 von 1 Million.

Die Autoren der Studie stellten fest: „Unerwünschte Ereignisse bei Medikamenten und Impfstoffen sind häufig, werden aber zu selten gemeldet … weniger als 1 % der unerwünschten Ereignisse bei Impfstoffen werden gemeldet“. Sie betonten auch, dass „niedrige Melderaten die Identifizierung von ‚problematischen‘ Arzneimitteln und Impfstoffen, die die öffentliche Gesundheit gefährden, verhindern oder verlangsamen.“

Maher versucht zu argumentieren, dass nur weil jemand nach einer Impfung ein Problem hat, dies nicht bedeutet, dass der Impfstoff dieses Problem verursacht hat. Die Menschen haben Grunderkrankungen und ähnliches. Wie Kennedy jedoch feststellte, sind die Hersteller von Impfstoffen verpflichtet, Produkte zu entwickeln, die für alle Menschen sicher sind, nicht nur für die supergesunde Minderheit.

Schließlich leidet mehr als die Hälfte der amerikanischen Bevölkerung an chronischen Krankheiten, die sie anfälliger für Impfschäden machen könnten, so dass die Behauptung, grundlegende Gesundheitsprobleme seien für Impfschäden verantwortlich, kaum ein stichhaltiges Argument darstellt. Die Frage ist: Wenn so viele Menschen ein Risiko für Impfschäden haben, warum stellen wir dann nicht sicher, dass Impfstoffe so sicher sind, wie sie nur sein können?

Impfstoffe haben Millionen von Menschen nicht vor Infektionskrankheiten bewahrt

Kennedy widerlegt auch Mahers Argument, dass Impfstoffe Millionen von Leben gerettet haben, die andernfalls durch Infektionskrankheiten verloren gegangen wären. Im Jahr 2000 untersuchte die Johns Hopkins School of Public Health die Daten der Vitalstatistiken, um festzustellen, inwieweit Impfstoffe und andere Maßnahmen zum massiven Rückgang der Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten im 20. Jahrhundert beigetragen haben.

Interessanterweise wurde festgestellt, dass medizinische Maßnahmen wie Antibiotika und Impfstoffe nur eine sehr geringe Rolle gespielt haben. Der Grund für die Verbesserung der öffentlichen Gesundheit war die Verbesserung der Ernährung und der sanitären Einrichtungen.

Kennedy zitiert auch die 1977 veröffentlichte Studie von McKinlay und McKinlay, wonach weniger als 1 % des Rückgangs der Sterblichkeit durch Infektionskrankheiten in den USA im 20. Jahrhundert auf moderne medizinische Maßnahmen wie Medikamente, Impfstoffe und Operationen zurückzuführen ist.

Antidepressiva und der Anstieg der Waffengewalt

Maher bringt auch Kennedys Ansichten über Antidepressiva und ihre mögliche Rolle bei Massenerschießungen zur Sprache. Kennedy weist zutreffend darauf hin, dass selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) eine Blackbox-Warnung tragen, dass diese Medikamente Selbstmord- und Mordgedanken auslösen können.

Es ist also klar, dass sie eine Rolle spielen können, und Kennedy ist der Meinung, dass wir diesen Zusammenhang ernsthaft untersuchen und nicht einfach als unwichtig abtun sollten. In der Tat zeigt die Forschung:

31 Medikamente, darunter 11 Antidepressiva, sechs Beruhigungsmittel und drei ADHS-Medikamente, sind für 78,8 % aller der FDA gemeldeten Fälle von Gewalt gegen andere verantwortlich.

Eine Analyse der Datenbank des Violence Project aus dem Jahr 2021, die vom US-Justizministerium finanziert wird, ergab, dass 23 % der Massenschützen Psychopharmaka einnahmen.

Laut den Daten der CDC Surveillance for Violent Deaths wurden 35,3 % der Personen, die 2013 Selbstmord begingen, zum Zeitpunkt ihres Todes positiv auf Antidepressiva getestet.

Doch trotz offensichtlicher Warnsignale will die Regierung die Rolle von Antidepressiva bei Waffengewalt nicht untersuchen, weil sie die Antwort nicht hören will. Und sie wollen die Antwort nicht, weil sie dadurch gezwungen sein könnten, gegen die Drogenindustrie Stellung zu beziehen. Aus demselben Grund werden sie auch die Rolle von gewalttätigen Videospielen und ähnlichem nicht untersuchen.

Was die Wissenschaft über die COVID-Spritze aussagt

Maher und Kennedy erörtern auch die möglichen Risiken und Vorteile der experimentellen COVID-Impfung. Maher bekam sie und wurde kurz darauf positiv auf COVID getestet. Er vermutet, dass es einen Zusammenhang gibt. Er glaubt aber auch, dass seine Krankheit nur deshalb so mild verlief, weil er die Impfung erhalten hatte.

Ich würde behaupten, dass COVID für die große Mehrheit der Menschen, ob geimpft oder nicht, kein Problem darstellt, aber Kennedy diskutiert stattdessen, was die Wissenschaft über die Wirksamkeit der Impfungen sagt. Er zitiert eine Studie der Cleveland Clinic, die im Dezember 2022 online veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kommt, dass:

Die Impfung schützt einige Monate lang, danach lässt die Wirksamkeit rapide nach, und nach etwa sieben Monaten ist man anfälliger für COVID als zuvor (negative Wirksamkeit).

Das Risiko einer COVID-19-Infektion nahm mit jeder Impfstoffdosis zu. Bei Personen, die zwei Dosen erhalten hatten, war die Wahrscheinlichkeit einer Infektion 2,6-mal höher als bei Ungeimpften, und bei Personen mit drei oder mehr Dosen war das Risiko 3,4-mal höher.

Die bivalente COVID-19-Auffrischungsimpfung war in dem Zeitraum, in dem sie gut auf den zirkulierenden Stamm abgestimmt war, nur zu 29 % wirksam, um eine Infektion zu verhindern.

Die Daten der CDC, auf die in diesem Interview nicht eingegangen wird, zeigen auch, dass bis April 2022 die meisten COVID-Todesfälle unter den Geimpften und Aufgefrischten auftraten, und das, obwohl die Zahlen künstlich unterdrückt werden, indem nur Personen als „geimpft“ oder „aufgefrischt“ gezählt werden, deren letzte Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Dies berichtet die Kaiser Family Foundation (KFF):

„Im Herbst 2021 waren etwa 3 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder aufgefrischt. Aber bis Januar 2022… waren etwa 4 von 10 Todesfällen geimpft oder aufgefrischt. Im April 2022 … zeigten die Daten, dass etwa 6 von 10 Erwachsenen, die an COVID-19 starben, geimpft oder aufgefrischt waren, und das blieb mindestens bis August 2022 so (der letzte Monat, für den Daten vorliegen).“

Wer hat Robert F. Kennedy wirklich erschossen?

Ganz am Ende des Interviews erzählt Kennedy die Geschichte der Ermordung seines Vaters, die am 5. Juni 1968 im Ambassador Hotel stattfand, nur wenige Minuten nach seinem Sieg bei den Vorwahlen. Während Sirhan Sirhan, ein Jordanier, dabei erwischt wurde, wie er auf Kennedy schoss, und für den Mord verurteilt wurde, war der wahre Mörder ein für die Veranstaltung angeheuerter Sicherheitsmann namens Thane Eugene Cesar.

Cesar war ein CIA-Agent, der für Lockheed arbeitete und laut Kennedy ein „lautstarker Rassist, der die Kennedys hasste“, weil sie für die Bürgerrechte der Schwarzen eintraten. Im Grunde genommen war Sirhan ein Ablenkungsmanöver. Sein Frontalangriff ermöglichte es Cesar, RFK von hinten tödlich zu treffen. Cesar verstarb im September 2019 im Alter von 77 Jahren. Sirhan, der inzwischen 79 Jahre alt ist, befindet sich immer noch im Gefängnis, und Gouverneur Gavin Newsom hat seine vom Bewährungsausschuss empfohlene Entlassung wiederholt abgelehnt.

