Der frühere Nationale Sicherheitsberater der USA John Bolton erklärte jetzt aus Versehen, warum die US-Politik gegenüber Russland und China falsch ist

Caitlin Johnstone

Der professionelle Psychopath John Bolton hat in The Hill einen Artikel mit dem Titel „ Amerika kann die militärische Expansion Chinas in Kuba nicht zulassen “ veröffentlicht, der versehentlich genau darlegt, was falsch an der Art und Weise ist, wie das US-Imperium weiterhin schwer bewaffnete Stellvertretertruppen und Feinde an den Grenzen eines großen asiatischen Territoriums ansammelt.

Unter Berufung auf einen Bericht des Wall Street Journal vom letzten Monat, in dem anonyme US-Beamte behaupten, Havanna habe Verhandlungen mit Peking über eine mögliche künftige gemeinsame militärische Ausbildungseinrichtung in Kuba aufgenommen, argumentiert Bolton, dass die USA jede nötige Aggressivität einsetzen müssen, um den Bau dieser Einrichtung zu verhindern bis hin zum Regimewechsel-Interventionismus.

„Das Potenzial bedeutender chinesischer Einrichtungen in Kuba stellt eine ernst zu nehmende Bedrohung für Amerika dar“, schreibt Bolton und argumentiert, dass solche Aktivitäten „sehr gut Angriffswaffen, Trägersysteme oder andere bedrohliche Fähigkeiten verschleiern könnten“.

„Zum Beispiel sind Hyperschall-Marschflugkörper, die ohnehin schon schwieriger zu entdecken, zu verfolgen und zu zerstören als ballistische Raketen, natürliche Kandidaten für die Installation in Kuba, eine Aussicht, die wir zusammen mit vielen anderen Risiken, wie einem chinesischen U-Boot-Stützpunkt, nicht tolerieren können“, fügt er hinzu .

All dies sind Argumente, die Russland und China im Großen und Ganzen Stück für Stück vorbringen könnten, wenn es um die Art und Weise geht, wie die USA ihre Sicherheitsinteressen in ihrer unmittelbaren Umgebung mit Kriegsvorbereitungen bedroht haben.

Mit dem Argument, dass die USA „an keine Verpflichtung gebunden sind, die unseren Einsatz von Gewalt einschränkt“, befürwortet Bolton „den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu Kuba; verstärkte Wirtschaftssanktionen sowohl gegen China als auch gegen Kuba; und eine weitaus strengere Umsetzung bestehender Sanktionen“ als unmittelbare Reaktion auf diese gemeldete Entwicklung und befürwortete einen Regimewechsel-Interventionismus als ultimative Lösung für Kubas ungehorsames Verhalten.

„Wären die Präsidenten Eisenhower oder Kennedy energischer und effektiver gegen Castro vorgegangen, hätten wir viele gefährliche Krisen des Kalten Krieges vermeiden können und uns Jahrzehnte strategischer Bedenken ersparen können, ganz zu schweigen von der Unterdrückung des kubanischen Volkes“, schreibt Bolton und fügt hinzu: „Angesichts der Drohung Pekings. Wir sollten den heutigen Moment nicht verpassen, ohne ernsthaft darüber nachzudenken, wie wir diese geografisch wichtige Insel in die freundlicheren Hände ihrer eigenen Bevölkerung zurückgeben können.“

Bolton stellt fest, dass Guantanamo Bay „uns auch heute noch uneingeschränkt zur Verfügung steht“ für alle Operationen, die die USA zum Sturz Havannas in Anspruch nehmen sollten.

Dies wäre derselbe John Bolton, der Kuba im Jahr 2002 fälschlicherweise beschuldigte, ein Programm für biologische Waffen zu haben, um die Insel in demselben Vorstoß nach dem 11. September zu vernichten, den er den USA dabei half, mit extremer Aggression gegen den Irak vorzugehen .

Jedes Mal, wenn auch nur die geringste Ahnung davon zu hören ist, dass eine ausländische Macht in Washingtons Hinterland eine Militärpräsenz aufbaut, schlagen die Falken sofort die Kriegstrommeln und entlarven die Heuchelei, mit der das US-Imperium auf seinem Recht besteht, Militärbündnisse zu bilden und Stellvertretertruppen aufzustellen vor der Haustür seiner geopolitischen Rivalen. Apologeten des Imperiums weisen stets die Behauptungen Russlands und Chinas zurück, dass militärische Eingriffe der USA in ihre Umgebung ein inakzeptables Sicherheitsrisiko darstellten, und sagen, dass keine Nation ein Recht auf eine „Einflusssphäre“ habe, in die ihre Feinde nicht eindringen dürfen, doch wir können deutlich sehen, dass dies der Fall ist Die USA behalten sich aufgrund ihrer eigenen Doktrinen und Verhaltensweisen das Recht auf einen eigenen Einflussbereich vor.

Anfang dieses Jahres fragte Senator Josh Hawley ein Publikum bedrohlich: „ Stellen Sie sich eine Welt vor, in der chinesische Kriegsschiffe hawaiianische Gewässer patrouillieren und chinesische U-Boote die kalifornische Küste überwachen.“ Eine Welt, in der die Volksbefreiungsarmee Militärstützpunkte in Mittel- und Südamerika hat. Eine Welt, in der chinesische Streitkräfte im Golf von Mexiko und im Atlantischen Ozean frei operieren. „ Genau das hat das US-Militär China angetan. “

Das Dümmste, was uns das zentralisierte US-Imperium glauben machen will, ist, dass die militärische Einkreisung seiner beiden größten geopolitischen Rivalen eine Verteidigungsmaßnahme und kein Akt extremer Aggression sei. Die Vorstellung, dass die militärische Einkreisung Russlands und Chinas durch die USA eher ein Akt der Verteidigung als ein Akt der Aggression ist, ist auf den ersten Blick so offensichtlich idiotisch, dass jeder, der kritisch genug darüber nachdenkt, sie sofort als schaumgekrönten Unsinn abtun wird, der sie bisher ist Aufgrund der Propaganda ist. Das Mainstream-Narrativ in der westlichen Welt, und Millionen von Menschen akzeptieren es als wahr.

Der Zweck der Hervorhebung von Heuchelei besteht nicht darin, dass es an sich ein besonderes Verbrechen ist, ein Heuchler zu sein, sondern darin, zu zeigen, dass der Heuchler über seine Motive und sein Verhalten lügt, und seine Argumente zur Verteidigung seiner Positionen zugleich demontiert. Wenn die USA eine chinesische Militärpräsenz in Kuba als aufrührerische Provokation interpretieren würden, dann ist die weitaus größere Militärpräsenz, die die USA an den Grenzen zwischen Russland und China angehäuft haben, aufgrund derselben Argumentation logischerweise eine weitaus größere Provokation, und die USA wissen das. Es gibt kein gegenteiliges Argument, das nicht auf unbegründeten Behauptungen beruht: „Nun, es ist anders, wenn wir es tun.“

Zu fordern, dass Russland und China ein Verhalten der USA tolerieren, das die USA niemals von Russland oder China tolerieren würden, bedeutet lediglich, dass sich die Welt dem US-Imperium unterwirft. Diejenigen, die argumentieren, dass Russland hätte dulden sollen, dass die Ukraine zu einem NATO-Aktivposten gemacht wird, oder dass China einfach die militärische Einkreisung der USA durch die USA akzeptieren sollte, weil etwas Freiheit und Demokratie ist, sagen in Wirklichkeit nur, dass es den USA gestattet sein sollte, jeden Zentimeter dieses Planeten völlig unangefochten zu regieren.

Wenn Sie wirklich wollen, dass die USA jeden Zentimeter dieses Planeten völlig unangefochten beherrschen, dann versuchen Sie nicht, mir zu sagen, dass Ihre eigentliche Sorge um die Menschen in der Ukraine, Taiwan oder anderswo geht. Pissen Sie mir nicht ans Bein und sagen Sie mir, dass es regnet. Seien Sie einfach ehrlich und sagen mir, wer Sie sind und wo Sie stehen.