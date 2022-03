Wie die USA den Europakonflikt auf China ausweiten

Von Salman Rafi Sheikh: Er ist Forschungsanalytiker für internationale Beziehungen und die Außen- und Innenpolitik Pakistans, exklusiv für das Online-Magazin „New Eastern Outlook“.

Die USA haben in den letzten drei Jahrzehnten mehr als jeder andere Staat Krieg und geopolitische Konflikte genutzt, um ihren globalen Einfluss auszubauen. Der Russland-Ukraine-Konflikt – der in erster Linie ein Ergebnis derselben US-Strategie ist und den USA einige greifbare Vorteile bringen dürfte – ist eine weitere Gelegenheit für Washington, diesen regionalen Konflikt zu einem globalen Konflikt auszuweiten, um die verschiedenen Regionen der Welt in eine Zwangsjacke zu zwingen, innerhalb derer die Länder zwischen einer „mit uns oder gegen uns“-Position wählen müssen. Besonders deutlich wird dies im Fall von China. Seit Beginn der Krise (nicht des Krieges) haben die USA China direkt gedroht, sich nicht auf die Seite Russlands zu stellen (und gleichzeitig erwartet, dass Peking sich auf die Seite Washingtons stellt, indem es keine Geschäfte mit Russland macht, die die Auswirkungen der US-Sanktionen mildern könnten).

Am Sonntag, den 13. März, drohte Joe Bidens Nationaler Sicherheitsberater (NSA) China, nur einen Tag vor seinem Treffen mit dem chinesischen Diplomaten Yang Jiechi, mit „Konsequenzen“, falls es Russland in irgendeiner Weise helfen würde (d.h. indem es die US-Sichtweise des Krieges nicht unterstützt). Um Sullivan zu zitieren: „Wir teilen Peking direkt und unter vier Augen mit, dass es auf jeden Fall Konsequenzen haben wird, wenn Russland in großem Stil Sanktionen umgeht oder sie auffüllt“, und fügte hinzu, dass die USA „nicht zulassen werden, dass Russland von diesen Wirtschaftssanktionen aus irgendeinem Land, egal wo auf der Welt, verschont bleibt“. Mit einfachen Worten: Die USA wollen, dass alle Länder der Welt sich auf ihre Seite stellen, und dass diejenigen, die sie nicht unterstützen, mit Konsequenzen rechnen müssen.

In vielerlei Hinsicht ist dies die gleiche Botschaft, die die USA nach den Anschlägen vom 11. September 2001 verkündeten, als sie einen weltweiten „Krieg gegen den Terror“ begannen. Im Jahr 2001 sagten die USA vielen Ländern: „Entweder ihr seid für uns oder gegen uns“. Diejenigen, die sich auf die Seite der USA stellten, wie z. B. Pakistan, wurden zu Nicht-NATO-Verbündeten erklärt. Da die USA nun China direkt bedrohen, ist es offensichtlich, dass sie versuchen, die Krise auszuweiten, um ein Szenario zu schaffen, in dem kleinere Länder erneut gezwungen werden könnten, Position zu beziehen. Erst vor einer Woche sagte der pakistanische Premierminister Imran Khan, dass westliche Staaten Pakistan unter Druck setzten, Russland zu verurteilen. Doch Pakistan, das dem Beispiel Chinas folgt, hat sich bisher geweigert, sich auf die Seite der USA zu stellen, und betont eine bilateral ausgehandelte Lösung der Krise.

Angesichts des Widerstands Chinas ist es daher höchst unwahrscheinlich, dass die USA ihre militärische Aufrüstung in der indopazifischen Region einstellen werden. Diese Krise – und die ablehnende Haltung Chinas gegenüber den USA – machen es umso notwendiger, dass Washington seine kürzlich veröffentlichte „Indo-Pazifik-Strategie“ noch aggressiver verfolgt, in der es heißt: „Amerikanische Interessen können nur dann vorangebracht werden, wenn wir die Vereinigten Staaten fest im indo-pazifischen Raum verankern und die Region selbst zusammen mit unseren engsten Verbündeten und Partnern stärken.“

Das Schlimmste für die USA ist, dass China zwar eine neutrale Position einnimmt (was Washington als anti-amerikanisch ansieht), aber der Meinung ist, dass der Hauptgrund für die Probleme, mit denen die Welt heute konfrontiert ist, das von den USA geführte transatlantische Sicherheitssystem ist.

In einem kürzlich von der Global Times, dem offiziellen Sprachrohr der Kommunistischen Partei Chinas, veröffentlichten Bericht heißt es, dass China die europäischen Staaten – insbesondere Frankreich und Deutschland – ermutigt hat, ein europäisches Sicherheitssystem zu schaffen, weil „der bestehende, von den USA geschaffene Sicherheitsmechanismus in Europa mit der von den USA geführten NATO in einer dominanten Position problematisch ist und der Russland-Ukraine-Konflikt gerade bewiesen hat, dass der von den USA geschaffene Sicherheitsmechanismus für Europa jeden in Europa unsicher macht.“

Es ist offensichtlich, dass die Politik der USA, die NATO nach Osteuropa zu drängen, um Russland einzukreisen, gefolgt von ihrer Politik, andere – vor allem nichteuropäische – Länder zu zwingen, eine Pro-US-Position einzunehmen, eine Gegenreaktion hervorgerufen hat, einschließlich eines Angriffs auf genau das Sicherheitsarrangement, das die USA zur Aufrechterhaltung ihrer Hegemonie anstreben; daher die unnachgiebige Haltung Washingtons.

Bei seinem jüngsten zweistündigen Treffen mit Chinas Präsident Xi hat Joe Biden China erneut vor schwerwiegenden Konsequenzen „gewarnt“, sollte es Russland Hilfe anbieten. Obwohl China wiederholt erklärt hat, dass es seine derzeitige neutrale Position beibehalten will, versuchen die USA, Peking in einen Konflikt zu stürzen, indem sie eine aggressive Position gegen seine Neutralität einnehmen, um eine weitere Krise heraufzubeschwören, auch im Zusammenhang mit Taiwan.

Die Pressesprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, sagte zu den möglichen Konsequenzen, die sich daraus ergeben könnten, dass Sanktionen „nur ein Werkzeug im Werkzeugkasten“ seien. Wie Psaki weiter ausführte, wollen die USA auch ihre europäischen Verbündeten gegenüber China mit ins Boot holen.

Mit anderen Worten, dies ist eine einfache Wiederholung dessen, was Washington mit Europa gegenüber Russland getan hat. Bevor die USA in Bezug auf die Ausweitung der NATO auf die Ukraine eine starrköpfige Haltung einnahmen, war Europa auf dem Weg, seine wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland über die Nord Stream 2-Gaspipeline zu festigen. Indem es Europa in eine Krise stürzte, hat Deutschland, Europas führende Volkswirtschaft und bis vor kurzem ein führender Befürworter eines streng europäischen Sicherheitsmechanismus, nicht nur seinen Militärhaushalt erhöht, sondern wird auch F-35-Jets von den USA kaufen, um seine nukleare Abschreckung gegen Russland zu verstärken.

Indem sie weiter gegen China vorgehen, hoffen die USA, Europa in ihre Anti-China-Positionierung auch im indopazifischen Raum einzubeziehen. Mit einfachen Worten: Die USA streben eine AUKUS-ähnliche Allianz im indopazifischen Raum an, um mit Hilfe Europas eine Antichina-Koalition zu bilden, die sie schon seit einigen Jahren anstreben. Die oben erwähnte „Indo-Pazifik-Strategie“ gibt einen klaren Hinweis darauf, dass die USA „Sicherheitsbeziehungen zwischen unseren Verbündeten und Partnern in der indo-pazifischen Region fördern“ und „unsere indo-pazifischen und europäischen Partner auf neuartige Weise zusammenbringen werden, auch durch die AUKUS-Partnerschaft“.

Die Ausweitung des Russland-Ukraine-Konflikts auf geopolitischer, wenn auch nicht auf territorialer Ebene, kommt den Interessen der USA insofern entgegen, als sie es Washington ermöglichen könnte, sein wichtigstes globales Ziel zu erreichen, nämlich die Aufrechterhaltung eines von den USA geführten globalen politischen und wirtschaftlichen Systems, indem es den Versuch Russlands und Chinas, ein alternatives, multipolares System aufzubauen, brüskiert.