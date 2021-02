Wie dieser komplizierteste Roboter funktioniert und gebaut ist

Ein solcher Roboter wurde vor fast 7 Jahren entwickelt, und er wird ständig verbessert, so dass ihn bisher niemand übertreffen konnte. Die U.S. Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) und Boston Dynamics haben den humanoiden Roboter Atlas entwickelt. Er hat eine hervorragende räumliche Orientierung und verfügt über 28 hydraulische Gelenke, mehrere Sensoren und ein fortschrittliches Steuerungssystem.

Zusätzlich zu den 28 Gelenken, mit denen Atlas seine Arme, Beine, den Rücken und andere Teile seines „Körpers“ bewegt, ist der Roboter auch mit mehreren Motoren ausgestattet (ihre Anzahl wird geheim gehalten), die ihn in Bewegung setzen und ihre Energie aus der eingebauten Batterie beziehen. Woher weiß ein Roboter, wann er z. B. über ein Hindernis treten muss? Dazu verfügt er über Stereosichtgeräte, Lidars, Gyroskope, Entfernungsmesser und andere Sensoren, die ihm helfen, sich im Raum zu orientieren. All diese Informationen gehen an einen zentralen Prozessor, einen sehr leistungsfähigen Chip, der ein Signal an die Motoren sendet. Und schon haben sie den Roboter in Bewegung gesetzt.

Atlas verfügt über eines der kompaktesten mobilen Hydrauliksysteme der Welt. Mit seinen speziellen Motoren, Ventilen und dem Hydraulikaggregat kann Atlas die erforderliche Leistung für jeden seiner 28 Hydraulikanschlüsse liefern. Deshalb kann er auch so toll parkourieren, laufen und purzeln – das kann kein anderer Roboter. Und da niemand sonst analoge Modelle herstellt, muss Boston Dynamics die meisten Komponenten von Grund auf selbst herstellen.

Im Laufe der Jahre hat der Roboter ein fortschrittliches Steuerungssystem, so dass er viele Bewegungen kennt. Es dauert 0,5 Sekunden, um jede Bewegung zu planen – in dieser Zeit analysiert der Roboter den Raum um sich herum (anhand von Sensoren), wiegt sich selbst (und beurteilt, ob er genug Kraft hat, um den Körper zu heben und ein Hindernis zu überwinden) und trifft eine Entscheidung. Interessanterweise gelang es den Ingenieuren, dem Roboter beizubringen, seine Arme zum Ausbalancieren des Körpers auf die gleiche Weise wie ein Mensch zu verwenden.