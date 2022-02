Wie ein Krieg gegen „Fehlinformationen“ zu einer Coronavirus-Tragödie führte

Von Bret Swanson: Er ist Präsident des Technologieforschungsunternehmens Entropy Economics, Non-Resident Senior Fellow am American Enterprise Institute und Vorsitzender des Indiana Public Retirement System (INPRS).

Spektakuläre Unwahrheiten, tiefe Wahrheiten und kanadische Trucker durchdringen endlich die lange Zeit undurchsichtige Covid-Story.

Als ein Richter des Obersten Gerichtshofs am 7. Januar behauptete, dass 100.000 Kinder mit Covid-19 „in ernstem Zustand und viele an Beatmungsgeräten“ ins Krankenhaus eingeliefert wurden, spiegelte dies die uninformierte Panik wider, die die Politik in den letzten zwei Jahren angetrieben hat. Tatsächlich zeigten die Daten der CDC, dass nur etwa 3.200 Kinder mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert wurden, nur wenige befanden sich in einem ernsten Zustand, und fast keines war an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Dieser Vorfall war nur das letzte falsche Tröpfchen in einer Flut von falschen Covid-Angaben. Wir wissen seit langem, dass junge Menschen nicht ernsthaft gefährdet sind, dass Abriegelungen die Ausbreitung nicht aufhalten und weit mehr schaden als nützen und dass eine Reihe billiger, sicherer und seit langem zugelassener Generika das Virus oft schon im Keim ersticken, wenn sie frühzeitig eingenommen werden. Doch jede dieser zentralen Tatsachen wurde von einer Vielzahl alter und neuer Medien, digitaler Plattformen, gefälschter medizinischer Fachzeitschriften, gemeinnütziger Schimpfwörter und allwissenden Sprechern der öffentlichen Gesundheit unterdrückt.

Es stellt sich heraus, dass kanadische Trucker, die Joe Rogan zuhören, mehr wissen als viele „Experten“. Hätten die Trucker in den letzten zwei Jahren das Sagen gehabt, wäre die Welt wahrscheinlich gesünder und freier.

Die Covid-Saga begann mit einer inszenierten Irreführung. Am 31. Januar 2020 teilten einige der weltweit führenden Virologen Dr. Anthony Fauci mit, dass sie glauben, das SARS-CoV-2-Virus sei wahrscheinlich „künstlich erzeugt“ worden und sie „können sich kein plausibles natürliches Szenario vorstellen“. Innerhalb weniger Wochen beharrten dieselben Wissenschaftler jedoch im Lancet und in Nature Medicine darauf, dass das Virus natürlich sei und dass die Infragestellung seines Ursprungs „Fehlinformationen“ und „Vorurteile“ verbreite. Letzte Woche erfuhren wir, dass Faucis Nationales Institut für Allergie und Infektionskrankheiten (NIAID) diesen Wissenschaftlern allein in den Jahren 2020 und 2021 50 Millionen Dollar gewährt.

Die nächste Schlacht im Krieg gegen Fehlinformationen galt den Generika – zunächst Hydroxychloroquin (HCQ) und dann Ivermectin (IVM). Ärzte in aller Welt haben diese außergewöhnlichen Medikamente mit erstaunlichem Erfolg eingesetzt. Im Sommer und Herbst 2021 wurde in Uttar Pradesh, dem mit 241 Millionen Einwohnern größten Bundesstaat Indiens, Covid-19 durch den aggressiven Einsatz von Ivermectin nahezu ausgerottet. Selbst während der hochinfektiösen Omicron-Welle ist die Zahl der Fälle und Todesfälle in Uttar Pradesh im Vergleich zu den wohlhabenden westlichen Ländern relativ gering.

Gerade wurde eine umfangreiche neue Studie aus Brasilien veröffentlicht. Ärzte verfolgten sechs Monate lang fast die gesamte Stadt Itajaí, in der 113 845 Einwohner zweimal im Monat kleine Dosen Ivermectin einnahmen und 45 716 nicht. Die ausgefeilte Propensity-Score-Matching-Analyse (PSM) zeigt, dass selbst die niedrig dosierte prophylaktische Einnahme von Ivermectin – ohne besondere Behandlung nach der Infektion – zu einem Rückgang der Krankenhausaufenthalte um 56 % und einer Verbesserung der Sterblichkeit um 68 % führte. Die Zulassungs- und Propagandakampagnen gegen diese Medikamente und ihre ergänzenden Protokolle, zu denen auch so einfache Dinge wie Zink und Vitamin D gehören, haben wahrscheinlich Hunderttausende von Menschen in den westlichen Ländern das Leben gekostet.

Dennoch gibt es immer noch kluge Leute, die lachen oder finster dreinblicken und darauf bestehen, dass Ivermectin nur ein Tierarzneimittel ist. Als ich vor Jahren begann, vor der digitalen Zensur zu warnen, beharrten viele meiner Freunde darauf, dass es sie nicht gäbe oder dass es in Ordnung sei, wenn ein paar Randgruppen zum Schweigen gebracht würden. Damals war es schwer, mit ihnen zu streiten. Ich habe sicherlich keine Lust gehabt, widerwärtige oder geradezu teuflische Figuren zu verteidigen. Aber jetzt haben wir gesehen, wie schnell die Entscheidungen zur „Inhaltsmoderation“ in ausgewählten sozialen Netzwerken in totale Mediensperren und Propaganda im Gleichschritt umschlagen können. Und wie sehr Blackouts und Propaganda eine große Gruppe hoch gebildeter Menschen täuschen können.

Als Dr. Scott Atlas im August 2020 begann, die US-Regierung zu beraten, löschte Facebook seine Videos, in denen er sich gegen weit verbreitete Geschäfts- und Schulschließungen aussprach. YouTube löschte im Dezember 2020 die Aussagen von Dr. Peter McCullough und Pierre Kory, Weltklasse-Experten auf dem Gebiet der Kardiologie bzw. der Intensivmedizin, vor dem US-Senat, und verteufelte den Evolutionsbiologen Bret Weinstein, die alle wirksame Frühbehandlungen anpriesen. YouTube löschte auch die Aussagen von Dr. Jay Battacharya (Stanford), Sunetra Gupta (Oxford) und Martin Kulldorff (Harvard) auf einem von Floridas Gouverneur Ron DeSantis geleiteten Forum. Dr. Robert Malone, ein Pionier der mRNA- und DNA-Gentherapie, wurde von Twitter dauerhaft gesperrt.

Diese Zensurmaßnahmen waren nur einige der offensichtlichsten. Dennoch haben sie weithin Widerhall gefunden. Die Löschung und Verleumdung herausragender Wissenschaftler sandte eine klare Botschaft an Tausende anderer Ärzte, Professoren, Medizinredakteure, Journalisten, CEOs und einflussreiche Führungskräfte: Folgt der Parteilinie, oder wir werden euch vernichten. Diese sich ausbreitenden Schichten der Annullierung verweigerten dann einem noch größeren Kreis von Menschen in allen Lebensbereichen die Informationen, die sie brauchten, um vernünftige medizinische, persönliche und politische Entscheidungen zu treffen.

Die kluge, junge Ärztin, die den mittelschweren Fall von Covid-19 meiner Frau vor zwei Wochen erfolgreich behandelte, hatte vor kurzem ihre Krankenhauszulassung bei einem großen Gesundheitssystem verloren. Es gefiel ihnen nicht, dass sie Ivermectin und Hydroxychloroquin aggressiv und erfolgreich einsetzte und damit Menschen aus dem Krankenhaus fernhielt. „Ich verbringe jeden Tag den ganzen Tag damit, Covid-Patienten zu behandeln“, sagte sie uns erschöpft. „Ich wünschte, meine Kollegen würden mir helfen.“ Sie ist eine von vielen Helden im Kampf gegen eine andere Art von Zensur, die sich gegen eine wirksame und mitfühlende Ausübung der Medizin richtet.

Die totale Verblödung der politischen Entscheidungsträger, Journalisten und leider auch vieler Angehöriger der Gesundheitsberufe offenbart etwas, das viel systematischer ist. Der Krieg gegen Fehlinformationen hat genau das Gegenteil seines erklärten Ziels erreicht. Die Unterdrückung unzulässiger Stimmen von außen hat das Gruppendenken verschärft, Risiken gebündelt und Fehler in epischem Ausmaß verstärkt.

Nirgendwo war die Isolierung von der Realität hermetischer und verheerender als bei der Nicht-Diskussion über Impfstoffe. Letzte Woche zeigte ein kluger, nachdenklicher Wirtschaftswissenschaftler auf Twitter, wie sehr ein Großteil der Intelligenz hinter der Kurve liegt. Jay Battacharya aus Stanford hatte sich gegen Impfvorschriften und Reisebestimmungen ausgesprochen, weil „der Impfstoff die Ausbreitung von Krankheiten nicht verhindert“. „Ich kann Ihrer Logik nicht folgen“, antwortete der Wirtschaftswissenschaftler. „Wenn der Impfstoff uns davor bewahrt, infiziert zu werden, warum sollte er dann nicht auch die Ausbreitung verringern? Die CDC ist da anderer Meinung als Sie: COVID-19-Impfstoffe sind wirksam und können das Risiko, sich mit dem COVID-19-Virus anzustecken und zu verbreiten, verringern.“ Das war am 22. Januar, mindestens sieben Monate nachdem wir – zuerst in Israel, dann im Vereinigten Königreich und dann überall – die extrem kurze Haltbarkeit der Impfstoffe, insbesondere gegen Infektionen, festgestellt hatten.

Im November schrieb ich: „Die ersten Ergebnisse des Auffrischungsexperiments werden wieder einmal aus Israel kommen, das diesen Sommer und Herbst massenhaft geboostet hat.“ Nun, in den letzten Wochen führte das übermäßig geboostete Israel die Welt bei den positiven Tests pro Kopf an und erleidet eine neue Rekordwelle von Krankenhausaufenthalten und Todesfällen. Auch an den am stärksten geimpften Orten der Welt kam es im Herbst und Winter fast ausnahmslos zu hohen Infektionsraten.

Die Wirksamkeit des Impfstoffs gegen Delta hatte bereits stark nachgelassen, wie die große schwedische Studie mit 1,6 Millionen Menschen zeigte. Jetzt könnten die Impfstoffe, die auf eine ausgestorbene Variante abzielen, gegen Omicron weniger wirksam sein. Im Vereinigten Königreich leiden geimpfte Erwachsene (3x geimpft) unter höheren Infektionsraten als ungeimpfte. Die Weltgesundheitsorganisation sagt nun: „Eine Impfstrategie, die auf wiederholten Auffrischungsdosen der ursprünglichen Impfstoffzusammensetzung beruht, ist wahrscheinlich weder angemessen noch nachhaltig.“ Die Europäische Arzneimittelagentur warnt nun: „Bei wiederholten Auffrischungsimpfungen besteht die Gefahr, dass das Immunsystem überlastet wird.“

Diese elementare Tatsache – dass die Impfstoffe nicht sterilisierend sind und neben anderen Immunstörungen wahrscheinlich auch ursprüngliche antigene Sünden aufweisen, was führende Impfstoffexperten schon vor einem Jahr wussten – hätte das Gerede über Impfvorschriften beenden sollen, bevor eine solche Diskussion überhaupt begann.

Vielmehr hätte dies zu einer völlig anderen Impfstrategie führen müssen. Massenimpfungen während eines großflächigen Ausbruchs mit „undichten“ Impfstoffen können eine gefährliche evolutionäre Dynamik auslösen. Dennoch gab es nie eine solide Impfstoffdiskussion. Stattdessen hörten wir ein Mantra, das zu einer sakramentalen Anbetung der Impfungen führte. Und das, obwohl der größte Teil der Bevölkerung nicht ernsthaft durch Covid gefährdet war. Anstatt Hochrisikopopulationen mit den hoch experimentellen mRNA- und DNA-Technologien zu impfen, gingen viele der führenden Politiker der Welt aufs Ganze und bestanden auf einer allgemeinen Impfung. Und verlangten, dass keine Fragen gestellt werden.

Jetzt stellt sich heraus, dass das Unterdrücken von Fragen und alternativen Strategien zu einem der größten Debakel in der Geschichte der Wissenschaft und der öffentlichen Politik geführt haben könnte.

Selbst begeisterte Impfbefürworter räumen inzwischen das erhebliche Risiko einer Herzmuskelentzündung ein, insbesondere, aber nicht ausschließlich, bei jungen Männern (siehe Chua, et al.; Patone, et al.; und Sharff, et al.). Die Herzentzündung, die oft zu langfristigem Herzversagen führt, ist jedoch nur die Spitze des Eisbergs der Impfschäden. Wir wissen jetzt, dass das Spike-Protein, das unsere Zellen auf Anweisung der Impfstoffe in unterschiedlichen und unbekannten, aber oft großen Mengen produzieren, giftig ist. Und dass es nicht in unseren Schultern verbleibt, sondern sich in den Organen des Körpers ausbreiten kann. Hier finden Sie eine nicht erschöpfende Liste von Hunderten wissenschaftlicher Arbeiten, in denen die Pathophysiologie erklärt wird, sowie Fallstudien, in denen spezifische Fälle einer breiten Palette von Covid-19-Impfschäden dokumentiert sind – kardiovaskulär, neurologisch, autoimmun, reproduktiv, onkologisch.

Die schwerwiegendste unerwünschte Wirkung ist natürlich der Tod. Diesbezüglich stellt eine neue Studie des Columbia University Medical Center eine enge zeitliche Beziehung zwischen den verabreichten Impfstoffdosen und den Todesfällen in den USA, Europa und Israel fest. Die Autoren, Spiro Pantazatos und Herve Seligmann, schätzen, dass die Covid-19-Impfstoffe zwischen Februar und August 2021 in den USA zwischen 146.000 und 187.000 Todesfälle verursacht haben könnten. Die meisten dieser Todesfälle treten bei älteren Menschen auf. Neue Berichte der CDC und von Lebensversicherern zeigen jedoch auch unerhörte Sterblichkeitsraten bei den 18- bis 64-Jährigen. Bei einer großen Zahl dieser Todesfälle handelt es sich nicht um Covid, nicht um Mord, nicht um Selbstmord und auch nicht um eine Überdosis.

Ein Vorstandsvorsitzender einer 100-Milliarden-Dollar-Lebensversicherungsgesellschaft äußerte sich kürzlich alarmiert über die beispiellosen Todesraten – ein Anstieg der Nicht-Covid-Todesfälle um 40 % – unter jungen und mittelalten Menschen. In der Nähe können Sie die vorläufigen CDC-Daten für die 15- bis 44-Jährigen sehen, die darauf hindeuten, dass etwas – nicht Covid, nicht Opioide – im Jahr 2021 schrecklich schiefgelaufen ist.

Neue Erkenntnisse aus der ganzen Welt untermauern diese Analyse. Die HART-Gruppe im Vereinigten Königreich stellt einen „statistisch signifikanten“ Anstieg der Todesfälle um 19 % im Vergleich zum Fünfjahresdurchschnitt bei britischen Jungen im Alter von 15 bis 19 Jahren fest. Eine neue deutsche Studie, die sich an die Columbia Med-Studie anlehnt, zeigt noch genauer aufgelöste zeitliche Muster von Impfungen und Todesfällen in jedem der 16 deutschen Bundesländer. Eine Analyse aus Neuseeland, das nur sehr wenig unter Covid gelitten hat, zeigt eine ähnlich enge Korrelation zwischen Impfung und Gesamtmortalität. Nicht zu vergessen sind die kürzlich veröffentlichten Pfizer-Dokumente, aus denen hervorgeht, dass das Unternehmen bereits am 28. Februar 2021 wusste, dass 1.223 Menschen an seinem Impfstoff gestorben waren – und das nur 10 Wochen nach der Markteinführung. Die Columbia Med-Studie kommt zu dem Schluss, dass „die Risiken von COVID-Impfstoffen und Auffrischungsimpfungen bei Kindern, jungen Erwachsenen und älteren Erwachsenen mit geringem beruflichem Risiko oder früherer Coronavirus-Exposition den Nutzen überwiegen“.

Die detailliertesten Beweise für die durch Impfungen verursachte Morbidität stammen von drei Informanten des Verteidigungsministeriums. Im Laufe des Jahres 2021 beobachteten diese Militärärzte – Dr. Theresa Long, Peter Chambers und Samuel Sigoloff – eine erstaunliche Zunahme zahlreicher Krankheiten bei Soldaten, Matrosen und Fliegern, die in der Regel jünger und gesünder sind als die meisten anderen. Mithilfe des umfangreichen Informationssystems des Pentagons, der Defense Medical Epidemiology Database (DMED), untersuchten sie die Häufigkeit vieler Krankheitscodes im Fünfjahreszeitraum 2016-2020. Sie fanden heraus, dass sich die Fallzahlen für viele Krankheiten von Jahr zu Jahr eng aneinander anlehnen. Bis zum Jahr 2021, als es zu einer explosionsartigen Zunahme von Krankheiten kam, die mit dem übereinstimmte, was sie mit eigenen Augen gesehen hatten.

Im Jahr 2021, verglichen mit dem Fünfjahresdurchschnitt, fanden sie

eine fast dreifache Zunahme der Fehlgeburten (4.182 gegenüber 1.499);

eine Verdreifachung der Krebserkrankungen (114.645 gegenüber 38.700);

eine 10-fache Zunahme neurologischer Störungen (863.000 gegenüber 82.000) und

ein sprunghafter Anstieg um 200 bis 400 % bei Herzinfarkten, der Bellschen Lähmung, der weiblichen Unfruchtbarkeit und Lungenembolien, um nur einige zu nennen.

Dies sind dieselben Arten von unerwünschten Ereignissen, die in der Zivilbevölkerung in großer Zahl gemeldet werden, z. B. über das VAERS-System. Die vorgeschriebene Impfung beim Militär, wo der Großteil der Soldaten und Soldatinnen ein sehr geringes Covid-Risiko aufweist, hat möglicherweise Zehntausende von Soldaten unnötig geschädigt und die militärische Einsatzbereitschaft erheblich verringert. Das Gleiche gilt für Vorschriften an Universitäten und Schulen, wo Studenten mit geringem Risiko gezwungen wurden, sich unnötig impfen zu lassen.

Aber vermindern Impfstoffe nicht die schweren Folgen von Covid für Menschen mit hohem Risiko? Vieles deutet darauf hin, dass dies der Fall ist, zumindest für ein paar Monate, bis die Wirkung stark nachlässt. Wir müssen die durch Impfungen verursachten Todesfälle und Verletzungen gegen den Nutzen abwägen.

Die Messung der Wirksamkeit von Impfstoffen ist jedoch viel schwieriger, als es aussieht. Ein Beispiel ist das Problem der Fehlkategorisierung von Geimpften, die nicht vollständig geimpft sind. Das ist der Fall, wenn sich jemand impfen lässt, dann innerhalb von zwei oder sechs Wochen an Covid erkrankt oder stirbt, aber, wie es vielerorts üblich ist, fälschlicherweise als nicht geimpft gezählt wird. „Ungeimpfte“ erhalten eine künstliche Abbuchung, während „Geimpfte“ eine falsche Gutschrift erhalten, wodurch sich der Wirksamkeitsfehler verdoppelt. Das Gleiche geschieht, wenn „2-Dosen“ zu Unrecht mit den negativen Folgen von „3-Dosen“ belastet werden. Dies ist nur eines von mehreren scheinbar kleinen Problemen bei der Datenerfassung und -analyse, die zu großen Unterschieden in der scheinbaren Wirksamkeit führen. (Und es ist wichtiger, als man vielleicht denkt, weil die bekannte immunsuppressive Wirkung die Infektionen in den Wochen nach der Impfung „ankurbelt“, in denen auch unerwünschte Ereignisse auftreten können.) Die enormen Unterschiede zwischen den US-amerikanischen und internationalen Zahlen der Krankenhauseinweisungen und Todesfälle nach Impfstatus sind ein weiteres Zeichen dafür, dass die Berichterstattung über die Wirksamkeit der Impfung weit daneben liegt.

Dies ist auch der Grund, warum die Gesamtmortalität und -morbidität über längere Zeiträume die entscheidenden Messgrößen sind. Tatsache ist, dass an den meisten Orten mit hohen Impfraten die Morbidität und Mortalität – sowohl bei Covid als auch bei Nicht-Covid – im Jahr 2021 höher ist als im Jahr 2020. In den USA führten 539 Millionen Impfstoffdosen zu mehr Todesfällen und Erkrankungen als im Jahr 2020 vor der Impfung. Die ursprüngliche Pfizer-Studie zeigte das gleiche Muster, bei der unter 45 000 Teilnehmern die Impfstoffgruppe 21 Todesfälle und die Placebo-Gruppe nur 17 Todesfälle zu verzeichnen hatte. Die Impfstoffe verringern wahrscheinlich den Schweregrad der Covid-19-Erkrankungen bei einigen – aber möglicherweise auf Kosten einer insgesamt schlechteren Gesundheit.

Man kann mit der vorstehenden Analyse durchaus nicht einverstanden sein. Zumindest aber sollten diese Daten und Argumente zeigen, dass frühe Behandlungen, Impfstoffe und die gesamte Bandbreite der wissenschaftlichen und politischen Fragen zu Covid-19 komplex und höchst umstritten sind.

Der Krieg gegen Fehlinformationen verhindert jedoch Fragen und Debatten. Regierungen, Non-Profit-Organisationen und politische Parteien, die mit Big Media und Big Tech zusammenarbeiten, haben den Kampf gegen Fehlinformationen zunehmend zu ihrer zentralen Organisationstaktik gemacht. Verweigern Sie jegliche Debatte. Dämonisieren Sie andersdenkende Menschen und Ansichten. Zerstören Sie unbequeme Daten und wissenschaftliche Erkenntnisse. Andere Worte für den Krieg gegen Fehlinformationen sind Zensur und Propaganda.

Eine der traurigsten Episoden des Jahres 2021 war die serienmäßige Löschung von Gruppen durch Facebook, die Geschichten und medizinische Ratschläge zu Covid-Impfschäden austauschten. Diese Gruppen wuchsen oft auf Zehn- oder Hunderttausende von Mitgliedern an, wurden dann aber von Facebook mit der Begründung gelöscht, dass es seine Pflicht sei, alle Inhalte zu zensieren, die zu einer Zurückhaltung bei der Impfung führen könnten. Die Fähigkeit des Internets, Menschen miteinander zu verbinden, ist erbaulich und kann uns helfen, schneller die Wahrheit zu finden. Aber, wie ich im Frühjahr 2020 schrieb, „nicht jeder ist glücklich über diese neue Transparenz. Informationen bedrohen die totalitäre Denkweise und ihre Programme. Während das Internet die alten Barrieren niederreißt, die private Wahrheiten verbargen, besteht das zentrale Ziel der Autoritären darin, neue Strukturen zu errichten, um öffentliche Lügen aufrechtzuerhalten.“

Die Beamten, Intellektuellen, Wirtschaftsführer und Journalisten, die so viele Unwahrheiten glauben, sind zufällig auch diejenigen, die den Krieg gegen Fehlinformationen führen. Und ihre Unfähigkeit, sich mit der Komplexität und den Kompromissen in ausufernden Systemen auseinanderzusetzen, geht weit über Covid-19 hinaus. Diese Kombination aus Halbgläubigkeit und zensorischer Arroganz hat sich über Jahre hinweg aufgebaut. Sie erzeugt Hybris und führt zu „Wissensverfälschung“ in vielen Bereichen.

Der Krieg gegen Fehlinformationen zielt auf einen falschen Konsens ab. Wenn alle einer Meinung sind, kann niemand falsch liegen. Aus diesem Grund werden Andersdenkende mit solcher Grausamkeit verfolgt. Nicht nur, um sicherzustellen, dass alternative Botschaften nicht durchdringen können. Sondern auch, weil die Entscheidungsträger dadurch, dass sie ihre abweichende Meinung zu Protokoll geben, der Gefahr ausgesetzt sind, sich zu irren und später zur Verantwortung gezogen zu werden. Deshalb verteufelten sie Schwedens traditionellen, aber heterodoxen, nicht verschlossenen, nicht maskierten und letztlich erfolgreichen Ansatz zur Bekämpfung der Pandemie. Differenzierung ist der tödliche Feind des Bürokraten.

Zensur verschleiert und fördert den rhetorischen und politischen Maximalismus. Autoritäre Maßnahmen wie pauschale Verbote oder die allgemeine Vorgabe von experimentellen Impfstoffen erfordern Propaganda, um sie durchzusetzen. Sind die Instrumente der Zensur erst einmal vorhanden, ermutigen sie die politischen Entscheidungsträger dazu, die Grenzen der Politik weit zu überschreiten, weil sie wissen, dass sie nicht angefochten werden. Das ist ein Teufelskreis, und er nimmt zu.

Vor Covid gab es einen regelrechten Ansturm neuer privater und gemeinnütziger Gruppen, die sich angeblich der Bekämpfung von Fehlinformationen verschrieben haben. Es gab New Knowledge, das DFR Lab des Atlantic Council, Hamilton 2.0, die Integrity Initiative, NewsGuard und die Trusted News Initiative, zusätzlich zu den Desinformationsabteilungen bei NBC und vielen anderen etablierten Nachrichtenagenturen. Anstatt als neutrale Schiedsrichter zu agieren, haben diese Gruppen jedoch fast ausnahmslos Propaganda betrieben und die Feinde parteipolitischer und parochialer Interessen verleumdet.

Anstatt sich nun für seine frühe Befürwortung der Abriegelung zu entschuldigen, verdoppelt das Johns Hopkins Center for Health Security seine Anstrengungen und startet ein neues Projekt „Environment of Misinformation“. NewsGuard hat gerade einen großen Vertrag mit der American Federation of Teachers unterzeichnet, um sicherzustellen, dass unsere Schulen nur Zugang zu genehmigten „Nachrichten“ haben.

Der Krieg gegen Fehlinformationen ist eine Einbildung. Die illiberale Fantasieklasse, die zufällig das Sagen hat, verkrüppelt Amerika als Idee und als Nation. Sie behindert weltweit pluralistisches Unternehmertum, Redefreiheit und Entdeckungen.

Falschheit ist der natürliche Zustand unserer fehlbaren Welt. Fehlinformationen gibt es überall und immer. Mehr und bessere Informationen werden Fehlinformationen immer entlarven. Die Aufgabe von Philosophie, Technologie, Kultur und Handel besteht darin, auf der Suche nach der Wahrheit langsam Schichten von weniger falschen Ideen und Erklärungen aufzubauen. Wie Covid auf tragische Weise bewiesen hat, ist der Krieg gegen Fehlinformationen, nicht die Fehlinformationen selbst, vielleicht die größte Bedrohung für unsere Zivilisation.