Ziel Ukraine – Wie ausländische Interventionen das Land zerreißen

Ende 2004 brachen nach dem Sieg von Viktor Janukowitsch bei den ukrainischen Präsidentschaftswahlen Proteste aus, da die Demonstranten behaupteten, die Wahl sei gefälscht worden. Die Proteste erzwangen eine Neuwahl, bei der Janukowitschs Rivale Viktor Juschenko zum Präsidenten gewählt wurde. Diese Bewegung, die aufgrund der orangefarbenen Bänder und Kleidung ihrer Mitglieder als Orangene Revolution bezeichnet wurde, gehörte zu einer Reihe so genannter Farbrevolutionen, die im letzten Jahrzehnt in den ehemaligen Sowjetrepubliken stattfanden.

Die beiden Ereignisse sind nicht unabhängig voneinander. Wie The Guardian zum Zeitpunkt der Proteste feststellte:

„[…]die Kampagne [Orange Revolution] ist eine amerikanische Schöpfung, eine ausgeklügelte und brillant durchdachte Übung in westlichem Branding und Massenmarketing, die in vier Ländern innerhalb von vier Jahren eingesetzt wurde, um gefälschte Wahlen zu retten und unappetitliche Regime zu stürzen.[…]Das National Democratic Institute der Demokratischen Partei, das International Republican Institute der Republikanischen Partei, das US-Außenministerium und USAid sind die wichtigsten Organisationen, die an diesen Basiskampagnen beteiligt sind, ebenso wie die Nichtregierungsorganisation Freedom House und das Open Society Institute des Milliardärs George Soros.“

Es ist also nicht ohne Grund, dass erfahrene politische Beobachter nach Verbindungen von außen zu den jüngsten Protesten in der Ukraine gesucht haben, die in einer fast exakten Wiederholung der Proteste von 2004 darauf abzielten, die gewählte Regierung von Viktor Janukowitsch zu stürzen, um die politischen Verbündeten von Viktor Juschtschenko einzusetzen. Es war nicht schwer, diese Verbindungen zu finden.

Die Tonaufnahmen der stellvertretenden Außenministerin Victoria Nuland, die anscheinend diktierte, wen die USA in der angeblich von der Bevölkerung unterstützten Übergangsregierung „drin“ und „draußen“ haben wollten, kamen nur für diejenigen überraschend, die nicht glaubten, dass Washington oder seine Verbündeten im Washingtoner Konsens aktiv an den anhaltenden Protesten im Land beteiligt waren. Ebenso wie die Enthüllung ihres Eingeständnisses vom letzten Dezember, dass die USA bereits 5 Milliarden Dollar in die Finanzierung der ukrainischen Opposition gepumpt hatten.

Ebenso wie das Auftreten des überzeugten Terroristenunterstützers John McCain bei einer Kundgebung mit dem Führer der ukrainischen Neonazi-Partei Svoboda. Ebenso wie die Ernennung eines Zentralbankers zum Interims-Premierminister und seine sofortige Ankündigung, dass das Land Gespräche mit den USA, der EU und dem IWF über Notkredite führe. Ebenso wie das Auftauchen eines raffinierten neuen Propagandavideos in englischer Sprache, in dem der angebliche Volksaufstand beworben wird und das sofort entlarvt wurde, weil es von Larry Diamond, einem Mitglied des Council on Foreign Relations, „inspiriert“ wurde, der eng mit demselben N.E.D. und USAID zusammengearbeitet hat, die mit der Orangenen Revolution von 2004 in Verbindung gebracht werden.

Pando.com hat nun Dokumente veröffentlicht, die das Omidyar Network in die Finanzierung der aktuellen ukrainischen Protestbewegung verwickeln. Das Omidyar Network ist die Nichtregierungsorganisation des milliardenschweren Ebay-Mitbegründers Pierre Omidyar, der vor kurzem „First Look“ gegründet hat, um (unter anderem) Glenn Greenwald, Jeremy Scahill und Laura Poitras die Möglichkeit zu geben, einen Teil des Snowden-Dokumentenarchivs zu veröffentlichen, das zu 99 % der Öffentlichkeit vorenthalten wird.

Wie geopolitische Analysten aus allen Bereichen erklären, wurde der ukrainische Staatsstreich absichtlich von außen provoziert, um eine Kombination von Interessen der USA, der EU, der NATO und des IWF zu fördern.

Beunruhigender als die Einmischung selbst sind vielleicht die möglichen Folgen. Da nun jeder Schritt Russlands auf eine mögliche militärische Reaktion auf die anhaltende Krise hin untersucht wird, schwebt das Gespenst einer größeren Militäroperation über Osteuropa. Als Teil der jahrzehntelangen Einkreisung Russlands durch die NATO und der absichtlichen Provokationen vor der Haustür Russlands droht dieser Prozess des „Brinksmanship“ nun die Region in einen Krieg zu stürzen, dessen Folgen nicht absehbar sind, geschweige denn eingedämmt werden können.

Während sich vermeintlich „fortschrittliche“ Medien wieder einmal darum reißen, die milliardenschweren Oligarchen und NROs zu unterstützen, die zur Destabilisierung des Landes beigetragen haben, und sich die Neokonservativen mit den Neoliberalen in ihrem Vorhaben vereinen, die Ukraine für westliche Interessen zu zerstückeln, bleibt abzuwarten, welche echten alternativen Medien sich gegen diese eklatante Einmischung wehren und für den Grundsatz eintreten werden, dass das ukrainische Volk und niemand sonst darüber entscheiden kann, was in seinem Land geschieht.