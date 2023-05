Wie ein Monster geboren wird: Herstellung von Gehorsam

Es ist erstaunlich, wie erfolgreich die Kampagne zur Ausschaltung des kritischen Denkens ist.

Von: Tessa Lena

GESCHICHTE AUF EINEN BLICK

Der Weg zur Abschaffung der freien Meinungsäußerung und des Rechts auf kritisches Denken hat sich längst zu einer Achterbahnfahrt entwickelt. Vor diesem Hintergrund ist es interessant, zurückzublicken und zu sehen, wie die „Aktualisierung der kulturellen Normen“ eingeleitet wurde.

Joomi Kim hat kürzlich ein „bemerkenswertes Video von Kennedy im Gespräch mit Joe Scarborough von MSNBC aus dem Jahr 2005“ entdeckt und darüber geschrieben. Heute wird Robert F. Kennedy Jr. von den Mainstream-Medien als „gefährlicher Antivaxxer“ und „Verschwörungstheoretiker“ dargestellt, weil er Sicherheitsprobleme mit „heiligen“ Impfstoffen anspricht.

Aber vor weniger als zwanzig Jahren, als es den Leuten im Mainstream-Fernsehen noch erlaubt war, wie normale Menschen zu reden – im Gegensatz zu gehorsamen Uhrwerkspapageien, die blind die Parteilinie verkünden – hatten sie weit weniger Angst, Kennedys Ansichten zu teilen. Was für einen Unterschied können ein paar Jahrzehnte und eine Reihe erfolgreicher Angstmacherkampagnen doch machen!

Hier ist ein aufschlussreicher Auszug aus dem Interview:

SCARBOROUGH:

Lassen Sie uns über Thimerosal sprechen … Es gibt viele Menschen, viele Amerikaner, die sehr besorgt sind über die Auswirkungen dieses Medikaments, das in Impfstoffen enthalten ist, und darüber, dass es Autismus verursacht. Sprechen Sie darüber.

KENNEDY:

Das ist richtig. Thimerosal ist ein Konservierungsmittel, das in den 1930er Jahren in Impfstoffen eingesetzt wurde. Fast unmittelbar nach seiner Einführung traten Fälle von Autismus auf. Autismus war vorher nicht bekannt. Er war der Wissenschaft unbekannt. Dann wurden die Impfstoffe 1989 von der CDC und einer Reihe anderer Regierungsbehörden erhöht.

SCARBOROUGH:

OK, lassen Sie mich Sie hier unterbrechen. Das ist ein wichtiges Datum. Und ich werde Ihnen sagen, warum. Mein Sohn, der 1991 geboren wurde, hat eine leichte Form von Autismus, das Asperger-Syndrom. Als ich als Anwalt tätig war und auch, als ich im Kongress saß, kamen ständig Eltern zu mir und brachten mir Videobänder ihrer Kinder, und sie waren alle im Alter meines Sohnes oder jünger. 1989 ist also etwas passiert.

Bemerkenswert ist, dass Scarborough mit Kennedy die Möglichkeit in Betracht zieht, dass die Zunahme der Impfungen im Jahr 1989 etwas mit dem Anstieg des Autismus zu tun hat.

KENNEDY:

Ganz genau. Was passierte, war, dass die Zahl der Impfungen erhöht wurde. Wir haben in unserer Generation etwa 10 Impfungen erhalten, während diese Kinder heute 24 Impfungen erhalten. Und sie alle enthielten dieses Thimerosal, dieses Quecksilber. Und niemand hat sich die Mühe gemacht, eine Analyse der kumulativen Auswirkungen all dieses Quecksilbers auf die Kinder vorzunehmen.

Es stellte sich heraus, dass wir unseren Kindern das 400-fache der Quecksilbermenge injizieren, die die FDA oder die EPA für sicher halten. Einem Kind wird an seinem ersten Tag nach der Geburt eine Hepatitis-B-Spritze verabreicht. Nach den EPA-Richtlinien müsste es 275 Pfund wiegen, um diese Spritze sicher aufzunehmen.

SCARBOROUGH:

Und doch pumpen wir unsere Kinder ständig mit diesen Impfstoffen voll. Wo ist die Bundesregierung bei all dem?

KENNEDY:

Im Jahr 1988 hatte eines von 2.500 amerikanischen Kindern Autismus. Heute hat eines von 166 Kindern Autismus. Und zusätzlich hat eines von sechs Kindern andere Arten von Lernstörungen, andere Arten von neurologischen Störungen, Sprachverzögerung, Sprachstörungen, ADS, Hyperaktivität, die alle miteinander verbunden zu sein scheinen, die alle miteinander verbunden sind, die Wissenschaft zeigt, dass sie alle mit Autismus verbunden sind – mit Thimerosal.

SCARBOROUGH:

… Man kann es nicht beweisen, aber man sieht sich intuitiv die Spitzen an. Sie sehen, was mit Thimerosal passiert ist. Für mich gibt es keinen Zweifel – vielleicht ist es in zwei Jahren so weit. Vielleicht ist es in fünf Jahren so weit. Vielleicht ist es in 10 Jahren so weit. Wir werden herausfinden, dass Thimerosal meiner Meinung nach Autismus verursacht [Hervorhebung durch Joomi].

Kennedy fährt dann fort zu erwähnen, dass es „Hunderte und Aberhunderte von Studien gibt, die Thimerosal mit diesen katastrophalen neurologischen Störungen in Verbindung bringen“, aber die Studien, die Bundesbürokraten zur Verteidigung von Thimerosal verwenden, sind schwach.

KENNEDY:

Dann ging ich hin und sprach mit den Bundesbürokraten, die Thimerosal verteidigen. Und ich fragte: Worauf stützen Sie sich? Und ich habe mir die Wissenschaft angesehen, auf die sie sich stützen. Und ich kann Ihnen sagen, Joe, sie ist so schwach. Sie und ich haben in der juristischen Praxis gesehen, dass es sich um Junk-Wissenschaft handelt. Und wir wissen, was diese falschen Wissenschaftler sind, die dieses Zeug erfinden.

SCARBOROUGH:

Das ist bei der großen Tabakindustrie passiert.

KENNEDY:

Richtig. Tabak.

SCARBOROUGH:

Es passiert bei der Ölindustrie. Es passiert bei der globalen Erwärmung. Und jetzt geschieht es auf eine Weise, die sich auf das Leben unserer Kinder auswirkt.