Der Krieg gegen die Realität (Neuauflage)

C.J. Hopkins

Die Realität ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. War sie eigentlich nie, aber das ist eine andere Geschichte. Hier geht es nicht um die Realität an sich. Es geht um den Krieg gegen die Realität, in dem wir uns gerade befinden. Jener Krieg, der begann, als der Krieg gegen den Terror im Sommer 2016 aufgehoben wurde. Eigentlich ist es eine Fortsetzung und Weiterentwicklung des Krieges gegen den Terror, des Krieges gegen den Populismus und der Einführung der Neuen Normalität im Jahr 2020… aber auch das ist eine andere Geschichte. Ich will mich auf den Krieg konzentrieren, der gegenwärtig tobt, der Krieg im Internet, am Arbeitsplatz, zuhause, unter Freunden und in Familien und in den Köpfen der Menschen. Ich bin mir ziemlich sicher, Ihr wisst von welchem Krieg ich rede, egal auf welcher „Seite“ man stehen mag.

Der Krieg gegen die Realität ist ein Bürgerkrieg, aber er ist viel mehr als ein Bürgerkrieg. Er ist ein asymmetrischer, vielgestaltiger, wuchernder und umfassender Krieg. Ein metaphysischer Wettbewerb. Dabei gibt es keine Vereinbarungen oder Kampfregeln. Und es gibt keine Kampflinien. Der Kampf ist überall. Allianzen wechseln von Tag zu Tag. Er ist Chaos, unerbittliches, unentrinnbares Chaos. Ein allgegenwärtiger, gegenstandsloser und allmächtiger Organismus, der sich selbst attackiert. Er ist fortwährend und er ist überhaupt nicht zu gewinnen. Er ist nicht zu gewinnen, wer er bereits gewonnen wurde. Er endete siegreich in dem Moment als er begann, und jetzt sind wir dazu verdammt, ihn für immer zu kämpfen, oder bis ein weniger flüchtiger Leviathan geboren wird, oder wiedergeboren wird, aus seiner Asche.

Unglücklicherweise, und das ist ziemlich wahrscheinlich, wird das Szenario mit dem flüchtigen Leviathan nicht zu meinen Lebzeiten eintreffen – selbstsüchtig hoffe ich, dass es nicht passiert – aber so können die Dinge nicht endlos weitergehen. Wie ich im Juni 2021 in einem Aufsatz schrieb…

Die globalen, kapitalistischen Herrscherklassen führen eine neue offizielle Ideologie ein. Mit anderen Worten: eine neue „Realität“. Denn darum handelt es sich bei einer offiziellen Ideologie. Das ist mehr als eine Reihe von Überzeugungen. Soll doch jeder die Überzeugungen haben die er will. Deine persönlichen Überzeugungen stellen keine „Realität“ her. Damit deine Überzeugungen zur „Realität“ werden, benötigt man die Macht, es der Gesellschaft aufzuzwingen. Man benötigt die Macht der Polizei, des Militärs, der Medien, der wissenschaftlichen „Experten“, der Universitäten, der Kulturindustrie, die gesamte ideologische Fabrikationsmaschine.

An diesem Vorgang ist nichts Subtiles. Eine „Realität“ durch eine andere zu ersetzen, das ist ein brutales Geschäft. Gesellschaften gewöhnen sich an ihre „Realitäten“ Die geben wir nicht aus freien Stücken und leicht auf. Normalerweise braucht es dazu eine Krise, einen Krieg, einen Notstand, oder…. ihr wisst schon, eine tödliche, globale Pandemie.

Während des Wechsels von der alten „Realität“ zur neuen „Realität“ ist eine Gesellschaft gespalten. Die alte „Realität“ wird aufgelöst und die neue hat sich noch nicht etabliert. Es fühlt sich nach Wahnsinn an, und irgendwie ist es das. Eine Zeit lang ist die Gesellschaft entzweit, während die beiden „Realitäten“ um die Vorherrschaft kämpfen. Da die „Realität“ nun mal ist was sie ist (d.h., monolithisch), handelt es sich um einen Kampf auf Leben und Tod. Am Ende kann sich nur EINE „Realität“ durchsetzen.

Ich schrieb das vor fast zwei Jahren, während der relativen Ruhe vor dem Sturm aus faschistischer, hasserfüllter Massenhysterie und systematischer offizieller Verfolgung, die in den folgenden Monaten gegen „die Ungeimpften“ losgetreten wurde. Wenn Eure Erinnerung an 2021 etwas verwaschen ist, dann könnte meine Jahresend-Kolumne „The Year of the New Normal Fascist“ (https://consentfactory.org/2021/12/16/the-year-of-the-new-normal-fascist/) oder der Video-Zusammenschnitt von Matt Orfeala helfen, die Erinnerung zu schärfen: https://www.racket.news/p/looking-back-on-the-sadism-of-the

Seitdem hat sich der Irrsinn der fortlaufenden Realitätsänderungen verstärkt, wenn auch etwas subtiler… oder wenigstens kreischt Keith Olbermann seinen Hass nicht mehr wie ein Meth-süchtiger Goebbels durch die Gegend.

Die GloboCap GmbH und ihre zahllosen Subunternehmen, Agenten, Rechtsnachfolger, politischen Marionetten, Medientruppen und andere loyale Lakaien versuchen verzweifelt, das offizielle Covid-19 Narrativ in den Annalen der „Geschichte“ zu verankern. Laut neuester Zahlen der WHO wurden bis Ende 2021 „nahezu 15 Millionen zusätzliche Todesfälle (oder „ein Gesamtverlust von 336,8 Millionen Lebensjahren“) durch das Virus verursacht. Nichts davon hatte mit Beatmungsgeräten oder der Klassifizierung eines jeden Todesfalls (sei es Krebs, Herzerkrankung, Autounfall usw.), der positiv getestet wurde, als „Covid-Toter“.

Zuvor vollkommen gesunde junge Menschen sterben rundherum an Herzinfarkten und anderen „natürlichen“ (oder „unbekannten“ Gründen, die nichts mit den experimentellen „Impfstoffen“ zu tun haben, die sich nicht benötigten, aber dazu gezwungen wurden, was Millionen oder 100 Millionen Leben gerettet hat.

We did tell you so in 2020, asshole. You demonized us, censored us, segregated us, got us fired from our jobs, sent in the goon squads to beat us and arrest us when we protested, shut down our bank accounts to punish us, and so on. It's all documented in books like this … https://t.co/baE9Ck8197 pic.twitter.com/k55SLJ0uDP — Consent Factory (@consent_factory) May 19, 2023

Ich könnte so weitermachen, aber Ihr versteht schon… besser gesagt, Ihr versteht es oder auch nicht. Denn es sind nicht nur die Leute von der GloboCap GmbH, die diesen Krieg gegen die Realität fanatisch fechten. Wirklich jeder versucht, seine „Realität“ dem anderen in die Birne zu rammen. Da sind die „es gibt das Virus gar nicht“-Leute. Da sind die „es gibt keine Nazis in der Ukraine“-Leute. Die „Putin ist unser Retter“-Leute. Der Kult der Demokratischen Wähler. Die multipolaren Menschen. Die Volksarmee der Transgenderten. Die Hausierer mit der Doomsday-Clock. Die Leute, die immer noch ARD hören. Leute, die sagen, es gab eine Rebellion. Leute die sage, es gab keine Rebellion (6. Januar). Die 9/11-Truther. Die Mondlandungs-Truther. Der Trump-Kult. Die Kirche des Russia-Gate. Die Rothschild-Besessenen. Die Antirassismus-Rassisten. Die Anti Antisemitismus Antisemiten. Die Mass Formation Bewegung. Die Marx-Sekte. Die Kapital-Sekte. Die Klimawandel-Fanatiker. Die Musk-Sekte. Die Liste geht endlos weiter.

Historisch gesehen haben wir Menschen in so psychotischen, metaphysischen Umfeldern nicht gut abgeschnitten. Wenn die „Realität“ in tausend kleine Scherben zerspringt und die Dinge zerfallen und die Mitte nicht mehr hält, dann tendieren wir dazu, ängstlich, verwirrt und zornig zu werden. Wir geraten in Panik. Dann versuchen wir, die „Realität“ wieder zusammenzusetzen. Und das funktioniert nicht. Und das verschlimmert unsere Panik. Wir fangen an, nach einer neuen „Realität“ zu suchen. Wir fangen an, einen Retter zu suchen, einen Leader, einen Führer, jemanden mit einer Vision, dem Willen und der Macht, um dem metaphysischen Chaos, das uns so irritiert und erhitzt, so angstvoll und zornig macht, eine neue „Realität“ zu geben. Und der einen Sinn für ideologischen Zusammenhalt herstellt, damit wir nicht mehr ständig über „Realität“ nachdenken müssen.

Das ist die Zeit für billige Messiase, schäbige Tyrannen, Fanatiker, Gurus, Abzocker, Schmarotzer, professionelle Betrüger, Scharlatane, Quacksalber aller Art, fanatische revolutionäre Bewegungen, neue Religionen, politische Parteien und so weiter. Typischerweise, wenn die unglücklichen Massen wieder und immer wieder betrogen, beschwindelt und hereingelegt wurden, verarscht und erniedrigt wurden, kommt irgendwann der Punkt, wo sie überhaupt nicht mehr denken können, Echt nicht mehr denken können, weil ihre Gehirne kaputt sind, und sie nur noch wollen, dass es aufhört… nun, um eine alte buddhistische Weisheit umzuformulieren: „Wenn die Massen bereit sind, dann wird der Despot erscheinen.“

Ich denke Ihr wisst, wie die Geschichte ausgeht.

Das Faszinierende daran ist, die GloboCap GmbH (d.h., der globale Kapittalismus, Korporatismus, oder wie auch immer man das supranationale Netzwerk globaler Konzerne, Regierungen, Banken, Waffenlieferanten, Medien- und Unterhaltungskonglomeraten, Pharma-Giganten, verschiedenen Oligarchen, NGOs usw., die momentan die Welt regieren) kann nicht zulassen, dass so etwas passiert, und sie arbeiten unermüdlich daran, dies zu verhindern.

Der traditionelle Totalitarismus (des 20. Jahrhunderts) arbeitet nicht für die GloboCap GmbH. Der Kapitalismus, auch wenn er sich an alles anpassen kann, war nie an sich dem Faschismus oder jeder anderen Form von Totalitarismus zugeneigt.

Der Totalitarismus ist eine Wert-Kodierungsmaschine. Sein Ziel ist, die Gesellschaft komplett mit seinen Werten, mit seiner offiziellen Ideologie (d.h., „Realität“) zu kodieren. Jeden Aspekt der Gesellschaft, nicht nur der Politik, der Kultur usw., sondern die intimsten Dinge des Lebens der Menschen.

Der Kapitalismus ist eine Wert-Dekodierungsmaschine. Sein Ziel ist, die Gesellschaft komplett von irgendwelchen Werten zu dekodieren, die den freien Fluss von Kapital behindern, und er will alles und jeden zu einer Ware machen und Gesellschaften in Märkte verwandeln. Wenn nötig, kann er sich an Totalitarismus und andere Formen von Despotismus anpassen, aber mit seinen eigenen Mitteln, oder… ihm die Herrschaft über die ganze Welt und alles, was auf ihr herumkriecht, überlässt. Er macht sich an das Dekodieren und Destabilisieren von Werten, destabilisiert selbst den Wert und die Bedeutung, bis am Ende alles irgendwas bedeutet, oder auch nichts, oder welche Bedeutung der Markt zu einem gegebenen Zeitpunkt festlegt.

Es geht darum: Der gegenwärtige Krieg gegen die Realität ist kein Mittel zum Zweck. Er ist der Zweck. Die offizielle Ideologie (d.h., die „Realität“), die die GloboCap GmbH umsetzt, ist kein Konvolut aus offizielle Werten oder Überzeugungen. Es ist die Abwesenheit irgendwelcher Werte oder Überzeugungen, aller Werte und Überzeugungen, die man nicht zu einer Ware machen kann. Werte und Überzeugungen sind schön, solange sie nur leere Zeichen, Logos, bedeutungslose Identitäts-Aussagen sind, und nicht Prinzipien und Überzeugungen, nach denen man zu leben versucht und man verrückt genug ist, für deren Erhalt zu kämpfen. Diese Art von Werten muss verschwinden, damit die Menschen in der Zukunft der Neuen Normalität so frei sind zu glauben, dass Krieg Frieden ist, Unwissenheit Stärke, zwei plus zwei fünf ist, Männer Perioden haben, Donald Trump ein russischer Geheimagent ist und buchstäblich ein Hitler, Wladimir Putin (der auch buchstäblich ein Hitler ist) die Ukraine ohne Grund überfallen hat und das alles bestimmt nichts mit der GloboCap GmbH zu tun hat, oder der NATO, oder den nicht existenten ukrainischen Neonazis, und der dann seine eigene Pipeline in der Ostsee zerstört hat, oder was für einen offensichtlich lächerlichen Unsinn sie (d.h., die Menschen der zukünftigen Neuen Normalität) von sich geben sollen oder die tatsächlich Rachel Maddow oder den anderen TV-Sprechern glauben, die man in Orfaleas Video sehen kann.

Und wenn das nicht nach Deiner Art von Zukunft oder Realität klingt, einer „alles ist ein schwebender Vorbote“-Realität … keine Sorge, man kann jederzeit aus dem „Mainstream“ aussteigen und sich dem Karneval der „Verschwörungstheoretiker, Impfgegner, Covid-Leugner, Russiagate-Leugner, Klimawandel-Leugner, Desinformanten, Desinformationshasser, Transphobiker, weißen Rassisten, gewalttätigen Extremisten im Inland“ und einer Reihe anderer Freaks und Kuriositäten der Natur anschließen, die aktiv unter Quarantäne gestellt werden oder sich selbst unter Quarantäne stellen. In ideologischen Ghettos, wo normale Verbraucher sie nie zu Gesicht bekommen und sie (d. h., wir, die Abweichler und Freaks) von Legionen von Scharlatanen, Demagogen, Provokateuren und anderen geistigen und emotionalen Parasiten ausgebeutet werden, bis der Tag kommt, an dem wir uns dabei ertappen, wie wir spastisch über einen 86-jährigen Chomsky twittern, der nackte Sexsklaven auf Epsteins Insel jagt, vollgepumpt mit Viagra und Ecstasy und wahrscheinlich frisch geerntetem Adrenochrom!

Oder man könnte sich komplett aus der Gesellschaft zurückziehen und in einer Kaczynski-Hütte in Montana oder Idaho oder wo auch immer die Leute das heutzutage machen, leben, wie mir mehrere meiner Leser kürzlich geraten haben, und Beeren sammeln, Eichhörnchen grillen und, na ja, Ihr wisst schon, in ein Loch im Boden scheißen.

Tut mir leid, mir ist klar, dass das alles ziemlich trostlos klingt. Ich schätze, ich bin in diesen Tagen in einer düsteren Stimmung, oder mir fehlt es an leidenschaftlicher Intensität … oder so. Es gibt keinen Mangel an leidenschaftlicher Intensität da draußen, wenn es das ist, was Ihr sucht. Ich will euch nicht aufhalten. Es ist nur so, dass, wann immer ich sie für eine Weile ausschalte, diese leidenschaftliche Intensität, diesen heulenden Strudel sich bekriegender Realitäten, und genau hinhöre, höre ich das Schluchzen von Yeats‘ wildem Biest, dessen Stunde anscheinend wieder gekommen ist.

Ich bin mir nicht sicher, von welcher „Seite“ es auf uns zukommt, aber wahrscheinlich ist das auch egal.

Nun ja … wie die Franzosen sagen, plus ça change, und so weiter.